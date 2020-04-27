УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6566 відвідувачів онлайн
Новини
12 120 78

У країні хаос і економічна криза, а за лаштунками йдуть торги з Коломойським. - Сюмар

У країні хаос і економічна криза, а за лаштунками йдуть торги з Коломойським. - Сюмар

Українці масово виступають проти карантинних заходів не тому, що вони безвідповідальні та не усвідомлюють небезпеку, а тому, що вони фактично залишилися сам на сам з економічними викликами. Уряд Зеленського не надає фінансову підтримку малому та середньому бізнесу, не платить додаткові гроші лікарям, які протистоять коронавірусу, а монобільшість все далі відтягує ухвалення банківського закону, який здатен розблокувати фінансову допомогу від МВФ.

Про це заявила в ефірі каналу "Прямий" народний депутат з фракції "Європейська Солідарність" Вікторія Сюмар, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

Вона також зауважила, що так званий план поетапного виходу з карантину нелогічний, і тому вже сьогодні прем’єр Шмигаль був змушений заявити про його зміну.

"План, про який нам розказали, що ми маємо чотири етапи, якщо там будуть якісь цифри по захворюваності. Подивилися всі – взялися за голову. Ніхто не зрозумів, як це все на практиці. Тому що спочатку ми відкриваємо салони краси – друга черга, а четверта черга – відкриваємо громадський транспорт. В мене питання – перукарка на роботу має на таксі їздити? Вже сьогодні прем’єр ніби сказав, що має бути друга, третя і четверта черга відразу і швидко. І майже одномоментно. Це свідчення того, що дійсно хаос, що рішення приймаються симптоматично. В турборежимі сказали одне – в турборежимі все взяли і поміняли", – зазначила Сюмар.

"Українці безперечно стали значно більш обережніші. Українці дуже дисциплінована нація. Але вже 45-й день карантину! Вже треба сформувати відповіді, як ми будемо виходити з карантину. Вони лежать в площині державних рішень. Перш за все – масове тестування. І не тільки групи ризику. Але і на антитіла. До чого прийшли вже всі розвинені країни", – наголошує Сюмар.

Читайте також: "Європейська Солідарність" вимагає на найближчому засіданні Ради проголосувати за закон про банки та закон про страхування медиків від коронавірусу

Вона також зауважила, що українські науковці, отримавши державне фінансування, здатні забезпечити розробку відповідних тестів. Однак чи є таке фінансування – невідомо. Так само як і те, чому виділені на епідемію гроші не доходять до медиків.

"Ми виділили в бюджеті, ми зробили фактично резервний фонд, яким вручну розпоряджається кабмін. Ми думали, що ці гроші підуть на зарплати медикам – не пішли. Іх ніби підвищили на рівні закону на 300 відсотків, але це на місцевих бюджетах. Місцеві бюджети недоотримують податки, і вони не платять медикам", – констатує Сюмар.

"Ми ініціюємо позачергове засідання Ради. Воно мало відбутися якомога швидше. Я не розумію, чому там так тягнуть до четверга. Але ключове питання – що має Рада розглядати. Наша позиція, що це має бути закон про страхування медиків. Це має бути закон про обов’язкове тестування груп ризику. Вся країна терпить величезні обмеження, пов’язані саме з коронавірусом, сидить на карантині, а Рада розглядає "хотєлки", – зазначила Вікторія Сюмар.

"І останнє – це звичайно "антиколомойський" закон. Закон про неможливість повернення Коломойському ПриватБанку. Це дуже важливо, бо 150 мільярдів держава вже влила, забравши з кишені кожного українця. І сьогодні існують – я переконана – певні "договорняки" на Банковій із Коломойським. Бо коли приймали в першому читанні цей закон – він невеличкий. Його могли ухвалити за основу і в цілому. А далі пішли оці торги, 16 тисяч правок. І тепер кажуть, ще депутатам треба прочитати ці 16 тисяч правок? Чому ми в середу не можемо розглядати вже відповідно змін до регламенту? По новому регламенту кожна фракція скаже, які в неї 5 принципових поправок. Це означає, що далі продовжуються якісь торги з Коломойським. Тому закон негайно треба ставити в порядок денний. Негайно голосувати", – наголосила представниця "Європейськоі Солідарності".

Читайте також: Фракція "ЄС" вимагає прийняти закон про страхування медиків і низку інших антикризових законів

Автор: 

банки (7783) Коломойський Ігор (3126) торги (130) Сюмар Вікторія (274) Європейська Солідарність (1090)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+25
Єрмак та топ-посадовці вкрали у держави 25 млрд: нардеп від «Слуги народу» показав документи

Депутат Слуги Народу, колишній радник Зеленського Гео Лерос, що оприлюднив відеозаписи того, як брати Єрмаки продавали посади, надав нові документи, що показують участь Єрмака у злочинному угрупованні з посадовцями податкової служби, які за вісім місяців вкрали у держави більше 25 мільярдів гривень.
https://www.facebook.com/geo.ya.1?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARAJsYPsvxSftGed_0plzlwgFcjXHEwsF1tiFG8tkV7nVbsogAJH3qbWacKt58_JItKljF1CAqavCxuc&hc_ref=ARSOO4ry5eyDzydJHsX0gNqPRZydZberbvjBKBEWiYHl2OzqrnbxjhP1y9PZirbMFCs&fref=nf Депутат СН Гео Лерос: До мене в руки потрапив звіт, який розкриває факти організованої топ корупції та, судячи з усього, виявлення цієї схеми коштувало міністру його посади.
показати весь коментар
27.04.2020 21:30 Відповісти
+17
Почему Коломойского не передадут еврейской общине в Америку на поруки? Зачем такой тягарь для Украины?
показати весь коментар
27.04.2020 21:32 Відповісти
+16
ГЕО ЛЄРОС
Я написав заяву в НАБУ і сподіваюся на ретельне розслідування, тому що масштаб корупції, зазначеної у звіті, безпрецедентний.
Викладаю частину матеріалу для вашого ознайомлення.
Згідно зі звітом, з червня, в державну податкову службу почала діяти так звана "програма", суть якої полягає в організованій топ чиновниками системі ухилення від сплати ПДВ великого бізнесу за відкати.
Обсяги схемного ПДВ з 1 травня 2019 були 2 млрд грн,
3 млрд грн (01.08.2019 р),
4 млрд грн (01.01.2020 р),
і до 5,5 млрд грн станом на 01.02.2020 року.
Всього за 8 місяців сумарні втрати державного бюджету могли скласти 25,5 млрд грн, згідно з цим документом.
Як приклад, викладаю частина звіту, де наведено дохід угруповання в 42 млн і 87 млн ​​грн за липень 2019 по львівській і донецькій областях відповідно.
За період грудень 2019 року - не менше 259,8 млн грн.
Придивіться до проведень, інформацію правоохоронцям легко перевірити.
У звіті видно, що діяльність ОЗУ носить чіткий і системний характер, має стрімку тенденцію до розростання, що може спричинити до ще більших втрат держави.
Я прошу правоохоронні органи дати оцінку даним фактам, в звіті вказані конкретні фірми і наведені детальні приклади із зазначенням проводок за фіктивними операціями.
Я проконсультувався з працівниками з податкової системи і мені підтвердили існування «програми» - системи вказаної у звіті, а також більшу частину інформації в звіті.
Напередодні економічної катастрофи держава ганебно стоїть з простягнутою рукою, коли у нас всередині організована злочинна група осіб потрошать і так дірявий бюджет.
Якщо це все підтвердиться, це вирок, звичайно…
P.S. Єрмак коштує Україні дуже дорого.
показати весь коментар
27.04.2020 21:32 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Єрмак та топ-посадовці вкрали у держави 25 млрд: нардеп від «Слуги народу» показав документи

Депутат Слуги Народу, колишній радник Зеленського Гео Лерос, що оприлюднив відеозаписи того, як брати Єрмаки продавали посади, надав нові документи, що показують участь Єрмака у злочинному угрупованні з посадовцями податкової служби, які за вісім місяців вкрали у держави більше 25 мільярдів гривень.
https://www.facebook.com/geo.ya.1?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARAJsYPsvxSftGed_0plzlwgFcjXHEwsF1tiFG8tkV7nVbsogAJH3qbWacKt58_JItKljF1CAqavCxuc&hc_ref=ARSOO4ry5eyDzydJHsX0gNqPRZydZberbvjBKBEWiYHl2OzqrnbxjhP1y9PZirbMFCs&fref=nf Депутат СН Гео Лерос: До мене в руки потрапив звіт, який розкриває факти організованої топ корупції та, судячи з усього, виявлення цієї схеми коштувало міністру його посади.
показати весь коментар
27.04.2020 21:30 Відповісти
В країні ПРезидент зі званням від Кремля - ДОКТОР ХАОС , чому дивується депутатка, реванш та похідні їй задються раптовими?
показати весь коментар
27.04.2020 22:01 Відповісти
А, як рекламували! Тепер за таке і срок можуть дати! (за викриття корупціонера)У країні хаос і економічна криза, а за лаштунками йдуть торги з Коломойським. - Сюмар - Цензор.НЕТ 304
показати весь коментар
27.04.2020 22:02 Відповісти
А ты вся пушистая.
показати весь коментар
27.04.2020 21:32 Відповісти
Тебе зараз це турбує? Дійсно?
показати весь коментар
27.04.2020 21:34 Відповісти
А он женился не на целке, с женскими болячками... -- теперь маклабан ломает: Кто виноват? -- жинка, или ейные добрачные пахари? -- сам он, конечно не виноватый, шо его кинули...
показати весь коментар
27.04.2020 21:50 Відповісти
Классно, что все зебили миллионеры и сидят на мешках с гривной и им только мешают пушистые попередники
показати весь коментар
27.04.2020 21:36 Відповісти
Почему Коломойского не передадут еврейской общине в Америку на поруки? Зачем такой тягарь для Украины?
показати весь коментар
27.04.2020 21:32 Відповісти
Не дається
показати весь коментар
27.04.2020 22:17 Відповісти
А еси за ганады падвесить.
показати весь коментар
27.04.2020 23:44 Відповісти
А ,кто передавать будет ? 💩мойский все органы купил с 🤡🤢🎪шутом впридачу
показати весь коментар
28.04.2020 01:06 Відповісти
ГЕО ЛЄРОС
Я написав заяву в НАБУ і сподіваюся на ретельне розслідування, тому що масштаб корупції, зазначеної у звіті, безпрецедентний.
Викладаю частину матеріалу для вашого ознайомлення.
Згідно зі звітом, з червня, в державну податкову службу почала діяти так звана "програма", суть якої полягає в організованій топ чиновниками системі ухилення від сплати ПДВ великого бізнесу за відкати.
Обсяги схемного ПДВ з 1 травня 2019 були 2 млрд грн,
3 млрд грн (01.08.2019 р),
4 млрд грн (01.01.2020 р),
і до 5,5 млрд грн станом на 01.02.2020 року.
Всього за 8 місяців сумарні втрати державного бюджету могли скласти 25,5 млрд грн, згідно з цим документом.
Як приклад, викладаю частина звіту, де наведено дохід угруповання в 42 млн і 87 млн ​​грн за липень 2019 по львівській і донецькій областях відповідно.
За період грудень 2019 року - не менше 259,8 млн грн.
Придивіться до проведень, інформацію правоохоронцям легко перевірити.
У звіті видно, що діяльність ОЗУ носить чіткий і системний характер, має стрімку тенденцію до розростання, що може спричинити до ще більших втрат держави.
Я прошу правоохоронні органи дати оцінку даним фактам, в звіті вказані конкретні фірми і наведені детальні приклади із зазначенням проводок за фіктивними операціями.
Я проконсультувався з працівниками з податкової системи і мені підтвердили існування «програми» - системи вказаної у звіті, а також більшу частину інформації в звіті.
Напередодні економічної катастрофи держава ганебно стоїть з простягнутою рукою, коли у нас всередині організована злочинна група осіб потрошать і так дірявий бюджет.
Якщо це все підтвердиться, це вирок, звичайно…
P.S. Єрмак коштує Україні дуже дорого.
показати весь коментар
27.04.2020 21:32 Відповісти
Раньше были везде агенты Крымля, а теперь - везде агенты Каломойши.
ПЭСы в своем же репертуаре.
показати весь коментар
27.04.2020 21:35 Відповісти
У країні хаос і економічна криза, а за лаштунками йдуть торги з Коломойським. - Сюмар - Цензор.НЕТ 8833
показати весь коментар
27.04.2020 21:53 Відповісти
Чья бы мычала про торги.
Слили ахмету с рыгами Украину теперь вякает
показати весь коментар
27.04.2020 21:35 Відповісти
При клоуне не берут взятки только ленивые
показати весь коментар
27.04.2020 21:39 Відповісти
При Свыне и ленивые брали!
показати весь коментар
27.04.2020 21:47 Відповісти
И только ты так и остался дыркой от задницы. Всю жизнь не успеваешь.
показати весь коментар
27.04.2020 21:47 Відповісти
-- и счастливые...
показати весь коментар
27.04.2020 21:52 Відповісти
А почему не подаст заявление в суды в Украине и в Европе и США? Нужно привыкать к тому что вы не беспомощные, патриоты и патриотки .
показати весь коментар
27.04.2020 21:36 Відповісти
о, стара повія... давно не чути було. )
показати весь коментар
27.04.2020 21:37 Відповісти
Cтарая - то ирка. Эта относительно молодая.
показати весь коментар
27.04.2020 22:32 Відповісти
та да...парикмахерша на такси,колы гиперлупы простаивают, то сюр...
показати весь коментар
27.04.2020 21:37 Відповісти
В стране хаос и экономический кризис,

При Пете было "благоденствие" всем начали платить 1/3 зарплат и пенсий!
ПЭС они есть ПЭС. Во главе с Барыгой.
показати весь коментар
27.04.2020 21:37 Відповісти
У тебя клавиатуру заклинило, мозги или просто по собственной глупости накалякал бесконечный цикл, которым ты решил здесь завалить все и всех?
показати весь коментар
27.04.2020 21:41 Відповісти
Он рогами застрял😂😂
показати весь коментар
27.04.2020 21:43 Відповісти
Хаоса нет .Но Каламойского нужно просто уничтожить и зарыть под забором .Это враг Украинского народа.
показати весь коментар
27.04.2020 21:39 Відповісти
Да тут слёту можно ещё человек сто так повесить и только тогда что-то наладится,но только вот этого некому сделать,люди запуганные
показати весь коментар
27.04.2020 21:46 Відповісти
Поверь, 73% спят и видят, как занять места тех, кого повесят.
Тут надо основательный такой геноцид провести. Или лишать быдло права голоса.
показати весь коментар
27.04.2020 21:57 Відповісти
Проще уехать,пускай входят в свой СССР и хер с ними,заманали
показати весь коментар
27.04.2020 21:59 Відповісти
Нуууу... Мне, например, еще рано.

Придется пока что смотреть на это море говна с высоты птичьего полета.
показати весь коментар
27.04.2020 22:02 Відповісти
коломойский враг но повышенные тарифы ты будешь платить другу ахметке!!
показати весь коментар
27.04.2020 21:47 Відповісти
Бла-бла-бла-бла!
Вікулічка, ти ж моя красуня, що спонукало тебе на цей спіч?
показати весь коментар
27.04.2020 21:42 Відповісти
Может то, что вы всего за год просрали в минус экономику Украины?
А может то, что вы уже целый год сдаете национальные интересы Украины.
Может быть то, что вас давно уже надо не судить, а казнить сразу на месте ради блага Украины.
показати весь коментар
27.04.2020 21:46 Відповісти
торги с Коломойским/ Судьба Украины во время войны и эпидемии зависит от Коломойского, гражданина Израиля -военного союзника Путина.Уже обворовавшего украинцев на миллиарды.- Коломойский оценил свои активы в $8 миллиардов 05.07.19/ Финансирование остановлено, мы были вынуждены уволить 687 человек, - директор производящего ракетное топливо завода Шиман
показати весь коментар
27.04.2020 21:45 Відповісти
коломойский обворовал но повышенные тарифы заберет ахметка!!
показати весь коментар
27.04.2020 21:47 Відповісти
У країні хаос і економічна криза, а за лаштунками йдуть торги з Коломойським. - Сюмар - Цензор.НЕТ 5881
показати весь коментар
27.04.2020 21:45 Відповісти
У країні хаос і економічна криза, а за лаштунками йдуть торги з Коломойським. - Сюмар - Цензор.НЕТ 8269
показати весь коментар
27.04.2020 21:50 Відповісти
Хаос и экономический кризис-влажные фантазии фригидной тетки.нет такого на сегодня.переживем этот кризис.
показати весь коментар
27.04.2020 21:48 Відповісти
Сумерки пришли в Украину, когда шоколад продал мертвечуку телеканалы, кстати, когда возьмут зебилы пецу за мошонку, пора ответить за генеральские погоны фээсбешнику шайтанову?
показати весь коментар
27.04.2020 21:51 Відповісти
Слишком уж ПЕС волнуется и копошится за этот "антиколомойский закон" - значит что-то тут нечисто, ведь ворье никогда не будет так переживать про интересы простых украинцев.
показати весь коментар
27.04.2020 21:51 Відповісти
100%. У барыги в башке одно барыжничество.
показати весь коментар
27.04.2020 22:04 Відповісти
У країні хаос і економічна криза, а за лаштунками йдуть торги з Коломойським. - Сюмар - Цензор.НЕТ 2472
показати весь коментар
27.04.2020 22:05 Відповісти
Нет, уважаемая! Это еще не хаос! Вы вспомните сегодняшний хаос, как времена спокойствия и благополучия!У країні хаос і економічна криза, а за лаштунками йдуть торги з Коломойським. - Сюмар - Цензор.НЕТ 1969
показати весь коментар
27.04.2020 21:52 Відповісти
У країні хаос і економічна криза, а за лаштунками йдуть торги з Коломойським. - Сюмар - Цензор.НЕТ 9335
показати весь коментар
27.04.2020 21:56 Відповісти
угу - i $ вже цілий рік по 100 грн ... чули вже ..))
показати весь коментар
27.04.2020 21:57 Відповісти
А я ещё в 2015 по 11 накупил, ща по 100 сливаю, красота))
показати весь коментар
27.04.2020 22:01 Відповісти
ну круто , а чё ... от соєві і бісяться - вони ж повірили у "стабільність" від баби Лєри ..))
показати весь коментар
27.04.2020 22:04 Відповісти
Ты же помнишь по чем тогда доллар был?
показати весь коментар
27.04.2020 22:07 Відповісти
за 1-й рік правління Пепи із 8 скакнув до 30 ...
показати весь коментар
27.04.2020 22:08 Відповісти
Тогда он был 40 и соевые молча сидели
показати весь коментар
27.04.2020 22:13 Відповісти
Здається, що не 8...
При По' вже був по 10 з копійками...
показати весь коментар
27.04.2020 22:15 Відповісти
різко падати почав , здається , вже наприкінці травня ...
показати весь коментар
27.04.2020 22:18 Відповісти
Глянув гугла)
Каже, що на квітень 2014 року був 10.90 - 11.80
показати весь коментар
27.04.2020 22:24 Відповісти
Ленин в 17 году.Чем хуже,тем лучше для вчерашних.
показати весь коментар
27.04.2020 22:00 Відповісти
У країні хаос і економічна криза, а за лаштунками йдуть торги з Коломойським. - Сюмар - Цензор.НЕТ 9023
показати весь коментар
27.04.2020 22:24 Відповісти
У країні хаос і економічна криза, а за лаштунками йдуть торги з Коломойським. - Сюмар - Цензор.НЕТ 4241
показати весь коментар
27.04.2020 22:24 Відповісти
Оу, да я посмотрю вы вышли на "новый уровень"- картинки "с инсталляцией"? Можна заказать вам такую же про Юльку, на которую из зеркала смотрят ВСЕ наши воры-олигархи, по указке которых она вещает нам на каждой ТВ-кнопке о том, что "нада прекратить карантин и работать на жирных боровов до откинутых копыт"? Очень талантливо получилось бы. А главное- злободневно!
показати весь коментар
27.04.2020 22:56 Відповісти
Я тоже за это критикую Зеленского....он просто обязан конфисковать у Пети награбленое и поддержать малый бизнес!!
показати весь коментар
27.04.2020 22:30 Відповісти
Якщо у Пэтра все конфiскувати - то вiн знову нас порятуе за власнi грошi. Як в 2014.
показати весь коментар
27.04.2020 22:41 Відповісти
В Україні шостий рік йде війна.
Десятки зруйнованих, кремлівськими бандами, сіл і міст.
Тисячі загиблих...
А Сюмар, в цей час, нікого не соромлячись, обіймається з лакеями путіна...

У країні хаос і економічна криза, а за лаштунками йдуть торги з Коломойським. - Сюмар - Цензор.НЕТ 9155
показати весь коментар
27.04.2020 22:33 Відповісти
коломойша стал страшилкой от порохоботов по типу как злой Обама для кацапов
показати весь коментар
27.04.2020 22:38 Відповісти
"Ква-ква-ква". После перехода этой жабки под крылышко барыги-мародера, после "взятия на поруки" ею подсудного ворья, это кваканье не значит ничего от слова "вообще".

А если вспомнить её обнимашки с Шухричем...... То становится понятно, почему наши олигархические СМИ имеют возможность нести рашистскую пропаганду "в массы".
показати весь коментар
27.04.2020 22:47 Відповісти
А кто платформу для торгов то заложил, а Вика?
показати весь коментар
27.04.2020 22:48 Відповісти
Неужели клятий порох?

А зелебобы такие - эх, ну ладно, раз платформа заложена, то чего простаивать. Не разбирать же ее... Так?
показати весь коментар
28.04.2020 08:50 Відповісти
Сюмар красивая. Верю всему что она говорит, даже не читая. Я ее люблю.
показати весь коментар
27.04.2020 23:43 Відповісти
это признак идиотизма)))) у юли таких как ты больше
показати весь коментар
28.04.2020 07:00 Відповісти
 
 