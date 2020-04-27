У країні хаос і економічна криза, а за лаштунками йдуть торги з Коломойським. - Сюмар
Українці масово виступають проти карантинних заходів не тому, що вони безвідповідальні та не усвідомлюють небезпеку, а тому, що вони фактично залишилися сам на сам з економічними викликами. Уряд Зеленського не надає фінансову підтримку малому та середньому бізнесу, не платить додаткові гроші лікарям, які протистоять коронавірусу, а монобільшість все далі відтягує ухвалення банківського закону, який здатен розблокувати фінансову допомогу від МВФ.
Про це заявила в ефірі каналу "Прямий" народний депутат з фракції "Європейська Солідарність" Вікторія Сюмар, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.
Вона також зауважила, що так званий план поетапного виходу з карантину нелогічний, і тому вже сьогодні прем’єр Шмигаль був змушений заявити про його зміну.
"План, про який нам розказали, що ми маємо чотири етапи, якщо там будуть якісь цифри по захворюваності. Подивилися всі – взялися за голову. Ніхто не зрозумів, як це все на практиці. Тому що спочатку ми відкриваємо салони краси – друга черга, а четверта черга – відкриваємо громадський транспорт. В мене питання – перукарка на роботу має на таксі їздити? Вже сьогодні прем’єр ніби сказав, що має бути друга, третя і четверта черга відразу і швидко. І майже одномоментно. Це свідчення того, що дійсно хаос, що рішення приймаються симптоматично. В турборежимі сказали одне – в турборежимі все взяли і поміняли", – зазначила Сюмар.
"Українці безперечно стали значно більш обережніші. Українці дуже дисциплінована нація. Але вже 45-й день карантину! Вже треба сформувати відповіді, як ми будемо виходити з карантину. Вони лежать в площині державних рішень. Перш за все – масове тестування. І не тільки групи ризику. Але і на антитіла. До чого прийшли вже всі розвинені країни", – наголошує Сюмар.
Вона також зауважила, що українські науковці, отримавши державне фінансування, здатні забезпечити розробку відповідних тестів. Однак чи є таке фінансування – невідомо. Так само як і те, чому виділені на епідемію гроші не доходять до медиків.
"Ми виділили в бюджеті, ми зробили фактично резервний фонд, яким вручну розпоряджається кабмін. Ми думали, що ці гроші підуть на зарплати медикам – не пішли. Іх ніби підвищили на рівні закону на 300 відсотків, але це на місцевих бюджетах. Місцеві бюджети недоотримують податки, і вони не платять медикам", – констатує Сюмар.
"Ми ініціюємо позачергове засідання Ради. Воно мало відбутися якомога швидше. Я не розумію, чому там так тягнуть до четверга. Але ключове питання – що має Рада розглядати. Наша позиція, що це має бути закон про страхування медиків. Це має бути закон про обов’язкове тестування груп ризику. Вся країна терпить величезні обмеження, пов’язані саме з коронавірусом, сидить на карантині, а Рада розглядає "хотєлки", – зазначила Вікторія Сюмар.
"І останнє – це звичайно "антиколомойський" закон. Закон про неможливість повернення Коломойському ПриватБанку. Це дуже важливо, бо 150 мільярдів держава вже влила, забравши з кишені кожного українця. І сьогодні існують – я переконана – певні "договорняки" на Банковій із Коломойським. Бо коли приймали в першому читанні цей закон – він невеличкий. Його могли ухвалити за основу і в цілому. А далі пішли оці торги, 16 тисяч правок. І тепер кажуть, ще депутатам треба прочитати ці 16 тисяч правок? Чому ми в середу не можемо розглядати вже відповідно змін до регламенту? По новому регламенту кожна фракція скаже, які в неї 5 принципових поправок. Це означає, що далі продовжуються якісь торги з Коломойським. Тому закон негайно треба ставити в порядок денний. Негайно голосувати", – наголосила представниця "Європейськоі Солідарності".
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Депутат Слуги Народу, колишній радник Зеленського Гео Лерос, що оприлюднив відеозаписи того, як брати Єрмаки продавали посади, надав нові документи, що показують участь Єрмака у злочинному угрупованні з посадовцями податкової служби, які за вісім місяців вкрали у держави більше 25 мільярдів гривень.
https://www.facebook.com/geo.ya.1?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARAJsYPsvxSftGed_0plzlwgFcjXHEwsF1tiFG8tkV7nVbsogAJH3qbWacKt58_JItKljF1CAqavCxuc&hc_ref=ARSOO4ry5eyDzydJHsX0gNqPRZydZberbvjBKBEWiYHl2OzqrnbxjhP1y9PZirbMFCs&fref=nf Депутат СН Гео Лерос: До мене в руки потрапив звіт, який розкриває факти організованої топ корупції та, судячи з усього, виявлення цієї схеми коштувало міністру його посади.
Я написав заяву в НАБУ і сподіваюся на ретельне розслідування, тому що масштаб корупції, зазначеної у звіті, безпрецедентний.
Викладаю частину матеріалу для вашого ознайомлення.
Згідно зі звітом, з червня, в державну податкову службу почала діяти так звана "програма", суть якої полягає в організованій топ чиновниками системі ухилення від сплати ПДВ великого бізнесу за відкати.
Обсяги схемного ПДВ з 1 травня 2019 були 2 млрд грн,
3 млрд грн (01.08.2019 р),
4 млрд грн (01.01.2020 р),
і до 5,5 млрд грн станом на 01.02.2020 року.
Всього за 8 місяців сумарні втрати державного бюджету могли скласти 25,5 млрд грн, згідно з цим документом.
Як приклад, викладаю частина звіту, де наведено дохід угруповання в 42 млн і 87 млн грн за липень 2019 по львівській і донецькій областях відповідно.
За період грудень 2019 року - не менше 259,8 млн грн.
Придивіться до проведень, інформацію правоохоронцям легко перевірити.
У звіті видно, що діяльність ОЗУ носить чіткий і системний характер, має стрімку тенденцію до розростання, що може спричинити до ще більших втрат держави.
Я прошу правоохоронні органи дати оцінку даним фактам, в звіті вказані конкретні фірми і наведені детальні приклади із зазначенням проводок за фіктивними операціями.
Я проконсультувався з працівниками з податкової системи і мені підтвердили існування «програми» - системи вказаної у звіті, а також більшу частину інформації в звіті.
Напередодні економічної катастрофи держава ганебно стоїть з простягнутою рукою, коли у нас всередині організована злочинна група осіб потрошать і так дірявий бюджет.
Якщо це все підтвердиться, це вирок, звичайно…
P.S. Єрмак коштує Україні дуже дорого.
ПЭСы в своем же репертуаре.
Слили ахмету с рыгами Украину теперь вякает
При Пете было "благоденствие" всем начали платить 1/3 зарплат и пенсий!
ПЭС они есть ПЭС. Во главе с Барыгой.
Тут надо основательный такой геноцид провести. Или лишать быдло права голоса.
Придется пока что смотреть на это море говна с высоты птичьего полета.
Вікулічка, ти ж моя красуня, що спонукало тебе на цей спіч?
А может то, что вы уже целый год сдаете национальные интересы Украины.
Может быть то, что вас давно уже надо не судить, а казнить сразу на месте ради блага Украины.
При По' вже був по 10 з копійками...
Каже, що на квітень 2014 року був 10.90 - 11.80
Десятки зруйнованих, кремлівськими бандами, сіл і міст.
Тисячі загиблих...
А Сюмар, в цей час, нікого не соромлячись, обіймається з лакеями путіна...
А если вспомнить её обнимашки с Шухричем...... То становится понятно, почему наши олигархические СМИ имеют возможность нести рашистскую пропаганду "в массы".
А зелебобы такие - эх, ну ладно, раз платформа заложена, то чего простаивать. Не разбирать же ее... Так?