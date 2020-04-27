У країні хаос і економічна криза, а за лаштунками йдуть торги з Коломойським. - Сюмар

Українці масово виступають проти карантинних заходів не тому, що вони безвідповідальні та не усвідомлюють небезпеку, а тому, що вони фактично залишилися сам на сам з економічними викликами. Уряд Зеленського не надає фінансову підтримку малому та середньому бізнесу, не платить додаткові гроші лікарям, які протистоять коронавірусу, а монобільшість все далі відтягує ухвалення банківського закону, який здатен розблокувати фінансову допомогу від МВФ.

Про це заявила в ефірі каналу "Прямий" народний депутат з фракції "Європейська Солідарність" Вікторія Сюмар, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

Вона також зауважила, що так званий план поетапного виходу з карантину нелогічний, і тому вже сьогодні прем’єр Шмигаль був змушений заявити про його зміну.

"План, про який нам розказали, що ми маємо чотири етапи, якщо там будуть якісь цифри по захворюваності. Подивилися всі – взялися за голову. Ніхто не зрозумів, як це все на практиці. Тому що спочатку ми відкриваємо салони краси – друга черга, а четверта черга – відкриваємо громадський транспорт. В мене питання – перукарка на роботу має на таксі їздити? Вже сьогодні прем’єр ніби сказав, що має бути друга, третя і четверта черга відразу і швидко. І майже одномоментно. Це свідчення того, що дійсно хаос, що рішення приймаються симптоматично. В турборежимі сказали одне – в турборежимі все взяли і поміняли", – зазначила Сюмар.

"Українці безперечно стали значно більш обережніші. Українці дуже дисциплінована нація. Але вже 45-й день карантину! Вже треба сформувати відповіді, як ми будемо виходити з карантину. Вони лежать в площині державних рішень. Перш за все – масове тестування. І не тільки групи ризику. Але і на антитіла. До чого прийшли вже всі розвинені країни", – наголошує Сюмар.

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Вона також зауважила, що українські науковці, отримавши державне фінансування, здатні забезпечити розробку відповідних тестів. Однак чи є таке фінансування – невідомо. Так само як і те, чому виділені на епідемію гроші не доходять до медиків.

"Ми виділили в бюджеті, ми зробили фактично резервний фонд, яким вручну розпоряджається кабмін. Ми думали, що ці гроші підуть на зарплати медикам – не пішли. Іх ніби підвищили на рівні закону на 300 відсотків, але це на місцевих бюджетах. Місцеві бюджети недоотримують податки, і вони не платять медикам", – констатує Сюмар.

"Ми ініціюємо позачергове засідання Ради. Воно мало відбутися якомога швидше. Я не розумію, чому там так тягнуть до четверга. Але ключове питання – що має Рада розглядати. Наша позиція, що це має бути закон про страхування медиків. Це має бути закон про обов’язкове тестування груп ризику. Вся країна терпить величезні обмеження, пов’язані саме з коронавірусом, сидить на карантині, а Рада розглядає "хотєлки", – зазначила Вікторія Сюмар.

"І останнє – це звичайно "антиколомойський" закон. Закон про неможливість повернення Коломойському ПриватБанку. Це дуже важливо, бо 150 мільярдів держава вже влила, забравши з кишені кожного українця. І сьогодні існують – я переконана – певні "договорняки" на Банковій із Коломойським. Бо коли приймали в першому читанні цей закон – він невеличкий. Його могли ухвалити за основу і в цілому. А далі пішли оці торги, 16 тисяч правок. І тепер кажуть, ще депутатам треба прочитати ці 16 тисяч правок? Чому ми в середу не можемо розглядати вже відповідно змін до регламенту? По новому регламенту кожна фракція скаже, які в неї 5 принципових поправок. Це означає, що далі продовжуються якісь торги з Коломойським. Тому закон негайно треба ставити в порядок денний. Негайно голосувати", – наголосила представниця "Європейськоі Солідарності".

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