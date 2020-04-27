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Новини Коронавірус і карантин
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За кордоном від коронавірусу лікуються 162 українці, 45 видужали, - МЗС

За кордоном від коронавірусу лікуються 162 українці, 45 видужали, - МЗС

За кордоном по допомогу в українські дипломатичні установи звернулися понад 17 тисяч громадян України в рамках системи "Захист".

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба МЗС України в Фейсбуці.

"17305 громадян України звернулися по допомогу до закордонних дипустанов у рамках системи "Захист", - сказано в повідомленні.

Проходять лікування від COVID-19 162 українці, 45 - одужали. Кількість померлих залишається незмінною за останні дні - 7.

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Як повідомляв Укрінформ, в Україні з 12 березня 2020 року запроваджено карантин у зв'язку з протидією поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Зараз карантин продовжено до 11 травня 2020 року.

За кордоном від коронавірусу лікуються 162 українці, 45 видужали, - МЗС 01

Автор: 

карантин (18172) МЗС (4173) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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пукин и бункер
https://www.youtube.com/watch?v=ER6F70Z_EJI
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27.04.2020 22:27 Відповісти
Идиотизм ситуации: с помощью истерики в СМИ сделали с людей, заболевших и переболевших короновирусом, кого то на подобии больных проказой.
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27.04.2020 22:40 Відповісти
 
 