За кордоном від коронавірусу лікуються 162 українці, 45 видужали, - МЗС

За кордоном по допомогу в українські дипломатичні установи звернулися понад 17 тисяч громадян України в рамках системи "Захист".

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба МЗС України в Фейсбуці.

"17305 громадян України звернулися по допомогу до закордонних дипустанов у рамках системи "Захист", - сказано в повідомленні.

Проходять лікування від COVID-19 162 українці, 45 - одужали. Кількість померлих залишається незмінною за останні дні - 7.

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Як повідомляв Укрінформ, в Україні з 12 березня 2020 року запроваджено карантин у зв'язку з протидією поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Зараз карантин продовжено до 11 травня 2020 року.