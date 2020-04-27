За кордоном від коронавірусу лікуються 162 українці, 45 видужали, - МЗС
За кордоном по допомогу в українські дипломатичні установи звернулися понад 17 тисяч громадян України в рамках системи "Захист".
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба МЗС України в Фейсбуці.
"17305 громадян України звернулися по допомогу до закордонних дипустанов у рамках системи "Захист", - сказано в повідомленні.
Проходять лікування від COVID-19 162 українці, 45 - одужали. Кількість померлих залишається незмінною за останні дні - 7.
Як повідомляв Укрінформ, в Україні з 12 березня 2020 року запроваджено карантин у зв'язку з протидією поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Зараз карантин продовжено до 11 травня 2020 року.
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