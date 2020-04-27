Ресторан "слуги народу" Тищенка в центрі Києва приймає ВІП-гостей попри карантин, - ЗМІ. ВIДЕО

Журналісти помітили, як у ресторан приїжджали нардепи Яценко, Кабанов, Арсенюк і Негулевський, заступник голови ОП Трофімов, співробітник "Метінвесту" Кисіль і пов'язаний із Коломойським підприємець Куфтирьов.

Про це йдеться у розслідуванні журналістів програми "Наші гроші", інформує Цензор.НЕТ.

Журналісти встановили чергування біля розташованого в центрі Києва ресторану "Велюр". Депутат СН Микола Тищенко раніше називав себе господарем закладу, це ж підтверджують і його теперішні відвідувачі, хоча формально ресторан записано на інших людей.

Біля нібито закритого через карантин ресторану регулярно паркуються дорогі автомобілі. Частина відвідувачів заходять у "Велюр" через чорний хід, частина - через центральний, але в такому випадку пропускають тільки тих, кого впізнав офіціант.





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Так, у "Велюрі" одночасно перебували нардеп 3х скликань Антон Яценко, якого журналісти називають "хрещеним батьком тендерної мафії", колишній сценарист "Кварталу-95", а тепер депутат СН Олександр Кабанов, пов'язаний із Коломойським підприємець Павло Куфтирьов, співробітник "Метінвесту" Ахметова Віталій Кисіль.

На прохання прокоментувати візити в "закритий" ресторан депутати відреагували по-різному.

"Я не буваю в ресторанах вже давно... Ви помиляєтеся. Без поняття, ви помиляєтеся, ще раз кажу", - сказав Яценко.

"Я до Колі приїжджав Тищенка, це ж його ресторан. Але ми з ним у дворі розмовляли. Всередину заходив, так. Із Киселем зустрічався. Ну, ми знайомі з ним. Так ресторан же і не працює. Ну, мені ж з Колею треба, ну, господарем ресторану", - пояснив Кабанов.

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"Я міг забирати їжу там. Я замовляю там їжу і забираю там їжу завжди", - пояснив депутат СН Негулевський. При цьому на відео помітно, що з ресторану він виходить у супроводі Миколи Тищенка і з порожніми руками.

Сам Тищенко коментувати те, що відбувається в ресторані відмовився. "Це питання не до мене", - сказав він.