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Ресторан "слуги народу" Тищенка в центрі Києва приймає ВІП-гостей попри карантин, - ЗМІ. ВIДЕО

Журналісти помітили, як у ресторан приїжджали нардепи Яценко, Кабанов, Арсенюк і Негулевський, заступник голови ОП Трофімов, співробітник "Метінвесту" Кисіль і пов'язаний із Коломойським підприємець Куфтирьов.

Про це йдеться у розслідуванні журналістів програми "Наші гроші", інформує Цензор.НЕТ.

Журналісти встановили чергування біля розташованого в центрі Києва ресторану "Велюр". Депутат СН Микола Тищенко раніше називав себе господарем закладу, це ж підтверджують і його теперішні відвідувачі, хоча формально ресторан записано на інших людей.

Біля нібито закритого через карантин ресторану регулярно паркуються дорогі автомобілі. Частина відвідувачів заходять у "Велюр" через чорний хід, частина - через центральний, але в такому випадку пропускають тільки тих, кого впізнав офіціант.


Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу" Тищенко взяв кредит, підробив документи і "кинув банк" на $2 млн, - нардеп від СН Лерос

Так, у "Велюрі" одночасно перебували нардеп 3х скликань Антон Яценко, якого журналісти називають "хрещеним батьком тендерної мафії", колишній сценарист "Кварталу-95", а тепер депутат СН Олександр Кабанов, пов'язаний із Коломойським підприємець Павло Куфтирьов, співробітник "Метінвесту" Ахметова Віталій Кисіль.

На прохання прокоментувати візити в "закритий" ресторан депутати відреагували по-різному.

"Я не буваю в ресторанах вже давно... Ви помиляєтеся. Без поняття, ви помиляєтеся, ще раз кажу", - сказав Яценко.

"Я до Колі приїжджав Тищенка, це ж його ресторан. Але ми з ним у дворі розмовляли. Всередину заходив, так. Із Киселем зустрічався. Ну, ми знайомі з ним. Так ресторан же і не працює. Ну, мені ж з Колею треба, ну, господарем ресторану", - пояснив Кабанов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Образа на президента і дитячі комплекси, - "слуга народу" Тищенко про заяви свого колеги Лероса

"Я міг забирати їжу там. Я замовляю там їжу і забираю там їжу завжди", - пояснив депутат СН Негулевський. При цьому на відео помітно, що з ресторану він виходить у супроводі Миколи Тищенка і з порожніми руками.

Сам Тищенко коментувати те, що відбувається в ресторані відмовився. "Це питання не до мене", - сказав він.

Автор: 

карантин (18172) ресторани (336) Яценко Антон (96) Слуга народу (2820) Трофімов (44) Тищенко Микола (352) Кабанов Олександр (8)


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Топ коментарі
+72
Это тот дебил из 90х -- Коля Оболонский, который "праздновал" годовщину Чернобыля?
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27.04.2020 22:50 Відповісти
+52
Ресторан "слуги народа" Тищенко в центре Киева принимает ВИП-гостей, не взирая на карантин, - СМИ - Цензор.НЕТ 875
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27.04.2020 22:52 Відповісти
+49
По их понятиям, карантин это для быдла, а они типа новая элита. Навыбирали, твою дивизию.
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27.04.2020 22:54 Відповісти
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Какие какие лишения терпит "народ"?

Я просто фигею с "самопожертвования" жлобья, выбравшего ЗЕ.
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28.04.2020 01:35 Відповісти
Корону им в коллектив!
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27.04.2020 23:54 Відповісти
Интересен персонаж Куфтырева. Известный рейдер, осуществлял рейдерские атаки на Фармкомпанию Дарница и несколько других крупных компаний. Тесно связан с Коломойским и семьёй Киперманов. Рейдеры и мафиози сейчас являются властью. Все ходят в синагогу.

А при Порошенко суды курировал некто Грановский и его соратник Довбенко, смотрящий за Минюстом. Все ходят в синагогу.

Молодцы евреи! Очень умный народ. Держатся друг друга. Пока гои спорят чей Президент лучше, они спокойно могут делать свой гешефт, разложив яйца по разным корзинам.
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28.04.2020 00:00 Відповісти
Евреи намного умнее украинцев. Это факт. Просто надо уметь это признать и уметь поучиться у более умных.
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28.04.2020 00:05 Відповісти
https://censor.net/user/432328 Вони не розумніші,а хитріші.
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28.04.2020 01:44 Відповісти
і підліші
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28.04.2020 11:08 Відповісти
Я чёт не понял, соевые, чего раскудахтались? Рошен закрыл свои предприятия или магазины? Конфетки из пальмового масла нынче стратегический продукт?
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28.04.2020 00:07 Відповісти
Кацап, опять про жрачку? Голодаешь - это хорошо.
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28.04.2020 07:00 Відповісти
Давай Коля!! Нужно ещё новую тв-программу про ресторан забадяжить.
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28.04.2020 00:08 Відповісти
Тишенко уверенно идёт на премию "Зашквар года".
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28.04.2020 00:13 Відповісти
Тищенко - петух крашеный! Что б ты сдох падлюка вместе с твоими видвидувачами!
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28.04.2020 00:16 Відповісти
Слуга Коломойского и Зеленского Тищенко готов услужить своим господам и организовать сходку в любое время. Может, ему за это пост мэра Киева отдадут.
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28.04.2020 00:22 Відповісти
За копейку продадут любого
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28.04.2020 01:46 Відповісти
....опгшку попалили. там тема всегда такая и была. причем тут карантин)...колю за залет на дискотеку на мойку тарелок. до выборов мэра)
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28.04.2020 00:24 Відповісти
Корону всем им, нашим слугам!
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28.04.2020 00:45 Відповісти
скажу просто они продадут украину аж бегом
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28.04.2020 10:07 Відповісти
кучмисты вернулись во власть, постсовок в спортивных штанах.. им даже нравится быть вертухаями, а карантин для такого самоудовлетворения самое то
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28.04.2020 00:55 Відповісти
Я - не я, и хата не моя.
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28.04.2020 01:44 Відповісти
У нас в мэры лезут одни гопники. Гопник он и в Африке гопник тому подверждение Кличко
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28.04.2020 06:41 Відповісти
слуги урода наживаются на карантине
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28.04.2020 06:55 Відповісти
Згадую зе-виборців, які кричали що вони обирають "несавков" "людей 21 века" "прогрессивньіх" и тд. Власне чергове підтвердження жлобства квартальної шобли, яка нічим не відрізняється від попередників. Після майдану я сподівався що весь цей пост-совковий треш почне потроху зникати, а він навпаки тільки розвивається. Ну а що хотіти якщо більшість громадян у інформаційному просторі поводять себе як свині і жруть все підряд навіть не замислюючись. А потім обирають собі от таких "слуг". А країною в цей час керують ті кому вона не потрібна...
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28.04.2020 07:42 Відповісти
Звіздєть життєве кредо будь-якого депутана СН.
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28.04.2020 08:30 Відповісти
Любого депутата, не зависимо от партийной принадлежности.
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28.04.2020 10:32 Відповісти
Кабмин запретил ездить за границу на заработки
Наземным путем можно добраться в Польшу, Румынию, Венгрию, Словакию, однако только в случае посещения родственников.
Правительство временно запретило рабочие поездки за границу для украинцев, о чем рассказал посол Эстонии в Киеве Каймо Кууск, пишет ERR.
Отмечается, что выехать через наземные пункты пропуска удастся только для встречи с родственниками, живущими в Евросоюзе.
"Финляндия хотела ввезти сезонных работников, в общей сложности 14 тыс. человек. Были долгие переговоры, и в конце концов Финляндии удалось уговорить Украину. Однако после доставки первых 200 человек в Хельсинки правительство Украины приостановило дальнейшие чартерные рейсы, и сезонных работников больше за границу не выпускают", - заявил Кууск.
По словам посла, уехать можно, если в конкретной стране ЕС есть родня. Наземные пункты пропуска позволяют выехать в Польшу, Румынию, Венгрию, Словакию.
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28.04.2020 08:40 Відповісти
Пруфы в студию.
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28.04.2020 08:49 Відповісти
https://korrespondent.net/ukraine/4222341-kabmyn-zapretyl-ezdyt-za-hranytsu-na-zarabotky
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28.04.2020 09:05 Відповісти
Ресторан "слуги народу" Тищенка в центрі Києва приймає ВІП-гостей, незважаючи на карантин, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 3743
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28.04.2020 09:08 Відповісти
ИМ до "Животных" очень далеко - Животные МЕРУ знают, даже поедая во имя Жизни...- но такая "цепочка" существования ихнего Мира
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28.04.2020 10:51 Відповісти
И что? При закрытых рынках колхозники торгуют со двора, на трассе перед домом.Замечено постоянное движение вокруг их хозяйств. )
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28.04.2020 09:11 Відповісти
в кого ще є бажання звертатись до виборців зеленського зі словами на кшталт: "ну що, наголосували", "хіба ви цього хтіли", "подивіться кого ви обрали" й т. інш.?
просто прочитайте й усвідомте оце від https://censor.net/user/369726: "И что?".
їм насрати. тож облиште даремні спроби достукатись до цієї бидлячої тупої масовки.
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28.04.2020 09:27 Відповісти
Да мне плевать ,что ты там обо мне думаешь, в отличии от твоей любви ко мне. Это частная собственность. Карантин закрыл её для свободного доступа, но никто не мешает тебе ей пользоваться самому и звать друзей. Какие проблемы у небыдлячего?)
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28.04.2020 09:42 Відповісти
бачте в чому справа, на відміну від людини розумної ви не звикли самостійно обробляти інформацію.
п.п. 8 п. 2. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/255-2020-%D0%BF постанови КМУ (відмітьте це ваш зеленський кабмін) - заборонити до 11 травня 2020 року роботу суб'єктів господарювання, яка передбачає приймання відвідувачів, зокрема закладів громадського харчування (ресторанів, кафе тощо).
оскільки під час всіх цих зустрічей задіяний обслуговуючий персонал ресторану (метрдотель, кухарі, офіціанти), то ні про які "никто не мешает тебе ей пользоваться самому и звать друзей" мова не йде, мова йде про роботу саме ресторану всупереч запровадженим карантинним заходам.
але я не намагаюся особисто вас ні в чому переконати (як і мій пост, власне, не був адресований вам), для мене є очевидним, що ви, як виборець зеленського, із задоволення сприймаєте все те, що відбувається.
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28.04.2020 10:51 Відповісти
Ой, Серёжа, отстань!) Твою мысль, которую ты сообщаешь каждому и в каждом своём камменте, что ты "людина розумна" уже все поняли. Без этого анонса , прочитав твои комментарии тебя ведь за умного никто не примет, правильно? Поэтому ты вынужден напоминать. Что б тебе "умному" было понятно скажу что на ведре, не нужно писать "ведро" и сколько бы ты ты не писал, что ты хрустальный бокал,всё равно будешь ведром. И да, ты прав, мне нравится моя жизнь)
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28.04.2020 11:20 Відповісти
взагалі то коментар не про те, що нібито я "розумний", а про те, що ви тупень. а тупню слід нагадувати про те, ким він є.
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28.04.2020 11:38 Відповісти
Серьёзно?) Видишь, как получается Серёжа,.. Я тупень, а проблемы у тебя...Были, есть и уже навсегда. А коментар твой именно про то... та не стесняйся, мы все свои) Больше не пиши мне . Сделай себе наколку на лбу - Вы все дебилы! и успокойся) Будь здоров, не кашляй)
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28.04.2020 11:44 Відповісти
олень, писати тобі мене змушують
а) твоя тупість, яку ти намагаєшся приховати за нібито витонченим сарказмом й величезною купою смайликів, які мабуть мають символізувати твою зверхність над співрозмовником
та
б) твоє нестримне бажання сцяти людям в очі вигадуючи, на твою думку, "розумні" виправдання для чергового обісравшегося зе.
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28.04.2020 13:15 Відповісти
Серёжа,ты сегодня реально злой, не по погоде) Но как видишь, я тобой уверенно не только управляю , но и вынуждаю писать...Ладно , пиши дальше.
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28.04.2020 13:22 Відповісти
а то ти як всі ті зеленські, тищенкі, дубинські - пишу (роблю, кажу) дурню, але ви мені не пишіть.
якщо ти олень, то маю тобі це втовкмачити.
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28.04.2020 13:21 Відповісти
Мдя... продай за 100 баксов свой эпикриз. Мало?
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28.04.2020 13:24 Відповісти
олень, мене ані твої заборони, ані твої дозволи не зачіпають, будь певен.
але дуже хочеться аби інші адекватно сприймали ту дурню, яку ти тут натицяв.
смайлики загубив? чи розгубився чи хочеш щоб тобі писали, чи хочеш помріяти на самоті про свою велич, керманич хєров.
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28.04.2020 13:32 Відповісти
Серёжа, после того, как узнал сколько ты обо мне думаешь я просто обязан на тебе жениться)
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28.04.2020 14:34 Відповісти
облиш свої мрії, я маю гетеросексуальну орієнтацію.
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28.04.2020 14:43 Відповісти
Не оправдывайся, сразу плачь)
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28.04.2020 14:46 Відповісти
але якщо ти вважаєш себе саморобним психологом, то я тобі дещо розповім про тебе.
1. твоє бажання одружитися на чоловікові вказує на те, шо ти замислюєшся над тим хто ти є - чоловік чи жінка (але то така твоя природа, я її не засуджую).
2. твої прохання "не пиши мне", які змінюються благаннями "пиши мне" вказують на істеричність твоєї натури й на, все ж таки, твою жіночу сутність.
3. ти просто усвідом вищесказане й припини обманювати в першу чергу самого себе, операції зі зміни статті в 21-му сторіччі не є чимось з ряду вон. дєрзай.
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28.04.2020 14:58 Відповісти
даремна спроба. Ці равлики ніколи не зрозуміють наскільки вони тупі. Бесперспективно.
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28.04.2020 12:03 Відповісти
ну звісно.. всі мають терпіти збитки і лише народні обранці мають порпе всі заборони працювати.. Злидні ви були, злиднями і залишитесь. Клоуни в президентах то ваша кара !
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28.04.2020 12:02 Відповісти
Торгуют внутри кварталов -- машина и стол от заднего борта- г. Киев.
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28.04.2020 11:33 Відповісти
Такая же ситуация .Запорожье. Так было и до карантина.
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28.04.2020 11:38 Відповісти
Тобі козломордому поясню. В Україні колхозніков немає, є одноосібники, або сьогодні фермери. Це в вас за порєбріком колхози і які кацапи навязали українцям. Вчи історію.
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28.04.2020 12:44 Відповісти
Вот видишь, ты уже и оправдываешься перед козломордым)) Начинай лизать ботинки, колхозник, не стыдись)
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28.04.2020 13:07 Відповісти
Походу таварищ, ты как и все кацапье "столбовой дворянин" в контру всем колхозникам. Кушать асвальт будешЬ исчезни село..
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28.04.2020 13:39 Відповісти
Признал таки , халдей...)
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28.04.2020 14:36 Відповісти
Таких за километр узришь по астральным козьим рогам .
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28.04.2020 15:32 Відповісти
Я заказываю кушать(с)
Кушают свиньи, а человек - ест.
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28.04.2020 09:38 Відповісти
Кушают водочку, а пищу едят.
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28.04.2020 10:33 Відповісти
Только союз ОПЗЖ и Европейской Солидарности + коммунисты во главе с П.А.Порошенко........ спасут страну
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28.04.2020 10:13 Відповісти
Да пусть себе работает,нашли преступление,не ворует же у армии как потроховский свинарчук.
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28.04.2020 10:19 Відповісти
Да пусть дермаки должностями торгуют, а зелючка страной, хуже не будет.
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28.04.2020 11:24 Відповісти
Ну он же Слуга На............пардон.... но не народа.
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28.04.2020 10:33 Відповісти
Давно такої бидломаси не було при владі!
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28.04.2020 10:45 Відповісти
Підказує мені моя чуйка, що пишуть на цій студії по-лютому - у когось язик розв'яжеться, хтось засвітить свої неформальні стосунки. Якщо всі ліхтарі вимкнути, а один залишити, вся комашня на нього й злетиться.
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28.04.2020 10:55 Відповісти
Ресторан "слуги народу" Тищенка в центрі Києва приймає ВІП-гостей попри карантин, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 831

- У вас в помічниках 22-річна дівчина (Мар"яна Михолап) з модельною кар'єрою. Усіх цікавить, чому вона до Вас потрапила в помічники. Що Вас переконало її взяти на роботу?

- (мовчки усміхається)

- За яким критерієм Ви обирали помічників? Скільки кандидатів було на посаду?
- Та там же (на сайті Верховної Ради, - ред.) все написано.
- Що написано? Написано - 6 помічників, але про цих людей…
- Ви інформацію де брали?
- З відкритих джерел.- Ну і ...все. Що треба там вказано...А що не треба...то й вам не треба знати...
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28.04.2020 10:58 Відповісти
цей склад Ради просто рідкісні покидьки ! Рафіновані.
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28.04.2020 11:57 Відповісти
Гавно расследование гавёных следователей. Чтобы определить работу ресторана достаочно зайти во двор и устроить там наблюдение - продукты завозят или нет
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28.04.2020 11:17 Відповісти
Те, що звідти виходило пяне бидло з ікавкою, цього достатньо, щоб плювати на цих слуг народу, де тільки їх побачиш.
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28.04.2020 12:30 Відповісти
Это не вопрос работы заведения общественного питания....
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28.04.2020 13:21 Відповісти
Так Тищенко сам и за повара и за официанта и уборщицу. Где фото, как он посуду моет или тайно выбрасывает одноразовую. Где аналитический обзор пищевых объедков? Можно было взвесить депутата до и после. А вдруг они там порохоботов едят...сырых и без остатков...
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28.04.2020 11:39 Відповісти
судячи з величезної мордяки новопідставленого презЕдента, той ресторатор там тільки зюзю і годує ))))
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28.04.2020 11:55 Відповісти
Просто удивительно как каждый твой коммент более дебильный чем предыдущий, Это стеб такой? Или ты сам не осознаешь каким кретином выглядишь?
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28.04.2020 12:54 Відповісти
Вот видишь, тебе удивительно. Меня твой дебилизм никогда не удивлял, в этом ты меня никогда не разочаровывал. Возможно тебя закомплексованного и волнует , как ты выглядишь в глазах неизвестных людей. Мне на это плевать и это единственно правильное решение. Пока, удивлённый!)
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28.04.2020 13:04 Відповісти
ну вот снова...
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28.04.2020 13:06 Відповісти
Не забудь на меня подписаться и будешь всю оставшуюся жизнь ходить удивлённым)
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28.04.2020 13:10 Відповісти
Я не люблю геев.
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29.04.2020 11:41 Відповісти
які заможні в нас нардепи. Свої ресторани мають. Навіщо ж їм піклуватись про голодний народ..
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28.04.2020 11:54 Відповісти
ВІН НЕ БУВ СЛУГОЮ НАРОДУ !!!
Затримання власника кав'ярні за порушення карантину!
Ресторан "слуги народу" Тищенка в центрі Києва приймає ВІП-гостей попри карантин, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 3428
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28.04.2020 11:58 Відповісти
Это было в Одессе возле моря. Люди работали без разрешающих документов вообще. Посмотрите полное видео. Нужно быть объективным , а не выставлять полицейских монстрами . А то вы хотите Европу, такой же порядок, такую же безопасность и доходы как у них- но при этом не хотите платить налоги и хотите хамить полиции.
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28.04.2020 13:16 Відповісти
Ресторан "слуги народу" Тищенка в центрі Києва приймає ВІП-гостей попри карантин

Біля нібито закритого через карантин ресторану регулярно ...Джерело: https://censor.net/ua/n3191960
Почитайте статтю спочатку, і потім спробуйте асоціювати в чому суть двох випадків.
Що законно і як і де повинна працювати поліція.
А про Європу розповідати нічого. Наприклад у тій же Франції так же як і в Одесі з "безпородним" підприємцем, жандарми зробили б і з "породистим" Тищенком.
Французькі жандарми вважаються самими жорсткими в Європі. Нашим полісменам, від яких "плачуться", до них ще рости й рости! Але у них немає винятків!
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28.04.2020 13:23 Відповісти
Беспородным я бы не назвала этого одесского предпринимателя. Если он работал во время карантина, значит, крыша была. Тем более эти кафе с хот догами и кофе - это сетевое кафе возле моря. Идите и попробуйте сделать кафе такое возле моря. Посмотрим , что у вас получится. А тут ещё и без документов работали. Поэтому он и полез на ментов, зная , что его отмажут.

Тищенко я не оправдываю, но его кафе не было открыто для посетителей. Принимал он своих друзей. Это его ресторан, его друзья - с таким же успехом он мог пригласить своих коллег к себе домой. У вас есть свидетели, что тищенко получил выгоду?
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28.04.2020 13:50 Відповісти
И не факт,что работает кухня.
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28.04.2020 15:30 Відповісти
Очередной плевок в лицо страны от хитрожопого ЗЕбильного кодла.
А страна что - она утрется.
Она всегда утирается - потому так и живем.
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28.04.2020 12:25 Відповісти
Фу! Мерзота.
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28.04.2020 12:27 Відповісти
Ну да, правильно, "Слуга Народа" ж проводит рабочие встречи в ресторане Тищенко.

Почему я уже ничему не удивляюсь.
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28.04.2020 12:46 Відповісти
"Невзирая на" пишется так
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28.04.2020 12:57 Відповісти
Ресторан "слуги народа" Тищенко в центре Киева принимает ВИП-гостей, не взирая на карантин
Журналисты заметили, как в ресторан приезжали нардепы Яценко, Кабанов, Арсенюк и Негулевский, замглавы ОП Трофимов, . Источник: https://censor.net/n3191960

Ну це навіть вже не наглість, це вже не сцяти в очі людям, це просто головою в унітаз занурювати українців і казати що це лікувальна терапія.
Лошарики почали вважати себе сицілійською мафією
Ну тоді шлях Мусоліні для них замовлен.
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28.04.2020 12:59 Відповісти
Чек із ресторану цього дегенерата...
Ресторан "слуги народу" Тищенка в центрі Києва приймає ВІП-гостей попри карантин, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 318
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28.04.2020 13:06 Відповісти
Ресторан "слуги народу" Тищенка в центрі Києва приймає ВІП-гостей попри карантин, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 8090
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28.04.2020 13:07 Відповісти
Друзьям захотелось пожрать, то почему бы не в своем ресторане? Пожрать КАРЛ! Это же не обслуживание клиентов. Тут нет ******** заводов-пароходов, а банальный голод. Пэтя локти грызет видать, сколько возможностей под шумок карантина пропадает, сколько всего можно было подгрести под себя, а эти черти тупо жрут...
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28.04.2020 13:17 Відповісти
Читая смотря на эту статью, без сомнений можно сказать Карона тварь это включенный пылесос от таких как мы.
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28.04.2020 13:38 Відповісти
Какая разница, карантин или нет.
Главное, что под ресторан не приехало ни одного велосипеда.
Очередной привет быдлонариду.
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28.04.2020 14:31 Відповісти
На самом деле это означает,что никакого Фейк-коронвиRUSa нет в природе...
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28.04.2020 18:34 Відповісти
да уж.... одни барыги в стране.всех времён и партий, всех повторяю! коментировать не хочу...
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28.04.2020 18:47 Відповісти
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