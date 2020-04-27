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Новини Коронавірус і карантин
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Частина фракції "Слуги народу" звернулася до Шмигаля, щоб в областях, де мало випадків коронавірусу, послабили карантин, - заступник голови "СН" Кравчук

Частина фракції

В "Слузі народу" пропонують послабити карантинні обмеження в тих областях, де зафіксовано найменшу динаміку захворюваності на коронавірус.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила в Фейсбуці перша заступниця голови фракції "СН" Євгенія Кравчук.

За її словами, частина депутатів фракції вже звернулася з відповідною пропозицією до прем'єр-міністра.

"Пожежу потрібно гасити там, де горить. Те ж саме стосується заходів проти коронавірусу. У різних регіонах країни рівень захворюваності суттєво відрізняється. Наприклад, у Чернівецькій області зареєстровано 1341 інфікованих, а в Чернігівській - лише 22. Логічно, щоб і обмежувальні заходи в цих областях були різними", - вважає Кравчук.

Вона додала, що через кризу, викликану коронавірусом, без роботи і грошей залишилися багато українців.

"Тому частина депутатів фракції "Слуга Народу" звернулися до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля з проханням розглянути можливість послабити карантин там, де коронавірусна інфекція поширюється відносно повільно. Я також підписала цей документ", - резюмувала Кравчук.

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Автор: 

карантин (18172) Кравчук Євгенія (375) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+4
Там где ещё мало вируса, конечно нужно ослаблять. А то другим регионам обидно как-то...
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27.04.2020 22:55 Відповісти
+3
https://twitter.com/antegotovina69
https://twitter.com/antegotovina69

Ante Gotovina

@antegotovina69

·https://twitter.com/antegotovina69/status/1254252480139071488 26 апр.

При Пороху, навчання ревізорів ДФС проводили фахівці з США . Нещодавно ДПС провело навчання, УВАГА!!! Україна,расія,бєларусія, казахстан! ,через російську! платформу.
Вам краще не знати , яку маячню на ''рускамязікє'',несли лектори з РБ. Було- США ,стало- РБ. Ми летимо в прірву
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27.04.2020 23:22 Відповісти
+2
Тупая дура, проедь в троллейбусе или трамвае скотина, посмотри сколько народа. Медикам дали задание не ставить диагноз. Реально в десять раз больше людей с вирусом
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27.04.2020 22:57 Відповісти
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Я думаю что это в какой-то мере правильно, хоть я и не фанат зеленых. Даже в Италии и Испании народу уже разрешают понемногу работать. А чем Украина хуже?
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27.04.2020 22:54 Відповісти
А теперь подумай хорошо что скажет губернатор области начальнику облздрава.
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27.04.2020 22:58 Відповісти
Обеспечить нужную статистику?
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27.04.2020 23:00 Відповісти
как хорошо, что есть сообразительные люди
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27.04.2020 23:04 Відповісти
Це ВЖЕ роблять. По Харкову жонглювати статистикою почали з березня.
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28.04.2020 09:15 Відповісти
...А ще пригадайте Миколаївську область, де тривалий час не було хворих, а потім з'ясували, що там і тестів немає - десь "губилися" по дорозі.
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28.04.2020 09:18 Відповісти
У вас волна заболеваний идёт с опозданием , в Испании и Италии началась раньше .
И мы сидим на карантине уже больше месяца !
У вас ещё неопределённость , но может пойти и по нарастающей ...
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27.04.2020 23:37 Відповісти
нет никакой волны, волна есть в тупых головах подключенных к зомбоящику
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27.04.2020 23:57 Відповісти
О, ще один упоротий прибічник "пласкої Землі" та теорії "Від щеплень вмирає більше, ніж від хвороб" підтягнувся. Навіщо тобі зомбошухляда? Зайди на будь-який сайт (наприклад https://www.worldometers.info/coronavirus/) і порівняй графіки Active Cases (продовжують хворіти) Daily New Cases (нових хворих за добу) для Австрії та України.

Австрія свій пік захворювань (+1300 за добу та 9000 одночасно) минула 4 тижні тому. Зараз в них +80 за добу та 2500 в сумі. Їм можна думати про послаблення карантину. Але якщо занадто послаблять, то буде +1500 за добу і доведеться знову повертати жорсткі обмеження.
А Україна тиждень тримається на рівні +500 за добу, і цей показник НЕ знижується. І сумарна кількість хворих (без одужавших) постійно зростає. Знімемо карантин - потонемо.
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28.04.2020 10:03 Відповісти
Ну раз нет "волны", тогда люди массово умирают просто так !
Или эти смерти тоже фейк ? 🤔
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28.04.2020 10:30 Відповісти
Там где ещё мало вируса, конечно нужно ослаблять. А то другим регионам обидно как-то...
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27.04.2020 22:55 Відповісти
Тупая дура, проедь в троллейбусе или трамвае скотина, посмотри сколько народа. Медикам дали задание не ставить диагноз. Реально в десять раз больше людей с вирусом
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27.04.2020 22:57 Відповісти
я як ці чисті райони надіялись на добросовісне виконання карантину , а тут і лаври з монаами і попи з пасками
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27.04.2020 22:59 Відповісти
"Если какая тварь в халате поставит диагноз "коронавирус" то она пожалеет что вообще на свет появилась. Область должна работать".
Думаю, все всё, поняли.
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27.04.2020 23:00 Відповісти
буряководская заточка...у тигипка дурные вкусы...
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27.04.2020 23:00 Відповісти
Неужели тем, кто не болеют, карантин отменят?! Ждем, когда додумаются самым безгрешным заменить повешение пожизненной каторгой.
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27.04.2020 23:14 Відповісти
...а, это чтобы случаев коронавируса стало побольше, да?
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27.04.2020 23:20 Відповісти
https://twitter.com/antegotovina69
https://twitter.com/antegotovina69

Ante Gotovina

@antegotovina69

·https://twitter.com/antegotovina69/status/1254252480139071488 26 апр.

При Пороху, навчання ревізорів ДФС проводили фахівці з США . Нещодавно ДПС провело навчання, УВАГА!!! Україна,расія,бєларусія, казахстан! ,через російську! платформу.
Вам краще не знати , яку маячню на ''рускамязікє'',несли лектори з РБ. Було- США ,стало- РБ. Ми летимо в прірву
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27.04.2020 23:22 Відповісти
Мышебратья
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27.04.2020 23:37 Відповісти
Аааа, вот кто у нас оказывается царь Украины - шмыгаль ипучий.... надеюсь все-таки среди скотобыдла наберется хоть полтыщи людей готовых кинуть кирпич в рожу шныря-шмыргаля
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27.04.2020 23:55 Відповісти
Частина фракції "Слуги народу" звернулася до Шмигаля, щоб в областях, де мало випадків коронавірусу, послабили карантин, - заступник голови "СН" Кравчук - Цензор.НЕТ 5474
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28.04.2020 00:43 Відповісти
На работу, на работу!!!!!
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28.04.2020 07:39 Відповісти
у нас наоборот всё ! рынки в первую очередь открывают в Черновцах
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29.04.2020 11:55 Відповісти
 
 