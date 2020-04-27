Частина фракції "Слуги народу" звернулася до Шмигаля, щоб в областях, де мало випадків коронавірусу, послабили карантин, - заступник голови "СН" Кравчук
В "Слузі народу" пропонують послабити карантинні обмеження в тих областях, де зафіксовано найменшу динаміку захворюваності на коронавірус.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила в Фейсбуці перша заступниця голови фракції "СН" Євгенія Кравчук.
За її словами, частина депутатів фракції вже звернулася з відповідною пропозицією до прем'єр-міністра.
"Пожежу потрібно гасити там, де горить. Те ж саме стосується заходів проти коронавірусу. У різних регіонах країни рівень захворюваності суттєво відрізняється. Наприклад, у Чернівецькій області зареєстровано 1341 інфікованих, а в Чернігівській - лише 22. Логічно, щоб і обмежувальні заходи в цих областях були різними", - вважає Кравчук.
Вона додала, що через кризу, викликану коронавірусом, без роботи і грошей залишилися багато українців.
"Тому частина депутатів фракції "Слуга Народу" звернулися до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля з проханням розглянути можливість послабити карантин там, де коронавірусна інфекція поширюється відносно повільно. Я також підписала цей документ", - резюмувала Кравчук.
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И мы сидим на карантине уже больше месяца !
У вас ещё неопределённость , но может пойти и по нарастающей ...
Австрія свій пік захворювань (+1300 за добу та 9000 одночасно) минула 4 тижні тому. Зараз в них +80 за добу та 2500 в сумі. Їм можна думати про послаблення карантину. Але якщо занадто послаблять, то буде +1500 за добу і доведеться знову повертати жорсткі обмеження.
А Україна тиждень тримається на рівні +500 за добу, і цей показник НЕ знижується. І сумарна кількість хворих (без одужавших) постійно зростає. Знімемо карантин - потонемо.
Или эти смерти тоже фейк ? 🤔
Думаю, все всё, поняли.
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Ante Gotovina
@antegotovina69
·https://twitter.com/antegotovina69/status/1254252480139071488 26 апр.
При Пороху, навчання ревізорів ДФС проводили фахівці з США . Нещодавно ДПС провело навчання, УВАГА!!! Україна,расія,бєларусія, казахстан! ,через російську! платформу.
Вам краще не знати , яку маячню на ''рускамязікє'',несли лектори з РБ. Було- США ,стало- РБ. Ми летимо в прірву