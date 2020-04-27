Частина фракції "Слуги народу" звернулася до Шмигаля, щоб в областях, де мало випадків коронавірусу, послабили карантин, - заступник голови "СН" Кравчук

В "Слузі народу" пропонують послабити карантинні обмеження в тих областях, де зафіксовано найменшу динаміку захворюваності на коронавірус.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила в Фейсбуці перша заступниця голови фракції "СН" Євгенія Кравчук.

За її словами, частина депутатів фракції вже звернулася з відповідною пропозицією до прем'єр-міністра.

"Пожежу потрібно гасити там, де горить. Те ж саме стосується заходів проти коронавірусу. У різних регіонах країни рівень захворюваності суттєво відрізняється. Наприклад, у Чернівецькій області зареєстровано 1341 інфікованих, а в Чернігівській - лише 22. Логічно, щоб і обмежувальні заходи в цих областях були різними", - вважає Кравчук.

Вона додала, що через кризу, викликану коронавірусом, без роботи і грошей залишилися багато українців.

"Тому частина депутатів фракції "Слуга Народу" звернулися до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля з проханням розглянути можливість послабити карантин там, де коронавірусна інфекція поширюється відносно повільно. Я також підписала цей документ", - резюмувала Кравчук.

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