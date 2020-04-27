У Дніпропетровській області за день на коронавірус захворіли 5 медиків, - облрада
За добу в Дніпропетровській області коронавірус діагностували у 8 осіб, зокрема у 5 медиків.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Telegram Дніпропетровської обласної ради.
Нові випадки зараження виявили в Дніпрі, Кам'янському, Кривому Розі та Апостолівському районі.
"Дніпро - 3 (2 медичні працівники: МЛ 4), Кривий Ріг - 1 (духовний центр об'єднання християнських церков п'ятидесятників України), Кам'янське - 1, Апостолівський район - 3 (3 медичні працівники: Апостолівська ЦРЛ)", - сказано в повідомленні.
Станом на вечір 27 квітня в області провели 5063 тести на коронавірусну інфекцію. Загальна кількість лабораторно підтверджених випадків COVID-19 в регіоні становить 318 випадків. Ще у 513 осіб підозрюють наявність COVID-19.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
https://twitter.com/PavloNuss
Pavlo Nuss
@PavloNuss
·https://twitter.com/PavloNuss/status/1254762438291083264 6 ч
Фонд Порошенка та і корпорація ROSHEN закупила 42,5 тисячі професійних захисних костюмів для медиків. Ця партія вже летить з ПК до України. Це сорок дві тисячі врятованого здоров'я та життя медиків.
Швидкого одужання лікарям