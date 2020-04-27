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Новини Коронавірус і карантин
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У Дніпропетровській області за день на коронавірус захворіли 5 медиків, - облрада

У Дніпропетровській області за день на коронавірус захворіли 5 медиків, - облрада

За добу в Дніпропетровській області коронавірус діагностували у 8 осіб, зокрема у 5 медиків.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Telegram Дніпропетровської обласної ради.

Нові випадки зараження виявили в Дніпрі, Кам'янському, Кривому Розі та Апостолівському районі.

"Дніпро - 3 (2 медичні працівники: МЛ 4), Кривий Ріг - 1 (духовний центр об'єднання християнських церков п'ятидесятників України), Кам'янське - 1, Апостолівський район - 3 (3 медичні працівники: Апостолівська ЦРЛ)", - сказано в повідомленні.

Станом на вечір 27 квітня в області провели 5063 тести на коронавірусну інфекцію. Загальна кількість лабораторно підтверджених випадків COVID-19 в регіоні становить 318 випадків. Ще у 513 осіб підозрюють наявність COVID-19.

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Автор: 

карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Дніпропетровська область (3869)


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Топ коментарі
+7
VOVIK 19 це дійсно страшний вірус.
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27.04.2020 23:12 Відповісти
+7
https://twitter.com/PavloNuss
https://twitter.com/PavloNuss

Pavlo Nuss

@PavloNuss

·https://twitter.com/PavloNuss/status/1254762438291083264 6 ч

Фонд Порошенка та і корпорація ROSHEN закупила 42,5 тисячі професійних захисних костюмів для медиків. Ця партія вже летить з ПК до України. Це сорок дві тисячі врятованого здоров'я та життя медиків.

В Днепропетровской области за день коронавирусом заболели 5 медиков, - облсовет - Цензор.НЕТ 7460
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27.04.2020 23:16 Відповісти
+3
Подзвонив- і тобі пояснять політику партії і яка буде відповідальність.
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27.04.2020 23:26 Відповісти
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VOVIK 19 це дійсно страшний вірус.
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27.04.2020 23:12 Відповісти
Коронавірус України.
У Дніпропетровській області за день на коронавірус захворіли 5 медиків, - облрада - Цензор.НЕТ 9610
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27.04.2020 23:34 Відповісти
https://twitter.com/PavloNuss
https://twitter.com/PavloNuss

Pavlo Nuss

@PavloNuss

·https://twitter.com/PavloNuss/status/1254762438291083264 6 ч

Фонд Порошенка та і корпорація ROSHEN закупила 42,5 тисячі професійних захисних костюмів для медиків. Ця партія вже летить з ПК до України. Це сорок дві тисячі врятованого здоров'я та життя медиків.

В Днепропетровской области за день коронавирусом заболели 5 медиков, - облсовет - Цензор.НЕТ 7460
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27.04.2020 23:16 Відповісти
видимо гундяевский крест цьомалы бэз натхнэння...
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27.04.2020 23:16 Відповісти
Плісняві "потурбуються" про хворих. "С целью проведения своевременных расследований несчастных случаев / острых профессиональных заболеваний (инфицирование COVID-19) в медицинских и других работников, связанные с исполнением профессиональных обязанностей в условиях повышенного риска заражения COVID-19, и обеспечение их социальной защиты Гоструда вводит горячую линию 044 279 03 28 для медицинских работников, заболевших COVID-19", - отмечается в сообщении."Источник: https://censor.net/p3191959

Швидкого одужання лікарям
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27.04.2020 23:17 Відповісти
Не всем же листовки от слуг достались, потому словом их защитят от короновируса...
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27.04.2020 23:26 Відповісти
Подзвонив- і тобі пояснять політику партії і яка буде відповідальність.
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27.04.2020 23:26 Відповісти
Кто-то рассказывал, что в характеристиках в СССР писали: "Политику партии и правительства понимает правильно и поддерживает"...
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27.04.2020 23:30 Відповісти
Ну, якщо мене вже двічі викликали до головного і шпетили за пости проти Вовіка....
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27.04.2020 23:36 Відповісти
Короче - началось... Беларусь-2...
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27.04.2020 23:38 Відповісти
За пости на Цензорі?
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27.04.2020 23:41 Відповісти
Ні. Соцмережі.
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27.04.2020 23:43 Відповісти
Зміни аккаунт.
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27.04.2020 23:45 Відповісти
Навіщо? Приємно знати що риго-зебільне прокацапське начальство починає свій день з того що читає про Зєлю і про себе правду. А роботою я не дорожу. Минулого року за три місяці не заплатили, цього року уже чотири місяці заборгованість. Просто їхати зараз нікуди. Та й покинути своїх людей під час епідемії- як мінімум ницо.
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27.04.2020 23:49 Відповісти
+++
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27.04.2020 23:52 Відповісти
А про те як лікарня відмовилася прийняти мого хворого з пневмонією, як вони злякалися що зіпсуються показники і про свої проблеми через те що я підняв бучу і захищав інтереси і життя пацієнта я в своїй темі описував.
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27.04.2020 23:42 Відповісти
Всюди потрібна була характеристика. Якщо нема такого формулювання, то не проканає.
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27.04.2020 23:40 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=7ZmEIdNTm5k В австрійському бундестазі політик нарешті говорить прямим текстом. І йому за це аплодують !! Факти не підтвердили сценарій жахів, розроблений урядом!
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27.04.2020 23:46 Відповісти
А скольких они успели заразить мы узнаем через недельку
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28.04.2020 01:59 Відповісти
 
 