У Дніпропетровській області за день на коронавірус захворіли 5 медиків, - облрада

За добу в Дніпропетровській області коронавірус діагностували у 8 осіб, зокрема у 5 медиків.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Telegram Дніпропетровської обласної ради.

Нові випадки зараження виявили в Дніпрі, Кам'янському, Кривому Розі та Апостолівському районі.

"Дніпро - 3 (2 медичні працівники: МЛ 4), Кривий Ріг - 1 (духовний центр об'єднання християнських церков п'ятидесятників України), Кам'янське - 1, Апостолівський район - 3 (3 медичні працівники: Апостолівська ЦРЛ)", - сказано в повідомленні.

Станом на вечір 27 квітня в області провели 5063 тести на коронавірусну інфекцію. Загальна кількість лабораторно підтверджених випадків COVID-19 в регіоні становить 318 випадків. Ще у 513 осіб підозрюють наявність COVID-19.

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