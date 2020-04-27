Літак зі українцями зі США, яких евакуювали з Маямі, приземлився в Борисполі

Після оголошення про поновлення евакуації українців літаками з-за кордону до Борисполя прибув перший літак — з Маямі (США).

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє кореспондент hromadske.

Так, на батьківщину повернулись 259 людей, літак приземлився о 22 годині, але поки з аеропорту вийшли лише декілька людей.

Усі пасажири літака повинні пройти або обов’язкову обсервацію, або самоізоляцію вдома упродовж 14 діб.

Літаком з Маямі прибули українці з багатьох штатів США. Біля аеропорту зібрались рідні та близькі пасажирів, однак у сам термінал нікого не пускають. Більшість з них — батьки дітей, які поїхали до США за програмою Future Leaders Exchange Program (Програма обміну для майбутніх лідерів).

Загалом на літаку було 119 дітей з цієї програми, вони поїхали до США, аби жити там в інших родинах і навчатися в Америці упродовж року, але через епідемію повернулись раніше.

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