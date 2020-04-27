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Літак зі українцями зі США, яких евакуювали з Маямі, приземлився в Борисполі

Літак зі українцями зі США, яких евакуювали з Маямі, приземлився в Борисполі

Після оголошення про поновлення евакуації українців літаками з-за кордону до Борисполя прибув перший літак — з Маямі (США).

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє кореспондент hromadske.

Так, на батьківщину повернулись 259 людей, літак приземлився о 22 годині, але поки з аеропорту вийшли лише декілька людей.

Усі пасажири літака повинні пройти або обов’язкову обсервацію, або самоізоляцію вдома упродовж 14 діб.

Літаком з Маямі прибули українці з багатьох штатів США. Біля аеропорту зібрались рідні та близькі пасажирів, однак у сам термінал нікого не пускають. Більшість з них — батьки дітей, які поїхали до США за програмою Future Leaders Exchange Program (Програма обміну для майбутніх лідерів).

Загалом на літаку було 119 дітей з цієї програми, вони поїхали до США, аби жити там в інших родинах і навчатися в Америці упродовж року, але через епідемію повернулись раніше.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Літак МАУ забрав із Маямі 259 громадян України, зокрема 119 дітей, - посольство. ФОТОрепортаж

Автор: 

Бориспіль (1145) США (23426) евакуація (2343)


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Топ коментарі
+16
голытьба умаялась на чужбине
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27.04.2020 23:44 Відповісти
+10
Самые "бедные Украинцы" приллетели ....
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27.04.2020 23:50 Відповісти
+8
Встречай страна героев!
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27.04.2020 23:50 Відповісти
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голытьба умаялась на чужбине
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27.04.2020 23:44 Відповісти
Инвесторы едут. Откликнулись на призыв вождя.
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28.04.2020 00:00 Відповісти
Так сказать велкам ! Не лякайтесь, в нас зєбінізм.
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27.04.2020 23:44 Відповісти
Представители с АП приехали на встречу?
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27.04.2020 23:47 Відповісти
У Кличка буде велика радість.
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27.04.2020 23:49 Відповісти
Самые "бедные Украинцы" приллетели ....
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27.04.2020 23:50 Відповісти
Встречай страна героев!
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27.04.2020 23:50 Відповісти
Причем не из Чикагго ))))))))))
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27.04.2020 23:52 Відповісти
в Чикаго там Украинская диаспора - все они граждане США - с какого перепуга их эвакуировать
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28.04.2020 00:12 Відповісти
Будут ЗЕбилы на карантине ещё до осени сидеть..Даю бесплатную бизнсс идею банкам - кредиты на еду.
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27.04.2020 23:52 Відповісти
Well come to hell.
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27.04.2020 23:53 Відповісти
теперь зюзя будет встречать токо даму с собачкой из уханя...
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27.04.2020 23:53 Відповісти
Кучеряво живут...Майями бич))) бла бла бла... а нах вернулись?
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27.04.2020 23:56 Відповісти
...ну я ж вернулся тоже -- и без вопросов... ...хотя, бич там, таки да -- улётный... *)
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28.04.2020 00:07 Відповісти
В какой же *опе США, если эвакуируют из Майами в Борисполь
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27.04.2020 23:56 Відповісти
В Miami не беженцами едут в один конец, там строек мало .... А на убберах в такско Мексикансы )))
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28.04.2020 00:05 Відповісти
Вот и я про то.
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28.04.2020 00:07 Відповісти
Все очень просто! Там больничка в случае подхавата Короны если положать в госпиталь, потом счет будет до 89тыс $$$$ Вот и Валят "туристи"
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27.04.2020 23:57 Відповісти
У них мед. страховки были -- обязательно!

Думаю, обменных американских деток из Украины, родители обратно в Штаты затребовали...
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28.04.2020 00:10 Відповісти
Узнавал у бывших, если мед страховка на 800$ в мес. то счет будет 40к....
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28.04.2020 00:14 Відповісти
Это ты не то узнавал...
Моя дочка по такому обмену ездила в США, из Германии, правда. Страховка должна покрывать любые случаи. 20 миллионов евро, у нас стандартная -- стыцов устраивает.
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28.04.2020 00:17 Відповісти
Когда это было то ?! Там сейчас страховые компании переписывают "договора" в срочном порядке )))
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28.04.2020 00:45 Відповісти
Я осенью в Штатах был, с немецкой стандартной страховкой.
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28.04.2020 00:59 Відповісти
таки есть платишь 800 в месяц...а заболеешь.... хоть раком....хоть этим карона пиво.... больше сорока тысяч долларов в год не заплатишь....нема денеггг ..хату отбирают на раз.....успехов вам в медреформе.....
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28.04.2020 02:51 Відповісти
Так это студенты, повышали квалификацию. У них и вида на жительство наверное особого и не было. А частично туристы.
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28.04.2020 00:21 Відповісти
Це ті, хто хотів сховатися від Нашої Епідемії у петріотичному Заокеані?
А хрінь вам від наших санжарівців!
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28.04.2020 00:38 Відповісти
Свежачок подвезли)
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28.04.2020 03:38 Відповісти
а в это время зелебобы приняли закон о запрете выезда в страны ЕС на заработки.
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28.04.2020 07:30 Відповісти
Давай закон. Почитаем. Желательно с "Урядового курьера"
Или просто пи....... пошутил?
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28.04.2020 07:55 Відповісти
за шо купил за то и продал.эту новость на ukr.net прочитал утром.
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28.04.2020 19:43 Відповісти
Не повезло......
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28.04.2020 07:42 Відповісти
Тоска по родине случилась. Миами придется покинуть.
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28.04.2020 08:43 Відповісти
З фактичного центру епідемії США в Україну евакуйовано 259 осіб. Ніяких заборів проб для, хоча б попереднього тестування, не проводилося. Всі відпущені на "самоізоляцію", контролювати яку збираються за допомогою смартфонів. Реально люди роз'їдуться по шести регіонах України.
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28.04.2020 09:38 Відповісти
 
 