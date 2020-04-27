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Новини Коронавірус і карантин
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Переможець Roland Garros Кравіц влаштувався працювати в супермаркет, поки тенісні турніри відкладено через коронавірус

Переможець Roland Garros Кравіц влаштувався працювати в супермаркет, поки тенісні турніри відкладено через коронавірус

Німецький тенісист Кевін Кравіц, який у 2019 році в парі з Антуаном Місом виграв відкритий чемпіонат Франції, змушений працювати в супермаркеті через припинення тенісних змагань у зв'язку з коронавірусом.

Про це він розповів в інтерв'ю виданню Der Spiegel, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Я вже кілька тижнів працюю в супермаркеті зі ставкою 450 євро. Я сортую товар на полицях, переконуюся, що ковбаса і сир не прострочені і викидаю порожні коробки", - повідомив спортсмен. Він додав, що як професійний тенісист може в умовах карантину "три-чотири рази на тиждень тренуватися" в спортзалі.

"З іншого боку, у мене була розкіш перетворити моє хобі (гру в теніс. - Ред.) на професію", - міркує 28-річний чоловік. 2019 рік був для Кравіца і Міса проривним у тенісі, крім перемоги в Парижі вони вийшли у півфінал на відкритому чемпіонаті США.

До цього, визнав Кравіц, він "кілька років завершував зі збитками". "Одного разу я виграв трохи більше тисячі євро призових грошей на турнірі в Італії, це була моя тижнева зарплата. Я мав сплатити податок із цього, відняти витрати на проїзд та оплату тренера. Залишається небагато", - розповів про свої спортивні доходи Кравіц.

Він підтримав ідею створення спеціального фонду допомоги спортсменам, які не належать до тенісної еліти.

Читайте також: У Берліні відбулася акція протесту проти карантину, понад 100 учасників затримали. ФОТОрепортаж

Автор: 

Німеччина (7484) карантин (18172) супермаркет (141) теніс (124) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+28
Хех! У нас кловуни працюють президентами. Во!
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27.04.2020 23:59 Відповісти
+26
В нас колян тищенко також , поваром в ресторані працює у вільний від депутатства час
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27.04.2020 23:56 Відповісти
+17
Отличный пример для подражания .Александр Усик на время отсутствия боксёрских поединков вполне может устроится в Киево-Печерскую Лавру дьяконом .))
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28.04.2020 00:04 Відповісти
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В нас колян тищенко також , поваром в ресторані працює у вільний від депутатства час
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27.04.2020 23:56 Відповісти
Хех! У нас кловуни працюють президентами. Во!
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27.04.2020 23:59 Відповісти
Я тебе по секрету скажу: они новое блюдо готовят - Свыня в собственном жире Пока в загоне держат, скоро закалывать будут
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28.04.2020 00:58 Відповісти
cцы-в-ухо чьтоле?
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28.04.2020 01:51 Відповісти
я вижу у тебя опыт есть
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28.04.2020 11:16 Відповісти
шарий бы ему больше отстегнул за виртуальные цьомкы в ютубе...
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27.04.2020 23:59 Відповісти
Тенісист забув сказати, що це - денна ставка. На ці жалюгідні копійки й живе, як лошара.
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28.04.2020 00:23 Відповісти
це 450 за тиждень
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28.04.2020 06:45 Відповісти
Я им про менталитет и протестантскую мораль, а мне в ответ "ну не может быть чтобы человек на Западе тоже не воровал, а живут они так хорошо потому что нам кредиты дают", и главное говорят мне это как вроде я блаженный дурачок, ничего не понимающий в жизни.
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28.04.2020 00:01 Відповісти
Да, тут у украинцев с кацапами много сходного: как бы растолкать всех, хапнуть побольше, а потом поучать, что надо идти с добротой по жизни, верить в себя и не скупиться на благотворительность. Квинтссенция всего этого - нарко водочный король Беляк.
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28.04.2020 01:02 Відповісти
Отличный пример для подражания .Александр Усик на время отсутствия боксёрских поединков вполне может устроится в Киево-Печерскую Лавру дьяконом .))
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28.04.2020 00:04 Відповісти
Сурово, но справедливо
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28.04.2020 08:54 Відповісти
Ну сбережения мог бы себе создать. Это не так сложно. Карантин всего идет чуть больше месяца. И соревнования вполне могут сейчас восстановить в формате онлайн без публики.
А в магазин работать много ума не надо.
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28.04.2020 00:17 Відповісти
ти чи тексту не читав??? каже ж тобі людина, заробіток - ЦІЛА ТИСЧА ЕВРІВ призових!!!!
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28.04.2020 00:28 Відповісти
Типичная психология человека, которому и в голову никогда не придёт, что человек по собственной воле захочет поработать физически: "У него же бабки куры не клюют, что ему ещё нужно?!!!
Вот не укладывается, хоть сдохни. Да ещё и за 450 в месяц!
Тут Кевин весь наш бывший совок порвал - 450! Зачем? Ну и что, что скучно дома сидеть? Так что работать что ли? За 450?
За это и люблю Запад, можно настроить кучу новых зданий, можно создать похожий сервис, даже улицы можно чище вымести, но психологию людей за пару поколений не изменишь - и этого не понять со стороны.
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28.04.2020 09:12 Відповісти
И ещё, на всякий случай, 450 - это максимум 10 часов в неделю, то есть вышел пару раз в неделю часа по четыре, четыре раза в спорт зал, глядишь и неделя прошла...
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28.04.2020 09:34 Відповісти
Угу, так я тебе сразу и поверил, что теперь ни один не поедет на заработки за границу
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28.04.2020 01:03 Відповісти
А решение правительства показать слабо? Проблема не в том, что не выпускают. Многие страны не впускают, и клерки не работают. Лишь бы что-то написать...
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28.04.2020 01:05 Відповісти
Это как бы фейк с отсылкой к испанскому диспетчеру, сорри, к эстонскому послу. Интересно посмотреть как его будут разгонять.
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28.04.2020 09:02 Відповісти
Один старый еврей-портной говорил:
- Если бы я был царем, то я жил бы, как царь… И даже лучше, чем царь.
У него спрашивают:
- А почему бы ты жил лучше, чем царь?
- Я бы еще и подшивал.

Кравіц тоже живе краще за всіх тенісистів,- він ше й "подшиваєт" в супермаркеті. )))
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28.04.2020 00:55 Відповісти
Чет вообще ничего не понял. А где он работал до карантина? Почему именно карантин виноват?
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28.04.2020 01:04 Відповісти
Реклама для супермаркета
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28.04.2020 02:18 Відповісти
Зараз нам розкажуть знавці, що він "ніщєброд" , дупомий і лохушнік. А на самперед оце і є різниця між свідомістю західних і східних людей
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28.04.2020 06:21 Відповісти
Для чого гарне українське прізвище Кравець перекроїли?
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28.04.2020 07:11 Відповісти
Наші''кравіці'' все перемірюють і перекроюють не щоб нам вистарчило, а щоб нам лишилось!
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28.04.2020 07:44 Відповісти
45о евро за роботу в супермаркете? Мде, у нас в лучшем случае 3 тиыс гривен.
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28.04.2020 07:49 Відповісти
Наверное 4 часа в сутки.
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28.04.2020 09:20 Відповісти
 
 