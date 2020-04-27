Переможець Roland Garros Кравіц влаштувався працювати в супермаркет, поки тенісні турніри відкладено через коронавірус
Німецький тенісист Кевін Кравіц, який у 2019 році в парі з Антуаном Місом виграв відкритий чемпіонат Франції, змушений працювати в супермаркеті через припинення тенісних змагань у зв'язку з коронавірусом.
Про це він розповів в інтерв'ю виданню Der Spiegel, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
"Я вже кілька тижнів працюю в супермаркеті зі ставкою 450 євро. Я сортую товар на полицях, переконуюся, що ковбаса і сир не прострочені і викидаю порожні коробки", - повідомив спортсмен. Він додав, що як професійний тенісист може в умовах карантину "три-чотири рази на тиждень тренуватися" в спортзалі.
"З іншого боку, у мене була розкіш перетворити моє хобі (гру в теніс. - Ред.) на професію", - міркує 28-річний чоловік. 2019 рік був для Кравіца і Міса проривним у тенісі, крім перемоги в Парижі вони вийшли у півфінал на відкритому чемпіонаті США.
До цього, визнав Кравіц, він "кілька років завершував зі збитками". "Одного разу я виграв трохи більше тисячі євро призових грошей на турнірі в Італії, це була моя тижнева зарплата. Я мав сплатити податок із цього, відняти витрати на проїзд та оплату тренера. Залишається небагато", - розповів про свої спортивні доходи Кравіц.
Він підтримав ідею створення спеціального фонду допомоги спортсменам, які не належать до тенісної еліти.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
нарководочный король Беляк.
А в магазин работать много ума не надо.
Вот не укладывается, хоть сдохни. Да ещё и за 450 в месяц!
Тут Кевин весь наш бывший совок порвал - 450! Зачем? Ну и что, что скучно дома сидеть? Так что работать что ли? За 450?
За это и люблю Запад, можно настроить кучу новых зданий, можно создать похожий сервис, даже улицы можно чище вымести, но психологию людей за пару поколений не изменишь - и этого не понять со стороны.
- Если бы я был царем, то я жил бы, как царь… И даже лучше, чем царь.
У него спрашивают:
- А почему бы ты жил лучше, чем царь?
- Я бы еще и подшивал.
Кравіц тоже живе краще за всіх тенісистів,- він ше й "подшиваєт" в супермаркеті. )))