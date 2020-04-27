Переможець Roland Garros Кравіц влаштувався працювати в супермаркет, поки тенісні турніри відкладено через коронавірус

Німецький тенісист Кевін Кравіц, який у 2019 році в парі з Антуаном Місом виграв відкритий чемпіонат Франції, змушений працювати в супермаркеті через припинення тенісних змагань у зв'язку з коронавірусом.

Про це він розповів в інтерв'ю виданню Der Spiegel, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Я вже кілька тижнів працюю в супермаркеті зі ставкою 450 євро. Я сортую товар на полицях, переконуюся, що ковбаса і сир не прострочені і викидаю порожні коробки", - повідомив спортсмен. Він додав, що як професійний тенісист може в умовах карантину "три-чотири рази на тиждень тренуватися" в спортзалі.

"З іншого боку, у мене була розкіш перетворити моє хобі (гру в теніс. - Ред.) на професію", - міркує 28-річний чоловік. 2019 рік був для Кравіца і Міса проривним у тенісі, крім перемоги в Парижі вони вийшли у півфінал на відкритому чемпіонаті США.

До цього, визнав Кравіц, він "кілька років завершував зі збитками". "Одного разу я виграв трохи більше тисячі євро призових грошей на турнірі в Італії, це була моя тижнева зарплата. Я мав сплатити податок із цього, відняти витрати на проїзд та оплату тренера. Залишається небагато", - розповів про свої спортивні доходи Кравіц.

Він підтримав ідею створення спеціального фонду допомоги спортсменам, які не належать до тенісної еліти.

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