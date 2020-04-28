Уряд має доопрацювати проєкт Програми діяльності Кабміну в частині нацбезпеки і оборони, - "слуга народу" Арахамія

Подана на затвердження Верховної Ради Програма діяльності Кабінету Міністрів потребує доопрацювання.

Про це в ефірі програми "Свобода слова" на ICTV заявив глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Програма дій уряду не була й не буде прийнята. Ми вже звернулися з дуже багатьма питаннями щодо цієї програми, тому що там треба врахувати дуже багато інших речей стосовно оборони… Думаю, доопрацьований план буде набагато кращим", – прокоментував Арахамія зауваження щодо недосконалості програми діяльності уряду в частині національної безпеки та оборони.

Нагадаємо, уряд 13 квітня зареєстрував у Верховній Раді проєкт постанови №3330 "Про Програму діяльності Кабінету Міністрів України". Програму Кабмін затвердив на позачерговому засіданні 2 квітня. За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, вона є реалістичною і передбачає відновлення економічного зростання.

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