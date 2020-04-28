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Уряд має доопрацювати проєкт Програми діяльності Кабміну в частині нацбезпеки і оборони, - "слуга народу" Арахамія

Уряд має доопрацювати проєкт Програми діяльності Кабміну в частині нацбезпеки і оборони, -

Подана на затвердження Верховної Ради Програма діяльності Кабінету Міністрів потребує доопрацювання.

Про це в ефірі програми "Свобода слова" на ICTV заявив глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Програма дій уряду не була й не буде прийнята. Ми вже звернулися з дуже багатьма питаннями щодо цієї програми, тому що там треба врахувати дуже багато інших речей стосовно оборони… Думаю, доопрацьований план буде набагато кращим", – прокоментував Арахамія зауваження щодо недосконалості програми діяльності уряду в частині національної безпеки та оборони.

Нагадаємо, уряд 13 квітня зареєстрував у Верховній Раді проєкт постанови №3330 "Про Програму діяльності Кабінету Міністрів України". Програму Кабмін затвердив на позачерговому засіданні 2 квітня. За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, вона є реалістичною і передбачає відновлення економічного зростання.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Непрофесіонали з уряду Зеленського залишили без коштів оборонні підприємства, - нардеп від "ЄС" Забродський

Автор: 

Кабмін (14154) оборона (4832) програма (132) Арахамія Давид (1106)


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Топ коментарі
+9
Правительство должно доработать проект Программы деятельности Кабмина в части нацбезопасности и обороны, - "слуга народа" Арахамия - Цензор.НЕТ 7656
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28.04.2020 00:21 Відповісти
+6
Кто не может смотреть БТ (Беларуское телевидение) у вас есть возможность узнать его смысловое содержание, слушая Арахамию...
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28.04.2020 00:20 Відповісти
+4
Хана нацбезопасности и обороне...... первое, что они сделают - это уберут из принятого в 2018 году закона положение Об интеграции в европейское пространство (политическое, экономическое, правовое и пространство безопасности), вступление в Евросоюз, членство в НАТО и развитие равноправных взаимоотношений с другими странами мира.
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28.04.2020 00:25 Відповісти
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к осени у давида осэлэдэць выростэ...
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28.04.2020 00:17 Відповісти
Качури оселедця не носять
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28.04.2020 00:27 Відповісти
А чего там дорабатывать? Нужна белая материя и какая-нибудь палка.
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28.04.2020 00:17 Відповісти
Кто не может смотреть БТ (Беларуское телевидение) у вас есть возможность узнать его смысловое содержание, слушая Арахамию...
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28.04.2020 00:20 Відповісти
Слушая Арахамию, у меня уже только одно приходит на ум Фраза - "Аффтар, выпей йаду."
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28.04.2020 00:35 Відповісти
Правительство должно доработать проект Программы деятельности Кабмина в части нацбезопасности и обороны, - "слуга народа" Арахамия - Цензор.НЕТ 7656
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28.04.2020 00:21 Відповісти
тільки що зам глави фр. "Голос" Железняк показав оцю програму в натурі... 9 листочків, включно з титульним... 5 стрічок - на оборону, 6 стрічок на медицину, 8 стрічок на економіку...
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28.04.2020 00:24 Відповісти
Они не имеют права принять никакой программы, которая идет в разрез с действующим законом. По крайней мере в части нацбезопасности и обороны. Но похоже сказать об этом зебилам некому, а они решили придумать очередной личный велосипед.
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28.04.2020 00:30 Відповісти
Хана нацбезопасности и обороне...... первое, что они сделают - это уберут из принятого в 2018 году закона положение Об интеграции в европейское пространство (политическое, экономическое, правовое и пространство безопасности), вступление в Евросоюз, членство в НАТО и развитие равноправных взаимоотношений с другими странами мира.
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28.04.2020 00:25 Відповісти
Это последнее, что они сделают. Потому как это просто ничего не решающая декларация, которую можно отменить и позже. Боюсь начнут они с бюджета.
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28.04.2020 00:27 Відповісти
Еще и 10 дней не прошло после секвестра бюджета.
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28.04.2020 00:31 Відповісти
Правительство должно доработать проект Программы деятельности Кабмина в части нацбезопасности и обороны, - "слуга народа" Арахамия - Цензор.НЕТ 6434
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28.04.2020 00:38 Відповісти
- Об чём тут говорить, раз они не хочут?!
- Хочут они, хочут. Только стесняются!
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28.04.2020 00:25 Відповісти
якщо вже чесно - не він головна проблема... А ті 73/43%зебілів, які галасували всі разом за оцю зелену пошесть, і всі разом забезпечили нам "кінець епохи бідності"...
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28.04.2020 00:39 Відповісти
Кабмін не розумів що йому треба робити, тому найнятий порохобот написав програму і її почали приймати у ВР. Нікого не цікавило що у тій програмі, але Бєня сказав переробити...
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28.04.2020 00:32 Відповісти
Правительство должно доработать проект Программы деятельности Кабмина в части нацбезопасности и обороны, - "слуга народа" Арахамия - Цензор.НЕТ 1928
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28.04.2020 00:34 Відповісти
Шо еще не все оборонные проекты выпилили?
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28.04.2020 01:39 Відповісти
 
 