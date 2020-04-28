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Новини Коронавірус і карантин
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МОЗ у двох областях запускає тестування на антитіла, щоб виявити осіб, які перехворіли на коронавірус, - Ляшко

МОЗ у двох областях запускає тестування на антитіла, щоб виявити осіб, які перехворіли на коронавірус, - Ляшко

Перші ІФА-тестування на наявність антитіл до COVID-19 будуть проведені в Одеській і Сумській областях.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко в понеділок в ефірі програми "Свобода слова" на каналі ICTV.

"Ми запускаємо тестування, яке дозволить ретроспективно виявити наявність антитіл і подивитися, чи були пропущені випадки захворювання. Перші такі випадки будуть досліджуватися в Одеській і Сумській області", - сказав він.

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Ляшко підкреслив, що Міністерство охорони здоров'я не буде приховувати статистику захворюваності.

"ІФА-тести до нас вже зайшли, і ми починаємо тестування. Ніхто не збирається приховувати реальну картину захворюваності, наше завдання, щоб кожен отримав медичну допомогу" - сказав він.

Водночас зазначив, що в Україні в цілому не було зростання смертності в січні і лютому.

"У нас немає за січень і лютий зростання смертності. Але ми запустили новий алгоритм, щоб не пропустити кожен можливо пропущений випадок коронавірусу", - сказав він.

Також читайте: Київські лабораторії працюють практично в режимі нон-стоп. Уже зроблено майже 12 700 ПЛР-тестів, - Кличко

Ляшко нагадав, що нині в Україні відбираються на дослідження зразки секційного матеріалу від кожного випадку смерті, пов'язаного з легеневими захворюваннями, ці зразки тестуються методом ПЛР на наявність коронавірусу. Крім того, проводяться ПЛР-дослідження всіх пацієнтів з пневмоніями.

"Іноді буває, що COVID-19 був встановлений посмертно людині, яка без симптомів зверталася по медичну допомогу", - сказав він.

Ляшко повідомив, що зараз хворими на COVID-19 зайняті близько 10% ліжок у відділеннях інтенсивної терапії в клініках, які призначені для пацієнтів з коронавірусною інфекцією.

Він також повідомив, що Міністерство охорони здоров'я буде розвивати потужності лабораторій.

"Ми говорили, що зможемо проводити 30 тисяч тестувань на тиждень, зараз ми тестуємо 5-6 тис. на добу, ми вже вийшли на цей норматив, про який говорили (30 тис. тестів на тиждень). Далі наше завдання збільшити до 80 тис. на тиждень. Можливості для розвитку тестування у нас є", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МОЗ планує проведення масового тестування населення для виявлення осіб, які вже перехворіли на коронавірус, - Ляшко. ВIДЕО

Автор: 

карантин (18172) тестування (457) Ляшко Віктор (1518) тест (318) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+2
ну да більше суїцидів
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28.04.2020 01:31 Відповісти
+2
Куда нести кал?
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28.04.2020 04:31 Відповісти
+2
Мойському.
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28.04.2020 05:23 Відповісти
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уберите этого скелета с фото
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28.04.2020 01:00 Відповісти
>Никто не собирается скрывать реальную картину заболеваемости
но прийдется, шоб не портить рейтинг...
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28.04.2020 01:01 Відповісти
""У нас нет за январь и февраль роста смертности. Но мы запустили новый алгоритм, чтобы не пропустить каждый возможно пропущенный случай коронавируса", - сказал он.
Источник: https://censor.net/n3191972"

А за март-апрель почему не сказал? Но и это буду недостоверные цифры, т.к. в карантине люди изменили образ жизни...
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28.04.2020 01:04 Відповісти
ну да більше суїцидів
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28.04.2020 01:31 Відповісти
Я тоже об этом слышал, говорят целые города покончили жизнь самоубийством. Может у тебя есть конкретные данные, а то все вокруг - бла-бла-бла и ничего конкретного?
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28.04.2020 08:52 Відповісти
чи карантин виліковує онкологію і серцево-судинні захворювання??
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28.04.2020 01:32 Відповісти
А ещё в карантине не умнеют...
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28.04.2020 08:49 Відповісти
Помітно !
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28.04.2020 09:06 Відповісти
И я о том же, даже больше скажу - и малороссы и кацапы могут одно слово на украинском произнести.
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28.04.2020 09:12 Відповісти
с каждого тестирования кто-то имеет процент, поэтому они бы и миллион тестировали, если бы смогли запихнуть между рядов пасс. рейса, и если бы бабки на закупку были...
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28.04.2020 01:22 Відповісти
Осмелюсь спросить - шоб улучшить статистику или просто деньги лишние появились?
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28.04.2020 01:55 Відповісти
Куда нести кал?
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28.04.2020 04:31 Відповісти
Мойському.
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28.04.2020 05:23 Відповісти
нікуди бабло дівати
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28.04.2020 06:00 Відповісти
Кому,це,потрібно Нехай Мін йде лісом... Й, незупиняться...Збіговисько Дебільних мавпоїдів
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28.04.2020 06:18 Відповісти
https://timeze2019.blogspot.com/ реальное количество проведенных тестов ПЦР завышено в 2,6 раза. Такая схема завышения количества использованных тест систем, для списывания материальных ценностей, имеет свои недостатки - ограниченный объем возможного списания не проведенных тестов. Предельные возможности лабораторий не превышают 10 000 в день, а списать нужно миллионы.

Для этого умные люди с коммерческими наклонностями разработали новую схему.
Следующим этапом реализации этой же схемы является оглашенное зам. министта Ляшко проведение массового тестирования населения для выявления уже переболевших коронавирусом. Эта схема просто идеальна. Списать можно сколько угодно, в любом количестве и вне всякой фиксации. проверит невозможно, ибо любые повторные проверки в случае противоположного результата можно списать на лабильность организма.

Но есть маленький нюанс. Дело в том, что Всемирная организация здравоохранения https://www.cnbc.com/2020/04/17/who-issues-warning-on-coronavirus-testing-theres-no-evidence-antibody-tests-show-immunity.html?__source=twitter%7Cmain категорически не рекомендует использовать тест на антитела для определения уровня иммунитета после заболевания , анонсированный украинским МОЗ.
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28.04.2020 06:27 Відповісти
А зачем выявлять переболевших? Кому это надо? Ищите заболевших.
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28.04.2020 06:51 Відповісти
Им нужно списать на что-то украденные деньги. Никто ничего не будет перепроверять. Это бессмысленно.
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28.04.2020 09:35 Відповісти
Мне одному кажется, что фирма жены министра здравоохранения не будет к этому иметь никакого значения?
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28.04.2020 06:54 Відповісти
Минздрав в двух областях запускает тестирование на антитела, чтобы выявить переболевших коронаварусом, - Ляшко - Цензор.НЕТ 7861
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28.04.2020 06:55 Відповісти
Антитіл на ковід через місяць-другий вже нема.
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28.04.2020 07:14 Відповісти
Давайте проверяйте, шок обеспечен. У украинцев очень мощный иммунитет и ослабить его сидя в 4-х стенах не удастся.
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28.04.2020 07:19 Відповісти
правильно. на костёр их.
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28.04.2020 07:37 Відповісти
Нашли способ,куда списать спизженное бабло.
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28.04.2020 09:34 Відповісти
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28.04.2020 12:14 Відповісти
 
 