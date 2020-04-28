МОЗ у двох областях запускає тестування на антитіла, щоб виявити осіб, які перехворіли на коронавірус, - Ляшко

Перші ІФА-тестування на наявність антитіл до COVID-19 будуть проведені в Одеській і Сумській областях.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко в понеділок в ефірі програми "Свобода слова" на каналі ICTV.

"Ми запускаємо тестування, яке дозволить ретроспективно виявити наявність антитіл і подивитися, чи були пропущені випадки захворювання. Перші такі випадки будуть досліджуватися в Одеській і Сумській області", - сказав він.

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Ляшко підкреслив, що Міністерство охорони здоров'я не буде приховувати статистику захворюваності.

"ІФА-тести до нас вже зайшли, і ми починаємо тестування. Ніхто не збирається приховувати реальну картину захворюваності, наше завдання, щоб кожен отримав медичну допомогу" - сказав він.

Водночас зазначив, що в Україні в цілому не було зростання смертності в січні і лютому.

"У нас немає за січень і лютий зростання смертності. Але ми запустили новий алгоритм, щоб не пропустити кожен можливо пропущений випадок коронавірусу", - сказав він.

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Ляшко нагадав, що нині в Україні відбираються на дослідження зразки секційного матеріалу від кожного випадку смерті, пов'язаного з легеневими захворюваннями, ці зразки тестуються методом ПЛР на наявність коронавірусу. Крім того, проводяться ПЛР-дослідження всіх пацієнтів з пневмоніями.

"Іноді буває, що COVID-19 був встановлений посмертно людині, яка без симптомів зверталася по медичну допомогу", - сказав він.

Ляшко повідомив, що зараз хворими на COVID-19 зайняті близько 10% ліжок у відділеннях інтенсивної терапії в клініках, які призначені для пацієнтів з коронавірусною інфекцією.

Він також повідомив, що Міністерство охорони здоров'я буде розвивати потужності лабораторій.

"Ми говорили, що зможемо проводити 30 тисяч тестувань на тиждень, зараз ми тестуємо 5-6 тис. на добу, ми вже вийшли на цей норматив, про який говорили (30 тис. тестів на тиждень). Далі наше завдання збільшити до 80 тис. на тиждень. Можливості для розвитку тестування у нас є", - сказав він.

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