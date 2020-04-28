МОЗ у двох областях запускає тестування на антитіла, щоб виявити осіб, які перехворіли на коронавірус, - Ляшко
Перші ІФА-тестування на наявність антитіл до COVID-19 будуть проведені в Одеській і Сумській областях.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко в понеділок в ефірі програми "Свобода слова" на каналі ICTV.
"Ми запускаємо тестування, яке дозволить ретроспективно виявити наявність антитіл і подивитися, чи були пропущені випадки захворювання. Перші такі випадки будуть досліджуватися в Одеській і Сумській області", - сказав він.
Ляшко підкреслив, що Міністерство охорони здоров'я не буде приховувати статистику захворюваності.
"ІФА-тести до нас вже зайшли, і ми починаємо тестування. Ніхто не збирається приховувати реальну картину захворюваності, наше завдання, щоб кожен отримав медичну допомогу" - сказав він.
Водночас зазначив, що в Україні в цілому не було зростання смертності в січні і лютому.
"У нас немає за січень і лютий зростання смертності. Але ми запустили новий алгоритм, щоб не пропустити кожен можливо пропущений випадок коронавірусу", - сказав він.
Ляшко нагадав, що нині в Україні відбираються на дослідження зразки секційного матеріалу від кожного випадку смерті, пов'язаного з легеневими захворюваннями, ці зразки тестуються методом ПЛР на наявність коронавірусу. Крім того, проводяться ПЛР-дослідження всіх пацієнтів з пневмоніями.
"Іноді буває, що COVID-19 був встановлений посмертно людині, яка без симптомів зверталася по медичну допомогу", - сказав він.
Ляшко повідомив, що зараз хворими на COVID-19 зайняті близько 10% ліжок у відділеннях інтенсивної терапії в клініках, які призначені для пацієнтів з коронавірусною інфекцією.
Він також повідомив, що Міністерство охорони здоров'я буде розвивати потужності лабораторій.
"Ми говорили, що зможемо проводити 30 тисяч тестувань на тиждень, зараз ми тестуємо 5-6 тис. на добу, ми вже вийшли на цей норматив, про який говорили (30 тис. тестів на тиждень). Далі наше завдання збільшити до 80 тис. на тиждень. Можливості для розвитку тестування у нас є", - сказав він.
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но прийдется, шоб не портить рейтинг...
Источник: https://censor.net/n3191972"
А за март-апрель почему не сказал? Но и это буду недостоверные цифры, т.к. в карантине люди изменили образ жизни...
Для этого умные люди с коммерческими наклонностями разработали новую схему.
Следующим этапом реализации этой же схемы является оглашенное зам. министта Ляшко проведение массового тестирования населения для выявления уже переболевших коронавирусом. Эта схема просто идеальна. Списать можно сколько угодно, в любом количестве и вне всякой фиксации. проверит невозможно, ибо любые повторные проверки в случае противоположного результата можно списать на лабильность организма.
Но есть маленький нюанс. Дело в том, что Всемирная организация здравоохранения https://www.cnbc.com/2020/04/17/who-issues-warning-on-coronavirus-testing-theres-no-evidence-antibody-tests-show-immunity.html?__source=twitter%7Cmain категорически не рекомендует использовать тест на антитела для определения уровня иммунитета после заболевания , анонсированный украинским МОЗ.
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