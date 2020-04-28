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Рівень довіри до Путіна в Росії впав до історичного мінімуму, - опитування

Рівень довіри до Путіна в Росії впав до історичного мінімуму, - опитування

Рівень довіри до президента Росії Володимира Путіна в березні впав до мінімуму за 14 років - за весь час проведення подібних опитувань Всеросійським центром дослідження громадської думки (ВЦДГД).

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода, результати опитування опубліковано 27 квітня.

Відповідно до отриманих результатів, про довіру Путіну заявили 28,3% респондентів. Про недовіру російському президенту заявили 8% опитаних, що є максимальним рівнем недовіри за весь час спостережень.

Як зазначає "Радіо Свобода", ВЦДГД ставив відкрите питання: "Якщо говорити про політиків, кому ви довіряєте, а кому не довірили б вирішення важливих державних питань?" Тобто респонденти мали назвати ім'я політика без підказки соціологів.

Від цієї методики ВЦДГД відмовився в травні 2019 року, коли рівень довіри Путіну знизився до історично низьких на той момент 30,5%. Протягом року центр проводив дослідження, ставлячи закрите питання: чи довіряє респондент Володимиру Путіну.

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Автор: 

путін володимир (24127) соціологія (260)


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Топ коментарі
+36
Центр Разумкова чем-то принципиально отличается от ВЦИОМ?
ЗЕ чем-то отличается от ***** (кроме того, что дибил и марионетка)?

ЗЕкоманда полностью копирует все, что делал и делает ***** на Роисе. И дутые рейтинги, и постоянные вбросы противоположной информации в СМИ, и пустые обещания большинству дибилов.

Да и большинство дибилов у нас такое же, собственно.
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28.04.2020 01:43 Відповісти
+35
Дело не в пуйле,дело в говнистом народце. Кто бы не сидел в кремле холопы будут репаться от вяликаимперскага вяличия. Даже сидя зимой на дырке в отдельностоящей покосившейся будке. Этот карлик сдохнет,нового изберут. Пока московия не будет размером с московскую область,не видать соседям покоя.
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28.04.2020 03:35 Відповісти
+31
На России уровень доверия к очередному ублюдку у власти не имеет никакого значения. Российское быдло будет славить и лизать задницу любому, кто в данный момент находится в Кремле. Ну а будет рейтинг и дальше падать - эта тварь устроит очередную войнушку и его рейтинг опять взлетит до небес.
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28.04.2020 03:16 Відповісти
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в'яла спроба, боте. Треба веселіше.
Бо у Пороха вже 15%
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28.04.2020 13:06 Відповісти
зачем нам знать это го*но!!!?? как и само наличие 3,14дерации!!!
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28.04.2020 11:26 Відповісти
Скоро уровень доверия к Путину обнулится и станет отрицательной величиной. А при слове Путин могут дать и по морде.
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28.04.2020 12:16 Відповісти
Всё таки надо смелее смотреть реальности в глаза.
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28.04.2020 12:36 Відповісти
наша бубачка а таком давєрії можєт толька мєчтать
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28.04.2020 13:05 Відповісти
рейтинг поднимается войнушкой....
это была плохая новость (
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28.04.2020 23:59 Відповісти
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01.05.2020 22:58 Відповісти
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