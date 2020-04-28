Рівень довіри до Путіна в Росії впав до історичного мінімуму, - опитування

Рівень довіри до президента Росії Володимира Путіна в березні впав до мінімуму за 14 років - за весь час проведення подібних опитувань Всеросійським центром дослідження громадської думки (ВЦДГД).

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода, результати опитування опубліковано 27 квітня.

Відповідно до отриманих результатів, про довіру Путіну заявили 28,3% респондентів. Про недовіру російському президенту заявили 8% опитаних, що є максимальним рівнем недовіри за весь час спостережень.

Як зазначає "Радіо Свобода", ВЦДГД ставив відкрите питання: "Якщо говорити про політиків, кому ви довіряєте, а кому не довірили б вирішення важливих державних питань?" Тобто респонденти мали назвати ім'я політика без підказки соціологів.

Від цієї методики ВЦДГД відмовився в травні 2019 року, коли рівень довіри Путіну знизився до історично низьких на той момент 30,5%. Протягом року центр проводив дослідження, ставлячи закрите питання: чи довіряє респондент Володимиру Путіну.

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