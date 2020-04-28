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Новини Коронавірус і карантин
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Через тиждень можливий новий спалах коронавірусу у зв'язку з порушенням карантину на Великдень, - Ляшко. ВIДЕО

У Міністерстві охорони здоров'я очікують, що новий спалах коронавірусу в Україні може відбутися через тиждень.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі програми "Свобода слова" на ICTV повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

За його словами, новий сплеск захворюваності на COVID-19 очікується саме через два тижні після Великодня, оскільки багато українців послабили або не дотрималися умов карантину цього дня.

Ляшко наголосив: "Якщо ми говоримо про Великдень, то робота яка була проведена, дала позитивний ефект. Через тиждень у нас немає спалаху. Можливо, він ще буде, зараз тільки 7-й день після Великодня. Ми знаємо, що інкубаційний період до 14 днів".

Читайте на "Цензор.НЕТ": МОЗ у двох областях запускає тестування на антитіла, щоб виявити осіб, які перехворіли на коронавірус, - Ляшко

Головний санітарний лікар впевнений, що карантин та інші протиепідемічні заходи, які ініціював уряд, досягають мети.

"Ми сьогодні не маємо пікового навантаження на систему охорони здоров'я. Динаміка приросту захворюваності коливається в межах 5-10% щодня. Це допустимі норми, оскільки ми б хотіли робити все можливе, щоб у нас не було приросту понад 30% щодня. Це дозволяє нам рятувати життя українців", - сказав він.

Також читайте: Дотримання карантинних вимог на ринках контролюватимуть інспектори Держпродспоживслужби, - міністр економіки Петрашко

Автор: 

карантин (18172) Великдень (362) Ляшко Віктор (1518) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+10
по прогнозам коронапсихозників вже б мало вимерти тисяч сто білорусів)) але цього всього не відбувається і не відбудеться. Коронапсихозники не мають логіки і не вміють бачити очевидне.
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28.04.2020 02:17 Відповісти
+8
Маячня!
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28.04.2020 01:47 Відповісти
+8
більш ніж впевнений, що лікарні не заповняться тільки дурачок може в це вірити. в тій же Білорусі Швеції лікарні так і не заповнились. Швеція вже пройшла пік і пішла динаміка зманшення
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28.04.2020 02:15 Відповісти
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довбень, назвіть рахувати не навчився.
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28.04.2020 07:14 Відповісти
А шо там в Индии?
Ляшко говорил, что все помрут до 1 мая.
Сколько еще осталось на эти три дня?
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28.04.2020 07:14 Відповісти
Да, где фото бульдозеров сгебающих трупы в огромные кучи в Индии? Где рукотворные плотины из мертвецов на Ганге? Почему оттуда вообще нет информации? Может они реально все умерли?
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28.04.2020 10:19 Відповісти
та не, бегают от полицаев
а те их палками херачат
а как не херачить? не желают болеть, суки
статистику Евреиисусу портят...
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28.04.2020 13:40 Відповісти
Я разгадал загадку! Это второе пришествие Евреисуса! А то что творится вокруг- обещаный Армагеддон!
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28.04.2020 14:55 Відповісти
До двйдцятого-двайдцять п"ятого ще троха щось якось ворушитиметься.
А під П"ятидесятницю усе цілковито виздихає. Там буде кілька дуже кайфових днів!..
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28.04.2020 07:27 Відповісти
ВСЕ БУДЕ ДОБРЕ!
не таке страшне (що б воно не було!), як його люде з переляку ...
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28.04.2020 07:34 Відповісти
За два первых месяца 2020 года в Украине скончалось 100 738 человек.
Об этом сказано в сообщении Госстата, где также были названы причины гибели украинцев.
Более 2/3 из них скончались от болезней, связанных с системой кровообращения - 68 548 человек. Еще 13 307 людей умерли от онкологических болезней.
От гриппа и пневмонии умерли 1 326 человек, 869 людей совершили самоубийство, а в результате ДТП скончались 630 украинцев.
Туберкулез стал причиной смерти 581 человека, и ВИЧ - 576 людей. 448 отравились алкоголем, 356 умерли от сахарного диабета.
Жертвами умышленного убийства стали 243 украинца, еще 237 умерли в результате пожаров и 154 утонули.состоянием на утро 27 апреля от коронавируса https://www.obozrevatel.com/society/plyus-392-za-sutki-poyavilas-statistika-minzdrava-po-koronavirusu-na-27-aprelya.htm зафиксировано 9009 инфицированных , из которых почти 900 человек уже вылечились, а скончались 220 людей.
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28.04.2020 07:27 Відповісти
!!!
Отож бо, люде, й є бо !!!
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28.04.2020 07:39 Відповісти
.. запєлі ольгінскіе хором..... )))
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28.04.2020 09:34 Відповісти
Если маску надеть не на рост, а на глаза, то вообще никакой пандемии нет.
Тут смотрю тролляки всех мастей по заказу из мордора топят за снятие карантина и нивелируют старания власти по попыткам не стать второй Италией. Конечно, жаба давит кацапстан, что у 6их полная жопа, а у нас относительно спокойно. Так на карантин мы вышли намного раньше! Именно тогда, когда мы были уже закрыты и строго сидели на карантине, на мордоре путен объявил неделю выходных , и весь электорат поперся бухать и веселиться. А именно эти недели были решающими.
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28.04.2020 07:47 Відповісти
вас запугало тв и зомбирования коронавирусом пока вы дома они(депутаты) работают в верхоной раде ну мол для вас холопов стараемся принимаем законы они отдыхают в ресторанах для своих пока для остальных карантин и все закрыто грабят бюджет распиливают и тд
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28.04.2020 08:12 Відповісти
Через неделю возможна новая вспышка коронавируса в связи с нарушением карантина на Пасху, - Ляшко - Цензор.НЕТ 9970
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28.04.2020 08:18 Відповісти
Да ну хватит уже этой #♤♧ни....
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28.04.2020 10:16 Відповісти
Ви безсмертний, так? Тоді медбратом в інфекційку.
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28.04.2020 10:43 Відповісти
Я фигею какие вы ржачные! Хватит, это уже не смешно. Вы рискуете никогда не выйти из этого состояния.
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28.04.2020 10:49 Відповісти
Що цікаво, що в них ще й параноя не тільки на рахунок вірусу, а й на рахунок ольгінських тролів. Це якесь упороте стадо параноїків!
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28.04.2020 10:59 Відповісти
Что поделать,они зобмированы инфо-спамом на тему корновируса.
Не все же любят доставать зёрна из плевел.На это надо потратить время.
Тогда бы вот нашли это:
https://www.youtube.com/watch?v=7ZmEIdNTm5k Австрийский политик подвел итоги: Факты не подтвердили сценарий ужасов, разработанный правительством

https://www.youtube.com/watch?v=u33npk4f5lY Официально о завышенной статистике Италии.

https://www.youtube.com/watch?v=AB_Od5RLJGQ& Испанский врач рассказал всю ПРАВДУ!!!
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28.04.2020 19:55 Відповісти
Да-да, больше ужаса и страшилок - у человека отключается тогда критический ум, и он как баран. Что мы и наблюдаем в Украине!
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28.04.2020 15:15 Відповісти
Да да да, давайте больше лапши на уши полезным дурачкам.Они все схавают.
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28.04.2020 07:57 Відповісти
...есть два способа здохнуть: от короновируса или от голода....
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28.04.2020 08:23 Відповісти
https://focus.ua/ukraine/454052-v_minzdrave_predskazyvaiut_novuiu_vspyshku_koronavirusa_cherez_5-10_dnei_posle_paskhi В Минздраве предсказывают новую вспышку коронавируса через 5-10 дней после Пасхи .
Через неделю возможна новая вспышка коронавируса в связи с нарушением карантина на Пасху, - Ляшко

10 дней после Пасхи прошло, вспышки нет, накинули ещё 7 дней.
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28.04.2020 08:45 Відповісти
Через тиждень можливий новий спалах коронавірусу у зв'язку з порушенням карантину на Великдень, - Ляшко - Цензор.НЕТ 9224
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28.04.2020 09:00 Відповісти
Плюю на нікчему Ляшка.
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28.04.2020 08:59 Відповісти
а ще посци проти вітру..)))
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28.04.2020 09:35 Відповісти
Ресторани депутата Тищенка в Києві не переставали працювати не на мить і продовжують обслуговувати владних тварин.
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28.04.2020 09:02 Відповісти
"Главный санитарный врач уверен карантин и другие противоэпидемические мероприятия, которые инициировало правительство, достигают цели."

Да, если цель - убить экономику, то ее безусловно достигли.
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28.04.2020 09:09 Відповісти
вбита економіка в країні давним-давно(
крвм того70 вісотків ПРАЦЮЄ
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28.04.2020 09:36 Відповісти
Ляшко, это тебе в ресторане Тищенко сказали?
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28.04.2020 10:07 Відповісти
А для ляшко возможен всплеск судебных исков в связи с нарушением закона при введении карантина.
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28.04.2020 10:13 Відповісти
Чим думаєте гасити "можливий новий спалах коронавірус"у?
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28.04.2020 10:35 Відповісти
А гасить они его будут праздничными бизнес ланчами в ресторане "слуги ......кого кого ... ну народа же ???" Тищенко Т И Щ Е Н К О. Приглашаются все желающие места не ограничены
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28.04.2020 10:38 Відповісти
И новую вспышку, и "а вдруг еще какой-нибудь вирус придет..." будем карантинится до бесконечности!
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28.04.2020 15:17 Відповісти
Через неделю возможна новая вспышка......ну да ну да...скоро ж 1 и 9 !!!!! надо стадо держать в стойле
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28.04.2020 10:35 Відповісти
стадо желательно держать в стойле непрерывно
тоска по совку любому слуге народа свойственна
при совке-то и появилось название «слуга народа»
но тут как получится - лапшу будут вешать
но если смертей и болезней не будет - народ может и прозреть
а где ж взять заразу-то? ведь и силком нечем заражать
хоть бы и хотели
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28.04.2020 13:44 Відповісти
Для всіх безсмертних від ковіду та інших хвороб, нині тут знаходящихся, повідомляю, що у лікарняних відділеннях дуже великий дефіцит кадрів. Настільки, що передзвонюють по телефону тим працівникам, що недавно вийшли на пенсію, та пропонують роботу на пільгових умовах. Всім бажаючим перевірити свою безсмертність звертатись до відділу кадрів місцевих лікарень. Вакансії - медбрат, медсестра, з/п - десь до 5 тис. грн., пільги - можливість достроково окочуритись майже задарма. А вони і зараз там працюють. Тож треба нарешті менше молоти язиком і побажати всім берегтися і дотримуватись правил гігієни.
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28.04.2020 10:49 Відповісти
Ну да. Типа я не гинеколог, но тоже могу посмотреть. У нас как любая кухарка может управлять государством так и любой желающий может медиком работать.
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28.04.2020 13:56 Відповісти
И че - больницы уже переполненны, все ИВЛ подключены? ПЗДЖ!!!
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28.04.2020 15:18 Відповісти
Отсчитай ещё две недели от майской семейной посадки огородов!
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28.04.2020 11:15 Відповісти
и потом от каждого прилета закордонных "самоизолянтов-пофигистов"...
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28.04.2020 12:53 Відповісти
***
как из букв "а", "п", "о" , "ж"... сложить слово "карантин"
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28.04.2020 12:55 Відповісти
Через неделю возможна новая вспышка коронавируса в связи с нарушением карантина на Пасху, - Ляшко.В Министерстве здравоохранения ожидают, что новая вспышка коронавируса в Украине может произойти через неделю Источник: https://censor.net/v3191974

СКОТИНЯКИ
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28.04.2020 13:17 Відповісти
а чего б ему не молоть языком?
вот он соврал, а что ты ему сделаешь?
и неделя пройдет и две, не будет ничего
так ведь даже в рожу ему никто не плюнет
за ущерб нанесенный
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28.04.2020 13:45 Відповісти
Это один из законов власти - ври, если перестали верить - ври еще больше. Вкратце!
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28.04.2020 15:19 Відповісти
Спалах короновірусу може бути тому що закрили ринки, всі кинулись в задушливі супермакети, де і можливі зараження, а не в церквах.Скоро церкви закриють фарисеї.
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28.04.2020 21:58 Відповісти
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