Через тиждень можливий новий спалах коронавірусу у зв'язку з порушенням карантину на Великдень, - Ляшко. ВIДЕО

У Міністерстві охорони здоров'я очікують, що новий спалах коронавірусу в Україні може відбутися через тиждень.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі програми "Свобода слова" на ICTV повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

За його словами, новий сплеск захворюваності на COVID-19 очікується саме через два тижні після Великодня, оскільки багато українців послабили або не дотрималися умов карантину цього дня.

Ляшко наголосив: "Якщо ми говоримо про Великдень, то робота яка була проведена, дала позитивний ефект. Через тиждень у нас немає спалаху. Можливо, він ще буде, зараз тільки 7-й день після Великодня. Ми знаємо, що інкубаційний період до 14 днів".

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Головний санітарний лікар впевнений, що карантин та інші протиепідемічні заходи, які ініціював уряд, досягають мети.

"Ми сьогодні не маємо пікового навантаження на систему охорони здоров'я. Динаміка приросту захворюваності коливається в межах 5-10% щодня. Це допустимі норми, оскільки ми б хотіли робити все можливе, щоб у нас не було приросту понад 30% щодня. Це дозволяє нам рятувати життя українців", - сказав він.

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