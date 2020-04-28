У Туркменістані жінкам-чиновницям заборонили робити манікюр і татуаж, а також фарбувати волосся
У столиці Туркменістану Ашхабаді для держслужбовців та інших працівників бюджетних організацій посилили вимоги до зовнішнього вигляду жінок.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє місцева служба "Радіо Свобода".
Так, у бюджетних установах і на підприємствах, зокрема і вчителькам, заборонили знебарвлювати волосся, носити накладні вії, робити татуаж брів, манікюр і педикюр.
Також мешканці міста розповіли кореспонденту видання, що під заборону потрапили і широкі коміри, прикрашені національними візерунками.
"Жінкам-бюджетникам наказали носити вузькі, прості і скромні коміри", - цитує журналіст розповіді людей.
Як зазначає видання, на зборах колективів працівникам не пояснюють причину таких заборон, самі вони пов'язують це з бажанням влади зробити жінок однаковими в межах "національних традицій".
Інша версія - влада хоче натиснути на сферу косметичних послуг, бо останнім часом ціни на цьому ринку значно зросли. Кілька працівників салонів розповіли, що влада заборонила їм робити клієнтам манікюр, педикюр, знебарвлювати волосся і накладати вії.
"Радіо Свобода" намагалася отримати офіційний коментар у представників влади, але вони відмовилися.
Нагадаємо, президент Туркменістану Гурбангули Бердимухамедов відомий дуже незвичною поведінкою і рішеннями про правила поведінки в країні.
Так, у Туркменістані заборонили використовувати слово "коронавірус" і заявляють, що його в країні немає.
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А вот, к примеру, британцы с америкосами, обратите внимание, подобной хернёй редко страдают.
Только, придурок ты чекрножопый, это не арабские, а индийские цифры. Просто в Европу они пришли через арабский Восток.
ЗЫ: "загляниш" Вот ты чурка! Ты-то сам в азбуку когда последний раз заглядывал, буратино?
Досить, чи продовжить?...
Засунь себе свой пост поглубже, и прежде, чем дрочить клавиатуру, потрудись прочитать пост, под которым собираешься разместить свой высер. А нехитрый смысл его состоит в том, что на фоне величия предков тем более жалко выглядят убожество потомков, посему, как говорят грузины, "не гордись отцом, гордись сыном".
"Название «арабские цифры» образовалось исторически, из-за того, что именно арабы распространяли https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%81%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D1%81%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F десятичную позиционную систему счисления.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%8B Арабские https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D1%8B цифры возникли в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F Индии не позднее V века.
Если хотите доказать величие "дидов" - флаг в руки, я за вас только порадуюсь.
Но тогда объясните мне, почему при таком-то подъеме вы превратились в жалких ублюдков, живую карикатуру на человеческие существа? Чем тут можно гордиться?
Я дивлюся, ти не тільки у "дрес-кодах" розбираєшся "круто", але і в історії - теж...
Обрати внимание: мы ведь не расписываем тут, мол, "ах, как неправ этот азиатский деспот!". Может, и прав. Может, с вами иначе нельзя. Мы просто прикалываемся. Так что и ты, будь любезен, сбейся тут своё чурбанское мнение выкладывать.
(А от "придурком чорножопим" мене назвали вперше... Був і "потомком НКВдиста", і "бандерою недобитим", і "жидом пархатим"... А от "чуркою чорножопим" став уперше... Прийдеться включить у "колекцію"...).
Плюнь в глаза и наваляй звиздюлей тому, кто обо мне такое сказал! Неужели я произвожу впечатление совсем уже конченого дегенерата?
Пинками приходится его в обосцанных портрах от ресторана пинками отгонять !
Права и свободы, панимаш!
Какое в жопу мусульманство времён Вавилона и Ассирии?
( Запорожці голови брили і "оселедці" носили, однак їх не можне вважать ні печенігами, ні половцями - ця мода існувала ще з 9 століття, і була поширена у всій Східній Європі...).
А "запорожці - проста аналогія... Як бороди фарбували перераховані мною народи (а також фінікійці, араби і турки), так і "оселедці" носили печеніги, половці, мадяри, запорожці...
Так и с окрашиванием бород хной... Я упомянул об этой моде, в приложении к мусульманскому миру, потому что туркмены, о которых идёт речь в теме - мусульмане... А мода эта - намного старше, и применяли её те же народы, которые поклонялись сначала Иштар, Мардуку и Баалу, а потом приняли ислам... Что тут "неправильного"?!...
Какое в жопу мусульманство времён Вавилона и Ассирии?"
ЭТО - ЧТО?!