УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11529 відвідувачів онлайн
Новини
18 582 187

У Туркменістані жінкам-чиновницям заборонили робити манікюр і татуаж, а також фарбувати волосся

У Туркменістані жінкам-чиновницям заборонили робити манікюр і татуаж, а також фарбувати волосся

У столиці Туркменістану Ашхабаді для держслужбовців та інших працівників бюджетних організацій посилили вимоги до зовнішнього вигляду жінок.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє місцева служба "Радіо Свобода".

Так, у бюджетних установах і на підприємствах, зокрема і вчителькам, заборонили знебарвлювати волосся, носити накладні вії, робити татуаж брів, манікюр і педикюр.

Також мешканці міста розповіли кореспонденту видання, що під заборону потрапили і широкі коміри, прикрашені національними візерунками.

"Жінкам-бюджетникам наказали носити вузькі, прості і скромні коміри", - цитує журналіст розповіді людей.

Дивіться також: "Внешне он напоминает льва, Добрая о нем идет молва", - міністри уряду Туркменістану стоячи конспектують вірші про алабая, які читає президент Бердимухамедов. ВIДЕО

Як зазначає видання, на зборах колективів працівникам не пояснюють причину таких заборон, самі вони пов'язують це з бажанням влади зробити жінок однаковими в межах "національних традицій".

Інша версія - влада хоче натиснути на сферу косметичних послуг, бо останнім часом ціни на цьому ринку значно зросли. Кілька працівників салонів розповіли, що влада заборонила їм робити клієнтам манікюр, педикюр, знебарвлювати волосся і накладати вії.

"Радіо Свобода" намагалася отримати офіційний коментар у представників влади, але вони відмовилися.

Нагадаємо, президент Туркменістану Гурбангули Бердимухамедов відомий дуже незвичною поведінкою і рішеннями про правила поведінки в країні.

Так, у Туркменістані заборонили використовувати слово "коронавірус" і заявляють, що його в країні немає.

Також читайте: Президент Бердимухамедов заборонив у Туркменістані автомобілі всіх кольорів, крім білого

Автор: 

Туркменістан (73) Бердимухамедов Гурбангулі (19)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+20
Напомним, президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, известный очень необычным поведением и решениями о правилах поведения в стране.Источник: https://censor.net/n3191975

Він просто закінчений кретин,який має вседозволеність.
показати весь коментар
28.04.2020 02:09 Відповісти
+12
Цікаво,чи феміністки будуть пікетувати посольства Туркменістану?
показати весь коментар
28.04.2020 02:08 Відповісти
+11
Вам рюззкая чєлюсть нє пазваляєт виґаваріть слово "паляниця", ілі рюзкамірскій мозґ?
показати весь коментар
28.04.2020 09:32 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Та яка там культура...
показати весь коментар
28.04.2020 08:37 Відповісти
Там повальний тоталітаризм як в Північній Кореї, до чого тут культура, ще раз запитую?
показати весь коментар
28.04.2020 08:43 Відповісти
Ну, и что? Машины легковые в белый цвет, поголовно, перекрашивали? Перекрашивали... Теперь дело за показом мод, где будут демонстрировать различные виды художественно выполненной чадры... (Хотя, честно говоря, некоторым представительниуам женского пола, на работе, чадра-бы, и не помешала... И не потому, что "страшненькие" - некоторые отсутствие деловых качеств пытаются подменить внешним видом... Я так раз, по распоряжению командира, в строевой отдел подыскивал делопроизводителя... Насмотрелся на "кобылятник"... А нам нужна была женщина, умеющая быстро печатать на пишущей машинке, и хорошо знающая украинский язык. Забраковал человек десять... Но тут вмешался НШ. Принял "командирское решение"... Видно, жопа с сиськами понравились... Я не мешал... Ох, он потом, и поплевался, когда я документы, которые мне визировать приходилось, из-за ошибок возвращал на переделку...
показати весь коментар
28.04.2020 08:40 Відповісти
Що за секретутка без нормальних (.Y.) і без великої ( ¡ )
показати весь коментар
28.04.2020 09:17 Відповісти
Тобі видніше... Однак, я звик до роботи з чітко виписаними документами - тоді не приходиться червоніть ні у кабінеті вищого керівництва,ні в судовому засіданні... Був, раз, у відпустці, вони договір підготували, надрукували, підписали, а мене, потім, у прокуратуру тягали, бо договір був написаний з помилками, і було спричинено збитки державі...
показати весь коментар
28.04.2020 09:50 Відповісти
Ніхто не відміняв анальні покарання секретуток за опечатку )))
показати весь коментар
28.04.2020 10:00 Відповісти
У країнах, що знаходяться на територої древньої Золотої орди, дикунство - це норма, а президенти дивним чином перетворюються із виборної посади на пожиттєвих ханів. Місцеве чоловіче населення зовсім недавно (в історичному вимірі) перестало чинити загарбницькі набіги на сусідів, різати горло живим полоненим і злізло з коней, а жіноче населення нещодавно перестало грати роль свиноматок для щорічного народження яничарів для поповнення воєнних втрат
показати весь коментар
28.04.2020 09:11 Відповісти
Точно. Туркмени останній раз грабували Тегеран у 1896 році, але верхи були не на конях, а на верблюдах (одногорбих)
показати весь коментар
28.04.2020 10:32 Відповісти
А звідки у туркменів одногорбі верблюди? Вони живуть і розводяться, як домашні тварини,тільки на Аравійському півострові та в Сахарі... У Туркменії їм надто холодно... Туркмени не "дромадерів" розводять, а "бактріанів", двогорбих... Хоч-би книжки почитав, по зоології, перед тим, як писать...
показати весь коментар
28.04.2020 10:38 Відповісти
Я працював у Туркменії 27 років і добре знаю цю територію. Там тримають одногорбих верблюдів, як у нас корів. Двогорбих туркмени не розводять. Я бачив двогорбих тільки в казахських аулах. Не знаю, що там в зоології, не читав, а верблюдячого чалу у спеку попив вдосталь. Холодів у Туркменії щось не пригадую. Вибачте за втручання.
показати весь коментар
28.04.2020 14:47 Відповісти
Не знаю, де ти працював... Я три місяці жив у Кизил-Арваті, Бував в Уч-Кудуку, Теджені, Геок-Тепе. І по дорозі бачив саме "бактріанів"... Може ти, проїжджаючи повз них, очі заплющував? А чалу (і "шубату") я теж попив немало... І саме від "бактріанів"...
показати весь коментар
28.04.2020 15:10 Відповісти
Туркмены не входили в Золотую Орду...там своя образовалась сразу после Большой Орды...А большая приняла Китайскую систему управления...Но тут сыграла роль огромная территория на которой не возможно обеспечить связь и управление из центра, дали на откуп местным ханам...а те уже начали творить все что хотели...
показати весь коментар
28.04.2020 11:48 Відповісти
И что такого,у нас мовные инспекторы будут контролировать правильность произношения слова паляниця продавцами хлебных отделов,у каждой страны свои нацинтересы.
показати весь коментар
28.04.2020 09:21 Відповісти
Вам рюззкая чєлюсть нє пазваляєт виґаваріть слово "паляниця", ілі рюзкамірскій мозґ?
показати весь коментар
28.04.2020 09:32 Відповісти
показати весь коментар
28.04.2020 10:13 Відповісти
А чого так скромно? Забороняйте відразу гігієнічні прокладки і митись...
показати весь коментар
28.04.2020 09:35 Відповісти
Значит проституток и любовниц папики перестанут пристраивать на теплые места за счет госбюджета?
показати весь коментар
28.04.2020 09:52 Відповісти
будут пристраивать любовников значит. хехе
показати весь коментар
28.04.2020 10:11 Відповісти
Время такое. Белых карантином гнобят, чурок - дресскодом. Разница невелика.
показати весь коментар
28.04.2020 09:56 Відповісти
Десь в нетрях ютуба гуляє відосик, як чурки з якогось там "-стану" б'ють себе в груди, розповідаючи, що вони принесли на своїх ятаганах цивілізацію дикунам з Європи. Придумали мало не ядерний реактор, і навчили писемності цих невдячних білих
показати весь коментар
28.04.2020 10:04 Відповісти
Ну, справедливости ради нужно сказать, что сочетание "комплексу меншовартості" с жесточайшим бредом величия - свойство практически всех третьесортных народов. Причем их даже не напрягает вопрос, а почему ж это у наших славных предков такое недоделанное потомство?
А вот, к примеру, британцы с америкосами, обратите внимание, подобной хернёй редко страдают.
показати весь коментар
28.04.2020 10:18 Відповісти
Если ты, Вовёнок, загляниш в свой учебник арифметики, ты увидишь там арабские цифры.
показати весь коментар
28.04.2020 10:23 Відповісти
О! Еще один недоделанный потомок великих предков отозвался!

Только, придурок ты чекрножопый, это не арабские, а индийские цифры. Просто в Европу они пришли через арабский Восток.
ЗЫ: "загляниш" Вот ты чурка! Ты-то сам в азбуку когда последний раз заглядывал, буратино?
показати весь коментар
28.04.2020 10:27 Відповісти
"Вовочка", а хочеш, я тебе "носом потикаю"? Почитай, мій коментар "сіріусу"... Єгипетську хімію теж через індійців, "завезли"?... Це не китайський шовк з фарфором, які дикуни використовують, навіть не знаючи їх походження та секретів виобництва... Наукові знання, для передачі іншим,треба, спочатку, засвоїть самому... А це неможливо без високого рівня розвитку науки у себе... Індіанці навчилися користуваться порохом, залізом, рушницями (навіть, багатозарядними), однак, я не чув, що в них було створено виробництво пороху, гірнорудна справа, металургія і механіка... А от клинки Толедо, Хорасану, Дамаску, славилися в Європі ще в епоху Середньовіччя... (Толедо тоді входидо до Кордовського халіфату: "Рей ****** дель - клинковий майстер, Гранада, Сарагоса і Толедо. Мавр. В 1495-му прийняв християнство, хрещений батько - Фердінанд Католик, король Іспанії. Його марка на клинках - "стрибаюча собака"...).
Досить, чи продовжить?...
показати весь коментар
28.04.2020 11:21 Відповісти
А вот можно я тебя не то, чтобы носом потыкаю, а вот просто фейсом с размаху - @блысь об тейбл?
Засунь себе свой пост поглубже, и прежде, чем дрочить клавиатуру, потрудись прочитать пост, под которым собираешься разместить свой высер. А нехитрый смысл его состоит в том, что на фоне величия предков тем более жалко выглядят убожество потомков, посему, как говорят грузины, "не гордись отцом, гордись сыном".
показати весь коментар
28.04.2020 11:34 Відповісти
Вовёнок-актябрёнок, ты читаешь википедию на тройку. У тибя в учебнике АРАБСКИЕ, а не индийские цыфры!
"Название «арабские цифры» образовалось исторически, из-за того, что именно арабы распространяли https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%81%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D1%81%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F десятичную позиционную систему счисления.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%8B Арабские https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D1%8B цифры возникли в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F Индии не позднее V века.
показати весь коментар
28.04.2020 12:05 Відповісти
Объясняю еще раз, специально для сообразительніх не по годам недоделанных потомков великих предков.
Если хотите доказать величие "дидов" - флаг в руки, я за вас только порадуюсь.
Но тогда объясните мне, почему при таком-то подъеме вы превратились в жалких ублюдков, живую карикатуру на человеческие существа? Чем тут можно гордиться?
показати весь коментар
28.04.2020 12:54 Відповісти
поплыл в туманную даль.... А из тумана вырастаю магучие фигуры Дедов.....
показати весь коментар
28.04.2020 14:58 Відповісти
Если заглянеш в арабские ценники, то там "арабских" цифр не увидиш
показати весь коментар
28.04.2020 12:03 Відповісти
А це "нічого", що античну науку, зберегли, і в середньовічну Європу принесли мусульмани? Майже всі твори античних авторів, по астрономії, медицині, хімії, історії, математиці - це переклади з арабської, які, через Кордовський халіфат,надходили до "дикунів з Європи"... Цифри в Європі - арабські, "нуль" вони ввели у використання, навіть слово "алхімія" (і "хімія") - арабське слово "аль-хемі" - у вільному перекладі - "кемська", "наука з країни Кем", Єгипту...
Я дивлюся, ти не тільки у "дрес-кодах" розбираєшся "круто", але і в історії - теж...
показати весь коментар
28.04.2020 10:55 Відповісти
Да но арабы эту наука переняли от белых в основном иранцев...какая могла быть наука у кочевников Муххамеда...точно так же и турки ...
показати весь коментар
28.04.2020 11:53 Відповісти
А с каких это пор иранцы - "белые"? Потому что входят в индоарийскую языковую семью? Так ведь таджики, афганцы, индусы тоже туда входят... Тут разговор не о генетике и лингвистике, а именно об народах, исповедующих ислам... (Кстати, "Белокаменный кремль" московский, при Дмитрии Донском,построил мусульманин, Алис Сибхан-оглу Керемли, шемаханец (потомок омусульманеных хазар)). А Альгамбру, и почти все здания эпохи Средневековья, в Южной Испании, которые сейчас включены в список ЮНЕСКО, построены потомками "кочевников Мухаммеда"...). Не хочу повторяться - пройдись по ветке, перечитай, что я отвечал "знатокам истории"... Если что-то непонятно - спрашивай, отвечу...
показати весь коментар
28.04.2020 12:40 Відповісти
"непонятно" де ти семітів арабів в тюркестані угледіло
показати весь коментар
28.04.2020 15:59 Відповісти
"Ляп штаньми об асфальт!!!"... Мабуть, там, де ти у мене це угледів...
показати весь коментар
28.04.2020 16:03 Відповісти
А де ти офтоп розвів? Хоча куди влізеш - там і флудиш абишо
показати весь коментар
28.04.2020 16:31 Відповісти
Ну ислам в Хоросане довольно резко отличался от современного мракобесия... Там философия античного язычества со всех лезет
показати весь коментар
28.04.2020 11:55 Відповісти
А ты не пробовал сопоставить философию Канта и Гегеля, с произведениями Гитлера? Или Льва Толстого - с Лениным, Сталиным, Дугиным? А ведь они писали на одном и том же, языке... Когда идут "наезды" на "язык" "негодяйский", или на "негодяйский народ", я всегда отвечаю: "Поэззии Гейне и "Майн кампф", с приказами о создании концлагерей, убивших миллионы, написаны на одном и том же языке...".
показати весь коментар
28.04.2020 12:50 Відповісти
Ну ноль точно индусы придумали
показати весь коментар
28.04.2020 12:06 Відповісти
Пройдись по моей полемике на ветке...
показати весь коментар
28.04.2020 12:51 Відповісти
ну сиськи-то хоть вставлять можно?
показати весь коментар
28.04.2020 10:10 Відповісти
Надеюсь... И то с натурального материала - вымя коровы
показати весь коментар
28.04.2020 16:21 Відповісти
Ну, і до чого тут оце "блазнювання"?... Аби продемонструвать свій "розум" і "гумор"? Твій "жарт" такий "плоский", що якщо його "побрить", то він під дверима пролізе...
показати весь коментар
28.04.2020 10:15 Відповісти
Ну, красить волосы - смотря в какой цвет! Морковный цвет и татуировки на руках официальных лиц - лично я считаю перебором!
показати весь коментар
28.04.2020 10:21 Відповісти
Сверни своё мнение потуже и засунь себе поглубже, придурок черножопый! Рассказывай о нем овцам в твоём кишлаке! А в белом мире (в идеале, конечно) имеют значение права и свободы человека. Слышал? Хотя, зачем оно вам...
Обрати внимание: мы ведь не расписываем тут, мол, "ах, как неправ этот азиатский деспот!". Может, и прав. Может, с вами иначе нельзя. Мы просто прикалываемся. Так что и ты, будь любезен, сбейся тут своё чурбанское мнение выкладывать.
показати весь коментар
28.04.2020 10:59 Відповісти
А чого ж тоді ти, вважаючи себе українцем, гордишся Великим князівством Київським та його заслугами? Адже його "потомки" просрали всю його велич, після 12 століття!!! Лише в ХХ столітті прозвучав голос українців про "самовизначення" та "державність"... Так що "виключай вентилятор" і "натягни штани" - "кидаться лайном" у опонентів можна лише тоді, коли сам "підкований"... А ти підручник всесвітньої історії у шкільному туалеті скурив і сраку аркушами витирав... "Білий світ" знайшов... Теж мені - "взірець прогресу"... Кремінні замки для зброї, в Європу, два століття експортувалися з "дикої" Туреччини, паперову промисловість, запозичену у китайців, араби розвинули і навчили "прогресивних" європейців...
(А от "придурком чорножопим" мене назвали вперше... Був і "потомком НКВдиста", і "бандерою недобитим", і "жидом пархатим"... А от "чуркою чорножопим" став уперше... Прийдеться включить у "колекцію"...).
показати весь коментар
28.04.2020 12:00 Відповісти
А чого ж тоді ти, вважаючи себе українцем, гордишся Великим князівством Київським та його заслугами?

Плюнь в глаза и наваляй звиздюлей тому, кто обо мне такое сказал! Неужели я произвожу впечатление совсем уже конченого дегенерата?
показати весь коментар
28.04.2020 12:11 Відповісти
"впечатление совсем уже конченого дегенерата..."? Да, производишь... И чем больше "рогом упираешься", тем более я утверждаюсь в это мнении...
показати весь коментар
28.04.2020 12:26 Відповісти
Да неужели? Это потому, что не похож на вас, профессиональных конченых дегенератов, дрочащих на мифические "заслуги" таких же мифических "предков"? Хм... Похоже, вы точно не произошли от обезьяны, как люди. И, судя по темпам вашей деградации, вряд ли уже произойдете
показати весь коментар
28.04.2020 12:33 Відповісти
Конечно, ты непохож на нас... Так же как обезьяна непохожа на "хомо сапиенс"... Мы, чтобы разобраться в выращивании плодов, изучаем агрохимию, ботанику, агрономию, а ты- "просто трясёшь дерево"...
показати весь коментар
28.04.2020 12:44 Відповісти
За3,14зделся ты, чурбан. Скучно с тобой.
показати весь коментар
28.04.2020 12:56 Відповісти
Можеш повіситься од злості...
показати весь коментар
28.04.2020 13:35 Відповісти
У Туркменістані жінкам-чиновницям заборонили робити манікюр і татуаж, а також фарбувати волосся - Цензор.НЕТ 7945
показати весь коментар
28.04.2020 13:39 Відповісти
Що, вже висиш?...
показати весь коментар
28.04.2020 13:42 Відповісти
Ходы своего очка записывай на туалетной бумаге. А в ресторан тибя, засранца не пустят за несоблюдения дресс-кода. А будешь напирать с криками про права и свободы - получишь в морду от охраны.
показати весь коментар
28.04.2020 12:08 Відповісти
ПНХ, чурка тупая
показати весь коментар
28.04.2020 12:12 Відповісти
Какой, аднака, агрисивный октябрёнок попался!
Пинками приходится его в обосцанных портрах от ресторана пинками отгонять !
Права и свободы, панимаш!
показати весь коментар
28.04.2020 13:20 Відповісти
Чё ты несешь, чурбан? Кого ты там пинать собрался, несчастье черножопое? И что ты рестораном называешь? Не шаурмятню ли свою галимую Смешная ты обезьянка Ну, посмешил народ, можешь возвращаться к своей мохнатой небритой самке Вашим самкам ваш чурбан-баши уже шерсть брить запретил?
показати весь коментар
28.04.2020 13:35 Відповісти
И гав-гав, и пук-пук, и неумелые попытки оскорбления.... Явно у нашего октябрёнка самка - волосатая феминистка - борцыца за права самок!
показати весь коментар
28.04.2020 15:04 Відповісти
В своё время очень "крутым", в мусульманском мире, в "высшем обществе", включая и должностных лиц, считалось окрашивание бороды шафраном и хной, именно в "морковный" цвет... Женщины красили хной ладони и ступни...
показати весь коментар
28.04.2020 16:20 Відповісти
Э! Э!
Какое в жопу мусульманство времён Вавилона и Ассирии?
показати весь коментар
28.04.2020 19:33 Відповісти
А при чому тут Вавілон і Ассірія? Це робили і араби, і перси, ще в 17 столітті - почитай класичну східну літературу... Навіть у "Тисячі і одній ночі" про це згадується...
( Запорожці голови брили і "оселедці" носили, однак їх не можне вважать ні печенігами, ні половцями - ця мода існувала ще з 9 століття, і була поширена у всій Східній Європі...).
показати весь коментар
28.04.2020 19:43 Відповісти
При том. Историю почитай. И при чём тут запорожцы к хне?

У Туркменістані жінкам-чиновницям заборонили робити манікюр і татуаж, а також фарбувати волосся - Цензор.НЕТ 5522
показати весь коментар
28.04.2020 20:34 Відповісти
Я бачу барельєф з зображенням ассірійця (вавілонянина, мідійця, перса). При чому тут "колір"? Його тут видно?
А "запорожці - проста аналогія... Як бороди фарбували перераховані мною народи (а також фінікійці, араби і турки), так і "оселедці" носили печеніги, половці, мадяри, запорожці...
показати весь коментар
28.04.2020 20:45 Відповісти
"На Востоке всегда берегли и холили бороду. Древние шумеры, ассирийцы и персы отращивали ее, завивали и красили хной. Борода была признаком мужественности и силы, царственности и мощи. Лишение бороды считалось тягчайшим оскорблением, позором, символом поражения и унижения, а также скорби и раскаяния"
показати весь коментар
29.04.2020 09:57 Відповісти
І яким чином це заперечує мої слова про фарбування борід хною турками, персами та арабами, в епоху Середньовіччя?
показати весь коментар
29.04.2020 10:24 Відповісти
При чём тут заперечуе? Речь идёт о первородстве!
показати весь коментар
29.04.2020 11:39 Відповісти
А при чём здесь "первородство"? По твоей "логике", "скальповая прядь" ирокезов "не имеет место быть", потому что подобную причёску носили печенеги? Или "скальпирование" индейцами врагов - "неправильное", потому что этим занимались ещё скифы (есть данные, что "саки" и "массагеты" делали то же самое...)
Так и с окрашиванием бород хной... Я упомянул об этой моде, в приложении к мусульманскому миру, потому что туркмены, о которых идёт речь в теме - мусульмане... А мода эта - намного старше, и применяли её те же народы, которые поклонялись сначала Иштар, Мардуку и Баалу, а потом приняли ислам... Что тут "неправильного"?!...
показати весь коментар
29.04.2020 12:07 Відповісти
Тебя так трясёт от желания спорить, что ты уже забыл, о чём речь идёт. Или ты слов не в состоянии понять? Смысл моего комментария в том, что бороды красили хной задолго до возникновения мусульманства. Что тут "неправильного"?
показати весь коментар
29.04.2020 13:13 Відповісти
"Э! Э!
Какое в жопу мусульманство времён Вавилона и Ассирии?"

ЭТО - ЧТО?!
показати весь коментар
29.04.2020 13:37 Відповісти
Тугой ты, а не холодный. Ты хочешь сказать, что ассирийцы были мусульманами?
показати весь коментар
29.04.2020 14:15 Відповісти
Ответь мне одно: ты согласен с моим утверждением, что турки, персы и арабы красили хной бороды, или нет?
показати весь коментар
29.04.2020 14:21 Відповісти
Ну красили. Кто раньше, кто позже. И?
показати весь коментар
29.04.2020 18:48 Відповісти
Так якого ж чорта ти мене почав "у жопу клювать"? Якби я написав дурість, чи помилився - інша справа... А так я написав правду(з чим ти погодився), а ти вирішив "випендриться"... І хто себе дурнем виставив?...
показати весь коментар
29.04.2020 19:22 Відповісти
А первый задокументированный оселедець носил князь Святослав, что отражено в хрониках Константина Багрянородного.
показати весь коментар
29.04.2020 09:59 Відповісти
Цей "задокументированный оселедець" стосувався лише першого представника слов"ян... Така зачіска була описана набагато раніше, візантійськими купцями, що контактували з печенігами.... Це була просто мода, запозичена у "успішного народу" - печенізька кіннота, що, на той час перможно громила Хазарський каганат і вважалася кращою в Європі. Таким саме чином зараз копіюють одяг і зачіски "зірок" - "масне" волосся, штани з "низькою" матнею, з дірками і "обшарпаними" знизу... Масне волосся - результат постійного вживання маріхуани (канабіоїди викликають посилену роботу сальних залоз шкіри). Драні штани - спроби притягти масову аудиторію - бидло з вулиці, що ходить у дранті і доношує батьківські штани, бо у батьків нема грошей на нормальний одяг... От і все...
показати весь коментар
29.04.2020 10:35 Відповісти
Прикольно, могу подсказать туркменскому самодуру следующий запрет-запретить женщинам брить лобок, ноги, подмышки, усы - для востока актуально =)))
показати весь коментар
28.04.2020 10:27 Відповісти
Таки бритьё лобка для Востока актуально.
показати весь коментар
28.04.2020 20:36 Відповісти
Ну а интимные прически почему остались без внимания?
показати весь коментар
28.04.2020 12:08 Відповісти
острівець свободи
показати весь коментар
28.04.2020 16:02 Відповісти
Если женщинам там запретить краситься , тогда мужчины начнут др ть мужчин с женскими чертами .Гурбангулы просто хочет сократить рождаемость .
показати весь коментар
28.04.2020 13:00 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 