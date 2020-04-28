У Туркменістані жінкам-чиновницям заборонили робити манікюр і татуаж, а також фарбувати волосся

У столиці Туркменістану Ашхабаді для держслужбовців та інших працівників бюджетних організацій посилили вимоги до зовнішнього вигляду жінок.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє місцева служба "Радіо Свобода".

Так, у бюджетних установах і на підприємствах, зокрема і вчителькам, заборонили знебарвлювати волосся, носити накладні вії, робити татуаж брів, манікюр і педикюр.

Також мешканці міста розповіли кореспонденту видання, що під заборону потрапили і широкі коміри, прикрашені національними візерунками.

"Жінкам-бюджетникам наказали носити вузькі, прості і скромні коміри", - цитує журналіст розповіді людей.

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Як зазначає видання, на зборах колективів працівникам не пояснюють причину таких заборон, самі вони пов'язують це з бажанням влади зробити жінок однаковими в межах "національних традицій".

Інша версія - влада хоче натиснути на сферу косметичних послуг, бо останнім часом ціни на цьому ринку значно зросли. Кілька працівників салонів розповіли, що влада заборонила їм робити клієнтам манікюр, педикюр, знебарвлювати волосся і накладати вії.

"Радіо Свобода" намагалася отримати офіційний коментар у представників влади, але вони відмовилися.

Нагадаємо, президент Туркменістану Гурбангули Бердимухамедов відомий дуже незвичною поведінкою і рішеннями про правила поведінки в країні.

Так, у Туркменістані заборонили використовувати слово "коронавірус" і заявляють, що його в країні немає.

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