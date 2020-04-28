УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11529 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
4 149 49

Кількість хворих на коронавірус у США перевищила мільйон осіб, понад 56,3 тис. осіб померли

Кількість хворих на коронавірус у США перевищила мільйон осіб, понад 56,3 тис. осіб померли

Кількість тих, що заразилися коронавірусом на території США, зросла до 1 млн 441 особи, понад 56,3 тис. осіб померли від початку пандемії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, така інформація випливає з даних служб охорони здоров'я Сполучених Штатів.

Тим часом темпи зростання захворюваності та кількості смертей дещо уповільнилися з минулої п'ятниці.

У штаті Нью-Йорк, який найбільше постраждав від пандемії, зафіксовано 297,2 тис. випадків зараження. Кількість померлих там від наслідків зараження COVID-19 - близько 22,6 тис. осіб.

У сусідньому штаті Нью-Джерсі виявлено 111,2 тис. інфікованих. Там від коронавірусу померли понад 6 тис. осіб.

Третє місце за кількістю хворих посів штат Массачусетс. Там зафіксовано майже 55 тис. інфікованих COVID-19. Від коронавірусу померли 2,9 тис. осіб.

Загалом із хворих на коронавірус у США дотепер вилікувалися 137,3 тис. осіб.

Віцепрезидент США Майк Пенс минулої п'ятниці заявив, що ситуація з поширенням COVID-19 в країні загалом викликає оптимізм, попри те, що очікується зростання кількості захворювань.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Літак зі українцями зі США, яких евакуювали з Маямі, приземлився в Борисполі

"Ми спостерігаємо дуже позитивні тенденції щодо кількості госпіталізацій, надходжень до відділення інтенсивної терапії", - сказав Пенс на пресконференції в Білому домі.

Він зазначив, що на коронавірус перевірили вже понад 5,1 млн американців.

Пенс пояснив, що саме у зв'язку зі збільшенням кількості тестів дані про кількість заражених будуть продовжувати рости.

"Оскільки кількість тестів збільшується, кількість випадків виявлення захворювання, природно, також буде рости. Але люди не мають падати духом через ці показники", - додав віцепрезидент.

Зі свого боку, президент США Дональд Трамп також відзначив позитивні тенденції в боротьбі проти COVID-19. Зокрема, він вказав на те, що дедалі більший відсоток тестів дає негативний результат. "Наприклад, минулого тижня близько 38% тестів у Нью-Йорку давали позитивний результат. А цього тижня - 28%. Кількість нових випадків захворювання за цей період там знизилася на 50%, а кількість летальних результатів - на 40%", - сказав він.

Автор: 

карантин (18172) США (23426) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+5
Количество заболевших коронавирусом в США превысило 1,4 млн человек, более 56,3 тыс. человек умерли - Цензор.НЕТ 2768
показати весь коментар
28.04.2020 07:15 Відповісти
+4
Бомжів - так, ховали, як і до того часу.
показати весь коментар
28.04.2020 08:46 Відповісти
+3
В Швеции смертность от короновируса в 10 раз выше, чем в соседних аналогичных странах с карантином.
показати весь коментар
28.04.2020 07:41 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Количество заболевших коронавирусом в США превысило 1,4 млн человек, более 56,3 тыс. человек умерли - Цензор.НЕТ 2768
показати весь коментар
28.04.2020 07:15 Відповісти
1 000 441 человек это не 1,4 млн.
показати весь коментар
28.04.2020 07:19 Відповісти
Чи,то інс Гопкінса зпаплутався, Чи Інтерфакс Забрехався....
показати весь коментар
28.04.2020 07:19 Відповісти
Это к штатам присоединили еще Италию и Испанию?
А когда был референдум?
За этим карантином как то пропустил все политические новости.
показати весь коментар
28.04.2020 07:20 Відповісти
Башни близнецы в Нью-Йорке тоже были сражены алюминиевыми самолетами...кто то верит в эту сказку до сих пор... ,учитывая тольщину стен башни и металлоконструкции в 7 см шириной,можно сказать что это Миф.Фейк,как и Коронный виРУС из Москвы... Верить в телевизор никому не запретишь...
показати весь коментар
28.04.2020 07:20 Відповісти
А вес этого самолета вместе с пассажирами какой? И их импульс соответственно посчитай.Скорость по сравнению со снарядом меньше, зато вес намного больше.
показати весь коментар
28.04.2020 07:45 Відповісти
Вес+скорость самолёта определили судьбу башен, а ты можешь и далее не верить Хома Неверующий. Смени ник на этот.
показати весь коментар
28.04.2020 07:46 Відповісти
Я все просмотрел очень внимательно с начала закладки башен и какой тольщины металлоконструкции были.АЛЮМИНИЙ такую стену не пробьет от слова СОВСЕМ..
показати весь коментар
28.04.2020 07:48 Відповісти
Там в башнях були термоборічні закладки. Тобто несучі конструкції були зруйновані не літаками, а диверсійними діями, літаки були лише прикриттям. Навіть після багато днів після катастрофи будівельники натиклись на осередки розпеченого металу під залишками будівлі
показати весь коментар
28.04.2020 08:10 Відповісти
Какую стену? Стекла и окна выходят на улицу. Там нет сплошной бетонной стены. А стекло можно и молотком пробить.
показати весь коментар
28.04.2020 08:12 Відповісти
Все правильно - чем меньше тестов, тем меньше статистика, меньше расходов, а отсюда и меньше голова болит и никто не виноват, а народ, так что народ, как говорил Гоголь выздоровеет человек, слава богу, а не выздоровеет, так значит богу угодно - так держать!
показати весь коментар
28.04.2020 07:25 Відповісти
За два первых месяца 2020 года в Украине скончалось 100 738 человек.
Об этом сказано в сообщении Госстата, где также были названы причины гибели украинцев.
Более 2/3 из них скончались от болезней, связанных с системой кровообращения - 68 548 человек. Еще 13 307 людей умерли от онкологических болезней.
От гриппа и пневмонии умерли 1 326 человек, 869 людей совершили самоубийство, а в результате ДТП скончались 630 украинцев.
Туберкулез стал причиной смерти 581 человека, и ВИЧ - 576 людей. 448 отравились алкоголем, 356 умерли от сахарного диабета.
Жертвами умышленного убийства стали 243 украинца, еще 237 умерли в результате пожаров и 154 утонули.состоянием на утро 27 апреля от коронавируса https://www.obozrevatel.com/society/plyus-392-za-sutki-poyavilas-statistika-minzdrava-po-koronavirusu-na-27-aprelya.htm зафиксировано 9009 инфицированных , из которых почти 900 человек уже вылечились, а скончались 220 людей.
показати весь коментар
28.04.2020 07:26 Відповісти
Какие ещё заболевания были у 220 скончавшихся от коронавируса людей? Не пишут про это.
А почему?
показати весь коментар
28.04.2020 07:33 Відповісти
Транснаціональні корпорації ще не зрубали достатньо грошей
показати весь коментар
28.04.2020 07:39 Відповісти
Слава Богу, что благодаря карантину у нас мало смертей от короновируса. В Италии, Испании было и по 500 человек за день, и по 600 человек. А в США по-моему и до 1200 в день доходило.
показати весь коментар
28.04.2020 07:39 Відповісти
Переболеют все.
показати весь коментар
28.04.2020 07:27 Відповісти
Одне питання: чому в Швеції, яка не запровадила карантин, коронвірусу нема?
показати весь коментар
28.04.2020 07:38 Відповісти
В Швеции смертность от короновируса в 10 раз выше, чем в соседних аналогичных странах с карантином.
показати весь коментар
28.04.2020 07:41 Відповісти
Брехня. Де загальна статистика померлих за такий самий період минулого року і за період вирування цього "вірусу"? А нема. А тому нема, що за час вирування цього "вірусу" загальна кількість померлих навіть зменшилась.
показати весь коментар
28.04.2020 07:54 Відповісти
Я - маленька людина. Але я маю гідність і совість. Тому ЖОДЕН не змусить мене брехати. Навіть всі гроші цього Світу.
показати весь коментар
28.04.2020 07:57 Відповісти
Ой ли?
показати весь коментар
28.04.2020 08:10 Відповісти
Верить в Туфту научил всех товарищ чЛЕНИН ночью 26 октября 1917 года это мурло приказало закрыть на РАБссии все 5 000 газет и журналов,издававшихся в то время на дохлятине,все читали только вонючую "Правду" о победах краснопузого быдла Шариковых над мировой буржуазией и попами РАБссии
показати весь коментар
28.04.2020 07:40 Відповісти
Чехия открыла границы без проблем,приглашает на работу украинцев.В Финляндии такая же история.Фейк о короне виРУСа скоро утихнет,потом будем жрать сами ссебя,что в намордниках ходили за здря...
показати весь коментар
28.04.2020 07:43 Відповісти
Всего в Чехии больше 7 тыс заразных. Смертность 3 %.По-моему слишком рано они отменили карантин. Может быть вспышка заболевания. Посмотрим.
показати весь коментар
28.04.2020 07:49 Відповісти
Сенатор, я считаю , что РФ должна снять карантин и провести парад 9 Мая в честь 75- летия Победы. И побольше военных на Красную площадь. Ты согласен?
показати весь коментар
28.04.2020 07:52 Відповісти
Согласен,быдло должно праздновать победу Японии во 2 Мировой войне.
показати весь коментар
28.04.2020 07:54 Відповісти
А где статистика по смертям в США за аналогичный период прошлого года , на фоне которой Ковид даже не заметит не кто.
показати весь коментар
28.04.2020 07:55 Відповісти
А нема!
показати весь коментар
28.04.2020 07:59 Відповісти
а хоронили массово в нью-йорке в прошлом году на острове? найдешь видосе прошлого года?
показати весь коментар
28.04.2020 08:33 Відповісти
Бомжів - так, ховали, як і до того часу.
показати весь коментар
28.04.2020 08:46 Відповісти
Пруссия Гитлера была союзником РАБссии Джугашвили и не могла воевать друг против друга...
показати весь коментар
28.04.2020 08:00 Відповісти
В интернете я нашел интересную вещь.До 22 июня 1941 года все названия железнодорожных вокзалов в Западной части СССРа были написаны латиницей,русские названия отсутствовали,как и в Пруссии Гитлера.Нсть сотни фотографий на этот счет в инете.Значит Пруссия и РАБссия это было одно государство...,а воевали они с Японией...
показати весь коментар
28.04.2020 08:06 Відповісти
так украина часть польши отжала в 39 году. это в украденной части названия были на польском да?
показати весь коментар
28.04.2020 08:34 Відповісти
То рогате бидло сталін зробило, зрозумів!?
показати весь коментар
28.04.2020 08:50 Відповісти
Потому Путлер и держит в Архивах засекречения сведения о реальном войне до 2040 года.
показати весь коментар
28.04.2020 08:09 Відповісти
А почему путин отменил парад на 9 мая?
показати весь коментар
28.04.2020 08:19 Відповісти
Используется математический прием: берется 2 недели повышенной смертности и размазывается на 3 месяца, когда еще не было вспышки болезни. Давайте проверим на РФ, в частности по Москве, у которой уже не хватает моргов и даже крематориев для больных ковидом. Только берите статистику ща 2 недели и только по Москве.
показати весь коментар
28.04.2020 08:17 Відповісти
есть смысл анализировать общую смертность вообще через год.
эпидеми обычно идут месяца 3.
понятно, что на пике смерность может быть в несколько раз выше, но, учитывая что в основном умирают старые и больные -очень интересно посмотреть реальную картину общей смертности. Возможно за эти 3 месяца умрет большинство, которое и так умерло бы на протяжении года по другим причинам. -онкология, сердечно-сосудистые, итп
показати весь коментар
28.04.2020 09:23 Відповісти
У Америки по ходу мед система развалена еще хуже нашей, везде по миру смертность 2-3% процента, а у них уже 6%, и еще много людей в критическом состоянии тоже потенциально умершие.
Либо второй вариант, из-за массового ожирения население им проще от такой гадости умереть, она любит таких
показати весь коментар
28.04.2020 08:37 Відповісти
3% только в Китае, Германии, Украине. А в Испании, Италии 10%- 13%. Да еще и не конец пандемии - еще не все переболели и не умерли.
показати весь коментар
28.04.2020 08:58 Відповісти
Интересная статистика: в пересчете на 1000 чел, за период 2010 -2015 года, в РФ, Украине и Белоруссии этот коэффициент 13,4 человека на тысячу. В то время как по миру этот коэффициент 8,6 человека. В Арабских Эмиратах 3,5 человек. Даже в странах Африки и то меньше, и Азии. В википедии данные смотрите.
показати весь коментар
28.04.2020 08:49 Відповісти
Извиняюсь: в ОАЭ - 1,5 человек. Это в Саудовской Аравии 3,5 чел.
показати весь коментар
28.04.2020 09:02 Відповісти
Одужання братньому Американському народу!!!
показати весь коментар
28.04.2020 08:51 Відповісти
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD_%D0%BF%D0%BE_%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8E_%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F Коэффициент смертности на 1000 населения за 2010-2015 года. Википедия
показати весь коментар
28.04.2020 08:53 Відповісти
Нет никакого КоронвиРУСа в природе,,есть спецоперация ФСБ дохлой РАБссии... "ПРОСРАТЬ РАБссию КГБиста" и его нефть с газом...План ПОРОШЕНКО по развалу РАБссии идет успешно...,Принц САЛМАН и СУЛТАН Эрдоган наши союзники на сегодня...
показати весь коментар
28.04.2020 09:07 Відповісти
Что- то у тебя все смешалось: кони, люди. Так это операция фсб, или Турции?Или ОАЭ? или РФ? Или Китая? Или Украины?..... Вот ты мозги умеешь засирать!
показати весь коментар
28.04.2020 09:43 Відповісти
А нафіга ця спецоперація Україну душить? Чому ринки заборонені?
показати весь коментар
28.04.2020 09:59 Відповісти
показати весь коментар
28.04.2020 10:02 Відповісти
 
 