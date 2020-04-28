Кількість хворих на коронавірус у США перевищила мільйон осіб, понад 56,3 тис. осіб померли
Кількість тих, що заразилися коронавірусом на території США, зросла до 1 млн 441 особи, понад 56,3 тис. осіб померли від початку пандемії.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, така інформація випливає з даних служб охорони здоров'я Сполучених Штатів.
Тим часом темпи зростання захворюваності та кількості смертей дещо уповільнилися з минулої п'ятниці.
У штаті Нью-Йорк, який найбільше постраждав від пандемії, зафіксовано 297,2 тис. випадків зараження. Кількість померлих там від наслідків зараження COVID-19 - близько 22,6 тис. осіб.
У сусідньому штаті Нью-Джерсі виявлено 111,2 тис. інфікованих. Там від коронавірусу померли понад 6 тис. осіб.
Третє місце за кількістю хворих посів штат Массачусетс. Там зафіксовано майже 55 тис. інфікованих COVID-19. Від коронавірусу померли 2,9 тис. осіб.
Загалом із хворих на коронавірус у США дотепер вилікувалися 137,3 тис. осіб.
Віцепрезидент США Майк Пенс минулої п'ятниці заявив, що ситуація з поширенням COVID-19 в країні загалом викликає оптимізм, попри те, що очікується зростання кількості захворювань.
"Ми спостерігаємо дуже позитивні тенденції щодо кількості госпіталізацій, надходжень до відділення інтенсивної терапії", - сказав Пенс на пресконференції в Білому домі.
Він зазначив, що на коронавірус перевірили вже понад 5,1 млн американців.
Пенс пояснив, що саме у зв'язку зі збільшенням кількості тестів дані про кількість заражених будуть продовжувати рости.
"Оскільки кількість тестів збільшується, кількість випадків виявлення захворювання, природно, також буде рости. Але люди не мають падати духом через ці показники", - додав віцепрезидент.
Зі свого боку, президент США Дональд Трамп також відзначив позитивні тенденції в боротьбі проти COVID-19. Зокрема, він вказав на те, що дедалі більший відсоток тестів дає негативний результат. "Наприклад, минулого тижня близько 38% тестів у Нью-Йорку давали позитивний результат. А цього тижня - 28%. Кількість нових випадків захворювання за цей період там знизилася на 50%, а кількість летальних результатів - на 40%", - сказав він.
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А когда был референдум?
За этим карантином как то пропустил все политические новости.
Об этом сказано в сообщении Госстата, где также были названы причины гибели украинцев.
Более 2/3 из них скончались от болезней, связанных с системой кровообращения - 68 548 человек. Еще 13 307 людей умерли от онкологических болезней.
От гриппа и пневмонии умерли 1 326 человек, 869 людей совершили самоубийство, а в результате ДТП скончались 630 украинцев.
Туберкулез стал причиной смерти 581 человека, и ВИЧ - 576 людей. 448 отравились алкоголем, 356 умерли от сахарного диабета.
Жертвами умышленного убийства стали 243 украинца, еще 237 умерли в результате пожаров и 154 утонули.состоянием на утро 27 апреля от коронавируса https://www.obozrevatel.com/society/plyus-392-za-sutki-poyavilas-statistika-minzdrava-po-koronavirusu-na-27-aprelya.htm зафиксировано 9009 инфицированных , из которых почти 900 человек уже вылечились, а скончались 220 людей.
А почему?
эпидеми обычно идут месяца 3.
понятно, что на пике смерность может быть в несколько раз выше, но, учитывая что в основном умирают старые и больные -очень интересно посмотреть реальную картину общей смертности. Возможно за эти 3 месяца умрет большинство, которое и так умерло бы на протяжении года по другим причинам. -онкология, сердечно-сосудистые, итп
Либо второй вариант, из-за массового ожирения население им проще от такой гадости умереть, она любит таких