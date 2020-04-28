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Новини Агресія Росії проти України
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Ворог за добу 9 разів обстріляв позиції ОС на Донбасі, двох українських воїнів поранено, ліквідовано двох найманців РФ, - штаб

Ворог за добу 9 разів обстріляв позиції ОС на Донбасі, двох українських воїнів поранено, ліквідовано двох найманців РФ, - штаб

За минулу добу збройні формування Російської Федерації порушили зобов'язання про припинення вогню і дев'ять разів обстріляли позиції Об'єднаних сил.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.

За даними штабу, 27 квітня противник застосував проти українських воїнів заборонені до розміщення на лінії зіткнення міномети калібру 120 мм і 82 мм, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.

"Злочинні та нахабні дії російських окупантів вздовж лінії розмежування безкарними не залишилися – вогнем зі штатного озброєння підрозділи Об’єднаних сил рішуче подавили ворожу активність. Сплановані та виконуються заходи щодо реагування на можливі загрози на будь-яких напрямках", - йдеться в повідомленні.

Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник зі стрілецької зброї вів вогонь по позиціях ЗСУ неподалік Мар'їнки.

Опорні пункти Об'єднаних сил неподалік Опитного ворог обстрілював з автоматичних станкових гранатометів.

Вночі біля Новоселівки Другої було зафіксовано ворожий обстріл з великокаліберних кулеметів.

Підрозділи Об'єднаних сил у відповідь на провокації противника рішуче застосовували чергові вогневі засоби.

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" збройні формування Російської Федерації обстріляли українських військовослужбовців біля Катеринівки зі станкових протитанкових і автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї, а також випустили 5 мін 120-мм калібру.

Проти українських захисників поблизу населеного пункту Кримське ворог вдень ​​застосував гранатомети різних систем і великокаліберні кулемети, а ввечері обстріляв зі 120-мм міномета, використавши 7 мін.

По захисниках Південного окупанти вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів, а захисників Попасної ввечері обстріляли з міномета 120-мм калібру.

Позиції українських військовослужбовців поруч із Травневим загарбники обстріляли з мінометів 82-мм калібру, станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

"Унаслідок ворожих обстрілів двоє українських захисників зазнали поранень.

Наші військовослужбовці, утримуючи оборону, діяли рішуче і дали ворожим підрозділам гідну відсіч. Будь-які злочинні спроби російських найманців вплинути на ситуацію в районі операції і надалі будуть оперативно і жорстко припинятися підрозділами зі складу Об'єднаних сил за допомогою наявних вогневих засобів.

За попередніми даними розвідки, 27 квітня українські військовослужбовці знищили двох окупантів і ще трьох поранили", - зазначено в повідомленні.

Також повідомляється, що від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації двічі обстріляли українських захисників, які виконують завдання у складі оперативно-тактичного угруповання "Північ". По захисниках Кримського російські найманці відкривали вогонь зі 120-мм мінометів і гранатометів різних систем. У відповідь підрозділи Об'єднаних сил оперативно застосовували чергові вогневі засоби.

"За поточну добу втрат серед українських захисників немає.

Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об'єднаних сил не зафіксовано.

Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою", - повідомили в пресцентрі ОС.

Ворог за добу 9 разів обстріляв позиції ОС на Донбасі, двох українських воїнів поранено, ліквідовано двох найманців РФ, - штаб 01
Ворог за добу 9 разів обстріляв позиції ОС на Донбасі, двох українських воїнів поранено, ліквідовано двох найманців РФ, - штаб 02

Автор: 

ліквідація (4089) обстріл (29234) Донбас (22357) операція Об’єднаних сил (6725)


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Одужання пораненим.
Горіть у пеклі москалі !!!
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28.04.2020 08:22 Відповісти
Як приємно вранці до кави читати про утилізацію свинособак. А нашим хлопцям одужання. Слава Героям!
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28.04.2020 08:26 Відповісти
Одужання пораненним воїнам України!!! Смерть клятим расіянсько-масковським окупантам!!!!
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28.04.2020 08:31 Відповісти
Желаем нашим раненым воинам быстрого выздоровления, полного восстановления и скорейшего возвращения в строй, а расеянским ******* и сепаротеррорюгам побольше мучительных смертей и тяжелых ранений с травматическими ампутациями конечностей и в брюшную полость.Убивать расеянских гандонов надо больше! Смерть захватчикам!
Ворог за добу 9 разів обстріляв позиції ОС на Донбасі, двох українських воїнів поранено, ліквідовано двох найманців РФ, - штаб - Цензор.НЕТ 2214
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28.04.2020 08:33 Відповісти
ГЕРОЯМ СЛАВА СЛАВА СЛАВА !!!!
НЄЛОХУ ГАНЬБА, ГАНЬБА, ГАНЬБА !!!!!!!!
Бий москаля,Бий москаля.
Бий москаля,складайте трупи.
Щей кулимет беріть у руки
І нову ленту заряджай
Бий москаля,Бий москаля
Бий москаля,складайте трупи
Щей кулимет беріть у руки
І нову ленту заряджай
Бий москаля

Ворог за добу 9 разів обстріляв позиції ОС на Донбасі, двох українських воїнів поранено, ліквідовано двох найманців РФ, - штаб - Цензор.НЕТ 4084
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28.04.2020 09:19 Відповісти
Желаю здоровья ликвидированым наёмникам РФ!
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28.04.2020 10:11 Відповісти
гоіть у пеклі москалі (с).... і вата-дурнувата, яка закликала в наш дім чужого солдата !!!
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28.04.2020 10:20 Відповісти
Скорейшего выздоровления, Братья!!!
Земля стекловатой подохшей вате!)
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28.04.2020 11:31 Відповісти
 
 