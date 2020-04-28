Ворог за добу 9 разів обстріляв позиції ОС на Донбасі, двох українських воїнів поранено, ліквідовано двох найманців РФ, - штаб

За минулу добу збройні формування Російської Федерації порушили зобов'язання про припинення вогню і дев'ять разів обстріляли позиції Об'єднаних сил.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.

За даними штабу, 27 квітня противник застосував проти українських воїнів заборонені до розміщення на лінії зіткнення міномети калібру 120 мм і 82 мм, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.

"Злочинні та нахабні дії російських окупантів вздовж лінії розмежування безкарними не залишилися – вогнем зі штатного озброєння підрозділи Об’єднаних сил рішуче подавили ворожу активність. Сплановані та виконуються заходи щодо реагування на можливі загрози на будь-яких напрямках", - йдеться в повідомленні.

Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник зі стрілецької зброї вів вогонь по позиціях ЗСУ неподалік Мар'їнки.

Опорні пункти Об'єднаних сил неподалік Опитного ворог обстрілював з автоматичних станкових гранатометів.

Вночі біля Новоселівки Другої було зафіксовано ворожий обстріл з великокаліберних кулеметів.

Підрозділи Об'єднаних сил у відповідь на провокації противника рішуче застосовували чергові вогневі засоби.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ОБСЄ зафіксувала 10 танків, 5 бронемашин, три гаубиці і 770 протитанкових мін найманців РФ на Донбасі, - СЦКК

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" збройні формування Російської Федерації обстріляли українських військовослужбовців біля Катеринівки зі станкових протитанкових і автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї, а також випустили 5 мін 120-мм калібру.

Проти українських захисників поблизу населеного пункту Кримське ворог вдень ​​застосував гранатомети різних систем і великокаліберні кулемети, а ввечері обстріляв зі 120-мм міномета, використавши 7 мін.

По захисниках Південного окупанти вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів, а захисників Попасної ввечері обстріляли з міномета 120-мм калібру.

Позиції українських військовослужбовців поруч із Травневим загарбники обстріляли з мінометів 82-мм калібру, станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

"Унаслідок ворожих обстрілів двоє українських захисників зазнали поранень.

Наші військовослужбовці, утримуючи оборону, діяли рішуче і дали ворожим підрозділам гідну відсіч. Будь-які злочинні спроби російських найманців вплинути на ситуацію в районі операції і надалі будуть оперативно і жорстко припинятися підрозділами зі складу Об'єднаних сил за допомогою наявних вогневих засобів.

За попередніми даними розвідки, 27 квітня українські військовослужбовці знищили двох окупантів і ще трьох поранили", - зазначено в повідомленні.

Також повідомляється, що від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації двічі обстріляли українських захисників, які виконують завдання у складі оперативно-тактичного угруповання "Північ". По захисниках Кримського російські найманці відкривали вогонь зі 120-мм мінометів і гранатометів різних систем. У відповідь підрозділи Об'єднаних сил оперативно застосовували чергові вогневі засоби.

"За поточну добу втрат серед українських захисників немає.

Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об'єднаних сил не зафіксовано.

Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою", - повідомили в пресцентрі ОС.



