Ворог за добу 9 разів обстріляв позиції ОС на Донбасі, двох українських воїнів поранено, ліквідовано двох найманців РФ, - штаб
За минулу добу збройні формування Російської Федерації порушили зобов'язання про припинення вогню і дев'ять разів обстріляли позиції Об'єднаних сил.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.
За даними штабу, 27 квітня противник застосував проти українських воїнів заборонені до розміщення на лінії зіткнення міномети калібру 120 мм і 82 мм, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.
"Злочинні та нахабні дії російських окупантів вздовж лінії розмежування безкарними не залишилися – вогнем зі штатного озброєння підрозділи Об’єднаних сил рішуче подавили ворожу активність. Сплановані та виконуються заходи щодо реагування на можливі загрози на будь-яких напрямках", - йдеться в повідомленні.
Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник зі стрілецької зброї вів вогонь по позиціях ЗСУ неподалік Мар'їнки.
Опорні пункти Об'єднаних сил неподалік Опитного ворог обстрілював з автоматичних станкових гранатометів.
Вночі біля Новоселівки Другої було зафіксовано ворожий обстріл з великокаліберних кулеметів.
Підрозділи Об'єднаних сил у відповідь на провокації противника рішуче застосовували чергові вогневі засоби.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" збройні формування Російської Федерації обстріляли українських військовослужбовців біля Катеринівки зі станкових протитанкових і автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї, а також випустили 5 мін 120-мм калібру.
Проти українських захисників поблизу населеного пункту Кримське ворог вдень застосував гранатомети різних систем і великокаліберні кулемети, а ввечері обстріляв зі 120-мм міномета, використавши 7 мін.
По захисниках Південного окупанти вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів, а захисників Попасної ввечері обстріляли з міномета 120-мм калібру.
Позиції українських військовослужбовців поруч із Травневим загарбники обстріляли з мінометів 82-мм калібру, станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.
"Унаслідок ворожих обстрілів двоє українських захисників зазнали поранень.
Наші військовослужбовці, утримуючи оборону, діяли рішуче і дали ворожим підрозділам гідну відсіч. Будь-які злочинні спроби російських найманців вплинути на ситуацію в районі операції і надалі будуть оперативно і жорстко припинятися підрозділами зі складу Об'єднаних сил за допомогою наявних вогневих засобів.
За попередніми даними розвідки, 27 квітня українські військовослужбовці знищили двох окупантів і ще трьох поранили", - зазначено в повідомленні.
Також повідомляється, що від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації двічі обстріляли українських захисників, які виконують завдання у складі оперативно-тактичного угруповання "Північ". По захисниках Кримського російські найманці відкривали вогонь зі 120-мм мінометів і гранатометів різних систем. У відповідь підрозділи Об'єднаних сил оперативно застосовували чергові вогневі засоби.
"За поточну добу втрат серед українських захисників немає.
Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об'єднаних сил не зафіксовано.
Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою", - повідомили в пресцентрі ОС.
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