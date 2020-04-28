У районі ООС вилучено алкогольний фальсифікат на суму майже 10 млн грн, - штаб. ФОТОрепортаж

Співробітники Служби безпеки України та спецпідрозділ податкової міліції Головного управління Державної фіскальної служби в Донецькій області, що входять до складу Об'єднаних сил, затримали два вантажні автомобілі, які перевозили фальсифіковані алкогольні напої.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.

Як повідомляється, обидві вантажівки зупинили у Краматорську Донецької області. Одна з них рухалась околицями міста в обхід контрольних постів. У першій виявили 11 880 літрів горілчаних напоїв, вартістю близько 3 мільйонів гривень. Друга вантажівка перевозила 22 711 пляшок алкогольних напоїв з ознаками фальсифікації на суму понад 2 мільйони гривень.

Також було проведено обшуки складських і гаражних приміщень, в ході чого вилучено майже 39 тисяч пляшок та 200 десятилітрових тетрапаків фальсифікованих алкогольних напоїв на суму понад чотири мільйони гривень.

Загальна вартість фальсифікату, який не потрапив на полиці магазинів, становить майже 10 мільйонів гривень.

Усі товари та вантажні автомобілі, які здійснювали незаконні перевезення, вилучено. Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 204 (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) Кримінального кодексу України.

"Об’єднані сили і надалі будуть рішуче протидіяти виготовленню та поширенню контрафактних товарів", - йдеться в повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": СБУ блокувала масштабний збут контрафактного алкоголю в Рівному: вилучено понад 48 тис. пляшок фальсифікату і 2,5 т. горілчаної продукції, загальною вартістю 4 млн грн. ВІДЕО+ФОТО







Фото: пресцентр ОС /Facebook