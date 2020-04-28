УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11541 відвідувач онлайн
Новини Силовики
4 840 9

У районі ООС вилучено алкогольний фальсифікат на суму майже 10 млн грн, - штаб. ФОТОрепортаж

У районі ООС вилучено алкогольний фальсифікат на суму майже 10 млн грн, - штаб. ФОТОрепортаж

Співробітники Служби безпеки України та спецпідрозділ податкової міліції Головного управління Державної фіскальної служби в Донецькій області, що входять до складу Об'єднаних сил, затримали два вантажні автомобілі, які перевозили фальсифіковані алкогольні напої.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.

Як повідомляється, обидві вантажівки зупинили у Краматорську Донецької області. Одна з них рухалась околицями міста в обхід контрольних постів. У першій виявили 11 880 літрів горілчаних напоїв, вартістю близько 3 мільйонів гривень. Друга вантажівка перевозила 22 711 пляшок алкогольних напоїв з ознаками фальсифікації на суму понад 2 мільйони гривень.

Також було проведено обшуки складських і гаражних приміщень, в ході чого вилучено майже 39 тисяч пляшок та 200 десятилітрових тетрапаків фальсифікованих алкогольних напоїв на суму понад чотири мільйони гривень.

У районі ООС вилучено алкогольний фальсифікат на суму майже 10 млн грн, - штаб 01

Загальна вартість фальсифікату, який не потрапив на полиці магазинів, становить майже 10 мільйонів гривень.

Усі товари та вантажні автомобілі, які здійснювали незаконні перевезення, вилучено. Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 204 (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) Кримінального кодексу України.

У районі ООС вилучено алкогольний фальсифікат на суму майже 10 млн грн, - штаб 02

"Об’єднані сили і надалі будуть рішуче протидіяти виготовленню та поширенню контрафактних товарів", - йдеться в повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": СБУ блокувала масштабний збут контрафактного алкоголю в Рівному: вилучено понад 48 тис. пляшок фальсифікату і 2,5 т. горілчаної продукції, загальною вартістю 4 млн грн. ВІДЕО+ФОТО

У районі ООС вилучено алкогольний фальсифікат на суму майже 10 млн грн, - штаб 03
У районі ООС вилучено алкогольний фальсифікат на суму майже 10 млн грн, - штаб 04
У районі ООС вилучено алкогольний фальсифікат на суму майже 10 млн грн, - штаб 05
Фото: пресцентр ОС /Facebook

У районі ООС вилучено алкогольний фальсифікат на суму майже 10 млн грн, - штаб 06

Автор: 

алкоголь (1249) Правоохоронні органи (2708) СБУ (12984) силовики (2515) фальсифікат (328) операція Об’єднаних сил (6725)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
"...Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 204...."

А против кого открыто, если не секрет? Или сектрет? Дело сольют как и водку. Или водку не сольют?
показати весь коментар
28.04.2020 08:06 Відповісти
Нє, воТку нє сольютЬ...
показати весь коментар
28.04.2020 08:40 Відповісти
У районі ООС вилучено алкогольний фальсифікат на суму майже 10 млн грн, - штаб - Цензор.НЕТ 7925
показати весь коментар
28.04.2020 09:40 Відповісти
Что вы свистите,нет там никакого фальсификата,просто хлопчики пожадничали и не заплатили кому положено, по этой схеме,в податковой.
показати весь коментар
28.04.2020 08:15 Відповісти
Мабуть для свинособак готували?...
показати весь коментар
28.04.2020 08:39 Відповісти
Они еще пару раз так поймают, и воевать будет некому
показати весь коментар
28.04.2020 08:53 Відповісти
Боря колесников жлоб. Он скорей руки себе отгрызет, чем отлистает кому нибудь
показати весь коментар
28.04.2020 09:06 Відповісти
фронтовые 100грамм
показати весь коментар
28.04.2020 09:22 Відповісти
Фонд Рината Ахметова на фуре зарисовали
показати весь коментар
28.04.2020 09:23 Відповісти
 
 