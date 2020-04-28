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Новини Коронавірус і карантин
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Кількість жертв коронавірусу у світі перевищила 211 тис. осіб, інфікованих - 3 мільйони. ІНФОГРАФІКА

Кількість жертв коронавірусу у світі перевищила 211 тис. осіб, інфікованих - 3 мільйони. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 28 квітня у світі зареєстрували 3 041 517 (2 971 639 вчора) випадків інфікування COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані центру Джона Гопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнах і світу.

Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 211 159 смертей від коронавірусу.

Лідером за кількістю випадків заражень залишаються США. Випадки зараження зафіксовано у всіх 50 американських штатах, кількість померлих досягла 56 245, хворих - 988 451, протестовано - 5 593 495.

Зазначимо, що за даними служб охорони здоров'я Сполучених Штатів, кількість інфікованих там вже перевищила мільйон осіб.

Іспанія повідомляє про 229 422 випадки COVID-19, 23 521 особа померла.

Також читайте: Кількість хворих на коронавірус у США перевищила мільйон осіб, понад 56,3 тис. осіб померли

В Італії зафіксовано 199 414 випадків інфікування коронавірусною інфекцією, з них - 26 977 летальні.

Найбільшу кількість летальних випадків зареєстрували в США, Іспанії, Італії та Франції.

У Франції померли 23 327 осіб, у Великій Британії - 21 157, в Німеччині - 6126, в Ірані - 5806, у Туреччині - 2900, в Бельгії - 7207, в Нідерландах - 4534, у Канаді - 2841.

У РФ кількість заражених досягла 87 147 осіб, з яких 794 померли, в Білорусі - 11 289, померли - 75; в Польщі - 111 902, померло - 562; в Молдові - 3481, померли - 102; в Угорщині - 2583, померли - 280; в Румунії - 11 339, померли - 641; в Словаччині - 1381, померли - 18.

Нагадаємо, в Україні на ранок 27 квітня зафіксовано 392 нові випадки COVID-19: загалом - 9009, летальних - 220, одужали 864 особи.

Кількість жертв коронавірусу у світі перевищила 211 тис. осіб, інфікованих - 3 мільйони 01

Автор: 

карантин (18172) статистика (2249) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Беру калькулятор, рахую - кількість хворих - менше 0,05%, кількість померлих 0,0033% від населення планети. І це вони називають пандемією? До кінця року від зубожіння, бідності і голоду, викликаних заходами боротьби проти вірусу помре значно більше.
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28.04.2020 08:36 Відповісти
Одне тільки слово пандемія має лякати не менш, ніж сам вірус.
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28.04.2020 08:43 Відповісти
Прийдете Ви в лікарню з хворобою, а лікар візьме калькулятор, порахує і скаже - Ви - 0,00001% населення нашого міста. Нащо Вас лікувати? Як Ви помрете - статистика навіть не помітить, Ваша смерть - це значно нижче середньоквадратичного відхилення щоденних статистичних показників смертності по нашому місту. Наступний!
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28.04.2020 10:36 Відповісти
Опять манипулируете несравнимыми понятиями.
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28.04.2020 12:42 Відповісти
Шкода, що ти не у світовому уряді. Але не зупиняйся - такого генія у всіх галузях туди обовязково запросять.
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28.04.2020 12:28 Відповісти
Растет, падла...
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28.04.2020 09:01 Відповісти
 
 