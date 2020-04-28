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Новини Коронавірус і карантин
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Майже тисячу співробітників маріупольської лікарні, в якій захворіли 19 медиків, перевірять на коронавірус, - ОДА

Майже тисячу співробітників маріупольської лікарні, в якій захворіли 19 медиків, перевірять на коронавірус, - ОДА

Близько тисячі працівників обласної лікарні інтенсивного лікування в Маріуполі, які контактували з 19 медиками, у яких підтверджено коронавірус, пройдуть перевірку на COVID-19.

Про це на пресбрифінгу в Краматорську заявив заступник начальника управління організації та розвитку медичної допомоги населенню Донецької ОДА Олександр Педенко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"У неділю працював лабораторний центр, і сьогодні виявлено коло осіб, які контактували з тими, хто захворів на COVID-19 і безпосередньо перебували в лікарні... Усі медичні працівники, які були на змінах, у них у всіх відбираються ПЛР-тести. Ці тести будуть направлені до лабораторії та оперативно перевірені - щоб розуміти, чи є ще у когось захворювання. Адже всі 19 лікарів, які захворіли, були безсимптомні. І якщо в лікарні за штатним розкладом близько 1 тисячі медичних працівників, то така кількість контактних", - розповів Педенко.

Як повідомлялося, у Маріуполі 25 квітня виявили 22 нові випадки зараження коронавірусом, у тому числі у 19 медиків обласної лікарні інтенсивного лікування.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Маріуполі пацієнт заразив коронавірусом 19 медиків: його поклали для проведення термінової операції до появи симптомів, - ОДА

За останніми даними, у Донецькій області зареєстровано 52 випадки захворювання на коронавірусну інфекцію. Один хворий помер, десять одужали.

В Україні станом на 27 квітня підтверджено 9009 випадків COVID-19, з них 392 протягом останньої доби. Внаслідок ускладнень, викликаних хворобою, померли 220 людей, водночас 864 пацієнти вже одужали.

Автор: 

карантин (18172) Маріуполь (3245) лікарі (1290) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Зачиняйте вже лікарню, як і плануєте, без цієї тяганини з тестуванням здорових.
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28.04.2020 08:34 Відповісти
Нужно не только проверять на коронавирус, а предоставлять защитные костюмы медикам вовремя. Министр здравоохранения должен ответить за то, что подставил медиков под удар коронавируса и они вынуждены были работать абы в чем.Пусть и Скалецкая ответит в уголовном порядке за то, что врала нагло, что в стране перед пандемией все ОК, а оказалось далеко не ОК.Что-то Венедиктова не спешит заводить уголовные дела.
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28.04.2020 09:58 Відповісти
Это была операция, а не ковид. То, что он еще и ковидом болел выяснилось позже. Это больница не для ковидных была, а для других операций.
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28.04.2020 10:54 Відповісти
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=259939128499544&id=100034503767293
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28.04.2020 12:53 Відповісти
 
 