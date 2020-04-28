За минулу добу на Львівщині зафіксовано 13 нових випадків інфікування коронавірусом, загалом 371 хворий, - міськрада

За минулу добу у Львівській області зафіксовано 13 нових випадків інфікування коронавірусом COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Львівської міськради із посиланням на дані заступниці міського голови Галини Слічної.

"Загалом за весь період карантину до Львівської обласної інфекційної лікарні звернулися 1633 особи, госпіталізовані - 344, на амбулаторному лікуванні - 1289 осіб, виписані - 243 особи. Зараз у лікарні перебуває 101 особа, з них в реанімації - 4 особи, на апаратні ШВЛ немає нікого. Загалом коронавірусну інфекцію виявлено у 371 особи, 13 людей померли, 58 пацієнтів одужали", - йдеться в повідомленні.

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За оперативними даними, за вчорашню добу лабораторні центри в місті провели 162 ПЛР-тести, з яких 13 - позитивні.

Як пізніше уточнили в пресслужбі Львівської міськради в Telegram, вчора, 27 квітня, через коронавірус помер пацієнт 1946 року, мешканець Рудно. Це 13-й летальний випадок на Львівщині через COVID-19.

"Пацієнт був переведений в Центр легеневого здоров`я з Першої міської клінічної лікарні ім. Князя Лева ще 21 квітня. На лікуванні в Першій міській лікарні пацієнт перебував із 3 до 21 квітня.



Результати ПЛР-аналізів за 4 квітня були негативними. Повторний забір біоматеріалу зроблено 23 квітня, позитивний результат отримано 26 квітня. Пацієнт помер 27 квітня. Серед супутніх патологій – гіпертонічна хвороба, ішемічна хвороба серця", - йдеться в повідомленні.