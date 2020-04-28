УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11541 відвідувач онлайн
Новини Коронавірус і карантин
1 211 3

За минулу добу на Львівщині зафіксовано 13 нових випадків інфікування коронавірусом, загалом 371 хворий, - міськрада

За минулу добу на Львівщині зафіксовано 13 нових випадків інфікування коронавірусом, загалом 371 хворий, - міськрада

За минулу добу у Львівській області зафіксовано 13 нових випадків інфікування коронавірусом COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Львівської міськради із посиланням на дані заступниці міського голови Галини Слічної.

"Загалом за весь період карантину до Львівської обласної інфекційної лікарні звернулися 1633 особи, госпіталізовані - 344, на амбулаторному лікуванні - 1289 осіб, виписані - 243 особи. Зараз у лікарні перебуває 101 особа, з них в реанімації - 4 особи, на апаратні ШВЛ немає нікого. Загалом коронавірусну інфекцію виявлено у 371 особи, 13 людей померли, 58 пацієнтів одужали", - йдеться в повідомленні.

Читайте також: Майже тисячу співробітників маріупольської лікарні, в якій захворіли 19 медиків, перевірять на коронавірус, - ОДА

За оперативними даними, за вчорашню добу лабораторні центри в місті провели 162 ПЛР-тести, з яких 13 - позитивні.

Як пізніше уточнили в пресслужбі Львівської міськради в Telegram, вчора, 27 квітня, через коронавірус помер пацієнт 1946 року, мешканець Рудно. Це 13-й летальний випадок на Львівщині через COVID-19.

"Пацієнт був переведений в Центр легеневого здоров`я з Першої міської клінічної лікарні ім. Князя Лева ще 21 квітня. На лікуванні в Першій міській лікарні пацієнт перебував із 3 до 21 квітня.

Результати ПЛР-аналізів за 4 квітня були негативними. Повторний забір біоматеріалу зроблено 23 квітня, позитивний результат отримано 26 квітня. Пацієнт помер 27 квітня. Серед супутніх патологій – гіпертонічна хвороба, ішемічна хвороба серця", - йдеться в повідомленні.

За минулу добу на Львівщині зафіксовано 13 нових випадків інфікування коронавірусом, загалом 371 хворий, - міськрада 01

Автор: 

карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Львівська область (2463)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Тільки ніби ситуація стабілізувалась, влада одразу ж підвозить нову партію потенційного розсаднику вірусу з епідемічних країн.
показати весь коментар
28.04.2020 08:40 Відповісти
Цікаво - а скількі в цей період померло в Львівській області від туберкульозу?
показати весь коментар
28.04.2020 08:47 Відповісти
"Ежегодно в мире заболевает туберкулезом 10 млн. человек, 3 млн. умирают, из них 8 тыс. ежедневно…. И это далеко не полные статистические данные. " (Інститут фтізіатрії і пульмонології ім. Яновського)
показати весь коментар
28.04.2020 09:02 Відповісти
 
 