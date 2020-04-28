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Новини Убивство Гандзюк
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Венедіктова щодо протестів через справу про вбивство Гандзюк: "Правозахисники не приходять волати на дитячі майданчики і не плюють у пісочниці"

Венедіктова щодо протестів через справу про вбивство Гандзюк:

Генпрокурор Ірина Венедіктова відреагувала на акцію протесту активістів ініціативи "Хто замовив Катю Гандзюк", які прийшли під Офіс Президента.

"Правозахисники не приходять волати на дитячі майданчики, не плюють у пісочниці, не лякають пенсіонерів ... Правозахисники - це зовсім про інше", - написала Венедіктова на своїй сторінці у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Орган досудового розслідування, відреформована прокуратура і відреформований суд - це не те, 2 роки розслідування, кількість слідчих і прокурорів, що в рази перевищує кількість осіб з фаєрами - це не те, є тільки власне бачення як має бути ..., але це також неточно. 55 томів справи - не цікавить. Ви хочете правди? - Почався процес ознайомлення з матеріалами слідства", - додала Генпрокурор.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Зеленський, вимагаємо пояснень! Венедіктову - у відставку", - активісти відстоюють продовження розслідування справи про вбивство Гандзюк. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Венедіктова щодо протестів через справу про вбивство Гандзюк: Правозахисники не приходять волати на дитячі майданчики і не плюють у пісочниці 01

Раніше СБУ завершила досудове розслідування у справі Гандзюк: організатори - Мангер і Левін. Тим часом, під Офісом Президента відбулася акція протесту проти "зливу" справи про вбивство Гандзюк. Активісти відстоюють продовження розслідування справи про вбивство Гандзюк: "Зеленський, вимагаємо пояснень! Венедіктову - у відставку".

Нагадаємо, 31 липня 2018 року на радницю херсонського міського голови Катерину Гандзюк напали біля під'їзду її будинку і облили сірчаною кислотою. Гандзюк потрапила в реанімаційне відділення. 4 листопада активістка померла в лікарні.

6 червня 2019 року суд ухвалив вироки виконавцям убивства Гандзюк - вони отримали від трьох до шести з половиною років ув'язнення. Окремо судять Ігоря Павловського, якого слідство вважає посередником між замовниками та виконавцями вбивства. Підозрюваними в замовленні та організації нападу є Владислав Мангер і Олексій Левін.

24 січня на території Болгарії унаслідок спільних дій українських і болгарських правоохоронців затримано Олексія Левіна, який розшукувався за підозрою в причетності до вбивства Гандзюк. 27 січня стало відомо, що Україна направила до Болгарії запит на екстрадицію Левіна. Пізніше суд у Болгарії ухвалив рішення про екстрадицію в Україну Олексія Левіна (Москаленка).

16 лютого адвокати голови Херсонської облради Владислава Мангера - Дмитро Ільченко та Андрій Мурашкін - намагалися потрапити до в'язниці болгарського міста Бургас для зустрічі з підозрюваним в організації замаху на радницю мера Херсона Катерину Гандзюк.

11 березня Апеляційний суд у болгарському місті Бургас залишив чинним рішення суду першої інстанції - дозвіл екстрадувати Левіна в Україну. Сам підозрюваний у коментарі hromadske повідомив, що звертатиметься до ЄСПЛ із позовом проти Болгарії.

Також читайте: Суд взяв під варту фігуранта справи Гандзюк Левіна

16 березня літак з підозрюваним прибув в Україну з Болгарії. Наступного дня Печерський суд Києва взяв під варту до 2 квітня без внесення застави Олексія Левіна (Москаленка).

Автор: 

протест (2407) Гандзюк Катерина (549) Венедіктова Ірина (829) Офіс Президента (2033)


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Топ коментарі
+86
Звісо, "пані генпрокурорша", правозахисник по-вашому, це дорогі авто, розкішні годинники, правильні знайомства, і ще любов до парашамиру.
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28.04.2020 08:54 Відповісти
+54
Вот это ответила! Очень интеллектуально! Впрочем, каком поп, таков и приход.
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28.04.2020 08:55 Відповісти
+51
Где-то я уже это слышал...

Ах да. Светочи культуры и воспитанности из окружения Януковича уже говорили такое про Майдан.
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28.04.2020 08:56 Відповісти
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Вот и у меня такое подозрение... Уж больно этот "протест" напоминает "походы нацдружин"...
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28.04.2020 09:43 Відповісти
Когда они на транспоранте написали "ЗЕ, кто заказал...", то ещё одна зрада против Порошенко пропала...
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28.04.2020 09:50 Відповісти
А шо за песочник под ОП у Венедиктовой?
И шо за пенсионеров таких заслуженных в этой песочнице распугали протестующие?

Ахметов с Коломоем не смогли зайти проведать своего малыша ЗЕ в ОП с центральнго входа шоле?
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28.04.2020 09:11 Відповісти
напомнила известную всем пимахову, ну та, которая "у каждого настоящего украинца есть золотые слитки".
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28.04.2020 09:12 Відповісти
Любительнице Дольче Вита, дорогих часов и машин Беня листовой очень не нравится когда смерды нарушают ее коррупционный покой и безмятежность.
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28.04.2020 09:13 Відповісти
Дайте ее подержать за горло!!!!!
Свято наближається!!!
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28.04.2020 09:13 Відповісти
"та пашли вы"
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28.04.2020 09:15 Відповісти
Правозахисники повинні сидіти тихо, поки команда "нових" рехворматорів чинить свавілля задля відбілювання злодіїв.
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28.04.2020 09:16 Відповісти
Монополия на "правозахит" должна строго принадлежать власти!
Кто оспорит - в СИЗО!
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28.04.2020 09:25 Відповісти
Генпрокурор, що вважає законним провокацію взятками, генпрокурор, що не зміг здати тестування на суддю - це не то.....
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28.04.2020 09:19 Відповісти
В чий дом приходили ?Які бандіти ? Я шось пропустив.
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28.04.2020 09:26 Відповісти
На Западе такое невозможно. Одно дело доказывать свою правоту в общественных местах, против полицейских, властей. И совсем другое терроризировать частные владения, в цивилизованной стране их бы через пять минут скрутила полиция.
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28.04.2020 09:30 Відповісти
Ну не знаю...Може замість катка на банковій пісочницю зробили.... Але що в пісочниці роблять пенсіонери ??? Може їх налякали спеціально,бо епідемія ,щоб вдома сиділи ?
Чи приходили до свіжопридбаної квартири Вєнєдіктової за 500000 $,не вказаній в декларації ? Тоді-да,бєспрєдєл !
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28.04.2020 09:40 Відповісти
В цивилизованной стране таких персонажей не назначают ген. прокурорами
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28.04.2020 09:43 Відповісти
Такие никто и не приходил на детские площадки,не плевал в песочницы и не пугал пенсионеров. Пришли к ОП. Или мы про ОП чего-то не знаем? Этой полоумной следовало бы излагать свои убогие мыслишки яснее.
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28.04.2020 09:23 Відповісти
Она не умеет излагать.
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28.04.2020 09:25 Відповісти
Презедент тоже не умеет излагать свои мисли - поэтому приходится монтировать из нарезок фрагментов. Говорят - собаки мыслят подобным образом, у нас наступила эпоха шариковых.
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28.04.2020 09:29 Відповісти
Президент вообще не умеет мыслить логически и последовательно, у него разорванное мышление, поэтому цельных мыслей нет и излагать нечего.
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28.04.2020 12:29 Відповісти
Венедиктова - мразь ватная. Главное вякнуть про детей и пенсионеров, да, Ира? Это же всегда беспроигрышный вариант.
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28.04.2020 09:25 Відповісти
Помните, как ху.ло про армию в Крыму говорило, сначала женщины и дети потом мы. Так и здесь за детьми и пенсионерами, стоит гнилая душа венедиктовой и всей зелёной нечести.
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28.04.2020 15:12 Відповісти
Кацапка,в Московію їдь!
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28.04.2020 09:25 Відповісти
Ну, вот, зелекторат, приведший и Венедиктову к власти, они вас и ваши "свиные головы" (я не в качестве оскорбления, а в качестве факта) оценили.
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28.04.2020 09:26 Відповісти
А-ну, розкажи, клоуне, хто "приводив до влади" Шокіна, Толю Матіоса, Кулика-"атовця" і Югу-прокугога?
І як так вийшло, що на справжніх замовників вийшли тільки при Блазні, тоді як за Бариги ховали кінці у воду?
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28.04.2020 10:58 Відповісти
Зачем ты пишешь на украинском, если кацапский стиль изложения "доказательств" этим не скрыть?
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28.04.2020 11:04 Відповісти
Що вона ВЗАГАЛІ каже, що це за му-му-му ні про що?! Зеленський вірний собі у призначенні нікчем, корупціонерів і просто кретинів.
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28.04.2020 09:28 Відповісти
Даже Луцик, не будучи юристом, выглядел умнее на посту генпрокурора, чем эта доктор юридических наук. Пздц, у меня уже лоб разбит от фейспалмов от этих зелёных жаб.
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28.04.2020 09:28 Відповісти
вы все вретиииии....доктара уредических неук на насосала, а падорили.
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28.04.2020 10:53 Відповісти
Подарили, именношо)) Папа подарил, не муж. Папа и кафедру подарил в универе.
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28.04.2020 11:54 Відповісти
Так у неё всё это куплено, разве вам не доходит?
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28.04.2020 16:59 Відповісти
О ! Тепер бачу справжнього прокурора,з вищою юридичною ! Усьо,як хотіли !
Не то шо луценківське сюсюкання ,і щотижневі звіти !
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28.04.2020 09:31 Відповісти
Ригам і подРизникам завжди активісти заважали. То попередники вафлили справу, а вона "гарант законності"...
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28.04.2020 09:32 Відповісти
Це все що треба знати про пані Венедиктову.
"Администрация президента РФ рассматривает нынешнего главу офиса генерального прокурора Украины Венедиктову Ирину Валентиновну, как "лояльную интересам Российской Федерации" и " ... нуждающейся в политическом и личностном стимулировании и продвижении".

З інформаційно-аналітичної доповіді адміністрації президента РФ з питань внутрішньополітичної ситуації в Україні. Березень 2020. Автор доповіді - Козак Д.Н.
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28.04.2020 09:33 Відповісти
Та ти шо...А ***** і його прибічники бажають Україні тільки добра і завжди попереджають її
коли до влади приходить людина що подобається владі *****.
Требя прислухатися до плешивого....і дякувати ублюдку....
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28.04.2020 09:39 Відповісти
Вона русскаязична і порушила справи проти майданівців - мені цього достатньо!
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28.04.2020 10:44 Відповісти
https://timeze2019.blogspot.com/p/tze.html
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28.04.2020 09:59 Відповісти
Я понимаю, когда у идиота есть армия, сигуранца.. гестапо... фсб.... идиот может выйо, как и его "команда".... но зелешеску реально думает, что он бессмертен?
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28.04.2020 09:35 Відповісти
В стране терпил - ну да. А что, Янукович оказался на гиляке или Порошенко?
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28.04.2020 09:52 Відповісти
В стране терпил ***** уже на третее десятилетие царствования пошло. В отличии от Украины, где только Кучме удалось на два срока задержаться. Ну а то, что янукович не на гилляке, так это чисто благодаря его жопной чуйке он вовремя рвонул когти.
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28.04.2020 10:13 Відповісти
Детские площадки имеют свойство превращаться во взрослые майданы, если их игнорировать.
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28.04.2020 09:44 Відповісти
Какое быдло....
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28.04.2020 09:51 Відповісти
Что она несёт?
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28.04.2020 09:51 Відповісти
Приглашение на должность генпрокурора Венидиктовой, Саакашвили показывает только одно - умные, професионалы не хотят связыватся с командой великого Зе.
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28.04.2020 09:53 Відповісти
Умные и профессионалы это не о нашей стране. Еще в 90-ых все они либо на рынках торговали либо челночниками между странами. Сейчас умные дети массово выезжают за границу. А остались бандюки и их детишки. Взять только Витренко которая не навидит Украину но сынка-дебила своего пристроила.
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28.04.2020 10:04 Відповісти
остання фраза наочно показує рівень дебілізму зебіла https://censor.net/ua/user/193787
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28.04.2020 10:13 Відповісти
Типична відповідь двієчникі---нічого не зрозумієш., крім того ,що це пусте фуфло,яке вилізло на поверхню за рахунок пап,мам, любовників .
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28.04.2020 09:54 Відповісти
Правозащитники не приходят вопить на детские площадки, не плюют в песочнице, не пугают пенсионеров Источник: https://censor.net/n3191987

ось з цім згоден...але невже венедиктови запрошує палити та рубаті??
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28.04.2020 09:58 Відповісти
прокурворша - та ще гюрза....
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28.04.2020 09:59 Відповісти
Глядя на эту волчью кацапскую рожу могу сказать одно -
Если Украина поднимется еще на один Майдан - пощады для таких быть не должно.
Когда построим цивилизованную страну - мир и Европа простят нам жесткость.
Никакой пощады.
Точка!
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28.04.2020 10:09 Відповісти
Судя по настроениям в обществе - выполнимая.
Для справки - гражданская война в начале прошлого столетия делалась 3% населения.
Украинцев-патриотов сегодня значительно больше.
И можно обойтись без гражданской войны.
Единственное, что важно понять - демократия мирного времени в таких условиях неприменима.
"Обеспокоенность" Запада не должна приниматься во внимание.
Нужно жестко очистить страну. а уж потом вводить демократические нормы.
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28.04.2020 11:24 Відповісти
Когда тест на судью сможешь пройти с суфлерами Веня?
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28.04.2020 10:11 Відповісти
это говорит чувиха у которой незадекларированная недвижимость на несколько миллионов долларов!!!
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28.04.2020 10:11 Відповісти
У этой чувихи руки по локти в крови. Эти миллионы за то, что стояла на шухере по закрытию дел (то есть соучастник)
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28.04.2020 12:13 Відповісти
***
как определить ведьму?
1616 год: не тонет в воде
2020: не толстеет на карантине
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28.04.2020 11:21 Відповісти
Как я помню правозащитники очень были за зеленую мразь, ведь все было не так, вот вам пожалуйста, жри те. И ждите когда вам там нарасследуют. Эта власть 100% клала на вас, и вы заслужили это на те же 100%!
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28.04.2020 10:15 Відповісти
Отреформированные??!! Гы-Гы!
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28.04.2020 10:22 Відповісти
Теперь когда Венедиктова будет проходить к подъезду через сидящих бабушек и услышит "шалава ",то может даже не оглядываться и искать кого они имели ввиду .))
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28.04.2020 10:30 Відповісти
вона вже давно про це знае
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28.04.2020 10:32 Відповісти
У меня товарищ,отпечатал и повесил на стекло автомобиля текст *Я за эту мразь не голосовал*,без указания фамилии и должности.Почему то возмущаются одни з.********,что текст оскорбляет Бубочку.Наверное.что то знают?
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28.04.2020 11:45 Відповісти
очередная Тупая, ватноголовая, ваЗЕлиновское мочалка , вот это собрал Даун "силовиков, Харьковская Крыса без юр. образования, педофильный гомик сАбаков, крышующий всю контрабанду в Украине, билетер 95 квартала, без образования с липовым званием баканов и т.д все эти Отбросы нужно выжигать каленым железом!!!
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28.04.2020 10:31 Відповісти
Добродійко Венедиктова - частину Суспільства - її КРАЩУ ЧАСТИНУ...., "вбивае" не відсутність "Хліба" - Вільну людину "вбивае" НЕсправедливість - Беззаконіе_ Мутняки_ Договорняки - Корупція - Тотальна брехня- та таке , як НЕВІДВОРОТНІСТЬ ПОКАРАННЯ за скоені ЗЛОЧИНИ....- все те,чим та яким ви , та вам подібні - е втіленням ...
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28.04.2020 10:31 Відповісти
Скоро кошки ......, оттого слепые родятся!
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28.04.2020 10:49 Відповісти
Ну не может и не должна баба с базарной внешностью и таким же нутром сидеть в кресле генпрокурора!
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28.04.2020 10:51 Відповісти
оно так зажралось нашими налогами, что уже за скот нас держит! Жди падло.. буде і у нас свято! От тоді ми з тобою поговоримо. А твоє це все ОЗНАЙОМЛЕННЯ та ВИКРИТТЯ ВБИВЦЬ - це до першого суду... все розвалиться у вас, бо ви - нікчеми!
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28.04.2020 11:31 Відповісти
От падлюка! Вона - реформувала! Що ти реформувала, Карлиха? Суди? Прокуратуру? Слідчі органи? Що воно верзе? При цьому це бидло намагається втюхати цю всю брехню саме правникам... Воно - не дурне, воно - хворе з дитинства бо віріть в те, що ми в це повіримо. Іди многостаночникам в квартал розказуй про свої здібності за перемоги, бо скоро прийдеться покази давати за злив гучних кримінальних справ в іншому місті... І не думай, що кудись здриснешь як яник. Не встигнеш!
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28.04.2020 11:40 Відповісти
А генеральні прокурори не порушують закон!
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28.04.2020 12:11 Відповісти
Рехформа призвела до того, що прокуратура як орган правоохоронної системи перетворилась у офіс писарів.
А Генпрокурор тепер старший секретар, навіть не начальник Канцелярії, тому і слова у неї пустишки.
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28.04.2020 12:20 Відповісти
****
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28.04.2020 12:28 Відповісти
редкая су__ка ета пракурорша или бендерша
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28.04.2020 13:38 Відповісти
в разгар епидемии, когда большинство населения напугано вирусом, люди выходят на якобы "протесты". как же жалко того человека, кто покупает людей для этого и подвергает их опасности и вообще стыдно, что даже сейчас людям необходимо так зарабатывать!
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28.04.2020 13:46 Відповісти
В нашій країні, чомусь, журналісти стають відомими лише після смерті.... Цього не було б, якщо журналістика в цілому не була б заполітизована. Звісно, нічого не маю проти Гандзюк та інших журналістів, але слід зауважити, що вони всі невинні у політично-бандитських розбірках нашої верхівки, хтось замовляє вбивства журналістів, хтось - самих журналістів, хтось - змушує виходити на вулицю людей. На мою думку, головне фільтрувати інформацію та не відволікатися на ні в чому не винну прокуроршу, перевівши увагу на більш доцільні на данний час теми
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28.04.2020 13:58 Відповісти
ни к чему хорошему бегающие по улицам националисты не приведут, спасибо, был уже у нас пару раз такой опыт. люди говорят про чью-то некомпетентность, на 99% уверена - все кто вышли - максимум ПТУ и то с большими натяжками, эта националистская молодёж - лучше знает кто должен занимать те или иные должности, чем заботиться о своём благополучии.... а ведь зачем? позовут, дадут денег и на пару дней будет...... хватит держать государство в этих никчемных провокационных митингах. властям нужно ограничить такое. причем венедиктова к этим расследованиям, лично должна сидеть и ознакамливатся с материалами? народ, давайте дадим органу время, а потом будем спрашивать
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28.04.2020 14:10 Відповісти
Казалось бы, а причём тут Зеленский и партия "Слуга Народа" ?
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28.04.2020 14:21 Відповісти
Довбані націоналісти, ви як ті австралопітеки - бігаєте зі смолоскипами та незрозуміло кричите пропагандистські вигуки. вам ще десятки тисяч років еволюції до рівня такої видатної люлини, як наш генпрокурор!!!
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28.04.2020 17:17 Відповісти
шановні націоналісти, чи не могли б ви не декламувати свої лозунги, а піти працювати! для підняття України і її привабливості та загального блага, наприклад робіть манікюри у торгових центрах, вивчайте кислотні бази, або спускайтеся в шахту, робіть хочаб щось, від цього буде більше користі ніж від ваших "мінімайданів", щасти вам!
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28.04.2020 17:29 Відповісти
ну и пускай, следователей и прокуроров - больше чем митингующих, главное, чтобы был результат! результат, как вы понимаете есть. какие вопросы к венедиктовой???!
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28.04.2020 17:37 Відповісти
пані прокурор! не звертайте уваги на продажних журналістів, які в змозі висмоктати інфоповід з пальця. чи з ще з чогось (не пальця), уся надана інформація не дискредитує вас, а лише показує як хочуть налаштувати читачів проти вас! всього найкращого бажаю Вам здоров`я!
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28.04.2020 17:43 Відповісти
Курва де ******.
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28.04.2020 18:00 Відповісти
Бродячий гнійник...
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28.04.2020 19:43 Відповісти
дура набитая...
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28.04.2020 21:17 Відповісти
Ага, да и Генпрокуроры не должны срать на права человека
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28.04.2020 21:44 Відповісти
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