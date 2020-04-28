Венедіктова щодо протестів через справу про вбивство Гандзюк: "Правозахисники не приходять волати на дитячі майданчики і не плюють у пісочниці"
Генпрокурор Ірина Венедіктова відреагувала на акцію протесту активістів ініціативи "Хто замовив Катю Гандзюк", які прийшли під Офіс Президента.
"Правозахисники не приходять волати на дитячі майданчики, не плюють у пісочниці, не лякають пенсіонерів ... Правозахисники - це зовсім про інше", - написала Венедіктова на своїй сторінці у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
"Орган досудового розслідування, відреформована прокуратура і відреформований суд - це не те, 2 роки розслідування, кількість слідчих і прокурорів, що в рази перевищує кількість осіб з фаєрами - це не те, є тільки власне бачення як має бути ..., але це також неточно. 55 томів справи - не цікавить. Ви хочете правди? - Почався процес ознайомлення з матеріалами слідства", - додала Генпрокурор.
Раніше СБУ завершила досудове розслідування у справі Гандзюк: організатори - Мангер і Левін. Тим часом, під Офісом Президента відбулася акція протесту проти "зливу" справи про вбивство Гандзюк. Активісти відстоюють продовження розслідування справи про вбивство Гандзюк: "Зеленський, вимагаємо пояснень! Венедіктову - у відставку".
Нагадаємо, 31 липня 2018 року на радницю херсонського міського голови Катерину Гандзюк напали біля під'їзду її будинку і облили сірчаною кислотою. Гандзюк потрапила в реанімаційне відділення. 4 листопада активістка померла в лікарні.
6 червня 2019 року суд ухвалив вироки виконавцям убивства Гандзюк - вони отримали від трьох до шести з половиною років ув'язнення. Окремо судять Ігоря Павловського, якого слідство вважає посередником між замовниками та виконавцями вбивства. Підозрюваними в замовленні та організації нападу є Владислав Мангер і Олексій Левін.
24 січня на території Болгарії унаслідок спільних дій українських і болгарських правоохоронців затримано Олексія Левіна, який розшукувався за підозрою в причетності до вбивства Гандзюк. 27 січня стало відомо, що Україна направила до Болгарії запит на екстрадицію Левіна. Пізніше суд у Болгарії ухвалив рішення про екстрадицію в Україну Олексія Левіна (Москаленка).
16 лютого адвокати голови Херсонської облради Владислава Мангера - Дмитро Ільченко та Андрій Мурашкін - намагалися потрапити до в'язниці болгарського міста Бургас для зустрічі з підозрюваним в організації замаху на радницю мера Херсона Катерину Гандзюк.
11 березня Апеляційний суд у болгарському місті Бургас залишив чинним рішення суду першої інстанції - дозвіл екстрадувати Левіна в Україну. Сам підозрюваний у коментарі hromadske повідомив, що звертатиметься до ЄСПЛ із позовом проти Болгарії.
16 березня літак з підозрюваним прибув в Україну з Болгарії. Наступного дня Печерський суд Києва взяв під варту до 2 квітня без внесення застави Олексія Левіна (Москаленка).
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И шо за пенсионеров таких заслуженных в этой песочнице распугали протестующие?
Ахметов с Коломоем не смогли зайти проведать своего малыша ЗЕ в ОП с центральнго входа шоле?
Свято наближається!!!
Кто оспорит - в СИЗО!
Чи приходили до свіжопридбаної квартири Вєнєдіктової за 500000 $,не вказаній в декларації ? Тоді-да,бєспрєдєл !
І як так вийшло, що на справжніх замовників вийшли тільки при Блазні, тоді як за Бариги ховали кінці у воду?
Не то шо луценківське сюсюкання ,і щотижневі звіти !
"Администрация президента РФ рассматривает нынешнего главу офиса генерального прокурора Украины Венедиктову Ирину Валентиновну, как "лояльную интересам Российской Федерации" и " ... нуждающейся в политическом и личностном стимулировании и продвижении".
З інформаційно-аналітичної доповіді адміністрації президента РФ з питань внутрішньополітичної ситуації в Україні. Березень 2020. Автор доповіді - Козак Д.Н.
коли до влади приходить людина що подобається владі *****.
Требя прислухатися до плешивого....і дякувати ублюдку....
ось з цім згоден...але невже венедиктови запрошує палити та рубаті??
Если Украина поднимется еще на один Майдан - пощады для таких быть не должно.
Когда построим цивилизованную страну - мир и Европа простят нам жесткость.
Никакой пощады.
Точка!
Для справки - гражданская война в начале прошлого столетия делалась 3% населения.
Украинцев-патриотов сегодня значительно больше.
И можно обойтись без гражданской войны.
Единственное, что важно понять - демократия мирного времени в таких условиях неприменима.
"Обеспокоенность" Запада не должна приниматься во внимание.
Нужно жестко очистить страну. а уж потом вводить демократические нормы.
как определить ведьму?
1616 год: не тонет в воде
2020: не толстеет на карантине
А Генпрокурор тепер старший секретар, навіть не начальник Канцелярії, тому і слова у неї пустишки.