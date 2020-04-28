Світовий банк затвердив виділення Україні $135 млн для підтримки медицини, з них $35 млн передбачено на боротьбу з COVID-19

Рада директорів Світового банку (СБ) затвердила в ніч на вівторок додаткове фінансування Україні в розмірі $135 млн для Проєкту "Покращення охорони здоров'я на службі у людей", з яких $35 млн направляються на діяльність з протидії поширенню епідемії COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це йдеться в повідомленні банку.

"Це додаткове фінансування допоможе Україні в оновленні близько 40 відділень екстреної медичної допомоги та інсультних відділень, забезпечуючи можливість лікарням виконувати складні медичні процедури з використанням високотехнологічного обладнання і відповідних протоколів лікування", - наводиться в релізі коментар в.о. директора Світового банку у справах Білорусі, Молдови та України Алекса Кремера.

За його словами, пацієнти зможуть обирати будь-яку лікарню в Україні, і їхні витрати на хірургічне втручання покриватимуться з державного бюджету.

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СБ нагадав, що в рамках чинного проєкту "Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей" з початковою сумою інвестицій $215 млн надається допомога у відновленні міських лікарень і фельдшерсько-акушерських пунктів у сільській місцевості, закупівлі сучасного обладнання і покращення якості медичних послуг. Кошти було спрямовано на підтримку реформ у секторі охорони здоров'я, поліпшення надання послуг (зокрема, на реформу первинної та вторинної ланок, ранню діагностику та лікування серцево-судинних і онкологічних захворювань), а також підвищення ефективності системи охорони здоров'я загалом.

Додаткові кошти розміром $135 млн, зазначає банк, допоможуть Україні здійснити необхідну модернізацію лікарень і впровадити важливі реформи, а також провести навчання тисяч українських лікарів надання сучасних медичних послуг. У рамках проєкту також надаватиметься підтримка для загального фонду держбюджету з метою забезпечення потреб населення в медичних послугах.

Частину коштів нового кредиту розміром $35 млн буде використано на закупівлю необхідних матеріалів і устаткування для боротьби з COVID-19, проведення необхідного навчання для медичного персоналу, підтримку комунікації в наданні громадянам важливої публічної інформації. Нові виділені кошти також використовуватимуться на відшкодування фінансування українським закладам охорони здоров'я, які надають послуги пацієнтам із COVID-19.