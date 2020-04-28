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Новини Коронавірус і карантин
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На ранок 28 квітня зафіксовано 401 новий випадок COVID-19 в Україні: всього - 9410, летальних - 239, одужали 992 людини, - МОЗ

На ранок 28 квітня зафіксовано 401 новий випадок COVID-19 в Україні: всього - 9410, летальних - 239, одужали 992 людини, - МОЗ

В Україні зафіксовано 9410 випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на брифінг голови МОЗ Максима Степанова.

"За минулу добу захворіла (на коронавірусну хворобу. - Ред.) 401 особа, з них 25 дітей та 94 медичні працівники. Було госпіталізовано 147 осіб. За минулу добу в Україні зафіксовано 19 летальних випадків, велика частина яких супроводжувалася хронічними захворюваннями. Це були люди з групи ризику. 128 пацієнтів одужали. Всього за весь час пандемії захворіли 9410 пацієнтів, з них 639 дітей, 1843 медичні працівники. Всього одужали 992 людини, а летальних випадків - 239", - розповів Степанов.

За даними Міністерства охорони здоров'я, нині коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 406 випадків;
Волинська область — 260 випадків;
Дніпропетровська область — 318 випадків;
Донецька область — 52 випадки;
Житомирська область — 354 випадки;
Закарпатська область — 387 випадків;
Запорізька область — 208 випадків;
Івано-Франківська область — 783 випадки;
Кіровоградська область — 356 випадків;
м. Київ — 1298 випадків;
Київська область — 604 випадки;
Львівська область — 371 випадок;
Луганська область — 32 випадки;
Миколаївська область — 116 випадків;
Одеська область — 248 випадків;
Полтавська область — 180 випадків;
Рівненська область — 553 випадки;
Сумська область — 95 випадків;
Тернопільська область — 664 випадки;
Харківська область — 221 випадок;
Херсонська область — 88 випадків;
Хмельницька область — 72 випадки;
Чернівецька область — 1429 випадків;
Черкаська область — 276 випадків;
Чернігівська область — 39 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 28 квітня 2020 року до Центру надійшло 1127 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 26616 повідомлень про підозру на COVID-19.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пік COVID-19 малоймовірний, якщо дотримуватимемося карантинних заходів, - Степанов

На ранок 28 квітня зафіксовано 401 новий випадок COVID-19 в Україні: всього - 9410, летальних - 239, одужали 992 людини, - МОЗ 01На ранок 28 квітня зафіксовано 401 новий випадок COVID-19 в Україні: всього - 9410, летальних - 239, одужали 992 людини, - МОЗ 02

Автор: 

карантин (18172) МОЗ (5401) Степанов Максим (2198) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+6
Против гриппа тоже нет вакцины (каждый год новый штамм, иногда по два раза заболевают за год) и что? Человек и его иммунная система сам является вакциной.
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28.04.2020 09:27 Відповісти
+5
Я думаю уже не попрет. Многие уже им переболели. Основная часть вообще в бессимптомной форме.
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28.04.2020 09:23 Відповісти
+4
А в магазине что не можно заразиться????где очередя на кассах по 20 человек
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28.04.2020 09:30 Відповісти
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з..б..ло вже(
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28.04.2020 09:42 Відповісти
це твої особисті проблеми )))))))
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28.04.2020 09:49 Відповісти
Та ні, то спільна проблема. В будь-яких обмеженнях чи проблемах наступає момент, коли "з..б..ло вже(". А це найстрашніше, людям надоїдає, вони втомлюються, їм стає наплювати на всі застереження, небезпеки чи заборони, от тоді статистика може бути, що ну його нах... Це, блін, як Зеленського вибрали - надоїло, мозок відімкнувся, от і результат...
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28.04.2020 09:55 Відповісти
при порошенко було би інакше..
ЗНАЄМО карантин був би вже знятий,виробництво на Рошен відновлене на всі 100.І ,Звичайно, відкриті всі магазини і торгові точки на ринках" рошен "
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28.04.2020 10:02 Відповісти
Він знову тобі в штани насрав, а там твій мозок? І коли ж він встигає?
До речі, Порошенко поганий - мародер, барига, цукерки..., а тому давай Зеленського, ну щоб взагалі звіздець. От логіка зебільна...
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28.04.2020 10:16 Відповісти
Забанив би тебе за нехороші слова,але жаль час витрачати на "упоротих соєвих"...
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28.04.2020 10:24 Відповісти
Ну ти й придурок... Тут мова була про серйозну проблему, коли настає психологічний злам і люди починають нехтувати небезпекою, а впороте зебільне знову на цукерки Рошен перевело. Пілять, де ж ви такі ідіоти беретесь? Ще й баном дебільне грозить. Цирк та й годі...
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28.04.2020 10:50 Відповісти
Против упоротого 73% зе-скота,
нам соевым еще далеко)))
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28.04.2020 15:14 Відповісти
зедрочерам везед соевие мерещатся
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28.04.2020 17:14 Відповісти
Факты указывают на то, что Россия развязала бактериологическую войну против всего мира / COVID-19

https://www.youtube.com/watch?time_continue=14&v=eOeLf5KniBI&feature=emb_logo
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28.04.2020 09:51 Відповісти
в рашке весело. у них там еще одна некислая болячка убежала из Новосибирска в сентябре. похоже именно от нее стал мохнатым даже босс Металлоинвеста. и деньга не помогла.
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28.04.2020 13:17 Відповісти
"Хмельницкая область - 72 случая;Источник: https://censor.net/n3191991"
На ранок 28 квітня зафіксовано 401 новий випадок COVID-19 в Україні: всього - 9410, летальних - 239, одужали 992 людини, - МОЗ - Цензор.НЕТ 4242
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28.04.2020 10:00 Відповісти
Нова Ушиця тримається.
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28.04.2020 10:47 Відповісти
Про різні маски і респіратори не раз точилася полеміка, про те чи ефективні саморобні маски?
https://tsn.ua/nauka_it/vcheni-z-ssha-viznachili-naykraschi-tkanini-dlya-samorobnih-zahisnih-masok-1536003.html ВЧЕНІ З США ВИЗНАЧИЛИ НАЙКРАЩІ ТКАНИНИ ДЛЯ САМОРОБНИХ ЗАХИСНИХ МАСОК

Найгірше працюють одношарові маски.

"Ми провели ці дослідження для декількох поширених тканин, включаючи бавовну, шовк, шифон, фланель, різні синтетичні матеріали і їх комбінації"
https://tsn.ua/nauka_it/vcheni-z-ssha-viznachili-naykraschi-tkanini-dlya-samorobnih-zahisnih-masok-1536003.html багатошарові маски впоралися краще. Рівень фільтрації становив не менше 80%. Однак найкращими виявилися комбіновані маски, в яких об'єднали шовк і цупку бавовняну тканину: такий захист "зупинив" 99% аерозолю.
На ранок 28 квітня зафіксовано 401 новий випадок COVID-19 в Україні: всього - 9410, летальних - 239, одужали 992 людини, - МОЗ - Цензор.НЕТ 479
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28.04.2020 13:10 Відповісти
Вчені з Єльського університету вважають, що слина людини є більш показовим матеріалом для аналізу, аніж глибокі мазки з носа
Дослідники з Єльського університету повідомили, що протестували зразки слини, взяті у 142 людей, (44 пацієнтів і 98 працівників охорони здоров'я) та виявили два випадки, коли звичайний тест - глибинний мазок з носу - не виявив результату. Про це йдеться у https://www.webmd.com/lung/news/20200427/saliva-covid-test-alternative-to-deep-nasal-swab?src=RSS_PUBLIC#2 дослідженні , на яке https://nv.ua/ukr/health/medicine/test-na-koronavirus-na-osnovi-slini-viznaniy-efektivnim-50084863.html посилається «НВ».
«Ми виявили, що він працює так само добре і в низці випадків краще, ніж мазок з носоглотки», - говорить провідний дослідник Енн Уіллі, науковий співробітник Єльської школи громадської охорони здоров'я. Вона також додала, що новий спосіб є більш безпечним для лікарів, що збирають матеріал для тестування. При поширеному способі введення тампона глибоко у носові проходи, пацієнти часто чихають чим наражають на небезпеку медиків. До того ж, забір слини є менш неприємним для пацієнтів.
Нагадаємо, що Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США ще 13 квітня дало дозвіл на екстрене використання тесту на COVID-19 на основі слини, розробленого дослідниками в RUCDR Infinite Biologics, групи, підтримуваної університетом Рутгерса. Затверджений тест повинен проводитися в закладі охорони здоров'я під наглядом кваліфікованого фахівця.
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28.04.2020 13:53 Відповісти
Какая слина? А как же они будут заражать новых пациентов?
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28.04.2020 15:44 Відповісти
Хворих та померлих найбогато бiльше чим за статистикою.
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28.04.2020 16:38 Відповісти
Статистика.
Приехал из карантина в столицу.
Там.. пока четверо. Одного "откачивают" в области. И инфу после 23 апреля не выдают. Сколько еще?
Ну и "сталица".!!!
На балконе, пиво... Подъезжает какая-то ххх...
Все в "масхалатах". ШО там?? Мы на работе!! Дезинфицируют соседний подъезд.
Жена!!! Сваливаем!!!! Туда откудава приехали......
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28.04.2020 19:25 Відповісти
ЗА ЧТО Ж ВЫ ТАК ПЕНСИОНЕРОВ !!!??? МРАЗИ КОРРУПЦИОННЫЕ !!!
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28.04.2020 22:15 Відповісти
Ці цифри були станом на 6.00 годин 28 квітня. Сьогодні вже 8.00 29 квітня. Нічого не змінилося. Це свідчить про бардак в управлінні. Відсутність елементарного порядку. Статистику подають хто коли надумає, а публікують, коли хтось вріже чоботом під зад.
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29.04.2020 08:18 Відповісти
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