На ранок 28 квітня зафіксовано 401 новий випадок COVID-19 в Україні: всього - 9410, летальних - 239, одужали 992 людини, - МОЗ
В Україні зафіксовано 9410 випадків коронавірусної хвороби COVID-19.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на брифінг голови МОЗ Максима Степанова.
"За минулу добу захворіла (на коронавірусну хворобу. - Ред.) 401 особа, з них 25 дітей та 94 медичні працівники. Було госпіталізовано 147 осіб. За минулу добу в Україні зафіксовано 19 летальних випадків, велика частина яких супроводжувалася хронічними захворюваннями. Це були люди з групи ризику. 128 пацієнтів одужали. Всього за весь час пандемії захворіли 9410 пацієнтів, з них 639 дітей, 1843 медичні працівники. Всього одужали 992 людини, а летальних випадків - 239", - розповів Степанов.
За даними Міністерства охорони здоров'я, нині коронавірусна хвороба виявлена:
Вінницька область — 406 випадків;
Волинська область — 260 випадків;
Дніпропетровська область — 318 випадків;
Донецька область — 52 випадки;
Житомирська область — 354 випадки;
Закарпатська область — 387 випадків;
Запорізька область — 208 випадків;
Івано-Франківська область — 783 випадки;
Кіровоградська область — 356 випадків;
м. Київ — 1298 випадків;
Київська область — 604 випадки;
Львівська область — 371 випадок;
Луганська область — 32 випадки;
Миколаївська область — 116 випадків;
Одеська область — 248 випадків;
Полтавська область — 180 випадків;
Рівненська область — 553 випадки;
Сумська область — 95 випадків;
Тернопільська область — 664 випадки;
Харківська область — 221 випадок;
Херсонська область — 88 випадків;
Хмельницька область — 72 випадки;
Чернівецька область — 1429 випадків;
Черкаська область — 276 випадків;
Чернігівська область — 39 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 28 квітня 2020 року до Центру надійшло 1127 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 26616 повідомлень про підозру на COVID-19.
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ЗНАЄМО карантин був би вже знятий,виробництво на Рошен відновлене на всі 100.І ,Звичайно, відкриті всі магазини і торгові точки на ринках" рошен "
До речі, Порошенко поганий - мародер, барига, цукерки..., а тому давай Зеленського, ну щоб взагалі звіздець. От логіка зебільна...
нам соевым еще далеко)))
https://www.youtube.com/watch?time_continue=14&v=eOeLf5KniBI&feature=emb_logo
https://tsn.ua/nauka_it/vcheni-z-ssha-viznachili-naykraschi-tkanini-dlya-samorobnih-zahisnih-masok-1536003.html ВЧЕНІ З США ВИЗНАЧИЛИ НАЙКРАЩІ ТКАНИНИ ДЛЯ САМОРОБНИХ ЗАХИСНИХ МАСОК
Найгірше працюють одношарові маски.
"Ми провели ці дослідження для декількох поширених тканин, включаючи бавовну, шовк, шифон, фланель, різні синтетичні матеріали і їх комбінації"
https://tsn.ua/nauka_it/vcheni-z-ssha-viznachili-naykraschi-tkanini-dlya-samorobnih-zahisnih-masok-1536003.html багатошарові маски впоралися краще. Рівень фільтрації становив не менше 80%. Однак найкращими виявилися комбіновані маски, в яких об'єднали шовк і цупку бавовняну тканину: такий захист "зупинив" 99% аерозолю.
Дослідники з Єльського університету повідомили, що протестували зразки слини, взяті у 142 людей, (44 пацієнтів і 98 працівників охорони здоров'я) та виявили два випадки, коли звичайний тест - глибинний мазок з носу - не виявив результату. Про це йдеться у https://www.webmd.com/lung/news/20200427/saliva-covid-test-alternative-to-deep-nasal-swab?src=RSS_PUBLIC#2 дослідженні , на яке https://nv.ua/ukr/health/medicine/test-na-koronavirus-na-osnovi-slini-viznaniy-efektivnim-50084863.html посилається «НВ».
«Ми виявили, що він працює так само добре і в низці випадків краще, ніж мазок з носоглотки», - говорить провідний дослідник Енн Уіллі, науковий співробітник Єльської школи громадської охорони здоров'я. Вона також додала, що новий спосіб є більш безпечним для лікарів, що збирають матеріал для тестування. При поширеному способі введення тампона глибоко у носові проходи, пацієнти часто чихають чим наражають на небезпеку медиків. До того ж, забір слини є менш неприємним для пацієнтів.
Нагадаємо, що Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США ще 13 квітня дало дозвіл на екстрене використання тесту на COVID-19 на основі слини, розробленого дослідниками в RUCDR Infinite Biologics, групи, підтримуваної університетом Рутгерса. Затверджений тест повинен проводитися в закладі охорони здоров'я під наглядом кваліфікованого фахівця.
Приехал из карантина в столицу.
Там.. пока четверо. Одного "откачивают" в области. И инфу после 23 апреля не выдают. Сколько еще?
Ну и "сталица".!!!
На балконе, пиво... Подъезжает какая-то ххх...
Все в "масхалатах". ШО там?? Мы на работе!! Дезинфицируют соседний подъезд.
Жена!!! Сваливаем!!!! Туда откудава приехали......