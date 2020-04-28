На ранок 28 квітня зафіксовано 401 новий випадок COVID-19 в Україні: всього - 9410, летальних - 239, одужали 992 людини, - МОЗ

В Україні зафіксовано 9410 випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на брифінг голови МОЗ Максима Степанова.

"За минулу добу захворіла (на коронавірусну хворобу. - Ред.) 401 особа, з них 25 дітей та 94 медичні працівники. Було госпіталізовано 147 осіб. За минулу добу в Україні зафіксовано 19 летальних випадків, велика частина яких супроводжувалася хронічними захворюваннями. Це були люди з групи ризику. 128 пацієнтів одужали. Всього за весь час пандемії захворіли 9410 пацієнтів, з них 639 дітей, 1843 медичні працівники. Всього одужали 992 людини, а летальних випадків - 239", - розповів Степанов.

За даними Міністерства охорони здоров'я, нині коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 406 випадків;

Волинська область — 260 випадків;

Дніпропетровська область — 318 випадків;

Донецька область — 52 випадки;

Житомирська область — 354 випадки;

Закарпатська область — 387 випадків;

Запорізька область — 208 випадків;

Івано-Франківська область — 783 випадки;

Кіровоградська область — 356 випадків;

м. Київ — 1298 випадків;

Київська область — 604 випадки;

Львівська область — 371 випадок;

Луганська область — 32 випадки;

Миколаївська область — 116 випадків;

Одеська область — 248 випадків;

Полтавська область — 180 випадків;

Рівненська область — 553 випадки;

Сумська область — 95 випадків;

Тернопільська область — 664 випадки;

Харківська область — 221 випадок;

Херсонська область — 88 випадків;

Хмельницька область — 72 випадки;

Чернівецька область — 1429 випадків;

Черкаська область — 276 випадків;

Чернігівська область — 39 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 28 квітня 2020 року до Центру надійшло 1127 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 26616 повідомлень про підозру на COVID-19.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пік COVID-19 малоймовірний, якщо дотримуватимемося карантинних заходів, - Степанов