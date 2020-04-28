Разумков про Саакашвілі: Не впевнений, що повністю підтримуватиму ці кадрові призначення в Кабмін

Спікер зазначив, що в команді "Слуги народу" достатньо людей, які можуть бути корисні Кабінету Міністрів.

Про це спікер парламенту Дмитро Разумков розповів в інтерв'ю "РБК-Україна", передає Цензор.НЕТ.

"Я завжди казав, що переймати досвід інших держав і залучати експертів у тих чи інших сферах - це дуже важливо. Але все-таки я думаю, що і в нашій команді достатня кількість колег, які могли б проводити реформи і бути корисними Кабінету Міністрів. Станом на сьогодні, я не впевнений, що я буду повністю поділяти і підтримувати обговорювані кадрові призначення в уряд", - заявив Разумков.

Голова Верховної Ради також підкреслив, що в кадрових питаннях найбільш важливим аспектом залишається наявність голосів. Розстановка сил буде відома вже ближче до позачергового засідання парламенту.

"У фракції більшості думки розділилися. Уже ближче до засідання, якщо це питання буде винесено, ми побачимо розстановку сил. Хтось палко підтримує таку ініціативу, хтось виступає проти, хтось більш емоційно і політично, хтось підходить прагматично до цього питання, ґрунтуючись на базових цінностях. Зокрема, з якими ми йшли на вибори. Наприклад, таких, як більше нових осіб і відповідальність за ухвалення рішень", - розповів Разумков.

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