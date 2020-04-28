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Разумков про Саакашвілі: Не впевнений, що повністю підтримуватиму ці кадрові призначення в Кабмін

Разумков про Саакашвілі: Не впевнений, що повністю підтримуватиму ці кадрові призначення в Кабмін

Спікер зазначив, що в команді "Слуги народу" достатньо людей, які можуть бути корисні Кабінету Міністрів.

Про це спікер парламенту Дмитро Разумков розповів в інтерв'ю "РБК-Україна", передає Цензор.НЕТ.

"Я завжди казав, що переймати досвід інших держав і залучати експертів у тих чи інших сферах - це дуже важливо. Але все-таки я думаю, що і в нашій команді достатня кількість колег, які могли б проводити реформи і бути корисними Кабінету Міністрів. Станом на сьогодні, я не впевнений, що я буду повністю поділяти і підтримувати обговорювані кадрові призначення в уряд", - заявив Разумков.

Голова Верховної Ради також підкреслив, що в кадрових питаннях найбільш важливим аспектом залишається наявність голосів. Розстановка сил буде відома вже ближче до позачергового засідання парламенту.

"У фракції більшості думки розділилися. Уже ближче до засідання, якщо це питання буде винесено, ми побачимо розстановку сил. Хтось палко підтримує таку ініціативу, хтось виступає проти, хтось більш емоційно і політично, хтось підходить прагматично до цього питання, ґрунтуючись на базових цінностях. Зокрема, з якими ми йшли на вибори. Наприклад, таких, як більше нових осіб і відповідальність за ухвалення рішень", - розповів Разумков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Саакашвілі про призначення його віцепрем'єром: Я вважаю, що голоси зберуться. Просто подання зайшло несподівано, і люди були збентежені

Автор: 

ВР (15047) Саакашвілі Міхеіл (2155) Разумков Дмитро (1528)


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Топ коментарі
+21
Такой хитренький персонаж этот Разумков, типа мямля и ни рыба ни мясо...Но сам себе на уме, не хочет похоронить своё политическое будущее.
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28.04.2020 09:18 Відповісти
+12
вже зелені з тиждень відволікають нашу увагу, що вони вже натворили за цей час?
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28.04.2020 09:19 Відповісти
+8
Разумков беременный... но не уверен что точно.
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28.04.2020 09:26 Відповісти
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Такой хитренький персонаж этот Разумков, типа мямля и ни рыба ни мясо...Но сам себе на уме, не хочет похоронить своё политическое будущее.
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28.04.2020 09:18 Відповісти
ЧАСТИЧНО БЕРЕМЕННЫЙ!
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28.04.2020 09:47 Відповісти
Молодые регионалы, они такие...
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28.04.2020 10:03 Відповісти
Вот теперь всё встало на свои места. Первый индикатор надежды - это закон о евробляхах и они его феерически провалили, так-как выбрали совершенно чуждый для народа вариант. Второй индикатор ожидания - Ермак и тягомотина с расследованием опубликованых материалов. Третий индикатор возмущения - признанного реформатора Грузии они не видят на первом месте генератора реформ. Ставлю на Зекоманде жирный смердячий крест. Вы - лгуны и приспособленцы!!!!!
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28.04.2020 10:06 Відповісти
Я тоже разочаровался. Олигархат дует в их паруса в нужном направлении. С какой головой можно было изначально ставить 200 тыс.га в одни руки в закон о земельном рынке о земле при этом цинично заявляя что это закон для фермеров??? Теперь вопрос о Саакашвили окончательно добил плохое мнение о команде Зеленского. Если сами за год показали свою неспособность проводить реформы так возьмите того, кто это может делать. Разумков боится опуститься на вторые роли при Саакашвили - вот мое мнение. А еще он заявляет, что у нас у самих есть люди способные проводить реформы, да где же они? В законе о земельном рынке? Под каким общественным давлением уменьшили до 100 га в одни руки? Они - либо дураки и не понимают своим видимо слабым умишком, что такое 200 тыс.га, либо работают на олигархов мечтающих обзавестись латифундиями. Скорее второе. Президент Зеленский, Вы же всего год назад заявляли что Вы - вирок Порошенко, так людям продолжать вам верить или уже конец истории и начинается другая? Тогда слава, к которой Вы стремились обошла Вас стороной. И именно это будет Вашим приговором, а не Порошенко.
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28.04.2020 11:48 Відповісти
Таки Разумков на старті зовсім по іншому бачив свою роль.
Не як додаток. Не кажучи взагалі, як бек вокал.
Але ж попереду ще й фініш, з вкрай просраною репутацією.
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28.04.2020 10:21 Відповісти
Не, ежели Михуил Коломойского посадит, как обещал публично, и хачика с МВД уберёт то таки да. Но это наврядли. В основном это будет бебебебе.
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28.04.2020 09:18 Відповісти
В бытность Президента Грузии каци Саакашвили сдал Мордору за пять дней 20% территории Сакартвело под контроль Путина, а теперь прячется от «реформированных» им же судов. Правительство Михо привело Джорджию к экономической и социальной катастрофе и оставило после себя многомиллиардный долг, который населению Грузии придётся выплачивать десятки лет.
Грузинскому «реформатору» нельзя доверять никакой пост в украинском Правительстве. Украине не нужен второй велосипедист, который будет отводить украинские войска с укрепленных позиций в чистое поле под обстрелы российских православных оккупантов.
Постоянный клиент киевского ресторана «СУЛУГУНИ», в сопровождении «группы поддержки», в которой были замечены «газовая принцесса»,Сергей Власенко, Юрий Деревянко, Павел Костенко, Дмитрий Добродомов, Мустафа Найем и бывший глава СБУ Валентин Наливайченко с дракой прорывали Государственную границу Украины и при этом нанесли телесные повреждения украинским пограничникам. Полиция Львовской области открыла уголовное производство по факту незаконной переправки граждан, через государственную границу Украины, но до суда дело не дошло.
Если бы в Украине было проукраинское, а не проеврейское Правительство, то «кавказский гастролер» сидел бы не в Раде, а в буцегарне. Не имея на руках решения суда «парашютист» из Тбилиси с группой единомышленников с помощью экскаватора развалил на одесских склонах забор на усадьбе экс-нардепа и олигарха Василия Хмельницкого.
Если батоноბატონი получит власть, то Бичо-Джан немедленно начнет репрессии против своих обидчиков в период, когда он лазил по крышам с мобильником. После того, как господин Аваков подверг критике невнятную речь президента «Руха новых грузинских сил» (бе-бе-бе) и назвал грузинского мцыри: «Тварь последняя!», Михо пообещал посадить в буцегарню пана Арсена.
До приглашения гаера войти в состав украинского Правительства, батоно Михо Саакашвили «положил глаз» на кресло мэра Одессы, занимаемое временно гражданином Московии - Геннадием Трухановым. Безработный джигит уже приобрел на деньги московской «бабушки» элитную недвижимость (апартаменты в Южной Жемчужине) и «обмыл» новоселье с украинским режиссером Олегом Сенцовым.
С приходом к власти обещает выслать из страны всех «барыг» и «заглушить» наркотрафик в торговом порту Черноморска.
Кремлю крайне важно поддерживать в Украине «управляемый хаос» и личнось неадекватного беглеца для этой роли подходит как нельзя лучше.
Источник: https://gordonua.com/bulvar/news/sredi-gostey-na-novosele-saakashvili-v-odesse-byl-sencov-1384946.html
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28.04.2020 09:29 Відповісти
ух как из тебя шоколад то попёр... даже Юльку по имени назвать не можешь, а ведь именно Вона за барыг сразу берётся когда при власти.
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28.04.2020 09:59 Відповісти
Доверять Саакашвили можно и нужно, он посадит брехливого ворюгу-мародёра и фальсификатора Петю... и это главное.
Вор должен сидеть в тюрьме. Всему своё время.
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28.04.2020 10:00 Відповісти
Ваня, ты все на своей волне, как вам кацапам Порошенко поперек горла, шож такое, не дай бог чего с ним случится, как жить то будете?
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28.04.2020 10:04 Відповісти
Если бы ты пораскинул своими пророссийскими мозгами, вспомнил бы сколько раз этот преступник Саакашвили бывал на Западе, хотя бы за последние 2 года (Польша, Голландия, Австрия, Германия, США), и нигде его не арестовали, не депортировали в Грузию, даже не имея никакого паспорта, разыскиваемого интерполом, подумал бы, почему они этого не сделали и сделал бы возможно (хотя очень сомнительно при недостатке серого вещества) правильные выводы.
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28.04.2020 11:57 Відповісти
вже зелені з тиждень відволікають нашу увагу, що вони вже натворили за цей час?
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28.04.2020 09:19 Відповісти
Земли продали, Украину сдали *****, дефолт в стране!
Не веришь, иди проверь
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28.04.2020 09:26 Відповісти
А шо в стране дураков дыры в бюджете в 300 ярдов нет?
Дефолт ей не грозит?
Экономика и производство там не просраны какими-то проходимцами, которых выбрали дегенераты?
У вас там все хорошо?

Может ты из ДНР пишешь?
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28.04.2020 09:28 Відповісти
Вчора знімав кошти в банкоматі, 40 купюр по 200 гривень всі новенькі такі , і номера підряд, бухти і далі про покращення, а станочок таки включили......
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28.04.2020 09:29 Відповісти
А станочек с 2014 не выключался, или доллар с 8 до 30 просто так сиганул.
Бухти дальше про жыты по новому
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28.04.2020 09:35 Відповісти
ми зараз жили завдяки запасу міцності від ненавистного тобі Порошенка, побачиш що далі буде. доречі а чого долар такий дорогий?
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28.04.2020 09:38 Відповісти
Фууу, ну не нужно эти вами же выдуманные мантры о запасе мощности.
Этот запас, это кредиты МВФ, которые тупо скирдовались в казну, а не направлялись на развитие экономики.
И не прикидывался, шо это не так
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28.04.2020 09:42 Відповісти
Дегенерат не понимет, что такое золотовалютный запас и зачем его наполняют, дегенерат думает, что он великий экономист, а по сути, тупой дебил!
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28.04.2020 09:46 Відповісти
Дегенерат думает, что долги как-то там без него отдавать будут. Ага.
Шо все эти ЗВРы, бюджеты, экономики, производства - это таки цацки непонятные.

Ну подумаешь все без остатка просрали всего за год... Хотели ж, как лучше, а это главное.
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28.04.2020 09:50 Відповісти
прикро, що не один такий дегенерат тут... Над вашою суперечкою, на Сашею - ще двоє...
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28.04.2020 10:28 Відповісти
Доллар дешевий. Курс гривні підьримуються штучними інтервенціями Нацбанку. Якби не це, то доллар був би по 39 гривень. Чи по 40. І при пороху так було, і при зелі так буде.
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28.04.2020 10:01 Відповісти
Дегенерат не понимает, что такое начало войны, аннексия территорий, оставленный рыгоаналами пустой бюджет и разваленная армия, дегенерат думает, что все из-за станка.
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28.04.2020 09:44 Відповісти
Денежная база в Украине выросла за 2005 г. на 53,9% и составила 82 757 млн.грн., Результатом было повышение курса доллара.
Начало 2014 года - 906,3 млрд грн. При этом искусственно удерживается курс валюты.
Так каким должен был быть курс доллара в 2014? Вот и бухтите дальше про то, как сиганул доллар.
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28.04.2020 10:20 Відповісти
Гроші весь час друкують, міняють старі купюри на нові.
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28.04.2020 11:25 Відповісти
хотят цену на электрику мыролюбно поднять, по реформаторски.
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28.04.2020 09:26 Відповісти
https://censor.net/user/453111

Відкрили говнокласники, ягелб, милосру...Т .е. запустили московську пропагандонство на повну.То тільки через vpn лазили і то так, а тепер всіх буде пошуковик направлят на срулячі говносайти по прямій!
Слушайте путина в малороссийских губерниях (до речі, зеблани все частіше використовують термін - губернія і губернатор по відношенню до адміністративних значень України)
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28.04.2020 09:41 Відповісти
в мобильнике новостная лента - казань. саратов . удмурты какие то и тд. что только не делал ни хрена . лезут новости кацапии как тараканы и в самом низу только украинские .
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28.04.2020 09:54 Відповісти
Андроїд? Пробував поставити українську локалізацію і при відкритті браузерів, бажано коистуватись google, пошукові запити тільки українською і ні в якому разі деякий час не відкривати урюські сайти! З часом буде видавати інфу людською мовою і людську а не лаптеногих тупезнів. Ще можеш в налаштуванні часового поясу поставити не Kiev, а Helsinki, часовий пояс то йже але google буде сприймати інакше. А ще краще не боятись використовувати вбраузері свій акаунт і привчити що видавали інфу певною мовою.
Про якусь міфічну "слежку гугла" н заморачуся, ти там не вася пупкін з ************* а таке собі "fghh3634$3378&&&88dhfjfjka@a;f" з регіона "ereei374bcie##$cbjkfofa@"
Google вже недороси доморощені привчіли, що на території України параша! Пошуковику то пох, це машина, з якого місця якою мовою щось шукають, туди такою мовою і шле свої "пропозиції".
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28.04.2020 10:06 Відповісти
P/S постав NoRoot Firewall, він по замовчуванню блокує все що входить і виходить. Після запуску буде питати якому додатку дати дозвіл на інтернет, натискаєш allow (дозвіл) або deny (заперечіти). Поменшає непотрібної реклами або й зникне і в нет буде виходити та приходити з мережі, тільки те чому можна. Наприклад, якщо якийсь мікрофон чи файловий менеджер ломиться в нет і йому там нічого робити - забороняй! І все буде ОК.
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28.04.2020 10:58 Відповісти
ну у меня в гугле локация Украина . рекламу я убрал уже давно и её просто нет . а новостную ленту всегда просматриваю и вначале какие то кацапские лезут . а уже потом когда их все по убираешь несколько страниц подряд начинаются наши чисто местные .попробую часовой пояс поменять на Хельсинки. уже просто бесит - по 5-10 минут приходиться сидеть удалять новости удмуртии и красноярска
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28.04.2020 13:39 Відповісти
Локація в браузері не зовсім визначає, вірніше не визначає, що отримаєш на запит. Якщо відкриваєш московські сайти тобі і буде видавати, надалі, московське. Так влаштований гугл, так він працює, що цікавить те й намагається підбирати. Навіть на запити англійською, буде видавати московське, якщо будеш їх відкривати!
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28.04.2020 13:45 Відповісти
"В мене з цього приводу є чітке бачення. Але я з ним не згоден"
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28.04.2020 09:23 Відповісти
миша саакашвили,при порохе громко заявил,что коломойша--ОБЯЗАТЕЛЬНО БУДЕТ СИДЕТЬ В ТУРМЕ,ну а сейчас миша --громко пукнул в лужу и стал ПОДСТИЛКОЙ этой швали
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28.04.2020 09:23 Відповісти
В каждом человеке можно обнаружить и благородные черты и негатив. У Михо, например, очень хорошо получается ломать заборы и прорывать Государственную границу. Одесситы очень благодарны ему за то, что во время его губернаторства в Одессе Батоно вместе с патриотами Жемчужины юга развалил забор на «частном» пляже экс-нардепа и олигарха Василия Хмельницкого, а возле ОГА построил хатынку для регистрации браков в авральном порядке, которая постоянно закрыта.
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28.04.2020 09:31 Відповісти
Разумков беременный... но не уверен что точно.
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28.04.2020 09:26 Відповісти
Разумков о Саакашвили: Не уверен, что буду полностью поддерживать эти кадровые назначения в Кабмин - Цензор.НЕТ 9627
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28.04.2020 09:26 Відповісти
Вот же крысенок,всякий сброд типа шмыглика и гончирку он поддерживал,а Саакашвили он не уверен.
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28.04.2020 09:27 Відповісти
давно не заходил на Цензор за новостями....
А что, разве уголовник Михо еще не в грузинской тюрьме...?
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28.04.2020 09:30 Відповісти
"У зеблана" визбирують всі політичні відброси з усіх помийок...
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28.04.2020 09:43 Відповісти
Это как бы видно не то шобы слышно как бы вроде потому што не все так серьезно если бы то это не это так близко чтоб понять что и не далеко да и вооще ***** оно нужно...
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28.04.2020 09:30 Відповісти
Разумков про Саакашвілі: Не впевнений, що повністю підтримуватиму ці кадрові призначення в Кабмін - Цензор.НЕТ 6865
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28.04.2020 09:36 Відповісти
Причем тут это? Зе до Гроси, как до неба рачки...
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28.04.2020 10:06 Відповісти
Дима, эти ;достойные;люди в парламенте творят непонятно что!!!
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28.04.2020 09:36 Відповісти
Всі регіонали проти Саа: і Порох, і Разумков
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28.04.2020 09:48 Відповісти
Головним ініціатором залучення Саакашвілі до влади є Єрмак. Причина дуже проста. Свого часу Єрмак потрапив в орбіту Зеленського саме через нібито наявні у нього політичні зв'язки у вищих колах США. Але все це виявилося банальним блефом, замішаним на інтересі Брайана Ланза до речей, далеких від політичних інтересів Зеленського в США. Його спроби вплинути на дії міністерства юстиції США по відношенню до Зеленського, взагалі мало не скінчилося висуненням звинувачення проти самого Ланза. Тому Саакашвілі, (як і Мошовець) подаються Єрмаком Зеленському як прообраз потужної лобістської групи, здатної впевнено відстоювати інтереси Зеленського в США.
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28.04.2020 09:48 Відповісти
Разумков про Саакашвілі: Не впевнений, що повністю підтримуватиму ці кадрові призначення в Кабмін - Цензор.НЕТ 1758
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28.04.2020 09:48 Відповісти
«в нашей команде достаточное количество коллег, которые могли бы проводить реформы и быть полезными Кабинету Министров»
Это кто же? Где же они раньше были? Зачем вместо них вы выбрали самокатчика Гончарука и оставили порошенковскую министершу на полгода? Милованов? Так он вроде и с Саакашвили сотрудничал ))
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28.04.2020 09:55 Відповісти
Частково вагітний. Буде голосувати "ЗА", та з сумнівами, чи "ПРОТИ", з тими ж сумнівами? У влади маніпулятори. Лукаві. При призначенні Сааки, ми втратимо підтримку Грузії. І грузини повідомили тобі це, персонально. Вибір - дружбан єрмака саакашвіллі, чи Україна
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28.04.2020 09:56 Відповісти
А Миша может раструсить этот улей уставших от войны и от безделья, даже интересно...
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28.04.2020 10:07 Відповісти
посмотрите, как активно боты атакуют Саакашвили.
Как же боятся преступники и коррупционеры назначения Саакашвили.
Сколько ботов оплатили...
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28.04.2020 10:08 Відповісти
Разумков-спікер виховувався в сім'ї своєї мами - народної артистки Наталії Кудрі. Це ж так легко встановити з відкритих джерел... Але ж вам, зебілам, навіть за власних висуванців - ніколи поцікавитися...
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28.04.2020 10:34 Відповісти
Понятное дело, что крысы боятся что Саакашвили без тормозов и без страха всех крыс из власти вычешет
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28.04.2020 10:27 Відповісти
О-о-о-о-о-о!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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28.04.2020 11:13 Відповісти
Что значит "неполностью поддерживать назначение Саакашвили"? Разумков кнопочку "за" нежно нажмет мизинчиком.
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28.04.2020 10:42 Відповісти
Все та же херь от зеленых что и от соевых - пришли разрабатывать поляну под себя. (А до них группировка Овоща. )
Привлечение гастарбайтеров в власть - эту идею Кондитер успешно дискредитировал. Уж он постарался внушить всем, что кроме местного ворья в украинских реалиях больше никто не разберется. Типа все тупые вокруг. И главное - никто не упрекнет - Петя же старался. Правда-правда! Что бы обосравшись с кадрами Зеля прибежал к экс-Гаранту и тогда начнется торг. Или побежит к рыгам - тогда можно снова вопить о зраде, что тоже удобно.

Главное одно - ни в коем случае не допустить привлечение иностранцев - в крайнем случае таких же продажных как сами. А таких и в Европе хватает - вон Свинораха пол Германии развратила подкупами через должности и лоббированием интересов отдельных промышленных групп.

С Михеилом та же ситуация - еще не назначили а уже пошло мощнейшее сопротивление. На самом деле Саакашвили надо в ген-прокуроры ставить вместе с его бригадой грузинских юристов. А то будет (если будет) как в Одессе - сначала Петручо давил Сааку Насировым - потом самого Насирова. Соевому Команданте Насиров был свой. А Михеил (вот же глупость) отказался играть роль подставного послушного сявки. Чуть всю многоходовочку соевую не завалил для Сывочолого.

Короче - я уже давно тут писал - не мешайте Зе обосраться самому. Но порохоботня - такая тупая масса, что кроме гавкать за деньги - ничего не умеет. Это токсичное племя и себя в дерьме измазало и Зе не утопило.
Наши дела печальны панове. Яд разъедает изнутри. Эти шарии/мураевы/рабиновичи/бойки постоянно точат и без того умственно-отсталый электорат. Мы еще живы как держава исключительно благодаря мужеству и стойкости воинов-защитников. Даже не хочется думать, что произойдет, когда они придут к мысли, что защищают по сути свиней у корыта с одной стороны и аморфную массу которая избирает и поддерживает этих свиней.
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28.04.2020 10:50 Відповісти
"Я всегда говорил, что перенимать опыт других государств и привлекать экспертов в тех или иных сферах - это очень важно. Но, все-таки, я думаю, что и в нашей команде достаточное количество коллег, которые могли бы проводить реформы и быть полезными Кабинету Министров. По состоянию на сегодня, я не уверен, что я буду полностью разделять и поддерживать обсуждаемые кадровые назначения в правительство", - спикер парламента Дмитрий Разумков рассказал в интервью "РБК-Украина" "Но, все-таки, я думаю, что и в нашей команде достаточное количество коллег, которые могли бы проводить реформы и быть полезными Кабинету Министров"? - это, очевидно, такой тонкий юмор Разумкова, очень умного молодого человека, интеллектуала...
Если и есть "достаточно коллег, которые...", то почему всплывают всякие солохи и другое смитье (определение смитье -из словаря Исаак Бабель, Одесса) из артистической тусовки и прочих выпускников "академий" мишипоплавских ? Потому, возможно, и опасаются таких ярких личностей как Саакашвили. Покажи свою команду и мы поймем кто ты и что от тебя можно ожидать!
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28.04.2020 10:50 Відповісти
Меня тоже возмутили эти заявления Разумкова. Согласен на 100%, настолько же уверен, что если будет голосование - он будет против, потому что гниль.
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28.04.2020 12:06 Відповісти
А для маскировки сначала прикидывались реформаторами.
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28.04.2020 12:09 Відповісти
Не уверен/ а я не знаю знаю я или нет. Изображает Незнайку барыга-процентщик. /Барыга-скупщик краденого. Семья Разумкова владеет сетью ломбардов. Если у вас ограбили квартиру, со стопроцентной вероятностью сворованное имущество будет сдано в ломбард./В июне 2019 г. Разумков занял Галушко 26,7 млн гривен
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28.04.2020 10:52 Відповісти
Разумно он говорит. Назначение Михо - как стрижка свиньи. Визгу много, а шерсти - мало.
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28.04.2020 11:14 Відповісти
Разумков о Саакашвили: Не уверен, что буду полностью поддерживать эти кадровые назначения в Кабмин-мне мало заплатили...
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28.04.2020 13:28 Відповісти
 
 