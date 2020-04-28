Разумков про Саакашвілі: Не впевнений, що повністю підтримуватиму ці кадрові призначення в Кабмін
Спікер зазначив, що в команді "Слуги народу" достатньо людей, які можуть бути корисні Кабінету Міністрів.
Про це спікер парламенту Дмитро Разумков розповів в інтерв'ю "РБК-Україна", передає Цензор.НЕТ.
"Я завжди казав, що переймати досвід інших держав і залучати експертів у тих чи інших сферах - це дуже важливо. Але все-таки я думаю, що і в нашій команді достатня кількість колег, які могли б проводити реформи і бути корисними Кабінету Міністрів. Станом на сьогодні, я не впевнений, що я буду повністю поділяти і підтримувати обговорювані кадрові призначення в уряд", - заявив Разумков.
Голова Верховної Ради також підкреслив, що в кадрових питаннях найбільш важливим аспектом залишається наявність голосів. Розстановка сил буде відома вже ближче до позачергового засідання парламенту.
"У фракції більшості думки розділилися. Уже ближче до засідання, якщо це питання буде винесено, ми побачимо розстановку сил. Хтось палко підтримує таку ініціативу, хтось виступає проти, хтось більш емоційно і політично, хтось підходить прагматично до цього питання, ґрунтуючись на базових цінностях. Зокрема, з якими ми йшли на вибори. Наприклад, таких, як більше нових осіб і відповідальність за ухвалення рішень", - розповів Разумков.
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Не як додаток. Не кажучи взагалі, як бек вокал.
Але ж попереду ще й фініш, з вкрай просраною репутацією.
Грузинскому «реформатору» нельзя доверять никакой пост в украинском Правительстве. Украине не нужен второй велосипедист, который будет отводить украинские войска с укрепленных позиций в чистое поле под обстрелы российских православных оккупантов.
Постоянный клиент киевского ресторана «СУЛУГУНИ», в сопровождении «группы поддержки», в которой были замечены «газовая принцесса»,Сергей Власенко, Юрий Деревянко, Павел Костенко, Дмитрий Добродомов, Мустафа Найем и бывший глава СБУ Валентин Наливайченко с дракой прорывали Государственную границу Украины и при этом нанесли телесные повреждения украинским пограничникам. Полиция Львовской области открыла уголовное производство по факту незаконной переправки граждан, через государственную границу Украины, но до суда дело не дошло.
Если бы в Украине было проукраинское, а не проеврейское Правительство, то «кавказский гастролер» сидел бы не в Раде, а в буцегарне. Не имея на руках решения суда «парашютист» из Тбилиси с группой единомышленников с помощью экскаватора развалил на одесских склонах забор на усадьбе экс-нардепа и олигарха Василия Хмельницкого.
Если батоноბატონი получит власть, то Бичо-Джан немедленно начнет репрессии против своих обидчиков в период, когда он лазил по крышам с мобильником. После того, как господин Аваков подверг критике невнятную речь президента «Руха новых грузинских сил» (бе-бе-бе) и назвал грузинского мцыри: «Тварь последняя!», Михо пообещал посадить в буцегарню пана Арсена.
До приглашения гаера войти в состав украинского Правительства, батоно Михо Саакашвили «положил глаз» на кресло мэра Одессы, занимаемое временно гражданином Московии - Геннадием Трухановым. Безработный джигит уже приобрел на деньги московской «бабушки» элитную недвижимость (апартаменты в Южной Жемчужине) и «обмыл» новоселье с украинским режиссером Олегом Сенцовым.
С приходом к власти обещает выслать из страны всех «барыг» и «заглушить» наркотрафик в торговом порту Черноморска.
Кремлю крайне важно поддерживать в Украине «управляемый хаос» и личнось неадекватного беглеца для этой роли подходит как нельзя лучше.
Источник: https://gordonua.com/bulvar/news/sredi-gostey-na-novosele-saakashvili-v-odesse-byl-sencov-1384946.html
Вор должен сидеть в тюрьме. Всему своё время.
Не веришь, иди проверь
Дефолт ей не грозит?
Экономика и производство там не просраны какими-то проходимцами, которых выбрали дегенераты?
У вас там все хорошо?
Может ты из ДНР пишешь?
Бухти дальше про жыты по новому
Этот запас, это кредиты МВФ, которые тупо скирдовались в казну, а не направлялись на развитие экономики.
И не прикидывался, шо это не так
Шо все эти ЗВРы, бюджеты, экономики, производства - это таки цацки непонятные.
Ну подумаешь все без остатка просрали всего за год... Хотели ж, как лучше, а это главное.
Начало 2014 года - 906,3 млрд грн. При этом искусственно удерживается курс валюты.
Так каким должен был быть курс доллара в 2014? Вот и бухтите дальше про то, как сиганул доллар.
Відкрили говнокласники, ягелб, милосру...Т .е. запустили московську пропагандонство на повну.То тільки через vpn лазили і то так, а тепер всіх буде пошуковик направлят на срулячі говносайти по прямій!
Слушайте путина в малороссийских губерниях (до речі, зеблани все частіше використовують термін - губернія і губернатор по відношенню до адміністративних значень України)
Про якусь міфічну "слежку гугла" н заморачуся, ти там не вася пупкін з ************* а таке собі "fghh3634$3378&&&88dhfjfjka@a;f" з регіона "ereei374bcie##$cbjkfofa@"
Google вже недороси доморощені привчіли, що на території України параша! Пошуковику то пох, це машина, з якого місця якою мовою щось шукають, туди такою мовою і шле свої "пропозиції".
А что, разве уголовник Михо еще не в грузинской тюрьме...?
Это кто же? Где же они раньше были? Зачем вместо них вы выбрали самокатчика Гончарука и оставили порошенковскую министершу на полгода? Милованов? Так он вроде и с Саакашвили сотрудничал ))
Как же боятся преступники и коррупционеры назначения Саакашвили.
Сколько ботов оплатили...
Привлечение гастарбайтеров в власть - эту идею Кондитер успешно дискредитировал. Уж он постарался внушить всем, что кроме местного ворья в украинских реалиях больше никто не разберется. Типа все тупые вокруг. И главное - никто не упрекнет - Петя же старался. Правда-правда! Что бы обосравшись с кадрами Зеля прибежал к экс-Гаранту и тогда начнется торг. Или побежит к рыгам - тогда можно снова вопить о зраде, что тоже удобно.
Главное одно - ни в коем случае не допустить привлечение иностранцев - в крайнем случае таких же продажных как сами. А таких и в Европе хватает - вон Свинораха пол Германии развратила подкупами через должности и лоббированием интересов отдельных промышленных групп.
С Михеилом та же ситуация - еще не назначили а уже пошло мощнейшее сопротивление. На самом деле Саакашвили надо в ген-прокуроры ставить вместе с его бригадой грузинских юристов. А то будет (если будет) как в Одессе - сначала Петручо давил Сааку Насировым - потом самого Насирова. Соевому Команданте Насиров был свой. А Михеил (вот же глупость) отказался играть роль подставного послушного сявки. Чуть всю многоходовочку соевую не завалил для Сывочолого.
Короче - я уже давно тут писал - не мешайте Зе обосраться самому. Но порохоботня - такая тупая масса, что кроме гавкать за деньги - ничего не умеет. Это токсичное племя и себя в дерьме измазало и Зе не утопило.
Наши дела печальны панове. Яд разъедает изнутри. Эти шарии/мураевы/рабиновичи/бойки постоянно точат и без того умственно-отсталый электорат. Мы еще живы как держава исключительно благодаря мужеству и стойкости воинов-защитников. Даже не хочется думать, что произойдет, когда они придут к мысли, что защищают по сути свиней у корыта с одной стороны и аморфную массу которая избирает и поддерживает этих свиней.
Если и есть "достаточно коллег, которые...", то почему всплывают всякие солохи и другое смитье (определение смитье -из словаря Исаак Бабель, Одесса) из артистической тусовки и прочих выпускников "академий" мишипоплавских ? Потому, возможно, и опасаются таких ярких личностей как Саакашвили. Покажи свою команду и мы поймем кто ты и что от тебя можно ожидать!