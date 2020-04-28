Під Чорнобилем і на Житомирщині продовжують гасити осередки тління трави, - ДСНС

Рятувальники Державної служби з надзвичайних ситуацій продовжують ліквідовувати осередки спалаху на території лісництва в Чорнобильській зоні та в Житомирській області.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС України, передає Цензор.НЕТ.

"У Київській області станом на 7 годину 28 квітня в Зоні відчуження і безумовного (обов'язкового) відселення підрозділами ДСНС надається допомога ДАЗВ у ліквідації пожеж на території Луб’янського, Паришівського та Дитятківського лісництв. Основні зусилля спрямовані на локалізацію 2 осередків (с. Крива Гора та с. Рудьки – с. Буряківка) тління пеньків, залишків деревини та торфовища в осередках, пройдених вогнем", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що для облаштування протипожежних розривів залучено важку інженерну техніку ДСНС та додатково 4 шляхопрокладачі Збройних Сил України. Інженерною технікою створено 1 тис. 10 км мінералізованих смуг. До гасіння залучено 1 тис. 133 особи та 262 одиниці техніки, з них від ДСНС 1 тис. 37 рятувальників особового складу та 225 одиниць техніки. Авіацією ДСНС 27 квітня здійснено 30 скидів (60 т води).

Повідомляється також, що в Житомирській області станом на 7 годину 28 квітня силами ДСНС надається допомога працівникам Словечанського лісового господарства у гасінні окремих осередків тління трав’яного настилу, лісової підстилки, пеньків та деревини в осередках, пройдених вогнем. До боротьби з пожежами залучено 221 особу та 43 одиниці техніки, з них від ДСНС 37 рятувальників особового складу та 10 одиниць техніки.

"Станом на 7 годину 28 квітня силами ДСНС надається допомога працівникам Білокоровицького та Олевського лісового господарства в ліквідації окремих осередків тління трав'яного настилу, лісової підстилки, пеньків і деревини в осередках, пройдених вогнем", - йдеться в повідомленні.

До боротьби з пожежами залучено 108 осіб та 23 одиниці техніки, з них від ДСНС 20 рятувальників особового складу та 5 одиниць техніки

Зазначається, що пожежі в лісових масивах Олевського та Овруцького районів локалізовано.

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