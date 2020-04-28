Упродовж минулої доби в ЗСУ зареєстровано 9 нових випадків захворювання на COVID-19, - Командування Медсил
Станом на 7 ранку 28 квітня в Збройних Силах України хворіє 53 особи на гостру респіраторну хворобу COVID-19, викликану коронавірусом SARS-CoV-2. Водночас за період пандемії одужали 18 осіб і було зафіксовано 2 летальні випадки.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Командування Медсил ЗСУ.
За даними відомства, нині на ізоляції (в тому числі самоізоляції) перебувають 367 осіб. Кількість особового складу, у якого закінчується ізоляція в найближчі 3 доби, - 149 осіб.
"За минулу добу зареєстровано 9 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19", - йдеться в повідомленні.
У Командуванні Медсил нагадали, що раніше 6 випадків гострої респіраторної хвороби COVID-19, викликаної коронавірусом SARS-CoV-2, виявили в Харківській області.
"На ранок гостру респіраторну хворобу COVID-19 зафіксували ще у трьох осіб. Ці військовослужбовці (Львівська область – 1 особа, Тернопільська – 2 особи) перебувають на самоізоляції, під наглядом медичної служби. Симптоми захворювання відсутні", - йдеться в повідомленні.
"Аналіз захворювань серед військових та цивільного населення свідчить про те, що найчастіше інфекція поширюється під час епізодичних зустрічей з найближчими людьми (друзями та рідними), що не входять до кола осіб, з якими ви спілкуєтеся щодня або мешкаєте разом. Не наражайте себе та свою родину на небезпеку зайвими контактами. Залишайтеся вдома", - додали в Командуванні Медсил ЗСУ, закликавши громадян дотримуватися правил карантину та особистої гігієни.
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