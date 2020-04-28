Відеоконференція глав МЗС країн "нормандського формату" відбудеться в четвер, - Кулеба
Відеоконференція міністрів закордонних справ України, Німеччини, Франції та Росії (в "нормандському форматі") відбудеться в четвер, 30 квітня.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба.
"Відеоконференція відбудеться в цей четвер, 30 квітня. Будуть всі чотири міністри закордонних справ. Я дякую їм всім за те, що вони погодилися взяти участь у цьому заході", - зазначив міністр.
За його словами, давно назріла необхідність у розмові міністрів "нормандського формату".
"Адже ми бачимо, що рішення нормандського паризького саміту пробуксовують, і нам треба дати імпульс на шляху до їх виконання, для того, щоб відкрити шлях до наступного саміту в Берліні, де треба буде досягати нових домовленостей і рухатися шляхом до припинення війни, де окупації українських територій і, врешті-решт, до припинення російської агресії в цілому", - додав Кулеба.
Міністр зазначив, що однією з ключових цілей майбутньої зустрічі є оцінка того, що було зроблено з моменту паризького саміту і до 30 квітня.
"На думку української сторони, тут з позитиву можна відзначити тільки обміни і повернення незаконно утримуваних громадян, які відбулися", - сказав Кулеба.
"Друге, спробувати - і це буде, напевно, найскладніша частина розмови - встановити причини, чому на інших напрямках, з інших питань у нас відбувається стагнація", - продовжив глава МЗС України.
Третім елементом переговорів він вказав "розробити якісь, принаймні, обриси рішень для наявних проблем і дати імпульс Тристоронній контактній групі для того, щоб вона вже безпосередньо здійснювала розробку детальних рішень і їхньої імплементації
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Постоянные встречи и видеоконференции в нормандском формате - никому не нужны, для галочки и главное никаких результатов.
Шо толку от этой кулебы и того, шо сейчас принято называть МИДом? Всю работу за них делает Порох.
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