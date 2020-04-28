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Новини Нормандські переговори
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Відеоконференція глав МЗС країн "нормандського формату" відбудеться в четвер, - Кулеба

Відеоконференція глав МЗС країн

Відеоконференція міністрів закордонних справ України, Німеччини, Франції та Росії (в "нормандському форматі") відбудеться в четвер, 30 квітня.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба.

"Відеоконференція відбудеться в цей четвер, 30 квітня. Будуть всі чотири міністри закордонних справ. Я дякую їм всім за те, що вони погодилися взяти участь у цьому заході", - зазначив міністр.

За його словами, давно назріла необхідність у розмові міністрів "нормандського формату".

"Адже ми бачимо, що рішення нормандського паризького саміту пробуксовують, і нам треба дати імпульс на шляху до їх виконання, для того, щоб відкрити шлях до наступного саміту в Берліні, де треба буде досягати нових домовленостей і рухатися шляхом до припинення війни, де окупації українських територій і, врешті-решт, до припинення російської агресії в цілому", - додав Кулеба.

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Міністр зазначив, що однією з ключових цілей майбутньої зустрічі є оцінка того, що було зроблено з моменту паризького саміту і до 30 квітня.

"На думку української сторони, тут з позитиву можна відзначити тільки обміни і повернення незаконно утримуваних громадян, які відбулися", - сказав Кулеба.

"Друге, спробувати - і це буде, напевно, найскладніша частина розмови - встановити причини, чому на інших напрямках, з інших питань у нас відбувається стагнація", - продовжив глава МЗС України.

Третім елементом переговорів він вказав "розробити якісь, принаймні, обриси рішень для наявних проблем і дати імпульс Тристоронній контактній групі для того, щоб вона вже безпосередньо здійснювала розробку детальних рішень і їхньої імплементації

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МЗС (4175) Кулеба Дмитро (3604) нормандська четвірка (1526)


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Видеоконференция глав МИД стран "нормандского формата" состоится в четверг, - Кулеба - Цензор.НЕТ 3639
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28.04.2020 09:43 Відповісти
Видеоконференция глав МИД стран "нормандского формата" состоится в четверг, - Кулеба - Цензор.НЕТ 39
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28.04.2020 09:45 Відповісти
петя затянул эту нормандскую жвачку, а зе ее дожовывает... послал Бог Украине руководителей.....
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28.04.2020 09:46 Відповісти
иммитация бурной деятельности...
Интересно, Зеле не надоело одно и то же?
Постоянные встречи и видеоконференции в нормандском формате - никому не нужны, для галочки и главное никаких результатов.
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28.04.2020 09:46 Відповісти
Нефть по 4 доллара спасет РАБссию и плешивого Хмыря от краха.Это вам не по 150 в 2009 году
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28.04.2020 09:53 Відповісти
А с Ираном провести видеоконференцию слабо.

Шо толку от этой кулебы и того, шо сейчас принято называть МИДом? Всю работу за них делает Порох.
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28.04.2020 09:53 Відповісти
Порошенко обосрал РАБссию па самые Саудитовские форматы и дружбана Эрдогана..Рюсскае быдло...,жуйте КоронвиРУС Путлера...
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28.04.2020 09:57 Відповісти
Когда то Антон Чехов сказал гениальную вещь...
проблема современности не в оптимизме или пессимизме.А в том что в девяносто девяти из ста,нет УМа.
Величайший украинский драматург по прошествии 100 лет,оказался ПРАВ...
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28.04.2020 10:05 Відповісти
Как там сказал Зеля? Если не будет реализации у него есть план "Б"? Ждём-с!
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28.04.2020 11:32 Відповісти
 
 