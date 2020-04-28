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Новини Коронавірус і карантин
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До апаратів ШВЛ підключено понад 120 осіб, з них одна дитина і сім медиків, - ЦГЗ

До апаратів ШВЛ підключено понад 120 осіб, з них одна дитина і сім медиків, - ЦГЗ

Нині в Україні на амбулаторному лікуванні перебувають 6430 пацієнтів, з них 1532 медпрацівники. Загалом потребували госпіталізації 2980 осіб, з них 311 медиків. На апараті штучної вентиляції легень перебуває 121 особа, зокрема одна дитина і 7 медиків.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ЦГЗ у Facebook.

За даними відомства, в результаті ускладнень, викликаних хворобою, померли 239 осіб, з них 132 чоловіки та 107 жінок. Серед померлих переважають особи віком від 50 років (85%).

Загалом 992 пацієнти вже одужали, з них 209 медпрацівників, - повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.

Загалом в Україні досліджено 98 719 зразків методом ПЛР.

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До апаратів ШВЛ підключено понад 120 осіб, з них одна дитина і сім медиків, - ЦГЗ 01

Автор: 

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чому нема інфографіки з кількістю населення та відсотками захворювань по украіні по областях та й у світі
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28.04.2020 10:22 Відповісти
Смертность после подключения к ИВЛ при ковиде = 85-90%...
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28.04.2020 11:02 Відповісти
Если тех, кто сейчас на ИВЛ не подключать, то у них смертность будет 100%. А так хоть какой-то шанс. Там еще от возможностей аппарата и мастерства врача, что выбирает программу его работы и мониторит состояние пациента много чего зависит.
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28.04.2020 11:21 Відповісти
 
 