1 786 3
До апаратів ШВЛ підключено понад 120 осіб, з них одна дитина і сім медиків, - ЦГЗ
Нині в Україні на амбулаторному лікуванні перебувають 6430 пацієнтів, з них 1532 медпрацівники. Загалом потребували госпіталізації 2980 осіб, з них 311 медиків. На апараті штучної вентиляції легень перебуває 121 особа, зокрема одна дитина і 7 медиків.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ЦГЗ у Facebook.
За даними відомства, в результаті ускладнень, викликаних хворобою, померли 239 осіб, з них 132 чоловіки та 107 жінок. Серед померлих переважають особи віком від 50 років (85%).
Загалом 992 пацієнти вже одужали, з них 209 медпрацівників, - повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.
Загалом в Україні досліджено 98 719 зразків методом ПЛР.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Наталия Берини
показати весь коментар28.04.2020 10:22 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Роман Самойленко #447963
показати весь коментар28.04.2020 11:02 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Антип61
показати весь коментар28.04.2020 11:21 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль