До апаратів ШВЛ підключено понад 120 осіб, з них одна дитина і сім медиків, - ЦГЗ

Нині в Україні на амбулаторному лікуванні перебувають 6430 пацієнтів, з них 1532 медпрацівники. Загалом потребували госпіталізації 2980 осіб, з них 311 медиків. На апараті штучної вентиляції легень перебуває 121 особа, зокрема одна дитина і 7 медиків.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ЦГЗ у Facebook.

За даними відомства, в результаті ускладнень, викликаних хворобою, померли 239 осіб, з них 132 чоловіки та 107 жінок. Серед померлих переважають особи віком від 50 років (85%).

Загалом 992 пацієнти вже одужали, з них 209 медпрацівників, - повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.

Загалом в Україні досліджено 98 719 зразків методом ПЛР.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На ранок 28 квітня зафіксовано 401 новий випадок COVID-19 в Україні: всього - 9410, летальних - 239, одужали 992 людини, - МОЗ