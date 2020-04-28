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Новини
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Сумнівна кадрова політика і масштабна корупція "Укрзалізниці" - суттєві недоліки в роботі міністра інфраструктури, - Омелян

Сумнівна кадрова політика і масштабна корупція

Керівництву Мінінфраструктури і "Укрзалізниці" варто пошукати фінансовий ресурс не підняттям тарифів на вантажні перевезення, а зосередитися на подоланні корупції, втрати від якої становлять 15-20 млрд грн на рік.

Про це заявив ексміністр інфраструктури Володимир Омелян, передає Обозреватель.

"Корупційний ресурс, мінімум 15-20 мільярдів гривень у рік викрадається. Тому тут би сконцентрувати свої зусилля власне на боротьбі з корупцією, і таким чином дати додаткове фінансування на основні засоби виробництва "Укрзалізниці", – сказав він.

Він також вважає, що постійні зміни керівництва "Укрзалізниці" також не сприяють ефективній роботі державної компанії, та порадив міністру інфраструктури зосередитися на кадровій політиці.

"Я би порадив очільникам і міністерства, і "Укрзалізниці" зосередитися на кадровій політиці. Бо ця кадрова чехарда з керівниками "Укрзалізниці", за останніх пів року це вже третій в.о., абсолютно незрозуміла робота правління, незрозуміло, що відбувається з наглядовою радою, чи вони працюють, чи не працюють, – воно, навпаки, поглиблює кризу на "Укрзалізниці", дестабілізує компанію", – наголосив Омелян.

Нагадаємо, раніше міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що не вдасться обійтися без збільшення тарифів "Укрзалізниці" на вантажоперевезення, зазначивши при цьому, що затвердження нового договору на надання УЗ послуг з організації перевезень вантажів відклали до липня.

Водночас економічний експерт Борис Кушнірук вважає, що "Укрзалізниця" не має підстав для підвищення тарифів на вантажоперевезення, адже нині вона не здійснює перевезення пасажирів, збитковістю яких зазвичай обґрунтовує збільшення тарифів.

Автор: 

Укрзалізниця (6906) Омелян Володимир (1351)


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Топ коментарі
+4
Уже бы молчал этот гиперлупщик Омелян. Развёл коррупцию в укрзализниці, когда был министром транспорта, а теперь она ему не нравится.
Цены на перевозки постоянно повышал, о людях заботился
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28.04.2020 10:40 Відповісти
+3
Так чего же ты не боролся с коррупцией, когда был министром???
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28.04.2020 10:42 Відповісти
+3
...масштабная коррупция!!??......ну кто бы говорил,тот кто возглавлял эту самую коррупцию и БЕЗнаказанно наживался - омеляш.
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28.04.2020 10:43 Відповісти
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Вопрос: если за последний год при правлении Зеленского украдено 120 млрд грн, то он вор или мародёр?
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28.04.2020 10:39 Відповісти
по данным декларации главы ее наблюдательного совета Шевки Анджунера, в 2019 году тот получил шесть выплат по 650 000 гривен или суммарно 3,9 млн грн (в среднем - по 325 тыс. грн. в месяц).Поэтому ориентировочно такое же вознаграждение может получать и недавно назначенный член наблюдательного совета Сергей Лещенко. Какая коррупция с такими зарплатами. Лещенко он самых честных правил
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28.04.2020 10:40 Відповісти
Уже бы молчал этот гиперлупщик Омелян. Развёл коррупцию в укрзализниці, когда был министром транспорта, а теперь она ему не нравится.
Цены на перевозки постоянно повышал, о людях заботился
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28.04.2020 10:40 Відповісти
Наблюдательный совет - это тот, в котором состоит известная проститутка Сережка Лещенко? Не смешите меня )
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28.04.2020 10:40 Відповісти
Так чего же ты не боролся с коррупцией, когда был министром???
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28.04.2020 10:42 Відповісти
в налоговой 5 миллиардов в месяц только на НДС, в таможне 5 миллиардов в месяц только на НДС, в "Укрзализнице" 20 миллиардов в год, Венедиктова ниего не сделал ни с одной из єтих схем...
А кто вообще будет сажать коррупционеров? Кто будет систему перестраивать?
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28.04.2020 10:42 Відповісти
Венидиктова занимается исключительно Порошенко и его командой
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28.04.2020 10:44 Відповісти
"поискать финансовый ресурс не поднятием тарифов на грузовые перевозки, а сосредоточиться на преодолении коррупции, потери от которой составляют 15-20 млрд грн в год.
Об этом заявил экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян"

А что сам этим не занялся, когда был министром?
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28.04.2020 10:43 Відповісти
...масштабная коррупция!!??......ну кто бы говорил,тот кто возглавлял эту самую коррупцию и БЕЗнаказанно наживался - омеляш.
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28.04.2020 10:43 Відповісти
Это он про себя? А чего лабуха польского не вспомнил?
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28.04.2020 10:44 Відповісти
Масштабная коррупция выдается за существенные недостатки?? Тогда расстрел проворовавшихся чиновников, можно выдавать за борьбу с алкоголизмом.
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28.04.2020 10:49 Відповісти
Что Омелян, что Криклий - те же яйца, только в профиль. Мальчики-начальники,из детсада - сразу в руководящие кресла...
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28.04.2020 10:55 Відповісти
Омелян в двух словах рассказал чем занимался. Жалко, что Зе все гиперлупы переломал, которые построил для нас Омелян.
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28.04.2020 11:00 Відповісти
15 - 20 миллиардов! Это что Омельян сделал чистосердечное? Кому как не ему знать что там творилось
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28.04.2020 11:03 Відповісти
Як?!! А знаменитий антикорупціонер що став "смотрящім" Укрзалізниці з окладом в 500 тис грн.Сумнівна кадрова політика і масштабна корупція "Укрзалізниці" - суттєві недоліки в роботі міністра інфраструктури, - Омелян - Цензор.НЕТ 5587
Колись в Раду прийшов в одних окулярах і з журналістським портфелем! Во! Що робить свята "антикорупція"!!!
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28.04.2020 11:05 Відповісти
 
 