Сумнівна кадрова політика і масштабна корупція "Укрзалізниці" - суттєві недоліки в роботі міністра інфраструктури, - Омелян

Керівництву Мінінфраструктури і "Укрзалізниці" варто пошукати фінансовий ресурс не підняттям тарифів на вантажні перевезення, а зосередитися на подоланні корупції, втрати від якої становлять 15-20 млрд грн на рік.

Про це заявив ексміністр інфраструктури Володимир Омелян, передає Обозреватель.

"Корупційний ресурс, мінімум 15-20 мільярдів гривень у рік викрадається. Тому тут би сконцентрувати свої зусилля власне на боротьбі з корупцією, і таким чином дати додаткове фінансування на основні засоби виробництва "Укрзалізниці", – сказав він.

Він також вважає, що постійні зміни керівництва "Укрзалізниці" також не сприяють ефективній роботі державної компанії, та порадив міністру інфраструктури зосередитися на кадровій політиці.

"Я би порадив очільникам і міністерства, і "Укрзалізниці" зосередитися на кадровій політиці. Бо ця кадрова чехарда з керівниками "Укрзалізниці", за останніх пів року це вже третій в.о., абсолютно незрозуміла робота правління, незрозуміло, що відбувається з наглядовою радою, чи вони працюють, чи не працюють, – воно, навпаки, поглиблює кризу на "Укрзалізниці", дестабілізує компанію", – наголосив Омелян.

Нагадаємо, раніше міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що не вдасться обійтися без збільшення тарифів "Укрзалізниці" на вантажоперевезення, зазначивши при цьому, що затвердження нового договору на надання УЗ послуг з організації перевезень вантажів відклали до липня.

Водночас економічний експерт Борис Кушнірук вважає, що "Укрзалізниця" не має підстав для підвищення тарифів на вантажоперевезення, адже нині вона не здійснює перевезення пасажирів, збитковістю яких зазвичай обґрунтовує збільшення тарифів.