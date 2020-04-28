СБУ викрила понад 240 осіб, які поширювали фейки спецслужб РФ, заблоковано 2 тис. інтернет-спільнот

Служба безпеки України системно припиняє спроби використання спецслужбами РФ мережі "Інтернет" для пропаганди сепаратизму і роздування паніки навколо коронавірусу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

Станом на 28 квітня кіберфахівці Служби викрили вже 241 інтернет-агітатора, які поширювали різноманітні фейки про COVID-19. Заблоковано понад 2 тисячі інтернет-спільнот із загальною аудиторією майже 900 тисяч користувачів.

Оперативники спецслужби встановили, що 11 з виявлених агітаторів діяли за завданням російської сторони. Стосовно них СБУ розпочала кримінальні провадження за дії, що спрямовані на посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу чи захоплення державної влади (ст. 109 і 110 Кримінального кодексу України). Такі агітатори "працювали" в Києві, Одесі, Дніпрі, Львові, Херсоні, Полтаві, Кропивницькому та Конотопі.

Також дивіться: Київський інтернет-промоутер на замовлення з РФ поширював фейки про COVID-19, - СБУ. ВIДЕО



Інфографіка: сайт СБУ

Зокрема, жительці Конотопа повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) та ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України.

Жінка в одній із заборонених в Україні соціальних мереж поширювала заклики щодо зміни конституційного ладу в нашій державі та підтримувала ідею створення так званої "Новоросії". Вона також активно поширювала неправдиву інформацію про глобальну пандемію. Інтернет-агітаторці загрожує позбавлення волі строком від 3 до 5 років.

Також читайте: Польща запідозрила Росію в кібератаці на головну військову академію країни: "Має всі ознаки кампанії під керівництвом Кремля"

За матеріалами СБУ Національною поліцією вже складено понад 100 адміністративних протоколів за поширення неправдивих чуток, які можуть викликати паніку або порушення громадського порядку, у межах статті 173-1 КУпАП.

Служба безпеки України нагадує про кримінальну та адміністративну відповідальність за свідому дестабілізацію ситуації, у тому числі через інтернет.

"Укотре закликаємо інтернет-користувачів бути пильними та приділяти особливу увагу безпеці в мережі, довіряти лише інформації з офіційних джерел", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що раніше Голова СБУ Іван Баканов вніс до Ради національної безпеки й оборони України пропозиції продовжити санкції щодо російських соцмереж "Одноклассники" і "ВКонтакте" та інших веб-ресурсів РФ.