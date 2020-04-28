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Новини Коронавірус і карантин
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СБУ викрила понад 240 осіб, які поширювали фейки спецслужб РФ, заблоковано 2 тис. інтернет-спільнот

СБУ викрила понад 240 осіб, які поширювали фейки спецслужб РФ, заблоковано 2 тис. інтернет-спільнот

Служба безпеки України системно припиняє спроби використання спецслужбами РФ мережі "Інтернет" для пропаганди сепаратизму і роздування паніки навколо коронавірусу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

Станом на 28 квітня кіберфахівці Служби викрили вже 241 інтернет-агітатора, які поширювали різноманітні фейки про COVID-19. Заблоковано понад 2 тисячі інтернет-спільнот із загальною аудиторією майже 900 тисяч користувачів.

Оперативники спецслужби встановили, що 11 з виявлених агітаторів діяли за завданням російської сторони. Стосовно них СБУ розпочала кримінальні провадження за дії, що спрямовані на посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу чи захоплення державної влади (ст. 109 і 110 Кримінального кодексу України). Такі агітатори "працювали" в Києві, Одесі, Дніпрі, Львові, Херсоні, Полтаві, Кропивницькому та Конотопі.

Також дивіться: Київський інтернет-промоутер на замовлення з РФ поширював фейки про COVID-19, - СБУ. ВIДЕО

СБУ викрила понад 240 осіб, які поширювали фейки спецслужб РФ, заблоковано 2 тис. інтернет-спільнот 01
Інфографіка: сайт СБУ

Зокрема, жительці Конотопа повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) та ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України.

Жінка в одній із заборонених в Україні соціальних мереж поширювала заклики щодо зміни конституційного ладу в нашій державі та підтримувала ідею створення так званої "Новоросії". Вона також активно поширювала неправдиву інформацію про глобальну пандемію. Інтернет-агітаторці загрожує позбавлення волі строком від 3 до 5 років.

Також читайте: Польща запідозрила Росію в кібератаці на головну військову академію країни: "Має всі ознаки кампанії під керівництвом Кремля"

За матеріалами СБУ Національною поліцією вже складено понад 100 адміністративних протоколів за поширення неправдивих чуток, які можуть викликати паніку або порушення громадського порядку, у межах статті 173-1 КУпАП.

Служба безпеки України нагадує про кримінальну та адміністративну відповідальність за свідому дестабілізацію ситуації, у тому числі через інтернет.

"Укотре закликаємо інтернет-користувачів бути пильними та приділяти особливу увагу безпеці в мережі, довіряти лише інформації з офіційних джерел", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що раніше Голова СБУ Іван Баканов вніс до Ради національної безпеки й оборони України пропозиції продовжити санкції щодо російських соцмереж "Одноклассники" і "ВКонтакте" та інших веб-ресурсів РФ.

Автор: 

карантин (18172) СБУ (12984) фейк (749) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+13
Еще бы на Цензоре наших гнид выявляли и запоребриковых вшей блокировали.
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28.04.2020 10:43 Відповісти
+3
Ну, вот зачем они это делают!? Такими темпами на форуме не останется ни одного защитника Зе...
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28.04.2020 11:32 Відповісти
+3
На это есть разные точки зрения, для малороссов гниды это - одно, для украинцев - другое, потому, что Украина у первых это похлёбка в миске и не важно от какого хозяина получить и вовремя сделать "Ку", у вторых - великое будущее для страны...
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28.04.2020 11:36 Відповісти
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Еще бы на Цензоре наших гнид выявляли и запоребриковых вшей блокировали.
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28.04.2020 10:43 Відповісти
підтримую
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28.04.2020 10:53 Відповісти
На это есть разные точки зрения, для малороссов гниды это - одно, для украинцев - другое, потому, что Украина у первых это похлёбка в миске и не важно от какого хозяина получить и вовремя сделать "Ку", у вторых - великое будущее для страны...
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28.04.2020 11:36 Відповісти
Інші діяли по завданню ФСБ, основна мета фсбешників знищити росію.
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28.04.2020 10:53 Відповісти
Лишать гражданства.Скромно и со вкусом.
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28.04.2020 10:47 Відповісти
Нет законных инструментов для лишения гражданства, если это гражданство было получено по праву рождения.
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28.04.2020 10:49 Відповісти
что достаточно просто ограничивать в правах, лишать к примеру избирательного права.
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28.04.2020 10:53 Відповісти
Что мешает создать (принять) такие инструменты?
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28.04.2020 11:08 Відповісти
По-вашему так легко изменить Конституцию?
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28.04.2020 11:11 Відповісти
Работали бы службы, то легко. Никто бы ********** не выбирал, потому что их бы не было.
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28.04.2020 11:14 Відповісти
Под каждого *********** меняли. Такшта.. думаю как два пальца
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28.04.2020 11:15 Відповісти
Доречі, тут, за останній час, чимало аккаунтів- старожилів, зникло.
Але, скоріш, тому, що виконали свою роботу: «Кто угодно, только не Порошенко !»
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28.04.2020 10:58 Відповісти
Так после второго тура просто толпы исчезли и уже никто не спамил намертво "порохоботов"...
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28.04.2020 11:38 Відповісти
А мне кажется, они сами охренели от своей "работы"!
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28.04.2020 11:54 Відповісти
Они просто переименовались. Дрыщатик, есперанса (уже с кучей номеров), вкл-это-мы и прочая шваль....
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28.04.2020 14:40 Відповісти
... распространяла призывы к изменению конституционного строя в нашем государстве...
То есть призывала перейти к первобытно-общинному строю или феодальному?
... которые распространяли различные фейки о COVID-19.
Хоть бы один фейк где-нибудь найти.. Как вообще может быть фейк о вирусе???
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28.04.2020 11:03 Відповісти
А ты фильтруй, не принимай все за правду, и увидишь, что фейков больше чем правды.
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28.04.2020 11:10 Відповісти
Главным фейком является то, что смертоносность короновируса необходимо считать от численности населения, а не соотношение - выживших и умерших, а дополнительный к этому фейк, что можно приплюсовать заразившихся к выжившим, хотя он ещё не попали ни в категорию выживших, ни в категорию умерших...
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28.04.2020 11:43 Відповісти
Я уже несколько комментов написал здесь на эту же тему, что и Вы.... так гвалт поднялся, как будто всей толпой ловят карманника на заседании Верховной Рады... уже начал сомневаться, в арифметике всего четыре действия, или есть еще мне неведомые....
И да! Означенная Вами методика --- единственно правильная... а то многие считают, почти как сказал поэт --- "І мертвих, і живих, і ненароджених"...
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28.04.2020 12:06 Відповісти
и вдогонку, для особо одаренных : может из примерно 2 миллионов болеющих на сегодняшний день в мире , завтра -- все выздоровеют, а может -- погибнут, только тогда можно и будет считать процент смертности...
пока на сегодняшний день --- а данные есть уже больше, чем по миллиону человек --- смертность в мире 20%... уже не 25% , как раньше, и то хорошо, что уменьшается....
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28.04.2020 12:21 Відповісти
Ну вы боты и больные - даже в Ухани всего 7,68%
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28.04.2020 14:41 Відповісти
O sancta simplicitas...
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28.04.2020 14:53 Відповісти
Умиляют "всезнайки" нахватавшиеся инфы с разных, популистских источников
И именно их мнение является "Истиной"
У тебя задача нагнетать и пугать?
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28.04.2020 14:59 Відповісти
Посмотреть онлайн-карту можно https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6 здесь .
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28.04.2020 15:19 Відповісти
Источником информации служит база Всемирной организации здравоохранения и центров по контролю заболеваемости в Китае, Европе и США.
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28.04.2020 15:21 Відповісти
Ну если ВООЗ (сборище функционеров от фармамафии) для вас это источник. То и вам не хворать. Кстати никто из этих воозников не понес наказание за панику за свинной и птичий грип.
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28.04.2020 15:29 Відповісти
Всего хорошего, не хворайте....
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28.04.2020 15:22 Відповісти
А шария когда грохните уже?
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28.04.2020 11:06 Відповісти
Низзя! Он против Порошенка
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28.04.2020 11:16 Відповісти
Ну тогда скоро быдло и его выберет, он им лапши навешает.
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28.04.2020 11:20 Відповісти
Дайте ей 5очку ,еще одна марынамарынина будет шить рукавицы ,а другие ватные длббы может задумаются тогда
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28.04.2020 11:19 Відповісти
Ну, вот зачем они это делают!? Такими темпами на форуме не останется ни одного защитника Зе...
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28.04.2020 11:32 Відповісти
Я вот помню времена когда даже за провокацию можно было бан получить на какой-то срок. А сейчас порохоботы тупо и нагло оскорбляют собеседников и никого не банят. Понимаю свои люди среди модеров
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28.04.2020 14:44 Відповісти
Провокация!? Если у тебя такая хорошая память, то скажи - сколько осталось сторонников Зе после второго тура выборов на форуме и сколько было, которые получали до 200 лайков?
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28.04.2020 14:48 Відповісти
Скажу прямо я где-то по 2016 еще посещал форум регулярно. Потом просто надоело видеть всю грязь от порохоботов
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28.04.2020 14:54 Відповісти
Конечно - грязь - посмели обвинить Х---ло в агрессии против Украины, отводя тем всякую вину на разрушенную агрессией паРаши экономику от Порошенко.
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28.04.2020 14:58 Відповісти
Давай, что ты еще приплетешь? Что там вам, ольгинским, в методичках пишут? Гляди не перепутай "для порохоботов" и "путиноботов"
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28.04.2020 15:03 Відповісти
А ещё в методичках пишут, чтобы я показал модератору - кто ты и что делаешь на форуме и мне это неоднократно удавалось.Так, что - ждём...
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28.04.2020 15:11 Відповісти
А скажи куда делся "ВКЛ_это_мы" без 01? Все же забанили? Смотрю ты присмирел, грязью меньше поливаешь. Но такой же тролль!
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28.04.2020 15:24 Відповісти
Мне перелогиниться под тем ником, чтобы показать цену всему тому, что ты пишешь на форум?
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28.04.2020 15:27 Відповісти
И как это "покажет цену всему тому"?
Такое ощущение что ты не от мира сего.
Пока, тролль, надоел.
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28.04.2020 15:31 Відповісти
Нет, ещё не надоел, а вот когда предоставишь доказательства своим утверждениям, что Порошенко договорился с Х---лом о тайном вывозе оборудования c Липецкой фабрики, тогда и надоем, если ты так понимаешь слово надоесть.
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28.04.2020 15:36 Відповісти
А в дни твоей юности за такие аргументы

https://censor.net/user/467358 ответил на https://censor.net/comments/locate/3192031/019214f9-64f1-71fb-ac94-5ef3bd193aca в теме https://censor.net/news/3192031/v_restorane_prohodyat_lichnye_vstrechi_eto_takoyi_shtab_sluga_naroda_tischenko_obyasnil_pochemu_ego
Ну то что ты убогий умишком я знал и до этого. Мог бы и не отвечать!
https://censor.net/comments/locate/3192031/019214f9-64f3-70ef-b3eb-119850321c45 https://censor.net/comments/locate/3192031/019214f9-64f3-70ef-b3eb-119850321c45 Мне нравится

не банили, благородный ты наш?
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28.04.2020 14:52 Відповісти
Банили. Но это было на твой "идиотский" ответ! И знаю я тебя уже не первый год!
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28.04.2020 14:55 Відповісти
Конечно, конечно, кто же спорит, ведь никто не сможет перейти по ссылке на твой ответ к моему.
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28.04.2020 14:59 Відповісти
Ой клоун - по существу от тебя "0", одна пыль...
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28.04.2020 15:02 Відповісти
Согласен, не по существу, т.к. мой ответ сложно найти после того, как на твой перейдут по ссылке.
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28.04.2020 15:08 Відповісти
все украинцы должны понимать, что в то время, когда любую информацию можно передать мгновенно, порой даже с опережением события - верить ей просто нельзя, особенно нельзя верить информации из вражеского лагеря во время войны с ним, ибо она направлена , как вирус - только на уничтожение, но в отличии от вируса является не биологическим оружием, а информационным...просто у этого оружия немного больший "инкубационный" период, который однозначно заканчивается потерей своей территории .тчк.
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28.04.2020 11:38 Відповісти
Как точно подмечено, "вор и мародёр" выстрелило даже при коротком "инкубационном" периоде в минус 300 миллиардов "честных" убытков...
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28.04.2020 11:48 Відповісти
в любом
замороженном конфликте на планете Земля, есть "след" паРаши, этих следов - уже
больше десятка. Территория, где отпечатался след рашистского сапога- изолируется
и прекращает развиваться. Оставлять эти «следы»» позволяли и позволяют паРаше те природные ресурсы и углеводородные деньги,
которые «мировые лидеры» любезно рисканули разрешить заработать обычным ворам,
чекистам и гопникам, снова поверив в то , что они пустят их на собственное
развитие и очеловечивание. Единственный способ лишить паРашу ресурсов и
приблизить её к мирному (контролируемому) развалу - обесценить стоимость всех её ресурсов
и прекратить покупать всю её продукцию. тчк.
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28.04.2020 12:02 Відповісти
https://scontent.fifo2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/94101455_1291659401223425_243148264814149632_n.jpg?_nc_cat=109&_nc_sid=1480c5&_nc_oc=AQnIBzb_89Ee3rtbJZahZIz7MQOzzzEsKH-2xRX8ZAqT8_ErB9RmSjdDwn9e_r79rf4&_nc_ht=scontent.fifo2-1.fna&oh=d12696d44c74078436effda20427283a&oe=5ECC37D7
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28.04.2020 12:16 Відповісти
Даю наводку СБУ: один клоун трепался что учителя будут получать 4000 американских рублей, оказалось фейк!
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28.04.2020 12:15 Відповісти
Чувак, палишся. В Україні «рублями» підтерли сраку, ще в 1992 році.
В Україні, ГРИВНІ.
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28.04.2020 12:29 Відповісти
Там еще агент ФСБ окопался в ОП, чуть ли не самый главный, надо бы и его прищучить
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28.04.2020 13:34 Відповісти
 
 