СБУ викрила понад 240 осіб, які поширювали фейки спецслужб РФ, заблоковано 2 тис. інтернет-спільнот
Служба безпеки України системно припиняє спроби використання спецслужбами РФ мережі "Інтернет" для пропаганди сепаратизму і роздування паніки навколо коронавірусу.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.
Станом на 28 квітня кіберфахівці Служби викрили вже 241 інтернет-агітатора, які поширювали різноманітні фейки про COVID-19. Заблоковано понад 2 тисячі інтернет-спільнот із загальною аудиторією майже 900 тисяч користувачів.
Оперативники спецслужби встановили, що 11 з виявлених агітаторів діяли за завданням російської сторони. Стосовно них СБУ розпочала кримінальні провадження за дії, що спрямовані на посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу чи захоплення державної влади (ст. 109 і 110 Кримінального кодексу України). Такі агітатори "працювали" в Києві, Одесі, Дніпрі, Львові, Херсоні, Полтаві, Кропивницькому та Конотопі.
Зокрема, жительці Конотопа повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) та ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України.
Жінка в одній із заборонених в Україні соціальних мереж поширювала заклики щодо зміни конституційного ладу в нашій державі та підтримувала ідею створення так званої "Новоросії". Вона також активно поширювала неправдиву інформацію про глобальну пандемію. Інтернет-агітаторці загрожує позбавлення волі строком від 3 до 5 років.
За матеріалами СБУ Національною поліцією вже складено понад 100 адміністративних протоколів за поширення неправдивих чуток, які можуть викликати паніку або порушення громадського порядку, у межах статті 173-1 КУпАП.
Служба безпеки України нагадує про кримінальну та адміністративну відповідальність за свідому дестабілізацію ситуації, у тому числі через інтернет.
"Укотре закликаємо інтернет-користувачів бути пильними та приділяти особливу увагу безпеці в мережі, довіряти лише інформації з офіційних джерел", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що раніше Голова СБУ Іван Баканов вніс до Ради національної безпеки й оборони України пропозиції продовжити санкції щодо російських соцмереж "Одноклассники" і "ВКонтакте" та інших веб-ресурсів РФ.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Але, скоріш, тому, що виконали свою роботу: «Кто угодно, только не Порошенко !»
То есть призывала перейти к первобытно-общинному строю или феодальному?
... которые распространяли различные фейки о COVID-19.
Хоть бы один фейк где-нибудь найти.. Как вообще может быть фейк о вирусе???
И да! Означенная Вами методика --- единственно правильная... а то многие считают, почти как сказал поэт --- "І мертвих, і живих, і ненароджених"...
пока на сегодняшний день --- а данные есть уже больше, чем по миллиону человек --- смертность в мире 20%... уже не 25% , как раньше, и то хорошо, что уменьшается....
И именно их мнение является "Истиной"
У тебя задача нагнетать и пугать?
Такое ощущение что ты не от мира сего.
Пока, тролль, надоел.
https://censor.net/user/467358 ответил на https://censor.net/comments/locate/3192031/019214f9-64f1-71fb-ac94-5ef3bd193aca в теме https://censor.net/news/3192031/v_restorane_prohodyat_lichnye_vstrechi_eto_takoyi_shtab_sluga_naroda_tischenko_obyasnil_pochemu_ego
Ну то что ты убогий умишком я знал и до этого. Мог бы и не отвечать!
https://censor.net/comments/locate/3192031/019214f9-64f3-70ef-b3eb-119850321c45 https://censor.net/comments/locate/3192031/019214f9-64f3-70ef-b3eb-119850321c45 Мне нравится
не банили, благородный ты наш?
замороженном конфликте на планете Земля, есть "след" паРаши, этих следов - уже
больше десятка. Территория, где отпечатался след рашистского сапога- изолируется
и прекращает развиваться. Оставлять эти «следы»» позволяли и позволяют паРаше те природные ресурсы и углеводородные деньги,
которые «мировые лидеры» любезно рисканули разрешить заработать обычным ворам,
чекистам и гопникам, снова поверив в то , что они пустят их на собственное
развитие и очеловечивание. Единственный способ лишить паРашу ресурсов и
приблизить её к мирному (контролируемому) развалу - обесценить стоимость всех её ресурсов
и прекратить покупать всю её продукцию. тчк.
В Україні, ГРИВНІ.