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Новини Катастрофа літака МАУ в Ірані
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Іран спростував заяву свого депутата про те, що за збиття "Боїнга" ніхто не понесе відповідальності, - Кулеба

Іран спростував заяву свого депутата про те, що за збиття

Глава МЗС Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з іранським колегою, обговорювали чорні скриньки та питання компенсацій.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net.

"Не було спроби Ірану (уникнути відповідальності. - Ред.), була спроба одного іранського політика, члена парламенту, заявити, що ніхто не покараний за те, що сталося, і взагалі - молодці, що збили український літак. Ця спроба була офіційно спростована моїм колегою, міністром закордонних справ Ірану, під час нашої вчорашньої розмови", - наголосив Кулеба.

За його словами, це була перша телефонна розмова між главами МЗС двох країн, під час неї обговорювалося два ключові питання.

Перше - як чорні скриньки з борту МАУ опиняться в Україні і яким чином буде відбуватися їхня розшифровка.

Друге - міністри детально обговорили питання компенсацій з погляду формування необхідних для цього юридичних підходів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна наполягає на поверненні "чорних скриньок" збитого в Ірані літака МАУ, - Кулеба

За словами Кулеби, переговорний процес ще триває, тому він не став розкривати подробиці, але запевнив, що мета України - відновлення справедливості: встановити всі обставини того, що сталося, притягнути винних до відповідальності і домогтися виплати всіх компенсацій родичам жертв.

Раніше повідомлялося, що іранський депутат, член комісії з питань законодавства юстиції парламенту Хассан Норузі заявив, що за збиття українського пасажирського літака МАУ під Тегераном нікого не заарештовували, що суперечить офіційним заявам влади країни.

Літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

Також читайте: Україна не допомагатиме заробітчанам виїжджати на роботу в інші країни, - Кулеба

Автор: 

Іран (2070) Кулеба Дмитро (3604)


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Да вертят вас. Прожаривают то с одной стороны, то с другой...
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28.04.2020 10:48 Відповісти
тоже мне клоуньі
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28.04.2020 10:49 Відповісти
кулеба - скот , заявлявший, что боинг упал из за взрыва двигателя ,
кулеба - грязное брехло
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28.04.2020 10:52 Відповісти
У нас "короновирус".С боингами потом разберемся,через 4 года.
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28.04.2020 10:55 Відповісти
Персы порядочные.заплатят сполна.но все же стоит напрячь их ускорить этот процесс.все так быстро меняется в этом мире.
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28.04.2020 10:58 Відповісти
ответственность - это в угол поставят?
а как насчет жизней не винных людей?
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28.04.2020 12:01 Відповісти
Да.
4 місяці не вистачило щоб обговорити "юридичні питання"
Віримо.
І так у всіх справах де ЗЕ-влада за щось бралася.
Всюди лайно у вуха.
І ці люди, що розбазарювали бюджет на свої зарплати сміють щось казати про високі зарплати інших чиновників часів Порошенка у яких дійсно були результати.
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28.04.2020 15:03 Відповісти
 
 