Іран спростував заяву свого депутата про те, що за збиття "Боїнга" ніхто не понесе відповідальності, - Кулеба
Глава МЗС Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з іранським колегою, обговорювали чорні скриньки та питання компенсацій.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net.
"Не було спроби Ірану (уникнути відповідальності. - Ред.), була спроба одного іранського політика, члена парламенту, заявити, що ніхто не покараний за те, що сталося, і взагалі - молодці, що збили український літак. Ця спроба була офіційно спростована моїм колегою, міністром закордонних справ Ірану, під час нашої вчорашньої розмови", - наголосив Кулеба.
За його словами, це була перша телефонна розмова між главами МЗС двох країн, під час неї обговорювалося два ключові питання.
Перше - як чорні скриньки з борту МАУ опиняться в Україні і яким чином буде відбуватися їхня розшифровка.
Друге - міністри детально обговорили питання компенсацій з погляду формування необхідних для цього юридичних підходів.
За словами Кулеби, переговорний процес ще триває, тому він не став розкривати подробиці, але запевнив, що мета України - відновлення справедливості: встановити всі обставини того, що сталося, притягнути винних до відповідальності і домогтися виплати всіх компенсацій родичам жертв.
Раніше повідомлялося, що іранський депутат, член комісії з питань законодавства юстиції парламенту Хассан Норузі заявив, що за збиття українського пасажирського літака МАУ під Тегераном нікого не заарештовували, що суперечить офіційним заявам влади країни.
Літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.
Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.
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кулеба - грязное брехло
а как насчет жизней не винных людей?
4 місяці не вистачило щоб обговорити "юридичні питання"
Віримо.
І так у всіх справах де ЗЕ-влада за щось бралася.
Всюди лайно у вуха.
І ці люди, що розбазарювали бюджет на свої зарплати сміють щось казати про високі зарплати інших чиновників часів Порошенка у яких дійсно були результати.