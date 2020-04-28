Іран спростував заяву свого депутата про те, що за збиття "Боїнга" ніхто не понесе відповідальності, - Кулеба

Глава МЗС Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з іранським колегою, обговорювали чорні скриньки та питання компенсацій.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net.

"Не було спроби Ірану (уникнути відповідальності. - Ред.), була спроба одного іранського політика, члена парламенту, заявити, що ніхто не покараний за те, що сталося, і взагалі - молодці, що збили український літак. Ця спроба була офіційно спростована моїм колегою, міністром закордонних справ Ірану, під час нашої вчорашньої розмови", - наголосив Кулеба.

За його словами, це була перша телефонна розмова між главами МЗС двох країн, під час неї обговорювалося два ключові питання.

Перше - як чорні скриньки з борту МАУ опиняться в Україні і яким чином буде відбуватися їхня розшифровка.

Друге - міністри детально обговорили питання компенсацій з погляду формування необхідних для цього юридичних підходів.

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За словами Кулеби, переговорний процес ще триває, тому він не став розкривати подробиці, але запевнив, що мета України - відновлення справедливості: встановити всі обставини того, що сталося, притягнути винних до відповідальності і домогтися виплати всіх компенсацій родичам жертв.

Раніше повідомлялося, що іранський депутат, член комісії з питань законодавства юстиції парламенту Хассан Норузі заявив, що за збиття українського пасажирського літака МАУ під Тегераном нікого не заарештовували, що суперечить офіційним заявам влади країни.

Літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

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