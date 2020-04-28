УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10317 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
48 569 120

Ресторатор Федотенков про роботу ресторану "слуги народу" Тищенка: Після цього вважаю карантин анульованим. Відкриваю літні тераси

Ресторатор Федотенков про роботу ресторану

Після того, як з'ясувалося, що заклад нардепа від СН Миколи Тищенка працює, попри карантин, можна вважати карантинні заходи анульованими і відновлювати роботу закладів громадського харчування.

Про це на своїй сторінці в фейсбуці написав співвласником мережі ресторанів Tarantino family Дмитро Федотенков, передає Цензор.НЕТ.

"Подивився розслідування Бігуса. Про те, як програний ресторатор, але очевидно дуже впливовий держдіяч, бенкетує під час чуми. І користуючись підтримкою впливових друзів у владі, відкриває ресторан "Велюр". Ні страху, ні честі, ні совісті. Коли вся галузь покладена на лопатки і власників кав'ярень штрафують за каву на винос. Вважаю, що від сьогодні карантин в запропонованому урядом варіанті анульований. Від завтра я відкриваю літні тераси кількох закладів. Як людина, що поважає закон, буду платити по 17 тис грн штрафу. І на відміну від Тищенка дотримуватися норм безпеки всіма доступними способами - маски, дистанція, дезінфекція та гарний настрій. Чекаю в гості всіх і навіть Тищенка. Здоров'я і смачного!" - заявив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МОЗ просить заклади громадського харчування зробити розмітку, щоб люди, які очікують замовлення, не створювали натовпу

Раніше з'ясувалося, що ресторан "слуги народу" Тищенка в центрі Києва приймає ВІП-гостей, незважаючи на карантин.

Ресторатор Федотенков про роботу ресторану слуги народу Тищенка: Після цього вважаю карантин анульованим. Відкриваю літні тераси 01

Автор: 

карантин (18172) ресторани (337) Тищенко Микола (352) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+80
Ресторатор Федотенков о работе ресторана "слуги народа" Тищенко: После этого считаю карантин аннулированным. Открываю летние террасы - Цензор.НЕТ 1170
показати весь коментар
28.04.2020 11:01 Відповісти
+55
Ресторатор Федотенков про роботу ресторану "слуги народу" Тищенка: Після цього вважаю карантин анульованим. Відкриваю літні тераси - Цензор.НЕТ 9022
показати весь коментар
28.04.2020 11:14 Відповісти
+48
Слуги народа они такие, себе бабло , а другим домашний арест и истерия!
показати весь коментар
28.04.2020 10:54 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
- у вас рестораны горели ?
- нет
- будут
https://www.youtube.com/watch?v=p29ksSAZtDY
показати весь коментар
28.04.2020 11:37 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=p29ksSAZtDY
показати весь коментар
28.04.2020 11:37 Відповісти
умник, тищенко єто скажи
показати весь коментар
29.04.2020 10:27 Відповісти
2 мая сказали и ещё зелени скажем, не беспокойся
показати весь коментар
03.05.2020 01:49 Відповісти
....опачки ответочка прилетела)....кстати чуть выше с марио! тажа ситуация. бигус ау?!
показати весь коментар
28.04.2020 11:38 Відповісти
Это в стиле "Ахметов нарушает закон (крадет) - а мне почему нельзя" и "Тут на газоне все паркуются - и я тоже буду, сначала делайте замечание им!"
показати весь коментар
28.04.2020 11:38 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=p29ksSAZtDY у вас рестораны горели ?
показати весь коментар
28.04.2020 11:39 Відповісти
Велюр в трасте. Тищенко ничего (кроме бабок) не имеет
показати весь коментар
28.04.2020 11:42 Відповісти
а в нем открыт ломбард розумкова. Вот и все решение вопроса
показати весь коментар
28.04.2020 11:44 Відповісти
где банды жон национальных..тоже в коронтине сидят уууу придатели и унсо где и тягнибоковская зараза проститутка..все предатели ковидные
показати весь коментар
28.04.2020 11:45 Відповісти
Подход не правильный, в стиле, если кто-то нарушает, то я тоже буду нарушать. Нужно сосредоточиться на наказании Тищенко за нарушение карантина, а не всем остальным начать нарушать его. Или начать кампанию по официальной отмене карантина, по шведской модели, к примеру.
показати весь коментар
28.04.2020 12:02 Відповісти
Правильно, нужно отменять карантин. Но пока не будет подсрачника от граждан, больших и малых, никто и пальцем не пошевельнет.
показати весь коментар
28.04.2020 22:30 Відповісти
Якщо можна одному, значить, можна усім.
показати весь коментар
28.04.2020 12:08 Відповісти
"что позволено Юпитеру - не позволено быку" (С)
показати весь коментар
28.04.2020 16:18 Відповісти
Миколі можна, він же слуга наріду.
показати весь коментар
28.04.2020 12:11 Відповісти
тищенко самый дурной из слуг урода. Просто эталон дебелизма.
показати весь коментар
28.04.2020 12:12 Відповісти
он просто чаще виступает
показати весь коментар
29.04.2020 10:28 Відповісти
Никаких иллюзий по поводу зеленского мусора больше не осталось.
показати весь коментар
28.04.2020 13:05 Відповісти
Тищенко такое же мурло как и Шкиряк
показати весь коментар
28.04.2020 15:23 Відповісти
Из-за того, что у некоторых инфантильных украинцев были иллюзии, страна и вляпалась в это
показати весь коментар
28.04.2020 15:22 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 