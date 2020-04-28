Ресторатор Федотенков про роботу ресторану "слуги народу" Тищенка: Після цього вважаю карантин анульованим. Відкриваю літні тераси

Після того, як з'ясувалося, що заклад нардепа від СН Миколи Тищенка працює, попри карантин, можна вважати карантинні заходи анульованими і відновлювати роботу закладів громадського харчування.

Про це на своїй сторінці в фейсбуці написав співвласником мережі ресторанів Tarantino family Дмитро Федотенков, передає Цензор.НЕТ.

"Подивився розслідування Бігуса. Про те, як програний ресторатор, але очевидно дуже впливовий держдіяч, бенкетує під час чуми. І користуючись підтримкою впливових друзів у владі, відкриває ресторан "Велюр". Ні страху, ні честі, ні совісті. Коли вся галузь покладена на лопатки і власників кав'ярень штрафують за каву на винос. Вважаю, що від сьогодні карантин в запропонованому урядом варіанті анульований. Від завтра я відкриваю літні тераси кількох закладів. Як людина, що поважає закон, буду платити по 17 тис грн штрафу. І на відміну від Тищенка дотримуватися норм безпеки всіма доступними способами - маски, дистанція, дезінфекція та гарний настрій. Чекаю в гості всіх і навіть Тищенка. Здоров'я і смачного!" - заявив він.

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Раніше з'ясувалося, що ресторан "слуги народу" Тищенка в центрі Києва приймає ВІП-гостей, незважаючи на карантин.