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Новини Коронавірус і карантин
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43% українців вважають, що ситуація з COVID-19 у країні погіршується, 15% - що поліпшується, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА

43% українців вважають, що ситуація з COVID-19 у країні погіршується, 15% - що поліпшується, - опитування

Чим частіше люди стежать за новинами, тим більша у них впевненість, що ситуація з коронавірусом погіршується.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані опитування соціологічної групи "Рейтинг".

Опитування проводилося серед населення України віком від 18 років і старше в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Метод опитування: CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибіркова сукупність: 1200 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,8%. Терміни проведення: 24-25 квітня 2020 року.

Згідно з даними опитування, 68% часто стежать за новинами про коронавірус, 19% роблять це іноді, 9% - рідко. 5% взагалі не цікавляться такими новинами.

43% опитаних українців вважають, що ситуація з коронавірусом в Україні погіршується, 33% - що не змінюється. Лише 15% вважають, що вона покращується. Чим частіше люди стежать за новинами, тим більшою в них є впевненість, що ситуація з коронавірусом погіршується.

Також читайте: Ресторатор Федотенков про роботу ресторану "слуги народу" Тищенка: Після цього вважаю карантин анульованим. Відкриваю літні тераси

43% українців вважають, що ситуація з COVID-19 у країні погіршується, 15% - що поліпшується, - опитування Рейтингу 01
43% українців вважають, що ситуація з COVID-19 у країні погіршується, 15% - що поліпшується, - опитування Рейтингу 02

Автор: 

карантин (18172) опитування (1970) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+6
73% вообще*считали*,что хуже не будет и как теперь к их мнению относиться?
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28.04.2020 11:00 Відповісти
+5
А к чему сей опрос? На что он влияет? Ну можно еще провести опрос "есть ли жизнь на Марсе"? КПД тот же самый.
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28.04.2020 11:12 Відповісти
+4
42% адекватных,это всиляет надежду.😎
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28.04.2020 11:04 Відповісти
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73% вообще*считали*,что хуже не будет и как теперь к их мнению относиться?
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28.04.2020 11:00 Відповісти
"Прикалываться"
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28.04.2020 11:05 Відповісти
в Черновцах точно ухудшается. у нас только врачей по области около 200 уже заболело
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28.04.2020 11:01 Відповісти
"43% украинцев" любят смотреть зомбоящик.
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28.04.2020 11:03 Відповісти
58%
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28.04.2020 11:05 Відповісти
Точно.43% украинцев считают, что ситуация с COVID-19 в стране ухудшается, 15% - что улучшается, - опрос "Рейтинга" - Цензор.НЕТ 6342
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28.04.2020 11:06 Відповісти
42% адекватных,это всиляет надежду.😎
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28.04.2020 11:04 Відповісти
Вернись к статье и прочти, тупое.
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28.04.2020 11:22 Відповісти
Я, бы, сказал - ухудшается с положительной динамикой.
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28.04.2020 11:06 Відповісти
А при чем тут мнение биомассы ? Оно сформировано на основе статистики какую рисуют сми и власть !!! Тут вопрос жизни и смерти,за снятие карантина и возможное увеличение смертей,потом придется отвечать не зависимо от соцопроса ! Просто зеленая власть у нас привыкла перекладывать все на кого то,в конце концов на простых граждан,а тут надо самим мозг включить и ответственность взять!
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28.04.2020 11:07 Відповісти
Включить мозг,это хорошая рекомендация.
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28.04.2020 11:19 Відповісти
А к чему сей опрос? На что он влияет? Ну можно еще провести опрос "есть ли жизнь на Марсе"? КПД тот же самый.
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28.04.2020 11:12 Відповісти
дебильные вопросы ,так же ,как и все брехливые подтасовочные рейтинги
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28.04.2020 11:21 Відповісти
Соотношение 1 к 3 И не удивительно , данные на 8,04 заразившихся 1668 данные на 28,04 заразившихся 9410. При ограниченном количестве тестируемых, можно только догадываться какие же на самом деле цифры.
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28.04.2020 11:24 Відповісти
Якщо ситуацію з поширенням коронавірусу в країні визначають не епідеміологи, а соціологи, то це означає, що реформа санепідслужби вдалася і жалюгідні потуги реваншистів їй не зашкодять. Вже сам факт проведення такого опитування, а надто ж його результат, красномовно засвідчують - Наша Епідемія почувається добре і її впевненому розвитку нічого серйозно не загрожує.
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28.04.2020 11:43 Відповісти
А сколько % считает шо "Корона" лохотрон мирового масштаба?
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28.04.2020 11:54 Відповісти
Всі чухраїнці, плоскоземці, плоскостопці та любителі покататиться на трактрі Лукашенка...
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28.04.2020 13:40 Відповісти
Вот это тебя плющит! Еще "белое братство "вспомни.
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28.04.2020 19:19 Відповісти
Таких звиздунів-конспіролухів, як ти, Коля, у пристойних соцмережах зараз банять нах. При чому не тільки ольгінських, а й своїх плоскомозких плоскоземців.
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28.04.2020 19:50 Відповісти
Зачем на самолете гирокомпас,если он летит по "шарообразной" Земле?Ведь каждую минуту его надо корректировать,а то самолет улетит в космос
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28.04.2020 20:24 Відповісти
Статистика та прогнози від The Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) з Вашингтона:
Чехія - населення 10,6 мільйона: Швеція - населення 10,3 мільйона.
Порівняння ситуації станом на 24 квітня:
43% українців вважають, що ситуація з COVID-19 у країні погіршується, 15% - що поліпшується, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 8556

Інститут подає детальнішу статистику та прогнози лише для "западних созніков", тому немає їх ні для Білорусі, ні для Південної Кореї, де спалах епідемії, спровокований "служитєлямі культа" два місяці тому викликав занепокоєння (та інтерес) в усьому світі.

Білорусь також має близько десятимільйонне населення, але за кількістю виявлених випадків коронавіруса 50+мільйонну Південну Корею вже обставила і впевнено відривається, набираючи темпи. Корейцям, як і чехам, наразі вдалося зупинити розвиток епідемії. Корейці у наших коронаоптимістів викликали особливе захоплення через те, що не запровадили глухого лохдауну. Це, однак, не означає, що там не було ніяких обмежень - вони були і залишаються (у корейців був свій "ухань", коронасектантів вони виловили та засадили в глухий карантин, а "святих отців", притягли до відповідальності, і їм тепер світять чималі тюремні терміни). Але ті обмеження були не такими тотальними, як у Чехії. Витренована "військовими режимами" решта населення просто чемно дотримувалася "рекомендацій" і ходила в масках, зберігаючи "соціальну дистанцію", без законодавчих розпоряджень, як у Чехії. Важливим фактором стало й те, що корейцям було неважко закрити кордони. Сухопутний у них і так добряче закритий, а всі решту вони або самі заткнули, або це зробили від них. Чехам у цьому плані було складніше, але вони, схоже, таки впоралися і тепер потроху розморожують економіку.

Інша справа шведи - тамтешні коронаоптимісти вирішили піти шляхом брекситанських. Ну, і мають закономірний результат: пік епідемії там очікується наприкінці травня, а прогнозована кількість жертв вже вдруге переглядається у сторону збільшення: ще яких тижнів два тому прогноз був на рівні шести тисяч, потім підвищився до десяти, а від учора там фігурує цифра 14 608 на початок серпня. І уряд починає потроху скігліті та виправдовуватися. При чому, не можна сказати, що у Швеції не було зовсім ніяких обмежень - спершу там заборонили заходи з участю більше п'ятисот чоловік, потім ця цифра сповзла до п'ятидесяти, а решта були "рекомендаціями", яких шведи чемно дотримувалися... поки не потепліло.
Тепер бадьорих фото зі шведських кав'ярень буде значно менше, бо власті погрожують закривати ті з них, які не виконуватимуть "рекомендацій" і не забезпечуватимуть дотримання "соціальної дистанції". Далі буде... Бо у Швеції вже сьогодні кількість випадків більш, як удвічі перевищує чеські показники, і майже удвічі південнокорейські. За минулу добу там виявлено відповідно 4 та 14 нових інфікованих, а хоч після того, як шведів шугнули, кількість нових випадків там зменшилася, то їхній крунурвіірус не відстає від нашого. А білоруський обскакав їх обох (+919 випадків) і Білорусь вже випередила Польщу, відстаючи від неї лише за кількістю жертв, що також не надовго... Але якщо шведській статистиці ще якось можна довіряти, то білоруській, а тим паче нашій (з врахуванням кількості проведених тестів) вже навряд. Тут місце для прогнозів залишилось тільки для політолухів та соціолухів.
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28.04.2020 13:07 Відповісти
Не минуло кількох днів, як миздобутки шведськуого лохдауну помітили вже й за океаном:
https://edition.cnn.com/2020/04/28/europe/sweden-coronavirus-lockdown-strategy-intl/index.html

43% українців вважають, що ситуація з COVID-19 у країні погіршується, 15% - що поліпшується, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 1430
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28.04.2020 20:00 Відповісти
Украинцы(и не только)-вас разводят.
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28.04.2020 19:21 Відповісти
 
 