43% українців вважають, що ситуація з COVID-19 у країні погіршується, 15% - що поліпшується, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА

Чим частіше люди стежать за новинами, тим більша у них впевненість, що ситуація з коронавірусом погіршується.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані опитування соціологічної групи "Рейтинг".

Опитування проводилося серед населення України віком від 18 років і старше в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Метод опитування: CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибіркова сукупність: 1200 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,8%. Терміни проведення: 24-25 квітня 2020 року.

Згідно з даними опитування, 68% часто стежать за новинами про коронавірус, 19% роблять це іноді, 9% - рідко. 5% взагалі не цікавляться такими новинами.

43% опитаних українців вважають, що ситуація з коронавірусом в Україні погіршується, 33% - що не змінюється. Лише 15% вважають, що вона покращується. Чим частіше люди стежать за новинами, тим більшою в них є впевненість, що ситуація з коронавірусом погіршується.

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