Ми не можемо примушувати виконувати свої рекомендації, країни самі вирішують, - глава ВООЗ про боротьбу з коронавірусом

Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Адханом Гебреєсус заявив, що ВООЗ може тільки давати рекомендації, а рішення про те, скористатися ними чи ні, країни ухвалюють самостійно.

Про це повідомляється у Twitter ВООЗ, передає Цензор.НЕТ.

Він нагадав, що у ВООЗ немає повноважень, щоб змушувати виконувати свої рекомендації.

За його словами, ВООЗ ще із 30 січня закликала країни готуватися до масового тестування населення, лікування та ізоляції кожного пацієнта з коронавірусом, "але не всі дослухалися до цих рекомендацій".

"Ми продовжуватимемо давати поради, засновані на науці і фактичних даних, а країни вирішуватимуть, чи приймати їх чи ні", - зазначив Гебреєсус.

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