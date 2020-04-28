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Новини Коронавірус і карантин
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Ми не можемо примушувати виконувати свої рекомендації, країни самі вирішують, - глава ВООЗ про боротьбу з коронавірусом

Ми не можемо примушувати виконувати свої рекомендації, країни самі вирішують, - глава ВООЗ про боротьбу з коронавірусом

Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Адханом Гебреєсус заявив, що ВООЗ може тільки давати рекомендації, а рішення про те, скористатися ними чи ні, країни ухвалюють самостійно.

Про це повідомляється у Twitter ВООЗ, передає Цензор.НЕТ.

Він нагадав, що у ВООЗ немає повноважень, щоб змушувати виконувати свої рекомендації.

За його словами, ВООЗ ще із 30 січня закликала країни готуватися до масового тестування населення, лікування та ізоляції кожного пацієнта з коронавірусом, "але не всі дослухалися до цих рекомендацій".

"Ми продовжуватимемо давати поради, засновані на науці і фактичних даних, а країни вирішуватимуть, чи приймати їх чи ні", - зазначив Гебреєсус.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пандемії далеко до завершення, зростає кількість випадків COVID-19 в Африці, Східній Європі, Латинській Америці і деяких країнах Азії, - Гебреєсус

Автор: 

ВООЗ (770) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+7
ВОЗ- це нікчемна організація, як і ООН. Нажаль. О щодо кейсу з Китаєм, то дії ВОЗ мають ознаки кримінальної змови.
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28.04.2020 11:09 Відповісти
+6
Тедрос Гебреисус - карьерный чиновник. Он был министром здравоохранения, а потом - министром иностранных дел в полуавторитарной Эфиопии. Именно при нем в Эфиопии https://www.theguardian.com/world/2007/feb/22/ethiopia скрывали вспышки холеры, которая официально именовалась «острым водянистым поносом».
Эту мразь давным давно нужно было убрать. Теперь Гаага по нем плачет.
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28.04.2020 11:07 Відповісти
+3
Зачастил потомок каннибалов.чует приближение спроса.
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28.04.2020 11:02 Відповісти
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Зачастил потомок каннибалов.чует приближение спроса.
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28.04.2020 11:02 Відповісти
14 января ВОЗ https://twitter.com/who/status/1217043229427761152?lang=en утверждала , что вирус не передается от человека к человеку.
https://twitter.com/who/status/1217043229427761152?lang=en https://twitter.com/who/status/1217043229427761152?lang=e n
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28.04.2020 11:04 Відповісти
тогда нахрен вы нужны за 500 000 000$ ежегодно? Трамп был прав, лишив вас бюджета.
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28.04.2020 11:06 Відповісти
Тедрос Гебреисус - карьерный чиновник. Он был министром здравоохранения, а потом - министром иностранных дел в полуавторитарной Эфиопии. Именно при нем в Эфиопии https://www.theguardian.com/world/2007/feb/22/ethiopia скрывали вспышки холеры, которая официально именовалась «острым водянистым поносом».
Эту мразь давным давно нужно было убрать. Теперь Гаага по нем плачет.
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28.04.2020 11:07 Відповісти
воз пора судить
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28.04.2020 11:09 Відповісти
ВОЗ- це нікчемна організація, як і ООН. Нажаль. О щодо кейсу з Китаєм, то дії ВОЗ мають ознаки кримінальної змови.
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28.04.2020 11:09 Відповісти
«Мы провели анализ данных 368 пациентов, госпитализированных с подтвержденной инфекцией SARS-CoV-2, во всех медицинских центрах Управления здравоохранения ветеранов США до 11 апреля 2020 года», - пояснили исследователи. Приблизительно 97 пациентов лечили только гидроксихолорохином, 113 - гидроксихолорохином и антибиотиком азитромицином, а 158 получали «стандартное поддерживающее лечение» для COVID-19.

Около 28 процентов, которым давали гидроксихлорохин плюс обычный уход, умерли, по сравнению с 11 процентами тех, кто получал обычный уход. Около 22 процентов из тех, кто получал препарат плюс азитромицин, тоже умерли, но разница между этой группой и обычным лечением не считалась достаточно большой, чтобы исключить другие факторы, которые могли повлиять на выживание.

«В этом исследовании мы не обнаружили никаких доказательств того, что использование гидроксихлорохина, как с азитромицином, так и без него, снижает риск искусственной вентиляции легких у пациентов, госпитализированных с Covid-19», - сказали исследователи. «Была выявлена ​​связь повышенной общей смертности у пациентов, получавших только гидроксихлорохин. Эти данные подчеркивают важность ожидания результатов текущих проспективных рандомизированных контролируемых исследований до широкого распространения этих препаратов ».


https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.04.16.20065920v1.full.pdf
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28.04.2020 11:11 Відповісти
А по вопросу открытия метрополитена какие то рекомендации будут от ВОЗ?)
Бубочка хочет знать!
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28.04.2020 11:21 Відповісти
вОз пора разбирать на запчасти. Никчемная коррумпированная телега слишком дорого обходится налогоплательщикам.
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28.04.2020 15:22 Відповісти
 
 