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Ми не можемо примушувати виконувати свої рекомендації, країни самі вирішують, - глава ВООЗ про боротьбу з коронавірусом
Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Адханом Гебреєсус заявив, що ВООЗ може тільки давати рекомендації, а рішення про те, скористатися ними чи ні, країни ухвалюють самостійно.
Про це повідомляється у Twitter ВООЗ, передає Цензор.НЕТ.
Він нагадав, що у ВООЗ немає повноважень, щоб змушувати виконувати свої рекомендації.
За його словами, ВООЗ ще із 30 січня закликала країни готуватися до масового тестування населення, лікування та ізоляції кожного пацієнта з коронавірусом, "але не всі дослухалися до цих рекомендацій".
"Ми продовжуватимемо давати поради, засновані на науці і фактичних даних, а країни вирішуватимуть, чи приймати їх чи ні", - зазначив Гебреєсус.
Топ коментарі
+7 Oljik
показати весь коментар28.04.2020 11:09 Відповісти Посилання
+6 Иван Пупкин #322791
показати весь коментар28.04.2020 11:07 Відповісти Посилання
+3 Energy Power
показати весь коментар28.04.2020 11:02 Відповісти Посилання
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https://twitter.com/who/status/1217043229427761152?lang=en https://twitter.com/who/status/1217043229427761152?lang=e n
Эту мразь давным давно нужно было убрать. Теперь Гаага по нем плачет.
Около 28 процентов, которым давали гидроксихлорохин плюс обычный уход, умерли, по сравнению с 11 процентами тех, кто получал обычный уход. Около 22 процентов из тех, кто получал препарат плюс азитромицин, тоже умерли, но разница между этой группой и обычным лечением не считалась достаточно большой, чтобы исключить другие факторы, которые могли повлиять на выживание.
«В этом исследовании мы не обнаружили никаких доказательств того, что использование гидроксихлорохина, как с азитромицином, так и без него, снижает риск искусственной вентиляции легких у пациентов, госпитализированных с Covid-19», - сказали исследователи. «Была выявлена связь повышенной общей смертности у пациентов, получавших только гидроксихлорохин. Эти данные подчеркивают важность ожидания результатов текущих проспективных рандомизированных контролируемых исследований до широкого распространения этих препаратов ».
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.04.16.20065920v1.full.pdf
Бубочка хочет знать!