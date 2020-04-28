Трамп не переностиме президентські вибори через коронавірус: "Навіщо мені це робити?"
Глава Білого дому Дональд Трамп заявив, що навіть не думав про перенесення проведення президентських виборів у країні через пандемію коронавірусу.
Про це він сказав на брифінгу в понеділок у Вашингтоні, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ABC News.
"Я ніколи не думав про зміну дати виборів. Навіщо мені це робити?" - заявив Трамп.
Він додав, що вибори нового президента США відбудуться, як і було заплановано, 3 листопада.
Раніше ексвіцепрезидент США Джо Байден припустив, що чинний глава Білого дому Дональд Трамп спробує відтермінувати нинішні президентські вибори.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Огусто
показати весь коментар28.04.2020 11:11 Відповісти Мені подобається 8 Посилання
✘
Вовошка Кац Бондаренкомельник
показати весь коментар28.04.2020 11:26 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Al Be
показати весь коментар28.04.2020 11:15 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Вла
показати весь коментар28.04.2020 11:24 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль