Трамп не переностиме президентські вибори через коронавірус: "Навіщо мені це робити?"

Глава Білого дому Дональд Трамп заявив, що навіть не думав про перенесення проведення президентських виборів у країні через пандемію коронавірусу.

Про це він сказав на брифінгу в понеділок у Вашингтоні, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ABC News.

"Я ніколи не думав про зміну дати виборів. Навіщо мені це робити?" - заявив Трамп.

Він додав, що вибори нового президента США відбудуться, як і було заплановано, 3 листопада.

Раніше ексвіцепрезидент США Джо Байден припустив, що чинний глава Білого дому Дональд Трамп спробує відтермінувати нинішні президентські вибори.

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