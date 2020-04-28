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Трамп не переностиме президентські вибори через коронавірус: "Навіщо мені це робити?"

Трамп не переностиме президентські вибори через коронавірус:

Глава Білого дому Дональд Трамп заявив, що навіть не думав про перенесення проведення президентських виборів у країні через пандемію коронавірусу.

Про це він сказав на брифінгу в понеділок у Вашингтоні, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ABC News.

"Я ніколи не думав про зміну дати виборів. Навіщо мені це робити?" - заявив Трамп.

Він додав, що вибори нового президента США відбудуться, як і було заплановано, 3 листопада.

Раніше ексвіцепрезидент США Джо Байден припустив, що чинний глава Білого дому Дональд Трамп спробує відтермінувати нинішні президентські вибори.

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Автор: 

вибори (6721) США (23426) Трамп Дональд (6137)


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Трамп не будет переносить президентские выборы из-за коронавируса: "Зачем мне это делать?" - Цензор.НЕТ 7439
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28.04.2020 11:11 Відповісти
Заблудилось?😂🌷
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28.04.2020 11:26 Відповісти
про Трумпа мне известно немного: он надевает на голову зачесанную лысину из дохлой белки; у него жена Меланья; у него есть самолет лучше, чем у всеукраинского клоуна бубочки... может, в 1000 раз лучше; а еще он четырежды банкрот, и, стало быть, либо туп, как трамп, либо как трамп хитрожопый...
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28.04.2020 11:15 Відповісти
Начебто справжній "гігант думки", а по суті - рудий тупий блазень.
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28.04.2020 11:24 Відповісти
 
 