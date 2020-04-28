Росія обійшла Іран за кількістю хворих на COVID-19: за добу - 6,4 тис. нових випадків, усього 93,5 тис. заражених
Понад 6,4 тисяч нових випадків зараження коронавірусом COVID-19 зареєстровано в Росії за минулу добу, загальна кількість зареєстрованих діагнозів у країні досягла позначки в 93,5 тисяч.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс, про це повідомляє оперативний штаб РФ.
"За останню добу в Росії підтверджених випадків коронавірусної інфекції COVID-19 - 6411 в 83 регіонах, в тому числі виявлено активно як контактні і без клінічних проявів 2609 (40,7%) випадків", - йдеться в повідомленні штабу у вівторок.
Всього в Росії зареєстровані 93 558 випадків (+ 7,4%) коронавірусної інфекції в 85 регіонах РФ, додали в штабі. За цим показником Росія обійшла Іран, де, за останніми даними Університету Джонса Гопкінса, налічується 91 472 підтверджени діагнози. Напередодні, як повідомлялося, за загальною кількістю випадків Росія обігнала Китай (зараз - 83 918 діагнозів).
З 93,5 тис. діагнозів у Росії 3075 зареєстровані за добу в Москві. Таким чином, загальна кількість діагнозів у столиці РФ зросла до 48 426, випливає з даних штабу.
Крім того, за добу підтверджено 72 летальні випадки з коронавірусом, з них 44 - в Москві. За весь період від коронавірусу в Росії померли 867 осіб. В апараті віцепрем'єра Тетяни Голікової журналістам сказали, загальна кількість померлих по РФ за весь час була напередодні уточнена: замість 794 смертей по країні точний показник - 795.
Крім того, за минулу добу виписано як одужалих 1110 осіб, з них 606 - у Москві. За весь період виписано 8456 тих, хто вилікувалися.
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Новая власть Украины отменила безвиз.
Кабинет министров временно запретил Украинской выезжать за границу с целью работы, сохранив возможность покинуть страну через наземные пункты пропуска только для посещения родственников, проживающих в странах Европейского Союза.
Оставлять Украину можно только для посещения родственников, проживающих в странах ЕС.
Об этом сообщил посол Эстонии в Киеве каймой Кууск.
Кайма Кууск также добавил, что запрет на выезд сезонных работников установлено без конкретной даты.
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Но что интересно - там сделали (ну, или написали, что сделали) более 3 000 000 тестов!
Зебедил!!!! Тварь!!! Где у нас те миллионы тестов, о которых ты пиз.дел своим гнусавым голосом почти каждый день???
та пи)(уй, сказали рассейские пионэры....
Аллах!
Убивайте их всех - кто чей потом разберётесь!
Нам безработицу продлил
И вновь - деньжонок не давая:
На кой они народу в мае,
Когда, на солнышко сощурясь,
И так должно быть всё в ажуре?
Ведь, не дербанить же друзей
Или, тем паче, дочерей.
Не теребить же обшаки
С офшорами, и не с руки
Расстраивать виолончели,
А посему - плюс две недели
Ещё, по-царски объявил,
Пущай гуляют на свои.
И, правда же, как ни крути,
Лохов удобней не найти.