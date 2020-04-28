Росія обійшла Іран за кількістю хворих на COVID-19: за добу - 6,4 тис. нових випадків, усього 93,5 тис. заражених

Понад 6,4 тисяч нових випадків зараження коронавірусом COVID-19 зареєстровано в Росії за минулу добу, загальна кількість зареєстрованих діагнозів у країні досягла позначки в 93,5 тисяч.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс, про це повідомляє оперативний штаб РФ.

"За останню добу в Росії підтверджених випадків коронавірусної інфекції COVID-19 - 6411 в 83 регіонах, в тому числі виявлено активно як контактні і без клінічних проявів 2609 (40,7%) випадків", - йдеться в повідомленні штабу у вівторок.

Всього в Росії зареєстровані 93 558 випадків (+ 7,4%) коронавірусної інфекції в 85 регіонах РФ, додали в штабі. За цим показником Росія обійшла Іран, де, за останніми даними Університету Джонса Гопкінса, налічується 91 472 підтверджени діагнози. Напередодні, як повідомлялося, за загальною кількістю випадків Росія обігнала Китай (зараз - 83 918 діагнозів).

З 93,5 тис. діагнозів у Росії 3075 зареєстровані за добу в Москві. Таким чином, загальна кількість діагнозів у столиці РФ зросла до 48 426, випливає з даних штабу.

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Крім того, за добу підтверджено 72 летальні випадки з коронавірусом, з них 44 - в Москві. За весь період від коронавірусу в Росії померли 867 осіб. В апараті віцепрем'єра Тетяни Голікової журналістам сказали, загальна кількість померлих по РФ за весь час була напередодні уточнена: замість 794 смертей по країні точний показник - 795.

Крім того, за минулу добу виписано як одужалих 1110 осіб, з них 606 - у Москві. За весь період виписано 8456 тих, хто вилікувалися.