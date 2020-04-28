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Новини Коронавірус і карантин
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Росія обійшла Іран за кількістю хворих на COVID-19: за добу - 6,4 тис. нових випадків, усього 93,5 тис. заражених

Росія обійшла Іран за кількістю хворих на COVID-19: за добу - 6,4 тис. нових випадків, усього 93,5 тис. заражених

Понад 6,4 тисяч нових випадків зараження коронавірусом COVID-19 зареєстровано в Росії за минулу добу, загальна кількість зареєстрованих діагнозів у країні досягла позначки в 93,5 тисяч.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс, про це повідомляє оперативний штаб РФ.

"За останню добу в Росії підтверджених випадків коронавірусної інфекції COVID-19 - 6411 в 83 регіонах, в тому числі виявлено активно як контактні і без клінічних проявів 2609 (40,7%) випадків", - йдеться в повідомленні штабу у вівторок.

Всього в Росії зареєстровані 93 558 випадків (+ 7,4%) коронавірусної інфекції в 85 регіонах РФ, додали в штабі. За цим показником Росія обійшла Іран, де, за останніми даними Університету Джонса Гопкінса, налічується 91 472 підтверджени діагнози. Напередодні, як повідомлялося, за загальною кількістю випадків Росія обігнала Китай (зараз - 83 918 діагнозів).

З 93,5 тис. діагнозів у Росії 3075 зареєстровані за добу в Москві. Таким чином, загальна кількість діагнозів у столиці РФ зросла до 48 426, випливає з даних штабу.

Також читайте: Майже 900 російських військових заражені COVID-19

Крім того, за добу підтверджено 72 летальні випадки з коронавірусом, з них 44 - в Москві. За весь період від коронавірусу в Росії померли 867 осіб. В апараті віцепрем'єра Тетяни Голікової журналістам сказали, загальна кількість померлих по РФ за весь час була напередодні уточнена: замість 794 смертей по країні точний показник - 795.

Крім того, за минулу добу виписано як одужалих 1110 осіб, з них 606 - у Москві. За весь період виписано 8456 тих, хто вилікувалися.

Автор: 

карантин (18172) росія (66104) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+18
Россия обошла Иран по количеству заболевших COVID-19: за сутки - 6,4 тыс. новых случаев, всего 93,5 тыс. зараженных - Цензор.НЕТ 6223
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28.04.2020 11:22 Відповісти
+10
Россия обошла Иран по количеству заболевших COVID-19: за сутки - 6,4 тыс. новых случаев, всего 93,5 тыс. зараженных - Цензор.НЕТ 5082
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28.04.2020 11:24 Відповісти
+10
Надо рабсиянам обновить их девиз:.
"И даже в области инфекций мы впереди планеты всей!"
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28.04.2020 11:33 Відповісти
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Догонім і пєрєгонім!(Девіз Унітазії)
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28.04.2020 11:20 Відповісти
Россия обошла Иран по количеству заболевших COVID-19: за сутки - 6,4 тыс. новых случаев, всего 93,5 тыс. зараженных - Цензор.НЕТ 6223
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28.04.2020 11:22 Відповісти
Надо рабсиянам обновить их девиз:.
"И даже в области инфекций мы впереди планеты всей!"
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28.04.2020 11:33 Відповісти
Догнать США врядли удастатся а вот в большую семерку попасть реально
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28.04.2020 11:48 Відповісти
Дня через 4 Раша будет в семерке, а дней через 10-11 обгонит Германию по общему числу случаев. По активно болеющим Раша давно Германию обставила.
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28.04.2020 12:08 Відповісти
Да подождите,они еще по кривославному крестному ходу в каждом городе проведут и снизойдет на них ...эпидемия ,да и пес с ними
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28.04.2020 12:09 Відповісти
Они все умрут,сцуки
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28.04.2020 12:17 Відповісти
Ну вот и выбрали !!!
***
Новая власть Украины отменила безвиз.
Кабинет министров временно запретил Украинской выезжать за границу с целью работы, сохранив возможность покинуть страну через наземные пункты пропуска только для посещения родственников, проживающих в странах Европейского Союза.

Оставлять Украину можно только для посещения родственников, проживающих в странах ЕС.

Об этом сообщил посол Эстонии в Киеве каймой Кууск.

Кайма Кууск также добавил, что запрет на выезд сезонных работников установлено без конкретной даты.
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28.04.2020 11:21 Відповісти
путлер в бункере, нефть фьючерсы ниже Нуля за барель, победных войн нет, северный поток остановлен, корабли трубоукладчики ушли к хозяевам, пандемия рулит в Раше, голодные бунты.... Рейтин ВЦИОМ даже карманног 28%....Это крах или начало?
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28.04.2020 11:21 Відповісти
Проблема в тому, що ані в Рашці, ані в Ірані офіційні дані не заслуговують на довіру...
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28.04.2020 11:21 Відповісти
Расия, Иран, Северная Корея, Туркменистан и т.д.
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28.04.2020 11:50 Відповісти
Россия обошла Иран по количеству заболевших COVID-19: за сутки - 6,4 тыс. новых случаев, всего 93,5 тыс. зараженных - Цензор.НЕТ 5082
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28.04.2020 11:24 Відповісти
При этом така личность как главный конструктор по заграницам не ездит, и круг его общения резко граничен...а личности которые его контролируют ездят...вопрос кто заразил конструктора?
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28.04.2020 11:34 Відповісти
Главное США обогнать надо. Если уже дидов недоношенных в этом году запретили,то надо отомстить и за это.
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28.04.2020 11:24 Відповісти
КаСабов не только коронавирус чмырит, поляки вот еще подтянулись...
Россия обошла Иран по количеству заболевших COVID-19: за сутки - 6,4 тыс. новых случаев, всего 93,5 тыс. зараженных - Цензор.НЕТ 5595
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28.04.2020 11:26 Відповісти
А вот так касабы реагируют на эту новость
Россия обошла Иран по количеству заболевших COVID-19: за сутки - 6,4 тыс. новых случаев, всего 93,5 тыс. зараженных - Цензор.НЕТ 9044
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28.04.2020 11:29 Відповісти
обрати внимание, что "народу не перепадает" сказал русский Ренат Еналиев
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28.04.2020 11:36 Відповісти
Но главное, что сказал андрей дерибас! И так думает подавляющее число кацСабов...
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28.04.2020 11:40 Відповісти
Хороший кацап - дохлый кацап. Поэтому, как с бешеным животным, умертвить кацапа - это сделать благо и для него, и для всех окружающих. Недаром же у них говорят "отмучился", когда кацап заканчивает влачить свое жалкое существование
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28.04.2020 14:00 Відповісти
Так еще и до этого Россия по активным случаям (те, кто болеет в данный момент) обогнала Иран во много раз... Вот данные с сайта, там еще нет свежих данных из раши про 93,5 тыс. зараженных.

Russia
Confirmed: 87 147
Deaths: 794
Recovered: 7 346
Active: 79 007


IranConfirmed: 91 472
Deaths: 5 806
Recovered: 70 933
Active: 14 733
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28.04.2020 11:26 Відповісти
Если считать по активным случаям, то они уже и Италию догоняют
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28.04.2020 11:47 Відповісти
Мало. Треба більше. Що більше у свсобак проблем то менше шансів що будть пхати свого смердючого рила на Донбасі. Хто так не думає, той мокшанська гнида яка не визнає рашу агресором.
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28.04.2020 11:37 Відповісти
Ждем, когда ********* будет на первой позиции!
Но что интересно - там сделали (ну, или написали, что сделали) более 3 000 000 тестов!
Зебедил!!!! Тварь!!! Где у нас те миллионы тестов, о которых ты пиз.дел своим гнусавым голосом почти каждый день???
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28.04.2020 11:59 Відповісти
не останавливайтесь на достигнутом, таваристчи! выполним и перевыполним план по кроне. пятилетку за три дня! верим в ваш патынцыал! ....
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28.04.2020 12:06 Відповісти
Росія обійшла Іран за кількістю хворих на COVID-19: за добу - 6,4 тис. нових випадків, усього 93,5 тис. заражених - Цензор.НЕТ 9631
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28.04.2020 12:08 Відповісти
Росія обійшла Іран за кількістю хворих на COVID-19: за добу - 6,4 тис. нових випадків, усього 93,5 тис. заражених - Цензор.НЕТ 6505
та пи)(уй, сказали рассейские пионэры....
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28.04.2020 12:12 Відповісти
Как всегда лжете! Россия не могла обойти Иран т.к. Иран еще не дал данные за прошлые сутки. Даже по мелочам брешете, засранцы...
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28.04.2020 12:14 Відповісти
Узбагося, Иран подал все данные, расея в перде, ура товаищи!!!
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28.04.2020 15:17 Відповісти
Через три дні парашія в омріяній "великій сімці".
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28.04.2020 12:18 Відповісти
Росія обійшла Іран за кількістю хворих на COVID-19: за добу - 6,4 тис. нових випадків, усього 93,5 тис. заражених - Цензор.НЕТ 9450
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28.04.2020 12:20 Відповісти
Путлер сховався в секретному бункері бо боїться що корона вірус вижене знього ботокс і кацапи побачать яке воно нікчемне **********.
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28.04.2020 13:44 Відповісти
Похоже появился новый вид состязаний.
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28.04.2020 12:21 Відповісти
Единственная дисциплина,где искренне желаю кацапам безоговорочной победы.
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28.04.2020 12:33 Відповісти
Горіть у пеклі москалі
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28.04.2020 12:47 Відповісти
Господь!
Аллах!

Убивайте их всех - кто чей потом разберётесь!
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28.04.2020 13:05 Відповісти
"Велика і могутня Мокшанська Рось" переходить в режим судомних канікул.. По всій мокшанії відкриваються канікулярні автомати по видачі безплатних фанфуріків з нафтою замість баяришніка. Влада організовано роздає безоплатний короновірус в метро і при отримуванні дозволів на пересування. Мокщанська медицина як "обуздала видуманий пендосами вірус і зараз массово запустили безоплатну послугу такси які курсують з любого куточка необятної мокшанії до передових лікарень яким весь світ заздрить. Великий Мокш Володимирович покинув керівництво країною яка і без нього чітко і слажено іде в по свому великому шляху в ЖОПУ. Кумунізм бл... настав "УРА Мокшанушки!!" Осьвоно і настало царство Х..йловське.. всеж таки допомогли скрепи...Мокшане молилися свому Х..йлові ..і вимолили всеж таки ************ царства..
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28.04.2020 13:10 Відповісти
Росія обійшла Іран за кількістю хворих на COVID-19: за добу - 6,4 тис. нових випадків, усього 93,5 тис. заражених - Цензор.НЕТ 19
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28.04.2020 14:55 Відповісти
Чекає що Трампушка пожаліє і зніме санкції. Через цю надію пустив своїх холопов під коронавірус.
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28.04.2020 17:26 Відповісти
Опять из бункера гебил
Нам безработицу продлил
И вновь - деньжонок не давая:
На кой они народу в мае,
Когда, на солнышко сощурясь,
И так должно быть всё в ажуре?

Ведь, не дербанить же друзей
Или, тем паче, дочерей.
Не теребить же обшаки
С офшорами, и не с руки
Расстраивать виолончели,
А посему - плюс две недели
Ещё, по-царски объявил,
Пущай гуляют на свои.

И, правда же, как ни крути,
Лохов удобней не найти.
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28.04.2020 21:47 Відповісти
 
 