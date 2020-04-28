У ресторані відбуваються особисті зустрічі. Це такий штаб, - "слуга народу" Тищенко пояснив, чому його заклад приймає ВІП-гостей, попри карантин

На думку "слуги народу" Миколи Тищенка, в тому, що його ресторан "Велюр" у центрі Києва, попри карантин, приймає ВІП-гостей, немає жодних порушень.

Про це на своїй сторінці в інстаграмі написав нардеп від СН Микола Тищенко, передає Цензор.НЕТ.

"Життя просте. І брехня в цьому житті відмінно продається. Я, звичайно, чудово розумію, що зараз час "медіа-полювання", фейків, скандалів. Але іноді все занадто банально. Журналісти Бігус.інфо нібито впіймали мене на гарячому біля ресторану "Велюр". І побічно дійшли висновку про те, що мені карантинні закони не писані. Само собою це не так. А тому і доводиться періодично зривати брехливі маски. Так, справді в ресторані "Велюр" іноді відбуваються особисті зустрічі. По складах читайте - "особисті зустрічі". Поодинокі зустрічі. Це своєрідний такий штаб. Але ресторан не працює для відвідувачів. Немає жодних порушень і близько. Я суворо дотримуюся карантинних заходів і впевнений, що тільки розрив соціальної дистанції і тимчасове обмеження громадської активності дозволить нам стримати поширення інфекції ... У "Велюрі" ж я зустрічаюся зі своїми помічниками. З невеликою кількістю людей, які так чи інакше готують велику програму ... перетворення міста Києва. Бо я категорично втомився жити в неохайному і дедалі більш незатишному місті. Я хочу іншої якості життя ... Зрозуміло, якщо є "інформаційне замовлення", правда нікому не потрібна. Але мені зараз неймовірно соромно від того, що мої рідкісні, поодинокі гості змушені виходити з ресторану ... голодними. Це так мені не властиво. Але час диктує свої правила", - заявив Тищенко.

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"Вау, Тищенко, як виявилося, "зриває маски"! З Бігуса? Можна ще записати відосик у картатій сорочці... Зривання чи навіть знімання масок - це, між іншим, порушення режиму. Ну й "особисті зустрічі" - це саме те, чим займаються в ресторанах майже всі відвідувачі", - прокоментував заяву Тищенка генеральний продюсер espreso.tv Олексій Мустафін.

Раніше з'ясувалося, що ресторан "слуги народу" Тищенка в центрі Києва приймає ВІП-гостей, незважаючи на карантин.



