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Новини
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Тіло чоловіка з вогнепальним пораненням голови виявили в Оболонському районі столиці, - джерело

Тіло чоловіка з вогнепальним пораненням голови виявили в Оболонському районі столиці, - джерело

Вранці 28 квітня в Оболонському районі Києва було виявлено труп чоловіка з вогнепальним пораненням у голову.

Про це повідомило Цензор.НЕТ джерело в правоохоронних органах.

Зазначається, що тіло чоловіка знайшли в гумовому човні на річці Дніпро сьогодні близько 9:30.

На вигляд йому до 50 років і у нього вогнепальне поранення голови.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У лісосмузі на київському Виноградарі виявлено закопаний мішок із тілом чоловіка, - Нацполіція

Автор: 

Київ (19672) труп (100)


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Топ коментарі
+2
помер від короновірусу!
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28.04.2020 11:29 Відповісти
+2
вогнепал, то супутні захворювання
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28.04.2020 11:32 Відповісти
+2
Сборище ублюдков
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28.04.2020 12:11 Відповісти
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помер від короновірусу!
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28.04.2020 11:29 Відповісти
От огнестрельного короновируса!
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28.04.2020 11:30 Відповісти
вогнепал, то супутні захворювання
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28.04.2020 11:32 Відповісти
Или источник заражения.
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28.04.2020 11:38 Відповісти
осложнение в виде пули в голову.
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28.04.2020 11:30 Відповісти
дурак, и шутки твои дурацкие...
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28.04.2020 16:45 Відповісти
чурка пошутила
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28.04.2020 11:31 Відповісти
та ладно. минздраву, значит, можно, а остальным нет?
новость за вчера - мужчина скончался от тромба в ноге, что стало осложнением коровавируса.
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28.04.2020 11:33 Відповісти
А может и застрелился от того, что заразился. Как не крути короновирус виноват.
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28.04.2020 11:41 Відповісти
странно.....ноги не пострадали.......почему не побежал в больницу?
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28.04.2020 12:02 Відповісти
коля оболонский не выдержал позора?)
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28.04.2020 11:31 Відповісти
Где в новости слова о самоубийстве ? Вариант что какая то мразь подстрелила рыбака с берега не допускается ?
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28.04.2020 11:38 Відповісти
А следы пороха на зубах откуда?
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28.04.2020 11:42 Відповісти
В новости Цензор.нет такой инфы нет.
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28.04.2020 11:51 Відповісти
Дык, о наличии у него зубов, они тоже ничего не писали. Это не значит, что он был беззубый.
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28.04.2020 12:07 Відповісти
Сборище ублюдков
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28.04.2020 12:11 Відповісти
може непощастило коли бабло комусь передавав
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28.04.2020 14:53 Відповісти
 
 