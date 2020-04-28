Тіло чоловіка з вогнепальним пораненням голови виявили в Оболонському районі столиці, - джерело

Вранці 28 квітня в Оболонському районі Києва було виявлено труп чоловіка з вогнепальним пораненням у голову.

Про це повідомило Цензор.НЕТ джерело в правоохоронних органах.

Зазначається, що тіло чоловіка знайшли в гумовому човні на річці Дніпро сьогодні близько 9:30.

На вигляд йому до 50 років і у нього вогнепальне поранення голови.

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