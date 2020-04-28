В Австрії з початку травня скасовують режим самоізоляції і дозволяють заходи до 10 осіб

Міністр охорони здоров'я Австрії Рудольф Аншобер заявив, що уряд країни не планує продовжувати обов'язковий режим самоізоляції у зв'язку з карантином, який закінчується 30 квітня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

За словами міністра, після 30 квітня людям буде дозволено залишати свої будинки не тільки в разі екстреної необхідності. Також ву Австрії буде дозволено проведення заходів за участю не більше 10 осіб, а участь в похоронах зможуть взяти до 30 осіб.

Такі заходи будуть діяти до кінця червня, далі обмеження будуть переглянуті.

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