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В Австрії з початку травня скасовують режим самоізоляції і дозволяють заходи до 10 осіб
Міністр охорони здоров'я Австрії Рудольф Аншобер заявив, що уряд країни не планує продовжувати обов'язковий режим самоізоляції у зв'язку з карантином, який закінчується 30 квітня.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.
За словами міністра, після 30 квітня людям буде дозволено залишати свої будинки не тільки в разі екстреної необхідності. Також ву Австрії буде дозволено проведення заходів за участю не більше 10 осіб, а участь в похоронах зможуть взяти до 30 осіб.
Такі заходи будуть діяти до кінця червня, далі обмеження будуть переглянуті.
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PS: интересно, как наличие трупа в компании собравшихся уменьшает риск распространения вируса? Кто-нибудь может мне объяснить?
Если человек плачет - вероятность заражения через слизистую глаз и носа ниже.
Ну, и как минимум один в компании вирусы точно не выделяет.
Чуваки ищите,Естьь Путлер,есть РАБссия,нет Путлера вам КРАНТЫ...,Поднимите авиаци,космические войска,Ракетные войска...ГДЕ то же должен быть главный ПИ...р РАБссии...