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Новини Коронавірус і карантин
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В Австрії з початку травня скасовують режим самоізоляції і дозволяють заходи до 10 осіб

В Австрії з початку травня скасовують режим самоізоляції і дозволяють заходи до 10 осіб

Міністр охорони здоров'я Австрії Рудольф Аншобер заявив, що уряд країни не планує продовжувати обов'язковий режим самоізоляції у зв'язку з карантином, який закінчується 30 квітня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

За словами міністра, після 30 квітня людям буде дозволено залишати свої будинки не тільки в разі екстреної необхідності. Також ву Австрії буде дозволено проведення заходів за участю не більше 10 осіб, а участь в похоронах зможуть взяти до 30 осіб.

Такі заходи будуть діяти до кінця червня, далі обмеження будуть переглянуті.

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Автор: 

Австрія (975) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Судя по тому, что власть Зеленского просто копирует европейские действия с опозданием на неделю или две недели, то в Украине отменят самоизоляцию через две недели, после 12 мая.
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28.04.2020 11:32 Відповісти
Только людям праздники перегадили и сорвали посевную ((
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28.04.2020 11:56 Відповісти
КоронвиРУСный дерьмоФейк Путлера сдал Лукашенко...БАЦЬКЕ РЕСПЕКТ... не заразившее никого в Мире гоффно продолжает свое рекламное дерьмо дальше по Миру...
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28.04.2020 11:33 Відповісти
Цитата: "разрешено проведение мероприятий с участием не более 10 человек, а участие в похоронах смогут принять до 30 человек." Замечательно! Раньше, чтоб выйти на улицу, использовали предлог "выгула собачки". Теперь для хорошей пати придется брать в аренду покойничка. Дискотеки могут открываться, главное, чтоб в подсобке труп был приготовлен - на случай проверки.

PS: интересно, как наличие трупа в компании собравшихся уменьшает риск распространения вируса? Кто-нибудь может мне объяснить?
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28.04.2020 11:33 Відповісти
Если у дам вуали - это снижает вероятность передачи вируса.

Если человек плачет - вероятность заражения через слизистую глаз и носа ниже.
Ну, и как минимум один в компании вирусы точно не выделяет.
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28.04.2020 11:42 Відповісти
"Самоизоляция" это у кацапов. В нормальных странах карантин карантином называют.
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28.04.2020 11:35 Відповісти
Говорят что Путлер исчез из специального бункера МО РАБссии.
Чуваки ищите,Естьь Путлер,есть РАБссия,нет Путлера вам КРАНТЫ...,Поднимите авиаци,космические войска,Ракетные войска...ГДЕ то же должен быть главный ПИ...р РАБссии...
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28.04.2020 11:42 Відповісти
 
 