34 нові випадки COVID-19 зафіксували на Київщині, загалом 604 особи інфіковано, - ОДА

Станом на 10:00 28 квітня 2020 року офіційно підтверджено 604 випадки захворювання на коронавірус.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Київської ОДА.

За минулу добу виявлено 34 нові випадки.

Загалом офіційно підтверджено 604 випадки захворювання на коронавірус.

З них на стаціонарному лікуванні - 134 особи, на амбулаторному лікуванні (самоізоляція) - 470 осіб. Серед них 50 дітей.

Одужали 63 людини, зокрема 4 дитини.

За час пандемії померло - 13 осіб: 6 випадків - Києво-Святошинський р-н (Вишневе, с. Святопетрівське, с. Гатне, с. Тарасівка), 1 випадок - Макарівський р-н (с. Мостище), 1 випадок – м. Біла Церква, 1 випадок - м. Фастів, 1 випадок – м. Васильків, 1 випадок - Ставищенський р-н, 1 випадок - м. Українка, Обухівський р-н.

За період із 14.03.2020 загалом до Київського обласного лабораторного центру надійшло 2163 підозри на COVID-19. За останню добу отримано 70 повідомлень про підозру. Встановлено медичне спостереження за 3878 контактними особами.

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