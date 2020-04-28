Понад 70% українців планують на травневі свята сидіти вдома, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА
Більшість українців заявили, що планують бути вдома на травневі вихідні.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать результати опитування соцгрупи "Рейтинг".
Зазначається, що 74% опитаних українців планують бути вдома на травневі свята. 17% респондентів мають намір зайнятися домашнім господарством, 8% хочуть відвідати рідних, близьких, 5% - провести час з друзями, знайомими, 1% - поїхати в подорож по країні.
Соціологи зауважили, що про бажання зайнятися домашнім господарством частіше говорили жителі заходу і центру, жителі сіл.
Відвідати рідних і близьких більше хоче молодь, чоловіки і більш забезпечені респонденти.
Опитування проводилося 24-25 квітня у всіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму і Донбасу серед 1200 респондентів. Метод опитування: CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Похибка - не більше 2,8%.
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Так ото ж...
Карантин, приведший к росту цен на продукты питания, валютному кризису, массовой безработице и полная некомпетентность правительства и руководства Ливана, спровоцировали протесты.
Крушат банки,полицейские участки, правительственные учреждения, перекрывают дороги, жгут шины, даже закидывают боевыми гранатами машины силовиков.
В ответ открыт огонь, в том числе с использованием боевых патронов.
вони так вважають!
ги
см. "Культура" - https://maidanfire.blogspot.com/2020/04/blog-post.html
Сразу уточню - я против.