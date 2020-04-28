Понад 70% українців планують на травневі свята сидіти вдома, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА

Більшість українців заявили, що планують бути вдома на травневі вихідні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать результати опитування соцгрупи "Рейтинг".

Зазначається, що 74% опитаних українців планують бути вдома на травневі свята. 17% респондентів мають намір зайнятися домашнім господарством, 8% хочуть відвідати рідних, близьких, 5% - провести час з друзями, знайомими, 1% - поїхати в подорож по країні.

Соціологи зауважили, що про бажання зайнятися домашнім господарством частіше говорили жителі заходу і центру, жителі сіл.

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Відвідати рідних і близьких більше хоче молодь, чоловіки і більш забезпечені респонденти.

Опитування проводилося 24-25 квітня у всіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму і Донбасу серед 1200 респондентів. Метод опитування: CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Похибка - не більше 2,8%.