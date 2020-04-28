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Новини Коронавірус і карантин
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Понад 70% українців планують на травневі свята сидіти вдома, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА

Більшість українців заявили, що планують бути вдома на травневі вихідні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать результати опитування соцгрупи "Рейтинг".

Зазначається, що 74% опитаних українців планують бути вдома на травневі свята. 17% респондентів мають намір зайнятися домашнім господарством, 8% хочуть відвідати рідних, близьких, 5% - провести час з друзями, знайомими, 1% - поїхати в подорож по країні.

Понад 70% українців планують на травневі свята сидіти вдома, - опитування Рейтингу 01

Соціологи зауважили, що про бажання зайнятися домашнім господарством частіше говорили жителі заходу і центру, жителі сіл.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 43% українців вважають, що ситуація з COVID-19 у країні погіршується, 15% - що поліпшується, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА

Понад 70% українців планують на травневі свята сидіти вдома, - опитування Рейтингу 02

Відвідати рідних і близьких більше хоче молодь, чоловіки і більш забезпечені респонденти.

Опитування проводилося 24-25 квітня у всіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму і Донбасу серед 1200 респондентів. Метод опитування: CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Похибка - не більше 2,8%.

Автор: 

карантин (18172) опитування (1970) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+9
Краще би ці 70% сиділи вдома під час виборів...
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28.04.2020 11:39 Відповісти
+8
Вчера ливанский народ самостоятельно отменил карантин и вышел на улицы.
Карантин, приведший к росту цен на продукты питания, валютному кризису, массовой безработице и полная некомпетентность правительства и руководства Ливана, спровоцировали протесты.
Крушат банки,полицейские участки, правительственные учреждения, перекрывают дороги, жгут шины, даже закидывают боевыми гранатами машины силовиков.
В ответ открыт огонь, в том числе с использованием боевых патронов.

Более 70% украинцев планируют на майские праздники сидеть дома, - опрос "Рейтинга" - Цензор.НЕТ 8778
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28.04.2020 11:40 Відповісти
+7
В Ливане народовластие, не то что у нас.
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28.04.2020 11:41 Відповісти
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Что значит "сидеть дома"? Картошка сама себя не посадит!
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28.04.2020 11:37 Відповісти
Брехня , я на рыбалку пойду .
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28.04.2020 11:38 Відповісти
не пойдешь
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28.04.2020 11:51 Відповісти
я как ходил по окрестностям, так и сейчас хожу,.. и ношу с собой комплект метательных ножей... местные бравые афакофцы это знают, и меня просто "никто не замечает"...
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28.04.2020 12:05 Відповісти
Не хорошим хвалишься.
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28.04.2020 12:53 Відповісти
Почему же? Я делаю то, что мне нравится, без посягательства на чужое. Это моё персональное право, гарантированное, во-первых, Конституцией, и во-вторых, целых набором законодательных актов, а не рулоном казал-мазал от Зю, Шмыги и Афакофа... Более того, в ответ на преступный прессинг я готов отстаивать своё Право самым решительным образом. Разве не про это были Майданы? Разве не поэтому Украина сейчас воюет с теми, кто только и делает, что "хвалится хорошим"?
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28.04.2020 13:32 Відповісти
Рисковать своей ,и не только ,жизнью,чтобы порыбачить ? Как-то не равнозначно.
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28.04.2020 14:17 Відповісти
На майские и так большинство сидело дома. В лесу был на майские, когда пионером в лес погнали, кашу вареную на костре ели. Больше - ни разу.
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28.04.2020 11:39 Відповісти
Краще би ці 70% сиділи вдома під час виборів...
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28.04.2020 11:39 Відповісти
Ой,порошенко был бы в миллион раз хуже.У него уже крышу снесло бы от своей значимости и безнаказанности.
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28.04.2020 11:52 Відповісти
би, би. якби та ка би.. Є йфакт - ви обрали Зеленого підерс.та, ворога України. Усе решта, ваші припущення.
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28.04.2020 11:55 Відповісти
Слава Свынарчукам ! Слава Ермакам
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28.04.2020 12:04 Відповісти
а де вирок по Свнарчукам? Скліьки Зепітарасам потрібно ще часу, щоби в такій "очевидній та доведеній справі" поставити крапку? Чого не вистачає, матеріалів виготовлених ФСБ саме для виборів?
Так ото ж...
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28.04.2020 12:13 Відповісти
🎯👍
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28.04.2020 12:06 Відповісти
Вчера ливанский народ самостоятельно отменил карантин и вышел на улицы.
Карантин, приведший к росту цен на продукты питания, валютному кризису, массовой безработице и полная некомпетентность правительства и руководства Ливана, спровоцировали протесты.
Крушат банки,полицейские участки, правительственные учреждения, перекрывают дороги, жгут шины, даже закидывают боевыми гранатами машины силовиков.
В ответ открыт огонь, в том числе с использованием боевых патронов.

Более 70% украинцев планируют на майские праздники сидеть дома, - опрос "Рейтинга" - Цензор.НЕТ 8778
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28.04.2020 11:40 Відповісти
В Ливане народовластие, не то что у нас.
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28.04.2020 11:41 Відповісти
та да... у вас на Росії взагалі піз.дец...
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28.04.2020 12:14 Відповісти
только массовое неповиновение останавливает действие преступных распоряжений...
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28.04.2020 11:59 Відповісти
Москва большая иди, неповиновайся. КТо тебе мешает?
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28.04.2020 12:14 Відповісти
И я огородом занимаюсь. Батат буду пробовать садить, на картошку места маловато.
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28.04.2020 11:40 Відповісти
а як жиж!
вони так вважають!
ги
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28.04.2020 11:41 Відповісти
Более 70% украинцев планируют на майские праздники сидеть дома, - опрос "Рейтинга" - Цензор.НЕТ 1943
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28.04.2020 11:42 Відповісти
наголосували по пріколу.
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28.04.2020 11:43 Відповісти
А я сяду в авто та поъду на дачу шашлики жарити... Так до якоъ категорыъ я выдношусь?
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28.04.2020 11:46 Відповісти
К категории тех у кого есть авто, дача и шашлыки.
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28.04.2020 11:48 Відповісти
Думаю так зроблять більшість. А вони тут 70% яких ось впарюють
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28.04.2020 11:53 Відповісти
Тут не об этом речь. У нас вон к примеру в городе была некая естественным образом образовавшаяся лаундж зона, где народ всегда по поводу, а чаще без повода жарил шашлыки. Потом там рядом церковь построили и спорткомплекс. Но часть зоны хотя и уменьшилась но осталась. Ее облагородили и продолжают использовать для данного "обряда" . Мы еще шутим - нагрешил с шашлыками есть рядом где грехи замолить . Так вот на каждый мало-мальский праздник или выходной там народ чуть ли друг у друга не на головах сидит. Плотность желающих пожарить шашлыки и усугубить спиртным просто зашкаливает. Я думаю, что подобные моменты хотят исключить. Посему и продлили карантин на 1 и 9 мая.
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28.04.2020 12:06 Відповісти
Ну и не у каждого возможность есть выехать на природу шашлыков пожарить. Кроме того шашлык ведь не еда, а закуска. Посему выезд надо организовывать не на один день.
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28.04.2020 12:08 Відповісти
Ну для мене шашлик це не закуска, а їжа. Але на першому плані сам процес, підготовка до нього, свіже повітря, посидіти так в розкладній дачці проти сонечка погрітися в тишині відпочити від міста, випити кави та т.і. Я ж у своєму дворі і окрім мене та дружини нікого не буде. Хіба Шо там сусід Вася який ******** випити забреде на димок. Я йому чарчину наллю, а він мені про свої та сільські "справи" розкаже після чарочки...
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28.04.2020 12:16 Відповісти
до категорії кацапів, в яких української розкладки немає
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28.04.2020 11:50 Відповісти
Сам ти кацап! Просто забув клаву перемкнути на українську.
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28.04.2020 11:51 Відповісти
Не звертайте уваги. Тут навіжених вистачає. Політизують все що треба і не треба.
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28.04.2020 12:31 Відповісти
до домашніх.
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28.04.2020 11:52 Відповісти
Ну слава Богу хоч не до кацапів. А то тут трохи вище якийсь Страннік чи сраннік віртуальний, нумерований звинуватив, що я кацап
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28.04.2020 11:57 Відповісти
Нет, не Странник, другой ник
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28.04.2020 12:24 Відповісти
Ай, ай ай. Як нечемно. Ви вкрай неуважні. І де ж це я Вас в цьому звинуватив?
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28.04.2020 12:33 Відповісти
Вельмишановний, прошу вибачення. Так дійсно, я схибив. Ще раз вибачте. Насправді це Гуняй Крестовоздвиженський такий висновок зробив...
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28.04.2020 12:52 Відповісти
С Вас шашлык 😎
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28.04.2020 12:57 Відповісти
Странніку чи Вам?
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28.04.2020 12:58 Відповісти
Та мені навряд чи вийде. Не та страва, щоб Новою поштою висилати.
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28.04.2020 13:01 Відповісти
Тоді по чарчині та БУДЬМО!
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28.04.2020 13:30 Відповісти
Ну хіба що на свята. Бо зараз вівторок і треба ще працювати.
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28.04.2020 13:44 Відповісти
Ну на свята, на свята звичайно... Хоча це празНІК, а свято це Великдень, Різдво т.т.і.
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28.04.2020 13:46 Відповісти
Та для мене він більше навіть вихідний.
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28.04.2020 13:51 Відповісти
Зависит от того,где Вы шашлыки будете готовить 😀 Если Вы не на юге Украины, то меня угостить тоже врядли получится 😋
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28.04.2020 13:05 Відповісти
Ні-ні, я в самісінькому центрі, а дача не в дачному кооперативі, а в звичайному, українському селі
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28.04.2020 13:28 Відповісти
Я теж в центрі начебто живу. Полтавська область.
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28.04.2020 13:45 Відповісти
Колись ще в 2011 чи 2012-му лежу на пляжі в Феодосії, а рядом якась жінка-кацапка з подмосков'я з внучкою. І так слово за слово почала нахвалювати українську їжу. Каже ми оце хоч тут нормальної їди від пуза наїдаємось, бо в нас всЙО такоє нєвкусное и какое то постноє. Кажу їй, цеж кажу Крим, автономія... А от якби ви побували в звичайному селі на Полтавщині та поїли простої, сільської їжі та запили свіжим молочком що тільки коровку здоїли.... Вона каже, всЬО хватіт, хватіт... У мєня уже голова закружилась... Каже, що в молоді роки була на Полтавщині і пам'ятає вкус цього молочка...
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28.04.2020 13:55 Відповісти
Це так. В мене бабуся в селі жила на Полтавщині. Кожне літо туди батьки на канікули мене відвозили. Так шо що таке проста сільська їжа мені дуже відомо. Які вареники з полуницею, творогом та вишнею на пару готували. Який борщ з сільскої печі. Такий, що ложку як поставив - так вона і стоїть. А зверху в борщ ще й сметану клали. Так вона архіпелагом так і лежала поки не розколотиш. А варена картопля, залита смаженими шкварками з свинячого сала з цибулею. А домашня ковбаска -ммммм. А який смачний гусь печений з яблуками... Різних наїдків вистачало. Ще й рибалили, а потім бабця карасів в сметані смажила.
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28.04.2020 14:08 Відповісти
Все, досить, досить, а то в мене теж голова закрутиться...
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28.04.2020 14:29 Відповісти
Эхх, а я уже собиралась к вам на шашлыки 😀 Не судьба в этот раз. Кстати, никогда не была в центральной части Украины. Только в Киеве.
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28.04.2020 16:09 Відповісти
Зря. Вечори на хуторі біля Диканьки це щось...
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28.04.2020 20:29 Відповісти
Не сумніваюсь. Та якось не довелось. Родичів там нема, нагоди ніякої не було. Туризм по країні не розвинут.
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29.04.2020 07:23 Відповісти
Канешно я тоже буду сидеть дома! я знаю 100 способов дрочения..пока все опробуешь немало время уйдет...
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28.04.2020 11:53 Відповісти
Что за народ у нас?! Не хотят защищать свои права ... бунтуют, когда уже край... и то недолго
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28.04.2020 12:00 Відповісти
"элементарно, Ватсон: культура такая"...
см. "Культура" - https://maidanfire.blogspot.com/2020/04/blog-post.html
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28.04.2020 12:12 Відповісти
Ну, как культура... отрицательный отбор, который привел к засилью быдла... тошно от всего этого
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28.04.2020 12:22 Відповісти
Соберу бригадёнку и в ближайший лес на шашель
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28.04.2020 12:11 Відповісти
вот это правильно... а захочет кто выписать штраф... так против развеселой компании надо иметь реальную законную уверенность, а не просто казалу-мазалу Зе, Шмыги и Афаф
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28.04.2020 12:20 Відповісти
Это потому-что финансы поют романсы,а не короновирус барабанит дробь. 1-го мая 2021 90% будут сидеть дома(или лежать),а еще 9% будут собирать клубнику и крутить гайки в Польше,без календаря.
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28.04.2020 12:23 Відповісти
1 мая - выходной день во многих странах. Хотя, кто его щнает, как в Польше соблюдают права наемных украинцев
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28.04.2020 12:26 Відповісти
Ага. Дома, У родителей в деревне. После того, как помогут посадить огород.
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28.04.2020 12:27 Відповісти
В сёлах буду дома значит огород садить.
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28.04.2020 12:43 Відповісти
Где графа "выеду с друзьями на шашлыки " ?
Сразу уточню - я против.
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28.04.2020 12:48 Відповісти
Понад 70% українців планують на травневі свята сидіти вдома, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 1184
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28.04.2020 12:53 Відповісти
Брехня. Вдома будуть сидіти тільки хворі і ті яким немає куди йти.
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28.04.2020 12:54 Відповісти
это брехня!кривой рог уже на пасху массово шашлычок жарил,а тут тепло и майские!
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28.04.2020 12:58 Відповісти
А остальные 30% это чиновники и они не лохи. И они точно дома сидеть не будут.
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28.04.2020 13:02 Відповісти
Ви тільки відкрили рот,а за вас вже сказала соцгрупа "Рейтинг".
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28.04.2020 14:25 Відповісти
якісь питання наче опитувач не знає,що Україна - аграрна країна і що на травневі народ реально вдома .... на городі.
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28.04.2020 23:53 Відповісти
 
 