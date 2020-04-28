Спалах COVID-19 у Подільську: за добу зафіксовано 5 нових випадків, загалом 98 хворих, - ОДА

За минулу добу щоденна кількість нових випадків зараження на коронавірусну інфекцію в Одеській області знизилася.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Одеської обласної державної адміністрації Максим Куций.

"Станом на 9:30 28 квітня ДУ "Одеський обласний лабораторний центр МОЗ України" повідомив про 8 нових підтверджених випадків захворювання. Загальна кількість пацієнтів - 248 осіб.

5 нових випадків зафіксовано у Подільську. Наразі у місті 98 пацієнтів мають підтверджений діагноз "коронавірусна інфекція"", - написав він.

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Як зазначив Куций, посилаючись на дані головного санітарного лікаря Віктора Ляшка, країна йде в прогнозованому епідеміологічному режимі: зараз немає пікового навантаження на систему охорони здоров'я.

"Всім зараз необхідно дотримуватися карантинних заходів, дотримуватися ізоляції та правил соціального дистанціювання, аби обмеження були зняті якнайшвидше. Бережіть себе", - резюмував голова Одеської ОДА.

Як повідомлялося, минулого тижня в місто Подільск Одеської області, в якому проживають близько 40 тис. осіб, обмежили в'їзд через спалах COVID-19.

Станом на 9:30 25 квітня, в місті було зафіксовано найбільший у регіоні спалах - 56 осіб, з яких 10 медпрацівників, переважно Подільської міської лікарні, яка є опорною для COVID-19.

Уже в суботу ввечері стало відомо, що в місті інфіковано ще 32 медики - працівники іншої лікарні (районної), які контактували з померлим 19 квітня місцевим жителем - 60-річним лікарем сімейної медицини.