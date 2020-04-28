Достовірної інформації про безсимптомних носіїв коронавірусу в Україні немає: їх виявлятимуть тести на антитіла, - Степанов

Достовірної інформації про безсимптомних носіїв коронавірусу в Україні немає.

Про це заявив на пресбрифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"Не існує достовірної інформації про безсимптомних, оскільки це можливо, тільки якщо буде введено ІФА-тестування (тести імуноферментного аналізу на виявлення антитіл. - Ред.), які зараз проходять відповідну експертизу, в тому числі і українського виробництва. Але якщо подивитися на ці випадки захворювання, які ми фіксуємо в Україні, то дійсно, є певна кількість людей, які безсимптомно переносять коронавірусну хворобу COVID-19", - пояснив Степанов.

Він додав, що це побачили також завдяки розширенню кола осіб, яких почали тестувати методом ПЛР (полімеразної ланцюгової реакції).

"Більш чітко ми зможемо сказати, коли будуть саме ці цифри, які будуть підкріплені відповідним тестуванням", - говорить міністр.

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Імуноферментний аналіз (ІФА, ELISA) - метод визначення сполук/макромолекул/вірусів на основі специфічної реакції "антиген-антитіло". Утворений комплекс виявляють за допомогою ферменту. Антитіла зв'язуються виключно з певними антигенами (чужорідними для організму сполуками) - і ні з якими іншими. Переваги методу: порівняно низька ціна, стабільність реагентів, простота реєстрації, створення каскадних систем посилення хімсигналів.