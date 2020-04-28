Достовірної інформації про безсимптомних носіїв коронавірусу в Україні немає: їх виявлятимуть тести на антитіла, - Степанов
Достовірної інформації про безсимптомних носіїв коронавірусу в Україні немає.
Про це заявив на пресбрифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.
"Не існує достовірної інформації про безсимптомних, оскільки це можливо, тільки якщо буде введено ІФА-тестування (тести імуноферментного аналізу на виявлення антитіл. - Ред.), які зараз проходять відповідну експертизу, в тому числі і українського виробництва. Але якщо подивитися на ці випадки захворювання, які ми фіксуємо в Україні, то дійсно, є певна кількість людей, які безсимптомно переносять коронавірусну хворобу COVID-19", - пояснив Степанов.
Він додав, що це побачили також завдяки розширенню кола осіб, яких почали тестувати методом ПЛР (полімеразної ланцюгової реакції).
"Більш чітко ми зможемо сказати, коли будуть саме ці цифри, які будуть підкріплені відповідним тестуванням", - говорить міністр.
Імуноферментний аналіз (ІФА, ELISA) - метод визначення сполук/макромолекул/вірусів на основі специфічної реакції "антиген-антитіло". Утворений комплекс виявляють за допомогою ферменту. Антитіла зв'язуються виключно з певними антигенами (чужорідними для організму сполуками) - і ні з якими іншими. Переваги методу: порівняно низька ціна, стабільність реагентів, простота реєстрації, створення каскадних систем посилення хімсигналів.
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И, о ужас , окажется, что уже переболело этим короновирусом большая часть населения, при чем без последствий для здоровья. Как обычным гриппом. И смертность окажется мизерной от короновируса, даже меньшей чем от обычного гриппа.
В штатах уже предположили это.
Поэтому во многих штатах уже отменяют карантин, даже разрешили работу кафе, баров, косметических салонов, спортзалов, итд.
Но это означает, что похожий генетический код организм уже где-то видел (в другом вирусе). Своего рода универсальная прививка от группы вирусов.
И скорее всего эти люди короной будут болеть легко.
Около 25 процентов жителей Нью-Йорка могли быть инфицированы коронавирусом, об этом свидетельствуют результаты выборочного тестирования, представленные в понедельник губернатором штата Нью-Йорк Эндрю Куомо.
Результаты тестирования на наличие антител к COVID-19, в котором участвовали семь с половиной тысячи жителей штата, заставляют предположить, что почти 25 процентов были заражены коронавирусом. Около 15 процентов - в пригородах Нью-Йорке Вестчестере и Лонг-Айленде. Это означает, что 2 миллиона 100 тысяч ньюйоркцев могли быть инфицированы, не подозревая об этом. На остальной территории штата уровень заражений составил 3 процента.
https://www.svoboda.org/a/covid-new-york/30580480.html
кошачих білківбєшєнних огірків.
По почав, а Зе, - зевершує...