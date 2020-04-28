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Новини Коронавірус і карантин
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Достовірної інформації про безсимптомних носіїв коронавірусу в Україні немає: їх виявлятимуть тести на антитіла, - Степанов

Достовірної інформації про безсимптомних носіїв коронавірусу в Україні немає: їх виявлятимуть тести на антитіла, - Степанов

Достовірної інформації про безсимптомних носіїв коронавірусу в Україні немає.

Про це заявив на пресбрифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"Не існує достовірної інформації про безсимптомних, оскільки це можливо, тільки якщо буде введено ІФА-тестування (тести імуноферментного аналізу на виявлення антитіл. - Ред.), які зараз проходять відповідну експертизу, в тому числі і українського виробництва. Але якщо подивитися на ці випадки захворювання, які ми фіксуємо в Україні, то дійсно, є певна кількість людей, які безсимптомно переносять коронавірусну хворобу COVID-19", - пояснив Степанов.

Він додав, що це побачили також завдяки розширенню кола осіб, яких почали тестувати методом ПЛР (полімеразної ланцюгової реакції).

"Більш чітко ми зможемо сказати, коли будуть саме ці цифри, які будуть підкріплені відповідним тестуванням", - говорить міністр.

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Імуноферментний аналіз (ІФА, ELISA) - метод визначення сполук/макромолекул/вірусів на основі специфічної реакції "антиген-антитіло". Утворений комплекс виявляють за допомогою ферменту. Антитіла зв'язуються виключно з певними антигенами (чужорідними для організму сполуками) - і ні з якими іншими. Переваги методу: порівняно низька ціна, стабільність реагентів, простота реєстрації, створення каскадних систем посилення хімсигналів.

Автор: 

карантин (18172) МОЗ (5401) Степанов Максим (2198) тест (318) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+10
Копируют штаты. Там так же начали массово тестировать на антитела, то есть тех, кто уже бессимптомно переболел короновирусом.
И, о ужас , окажется, что уже переболело этим короновирусом большая часть населения, при чем без последствий для здоровья. Как обычным гриппом. И смертность окажется мизерной от короновируса, даже меньшей чем от обычного гриппа.
В штатах уже предположили это.
Поэтому во многих штатах уже отменяют карантин, даже разрешили работу кафе, баров, косметических салонов, спортзалов, итд.
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28.04.2020 11:52 Відповісти
+5
Не хочу, чтобы на мне опыты ставили, с идиотскими выводами по результатам.
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28.04.2020 11:46 Відповісти
+4
так и представил себе стадо баранов, выстроившееся в очередь для прохождения теста.
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28.04.2020 11:47 Відповісти
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Не хочу, чтобы на мне опыты ставили, с идиотскими выводами по результатам.
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28.04.2020 11:46 Відповісти
так и представил себе стадо баранов, выстроившееся в очередь для прохождения теста.
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28.04.2020 11:47 Відповісти
Кормить и лечить бесплатно наше государство не желает, а как опыты на людях- так всегда пожалуйста.
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28.04.2020 11:47 Відповісти
Степанов , а Коля Тищенко не верит в вашу брехню
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28.04.2020 11:47 Відповісти
А Серега Шахов?
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28.04.2020 11:54 Відповісти
Может , кто за пачку гречки и согласился бы, так минздрав сам удавится, чтобы гречкой поощрить тестирование.
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28.04.2020 11:49 Відповісти
Достоверной информации о бессимптомных носителях коронавируса в Украине нет: их будут выявлять тесты на антитела, - Степанов - Цензор.НЕТ 9824
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28.04.2020 11:50 Відповісти
и тут выяснится что Украина перекоронила в январе и никто этого не заметил кроме умерших от пневмонии...
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28.04.2020 11:51 Відповісти
Достоверной информации о бессимптомных носителях коронавируса в Украине нет: их будут выявлять тесты на антитела, - Степанов - Цензор.НЕТ 453
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28.04.2020 11:51 Відповісти
Копируют штаты. Там так же начали массово тестировать на антитела, то есть тех, кто уже бессимптомно переболел короновирусом.
И, о ужас , окажется, что уже переболело этим короновирусом большая часть населения, при чем без последствий для здоровья. Как обычным гриппом. И смертность окажется мизерной от короновируса, даже меньшей чем от обычного гриппа.
В штатах уже предположили это.
Поэтому во многих штатах уже отменяют карантин, даже разрешили работу кафе, баров, косметических салонов, спортзалов, итд.
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28.04.2020 11:52 Відповісти
То есть они установили, что сыворотка крови многих людей содержит достаточно высокий титр антител к одному из протеинов коронавируса КОВИД-19. А у тех людей, которых прививали коровьей оспой, был достаточный титр антител к протеинам вирусов натуральной оспы. Но это вовсе не означает, что они все бессимптомно переболели натуральной оспой.
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28.04.2020 12:01 Відповісти
Кстати, как КНР повезло: еще в январе 2020-го все говорили о массовых протестах в Гонконге, а в феврале уже все ленты забиты новостями о "страшнейшей эпидемии смертельно опасного коронавируса".
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28.04.2020 12:05 Відповісти
Об этом говорилось еще в самом начале эпидемии. Уже тогда была статистика, что под 80% переносят без симптомов. Просто в их имунном наборе оказались антитела на некоторые фрагменты данного вируса. Их наличие вовсе не означает, что они переболели короной.
Но это означает, что похожий генетический код организм уже где-то видел (в другом вирусе). Своего рода универсальная прививка от группы вирусов.
И скорее всего эти люди короной будут болеть легко.
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28.04.2020 12:29 Відповісти
Тестування на коронавірус в американських в'язницях показало, що 96% виявлених випадків були безсимптомними, - люди взагалі не підозрювали, що вони вже перехворіли, або хворіють на КОВІД-19. Тепер те ж саме виявили у жителів Нью-Йорка, - 25% уже перехворіли, переважна більшість теж безсимптомно. Тобто, смертність від коронавірусу лише трохи більша, ніж від звичайного грипу, і то, - за рахунок людей похилого віку.

Около 25 процентов жителей Нью-Йорка могли быть инфицированы коронавирусом, об этом свидетельствуют результаты выборочного тестирования, представленные в понедельник губернатором штата Нью-Йорк Эндрю Куомо.
Результаты тестирования на наличие антител к COVID-19, в котором участвовали семь с половиной тысячи жителей штата, заставляют предположить, что почти 25 процентов были заражены коронавирусом. Около 15 процентов - в пригородах Нью-Йорке Вестчестере и Лонг-Айленде. Это означает, что 2 миллиона 100 тысяч ньюйоркцев могли быть инфицированы, не подозревая об этом. На остальной территории штата уровень заражений составил 3 процента.
https://www.svoboda.org/a/covid-new-york/30580480.html
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28.04.2020 12:49 Відповісти
А если сделать ИФА масштабные анализ на кошачьи белки, то сделают вывод, что часть людей бессимптомно переболела котами? Или апельсинами... или клубникой. Есть кросс-реакции в ИФА анализе, когда активно болеющий, например, хламидозом, может дать ложнопозитивный результат теста на ВИЧ. Тут рубить с плеча не стоит.
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28.04.2020 11:55 Відповісти
Правильно! Тому треба продовжити карантін ще хоча б на рік, - поки вчені не розберуться з хламідіозом кошачих білків бєшєнних огірків.
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28.04.2020 16:48 Відповісти
А кто такие - "... эти мрази"?
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28.04.2020 11:58 Відповісти
...в психушку дали интернет...
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28.04.2020 12:05 Відповісти
Які псіхушки? Їх мали ліквідувати 1 квітня разом з тубдиспансерами за планом 2-го етапу медичної рехворми... Псіхи і тубіки вже давно серед нас.
По почав, а Зе, - зевершує...
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28.04.2020 16:54 Відповісти
идинахер министрик, сам у себя простуду выявляй дебик
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28.04.2020 12:06 Відповісти
так антитіла створються саме завдяки боротьбі імунітету з вірусом, тобто, симптоми це і є БОРОТЬБА імунної системи. нежить, кашель, підвищена температура, все це викликає не вірус, а імунна система..Звідки ж ті антитіла візьмуться,якщо імунна система не бачить кого їй знищувати, і відповдно не производить допоміжниж речовин в організмі? Нісенітниця якась.
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28.04.2020 12:08 Відповісти
"Побачили завдяки розширенню кола осіб, яких тестували методом ПЛР" Ваше "розширення" видно усім- і досі по 5000 тестів на день робиться
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28.04.2020 13:07 Відповісти
Степашка ПНХ
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28.04.2020 13:24 Відповісти
 
 