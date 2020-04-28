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Новини Коронавірус і карантин
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Продуктовим ринкам у Чернівцях дозволили працювати, - міськрада

Продуктовим ринкам у Чернівцях дозволили працювати, - міськрада

Виконавчий комітет Чернівецької міської ради на позачерговому засіданні ухвалив рішення про дозвіл роботи продовольчих ринків міста під час карантину.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Чернівецької міськради.

За відповідне рішення проголосувала більшість членів виконавчого комітету.

Рішення передбачає, що торгівля продуктами харчування здійснюватиметься за умови забезпечення персоналу та відвідувачів засобами захисту, зокрема респіраторами або захисними масками, в тому числі виготовленими самостійно. У приміщенні не має бути більше одного відвідувача на 10 кв.м. площі, також мають бути дотримані інші санітарні та протиепідемічні заходи.

Також рішенням передбачено обмеження роботи на продовольчих ринках міста та тимчасове припинення торгівлі на ринках з 20:00 до 4:00.

Контроль за виконанням рішення покладено на департамент розвитку міськради.

Також дивіться: У Чернівцях підприємці пікетують ОДА з вимогою відкрити ринки. ФОТО

Автор: 

міськрада (478) карантин (18172) ринок (460) Чернівці (562) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+8
Продуктовым рынкам в Черновцах разрешили работать, - горсовет - Цензор.НЕТ 342
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28.04.2020 12:00 Відповісти
+7
Потому, что в Черновцах люди вчера протестовали перед облгосадминистрацией, а у вас в Донецкой области нет протестов по этому поводу.
Под лежащий камень вода не течёт.
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28.04.2020 12:13 Відповісти
+5
так от ти який, "жорсткий карантин"!
Тільки не зрозуміло, чому саме в осередку найбільшої за кількості заражених області.
І ще не зрозуміло, а чому інші напрямки торгівлі 9взуття, одяг, меблі) не мають дозволу праюцвати?
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28.04.2020 12:11 Відповісти
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Продуктовым рынкам в Черновцах разрешили работать, - горсовет - Цензор.НЕТ 342
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28.04.2020 12:00 Відповісти
это в Черновцах где наибольшее количество с короной . а наш губернатор в донецкой области не мычит не телится !!!
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28.04.2020 12:05 Відповісти
Потому, что в Черновцах люди вчера протестовали перед облгосадминистрацией, а у вас в Донецкой области нет протестов по этому поводу.
Под лежащий камень вода не течёт.
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28.04.2020 12:13 Відповісти
у нас все молчат в масочку а вообще конечно жесть,чтобы вернуть себе право работать нужно дороги перекрывать (((
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28.04.2020 12:20 Відповісти
Все молчат в масочку - шикарное определение.
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28.04.2020 12:53 Відповісти
Продуктовым рынкам в Черновцах разрешили работать, - горсовет

Коля Тищенко отменил карантин
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28.04.2020 12:07 Відповісти
Ахахаха - вирус закончился шо ле? Или выздоровели все?
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28.04.2020 12:07 Відповісти
короновирус это разводка, уже всем очевидно
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28.04.2020 12:19 Відповісти
Да нунах. ))) Я когда об этом писал ещё вначале вирусакороны - на мну плевались и я тогда был мАскальским прихвостнем )))
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28.04.2020 13:05 Відповісти
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28.04.2020 12:08 Відповісти
так от ти який, "жорсткий карантин"!
Тільки не зрозуміло, чому саме в осередку найбільшої за кількості заражених області.
І ще не зрозуміло, а чому інші напрямки торгівлі 9взуття, одяг, меблі) не мають дозволу праюцвати?
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28.04.2020 12:11 Відповісти
В других областях можно было открывать, но не в Черновцах.
Там надо было ещё на карантине посидеть.
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28.04.2020 12:18 Відповісти
Боишься заразиться вирусокороной? Сиди дома!
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28.04.2020 13:06 Відповісти
Это решение местных городских властей. К тому большинство заболевших в области, а не в самом городе.
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28.04.2020 17:24 Відповісти
То есть всё можно открыть сразу,и 5 этапов не нужно ждать,правила одни для всех,открывайте везде,в том числе рестораны,кафе или Коли Тищенко можна а другим нет? Они(другие заведения ) там также проходить встреча друзей будет как у Коли
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28.04.2020 12:26 Відповісти
 
 