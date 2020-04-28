Продуктовим ринкам у Чернівцях дозволили працювати, - міськрада
Виконавчий комітет Чернівецької міської ради на позачерговому засіданні ухвалив рішення про дозвіл роботи продовольчих ринків міста під час карантину.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Чернівецької міськради.
За відповідне рішення проголосувала більшість членів виконавчого комітету.
Рішення передбачає, що торгівля продуктами харчування здійснюватиметься за умови забезпечення персоналу та відвідувачів засобами захисту, зокрема респіраторами або захисними масками, в тому числі виготовленими самостійно. У приміщенні не має бути більше одного відвідувача на 10 кв.м. площі, також мають бути дотримані інші санітарні та протиепідемічні заходи.
Також рішенням передбачено обмеження роботи на продовольчих ринках міста та тимчасове припинення торгівлі на ринках з 20:00 до 4:00.
Контроль за виконанням рішення покладено на департамент розвитку міськради.
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Под лежащий камень вода не течёт.
Коля Тищенко отменил карантин
Тільки не зрозуміло, чому саме в осередку найбільшої за кількості заражених області.
І ще не зрозуміло, а чому інші напрямки торгівлі 9взуття, одяг, меблі) не мають дозволу праюцвати?
Там надо было ещё на карантине посидеть.