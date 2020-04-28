Шмигаль вніс у Раду законопроєкт про амністію засуджених у зв'язку з епідемією коронавірусу

У Верховній Раді зареєстровано ініційований прем'єр-міністром Денисом Шмигалем законопроєкт про амністію засуджених з метою запобігання поширенню коронавірусу.

Про це йдеться на сайті парламенту, передає Цензор.НЕТ.

Проєкт закону №3397 "Про амністію засуджених (щодо запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2) зареєстровано 27 квітня, тексту законопроєкту і пояснювальної записки до нього на сайті Ради поки що немає.

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Документ має пройти розгляд у комітеті з питань правоохоронної діяльності.