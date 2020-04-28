УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10250 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
8 194 46

Шмигаль вніс у Раду законопроєкт про амністію засуджених у зв'язку з епідемією коронавірусу

Шмигаль вніс у Раду законопроєкт про амністію засуджених у зв'язку з епідемією коронавірусу

У Верховній Раді зареєстровано ініційований прем'єр-міністром Денисом Шмигалем законопроєкт про амністію засуджених з метою запобігання поширенню коронавірусу.

Про це йдеться на сайті парламенту, передає Цензор.НЕТ.

Проєкт закону №3397 "Про амністію засуджених (щодо запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2) зареєстровано 27 квітня, тексту законопроєкту і пояснювальної записки до нього на сайті Ради поки що немає.

Також читайте: За амністією можуть вийти дві-три тисячі осіб, - Малюська

Документ має пройти розгляд у комітеті з питань правоохоронної діяльності.

Шмигаль вніс у Раду законопроєкт про амністію засуджених у звязку з епідемією коронавірусу 01

Автор: 

амністія (195) ВР (15047) карантин (18172) в’язні (337) Шмигаль Денис (4648) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+14
за якою ознакою буде відбуватися амністія?
Чи почнете із "соціяльно близьких" до вас сепарів, крадіїв з бюджету, бандюків та ін?
показати весь коментар
28.04.2020 12:08 Відповісти
+14
ЗЕмрази , по статистике , из освободившихся заключённых 82 % повторно совершают преступления , то есть из за коронавируса их и сажать теперь за это не будут ? Шайка ЗЕпредателей выполняют путинский план управляемого хаоса !
показати весь коментар
28.04.2020 12:10 Відповісти
+13
"Холодное лето 53-го"... Где-то мы это уже видели....
показати весь коментар
28.04.2020 12:10 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
амнистия пожизненников? кадров не хватает Малюське?
показати весь коментар
28.04.2020 12:04 Відповісти
Скорее титушни ...Готовятся к социальным напряжениям в обществе
показати весь коментар
28.04.2020 14:00 Відповісти
Это надо было сделать еще месяц назад!
показати весь коментар
28.04.2020 12:07 Відповісти
Аферисты под амнистию подпадают?
показати весь коментар
28.04.2020 12:10 Відповісти
за якою ознакою буде відбуватися амністія?
Чи почнете із "соціяльно близьких" до вас сепарів, крадіїв з бюджету, бандюків та ін?
показати весь коментар
28.04.2020 12:08 Відповісти
Казнокрадів і рекетирів в першу чергу.
показати весь коментар
28.04.2020 12:11 Відповісти
Мене інше цікавить.ЯК амністія допоможе в боротьбі з епідемією ?
показати весь коментар
28.04.2020 13:04 Відповісти
Відповідь - ніяк. Лише ускладнить соціальну та криміногенну ситуацію.
показати весь коментар
28.04.2020 13:07 Відповісти
А можна их выпустить в кончазаспу. Всего на одну ночь, что бы они там порезвились и выдать оружие желательно, что бы от охраны отбивацца и через парканы сигать ?
показати весь коментар
28.04.2020 17:01 Відповісти
співбесіда в Малюське!

Шмыгаль внес в Раду законопроект об амнистии осужденных в связи с эпидемией коронавируса - Цензор.НЕТ 1449
показати весь коментар
28.04.2020 12:09 Відповісти
ЗЕмрази , по статистике , из освободившихся заключённых 82 % повторно совершают преступления , то есть из за коронавируса их и сажать теперь за это не будут ? Шайка ЗЕпредателей выполняют путинский план управляемого хаоса !
показати весь коментар
28.04.2020 12:10 Відповісти
Педофилы выпускают педофилов.
показати весь коментар
28.04.2020 12:10 Відповісти
"Холодное лето 53-го"... Где-то мы это уже видели....
показати весь коментар
28.04.2020 12:10 Відповісти
Берия после этого недолго прожил.
Ничему эту зелеплесень история не учит.
показати весь коментар
28.04.2020 12:18 Відповісти
І кого ж амністували ?
Сепарню ? Крадіїв ?
показати весь коментар
28.04.2020 12:10 Відповісти
Хм, если бы у меня был выбор чтобы передохли все уголовники от вируса, либо выпустить их, чтобы они продолжали грабить и убивать, я бы лучше выбрал первый вариант.
показати весь коментар
28.04.2020 12:11 Відповісти
Прикольно. Отпускайте всех и сразу. Мудрый нарид будет вам очень благодарен.
показати весь коментар
28.04.2020 12:11 Відповісти
Правильно. Планируется "особый статус ЛДНР", а как же тогда их "народные милиции" будут жить ? Ведь они же все - убийцы и террористы. А так - амнистия, и с чистой совестью могут расползтись по всей Украине.
показати весь коментар
28.04.2020 12:17 Відповісти
Що маємо:
1.в країну, до поки ше повільно розповсюджується коронавірус, знову будуть завозити з-за кордону громадян (під обсєрвацію, під особисті зобов'язання - бачили вже, як вони виконуються тмим, хто повертається). Так що повторні сплески неминучи, і хто зна, наскільки ще буде розповсюджуватися цей вірус.
2. Амністія. Добре, а куди підуть амністовані? Де вони знайдуть роботу в умовах тотального карантину та економічної кризи, яка тільки-но розпочинається? Відповідь зрозуміла: більшість піде туди, за що попередньо була позбавлена волі.
У висновку маємо "ідеальний хаос", сплекс злочинності та захворюванності, і тут на білій коняці з'являється "спаситєль атєчєства" Арсенборисич, вуаля.
Ось вам порятунок у вигляді ще жорсткішого режиму, а фактично- встановлення поліцейскої держави, і нарІд буде "за", бо іншого виходу вже не буде..
показати весь коментар
28.04.2020 12:18 Відповісти
Шмигаль потужный рехворматор!
Интересно, как амнистия может помочь в борьбе с вирусом?
Скоро и обычным людям нужно будет просить об амнистии, которых власть посадила на карантин
показати весь коментар
28.04.2020 12:19 Відповісти
Тут и второй вопрос - как амнистия поможет в борьбе с " экономической ..Опой " ?
показати весь коментар
28.04.2020 12:21 Відповісти
Це все більше нагадує свідоме створення владою хаосу. Все, як фуйло і планувало
показати весь коментар
28.04.2020 12:25 Відповісти
холодное лето 1953... пардон, ошибка 2020 года
показати весь коментар
28.04.2020 12:27 Відповісти
холодный апрель 2020
показати весь коментар
28.04.2020 12:31 Відповісти
Всё у зебилов через дупу. Сначала они в тюрьмах друг друга перезаражают коронавирусом, а потом их "на свободу с чистой совестью", чтобы заражали других. Я уже молчу о СПИДе, туберкулёзе и гепатитах.
показати весь коментар
28.04.2020 12:28 Відповісти
ой...а как же карантин? они (амнистированные) нарушают жеж принцип ..."самоизоляции"...
а если включить моск, то как амнистия может помочь шмыгалю в борьбе с коронавирусом?
т.е. на кладбища (на свежем воздухе, маска-перчатки...да и "лежат" не впритык) навести порядок и поставить пасочку-свечечку...как бы карантин... а амнистированных сидельцев без жилья-работы, но с возможными туберкулезом-СПИДом-короновирусом выпустить - счастье ???
показати весь коментар
28.04.2020 12:30 Відповісти
Освобождают места для новеньких, строителей, грузчиков и остальных которые без работы остались
показати весь коментар
28.04.2020 12:35 Відповісти
Это чтобы народ поменьше роптал. Когда на улицу будет страшно выйти, то людям будет не до политики.
показати весь коментар
28.04.2020 12:37 Відповісти
Самий модний міністр!
Перша пропозиція на посаді пустити воду в Крим, а друга випустити зеків. Чекаємо третю ідею від міністра
показати весь коментар
28.04.2020 12:42 Відповісти
СН надо срочно пополнять ряды своих избирателей.
показати весь коментар
28.04.2020 12:44 Відповісти
Чего вы раньше не сказали что преступников отпускать будете. Может я тоже что то успел бы провернуть незаконное
показати весь коментар
28.04.2020 12:55 Відповісти
Лучше бы вы сволочи декриминализировали сомнительные *преступления* типо выращивание конопли и мака. Дайте шанс аграрной стране развиваться, а не за счет них повышать *раскрываемость* и продвигаться по службе, а потом выпускать бо тюрьмы переполнены
показати весь коментар
28.04.2020 13:00 Відповісти
у пана Петра и многих других рыгов (и не только статьи) чай посерьезнее.. тяжкие или особо тяжкие преступления, а они по свободе ходят.. те, кого выпустят - просто безневинные младенцы..
показати весь коментар
28.04.2020 13:02 Відповісти
ЭТОТ ?
Шмигаль вніс у Раду законопроєкт про амністію засуджених у зв'язку з епідемією коронавірусу - Цензор.НЕТ 8540
показати весь коментар
28.04.2020 13:08 Відповісти
"Шмыгаль внес в Раду законопроект об амнистии осужденных в связи с эпидемией коронавируса" - "Создадим для преступников условия жизни лучше, чем для рабочего быдла, из тюрем будем выпускать уголовников, чтобы стало больше убийств, грабежей, нестабильности."
показати весь коментар
28.04.2020 13:17 Відповісти
Судя по сообщениям, в период экономического кризиса хотят выпустить большое количество заключенных и закрыть психбольницы.. Не ну конечно.. самое то... Как там говорится "дуракам закон не писан".
показати весь коментар
28.04.2020 13:44 Відповісти
От создателей закона Гади Савченко скоро на єкранах тв новая часть долгожданного блокбастера "Титушки 2"
показати весь коментар
28.04.2020 13:49 Відповісти
Пилять просто окуенно... что бы осужденные не заболели,пусть выходят убивают, грабят, давят мирное население.. железная логика! *****, дай бог что бы все упыри которых ты выпустишь своим законом , одновременно пришли к тебе и твоим родственникам , за данью за 12 лэт! ИДИОТ!!!
показати весь коментар
28.04.2020 14:07 Відповісти
У нам как всегда заботу проявляют больше о мертвых чем о живых! Ну впринципе понятно, забота о мертвых не так накладна, да спросить некому ))
показати весь коментар
28.04.2020 14:08 Відповісти
Не судите да не судимы будете! Не зарекайтесь там есть и много хороших людей! И не все так как вы говорите, у вас тоже есть дети, мужья, жоны, матери отцы, и вы не знаете что с ними может произойти завтра! Задумайтесь уже, и прежде чем судить кого-то, посмотрите какие вы на свободе хуже за зеков мрази, они покрайней мере, несут ответственность за преступления а вы святоши сидите судите ау самих полный шкаф скилетов! Ия уверена что каждый из вас имеет то, чего закон никогда не розделит!!! Как пишется в Библии "Кто из вас всех не без греха, бросьте камень в этого грешника "!
показати весь коментар
28.04.2020 15:48 Відповісти
если человек рецидивист, то его нада мочить без суда и следствия с полной конфискацией и клеймом "родычам" на всю жизь
показати весь коментар
28.04.2020 16:58 Відповісти
А може спочатку прийміть закон про самооборону з застосуванням вогнепальної зброї.

А то ***** спочатку менти ми вам тіпа "ничего не должны", а тепер ще кримінальників повідпускають, в більшості з яких в принципі нема за що себе без криміналу утримувати.
показати весь коментар
28.04.2020 15:58 Відповісти
Проект закона №3397 "Об амнистии осужденных (по предотвращению распространения острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2)" Источник: https://censor.net/n3192045

Так неправильно - зеки будуть вдячні короновірусу
Вікопедія пише :
В советский период амнистии привязывались к юбилеям https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F Октябрьской революции 1917 года (например, это амнистия 1967 года), в современный период регулярные амнистии связываются с юбилеями Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

Тому треба амністувати , але під назвою - з 75 річчям Перемоги !
Або у звязку з річницею обрання Зе
показати весь коментар
28.04.2020 17:02 Відповісти
Слугам уже некого назначать на руководящие должности, по этому они решили, что пора Руководителей В Законе, привлекать к власти. И за некую благодарность их амнистировать.
показати весь коментар
28.04.2020 17:32 Відповісти
Шмигайло освобождает место для своей команды.
показати весь коментар
28.04.2020 17:40 Відповісти
шмигаль *****!!!
показати весь коментар
29.04.2020 13:53 Відповісти
 
 