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Шмигаль вніс у Раду законопроєкт про амністію засуджених у зв'язку з епідемією коронавірусу
У Верховній Раді зареєстровано ініційований прем'єр-міністром Денисом Шмигалем законопроєкт про амністію засуджених з метою запобігання поширенню коронавірусу.
Про це йдеться на сайті парламенту, передає Цензор.НЕТ.
Проєкт закону №3397 "Про амністію засуджених (щодо запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2) зареєстровано 27 квітня, тексту законопроєкту і пояснювальної записки до нього на сайті Ради поки що немає.
Документ має пройти розгляд у комітеті з питань правоохоронної діяльності.
Топ коментарі
+14 Вла
показати весь коментар28.04.2020 12:08 Відповісти Посилання
+14 Леонид Тищенко #456549
показати весь коментар28.04.2020 12:10 Відповісти Посилання
+13 Kondrat
показати весь коментар28.04.2020 12:10 Відповісти Посилання
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Чи почнете із "соціяльно близьких" до вас сепарів, крадіїв з бюджету, бандюків та ін?
Ничему эту зелеплесень история не учит.
Сепарню ? Крадіїв ?
1.в країну, до поки ше повільно розповсюджується коронавірус, знову будуть завозити з-за кордону громадян (під обсєрвацію, під особисті зобов'язання - бачили вже, як вони виконуються тмим, хто повертається). Так що повторні сплески неминучи, і хто зна, наскільки ще буде розповсюджуватися цей вірус.
2. Амністія. Добре, а куди підуть амністовані? Де вони знайдуть роботу в умовах тотального карантину та економічної кризи, яка тільки-но розпочинається? Відповідь зрозуміла: більшість піде туди, за що попередньо була позбавлена волі.
У висновку маємо "ідеальний хаос", сплекс злочинності та захворюванності, і тут на білій коняці з'являється "спаситєль атєчєства" Арсенборисич, вуаля.
Ось вам порятунок у вигляді ще жорсткішого режиму, а фактично- встановлення поліцейскої держави, і нарІд буде "за", бо іншого виходу вже не буде..
Интересно, как амнистия может помочь в борьбе с вирусом?
Скоро и обычным людям нужно будет просить об амнистии, которых власть посадила на карантин
а если включить моск, то как амнистия может помочь шмыгалю в борьбе с коронавирусом?
т.е. на кладбища (на свежем воздухе, маска-перчатки...да и "лежат" не впритык) навести порядок и поставить пасочку-свечечку...как бы карантин... а амнистированных сидельцев без жилья-работы, но с возможными туберкулезом-СПИДом-короновирусом выпустить - счастье ???
Перша пропозиція на посаді пустити воду в Крим, а друга випустити зеків. Чекаємо третю ідею від міністра
А то ***** спочатку менти ми вам тіпа "ничего не должны", а тепер ще кримінальників повідпускають, в більшості з яких в принципі нема за що себе без криміналу утримувати.
Так неправильно - зеки будуть вдячні короновірусу
Вікопедія пише :
В советский период амнистии привязывались к юбилеям https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F Октябрьской революции 1917 года (например, это амнистия 1967 года), в современный период регулярные амнистии связываются с юбилеями Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
Тому треба амністувати , але під назвою - з 75 річчям Перемоги !
Або у звязку з річницею обрання Зе