За два місяці в Україні померли 100,7 тис. осіб, з них 68,5 тис. від хвороб системи кровообігу, - Держстат
В Україні в січні-лютому 2020 року померли 100 738 осіб.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Держстат.
Найбільше людей померло від хвороб системи кровообігу - 68 548 осіб (з них 47 211 від ішемічної хвороби серця).
Від хвороби органів дихання померли 2404 особи, з них від грипу і пневмонії - 1326 осіб.
Від утворення пухлин померли 13 451 особа (з них від злоякісних - 13 307).
Від зовнішніх причин смерті - 4843 особи (з них від навмисного самоушкодження - 869 осіб, від транспортних нещасних випадків - 630, від отруєння алкоголем - 448, унаслідок нападу з метою вбивства і спричинення ушкоджень - 243).
Від хвороби органів травлення - 4066 осіб (з них від алкогольної хвороби печінки - 331).
Від інфекційних та паразитарних хвороб - 1345 осіб (від туберкульозу - 581, від вірусу імунодефіциту (ВІЛ) - 576).
Від хвороби нервової системи - 791 особа.
Зазначається, що Держстат надає інформацію без урахування тимчасово анексованого Криму та тимчасово непідконтрольних уряду територій Донецької і Луганської областей.
Як повідомлялося, на ранок 28 квітня зафіксовано 401 новий випадок COVID-19 в Україні: загалом - 9410, летальних - 239, одужали 992 особи.
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Коронавирус же - вопрос отдельный, он существует и убивает людей.
А от короновируса умерло аж 200 человек за два месяца...
ну теперь всем понятно, что короновирус это обычный грипп?
дебилы, мля. чё-то я не припомню такого карантина от A/H1N1 в 2009-м.
Китайцы просто развели лохов с этим короновирусом.
так вот в документе, опубликованном в статье есть графа - умерших от гриппа и пневмонии.
Это за январь-февраль этого года (когда не было никакого короновируса).
так вот умерло от обычного гриппа и пневмонии - 1326 человек (код j10-j18) за два месяца...
А сейчас сколько за два месяца кононовируса?
200 - 250
И откуда ты взял, что от коронавируса умерло 200-250 человек, если коронавирус не диагностируют? Умерших от коронавируса пишут, как умерших от гриппа и пневмонии, сердечно-сосудистых заболеваний и проч. Это - доступно? Нет? Пошел нах.
Если следовать вашей логике и предположить, что в январе-феврале уже был короновисрус, так тем более тогда выходит, что короновирус это пшик а не пандемия.
Ибо умерло за 4 месяца от короновируса (включив туда данные умерших по гриппу 1326) чуть более полторы тысячи человек .
Это в один день умирает столько человек в Украине.... А тут аж за 4 месяца... от короновируса.
Если ты так боишься вирусов, то сиди на самоизоляции вечно и не выходи из дома, а все остальные нормальные люди будут жить полноценной жизнью...
ну и что, что заразится завтра 20 тысяч, если уже например 10 миллионов успешно переболели вирусом?
Сколько из этих 20 тысяч умрёт?
США не пример, там живёт треть миллиарда людей, для них 20 тысяч умерших это мизер.
Ну а шо вам Куприк казав ? Сердечно-сосудистые заболевания . Я тоже от этого сдохну , а не от ваших смешных коронавирусов .
а тем кому меньше - запрещено подходить к речке и посещать парки и скверы.
Начинаем бег на месте,
В выигрыше даже начинающий.
Красота! Среди бегущих.
Первых нет и отстающих -
Бег на месте общепримиряющий! (с)
Но пандемии и карантин не вводят каждый год.
Травят нас гады.
Около 25 процентов жителей Нью-Йорка могли быть инфицированы коронавирусом, об этом свидетельствуют результаты выборочного тестирования, представленные в понедельник губернатором штата Нью-Йорк Эндрю Куомо.
Результаты тестирования на наличие антител к COVID-19, в котором участвовали семь с половиной тысячи жителей штата, заставляют предположить, что почти 25 процентов были заражены коронавирусом. Около 15 процентов - в пригородах Нью-Йорке Вестчестере и Лонг-Айленде. Это означает, что 2 миллиона 100 тысяч ньюйоркцев могли быть инфицированы, не подозревая об этом. На остальной территории штата уровень заражений составил 3 процента.
https://www.svoboda.org/a/covid-new-york/30580480.html
Мировой фашистский новый порядок установлен.
или совсем наоборот..... ?????
Вони прямо хочуть самі себе утилізувати...
Інакше ви б знали що "от ишемической болезни сердца" це те що викликає цей вірус... Але навіщо я це пояснюю макакам.