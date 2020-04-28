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За два місяці в Україні померли 100,7 тис. осіб, з них 68,5 тис. від хвороб системи кровообігу, - Держстат

За два місяці в Україні померли 100,7 тис. осіб, з них 68,5 тис. від хвороб системи кровообігу, - Держстат

В Україні в січні-лютому 2020 року померли 100 738 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Держстат.

Найбільше людей померло від хвороб системи кровообігу - 68 548 осіб (з них 47 211 від ішемічної хвороби серця).

Від хвороби органів дихання померли 2404 особи, з них від грипу і пневмонії - 1326 осіб.

Від утворення пухлин померли 13 451 особа (з них від злоякісних - 13 307).

Від зовнішніх причин смерті - 4843 особи (з них від навмисного самоушкодження - 869 осіб, від транспортних нещасних випадків - 630, від отруєння алкоголем - 448, унаслідок нападу з метою вбивства і спричинення ушкоджень - 243).

Від хвороби органів травлення - 4066 осіб (з них від алкогольної хвороби печінки - 331).

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Від інфекційних та паразитарних хвороб - 1345 осіб (від туберкульозу - 581, від вірусу імунодефіциту (ВІЛ) - 576).

Від хвороби нервової системи - 791 особа.

Зазначається, що Держстат надає інформацію без урахування тимчасово анексованого Криму та тимчасово непідконтрольних уряду територій Донецької і Луганської областей.

Як повідомлялося, на ранок 28 квітня зафіксовано 401 новий випадок COVID-19 в Україні: загалом - 9410, летальних - 239, одужали 992 особи.

За два місяці в Україні померли 100,7 тис. осіб, з них 68,5 тис. від хвороб системи кровообігу, - Держстат 01
За два місяці в Україні померли 100,7 тис. осіб, з них 68,5 тис. від хвороб системи кровообігу, - Держстат 02
За два місяці в Україні померли 100,7 тис. осіб, з них 68,5 тис. від хвороб системи кровообігу, - Держстат 03

Автор: 

хвороба (304) демографія (143) смерть (6779) Держстат (1614)


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Топ коментарі
+8
Ну и где карантин против этого коварного недуга?
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28.04.2020 12:18 Відповісти
+8
За два месяца в Украине умерли 100,7 тыс. человек

А от короновируса умерло аж 200 человек за два месяца...
ну теперь всем понятно, что короновирус это обычный грипп?
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28.04.2020 12:22 Відповісти
+5
А карантин - от коронавируса. От которого умерли 100 человек...
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28.04.2020 12:23 Відповісти
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Вчора на ІСТV Ляшка доколупували за цю статистику. Казав, що вона відкрита... обіцяв оприлюднити... Але відповідає держстат.
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28.04.2020 12:17 Відповісти
Так и должно быть, Ляшко зеленый брехун, его лучше просто не слушать. Коронавирус у нас не диагностируют, единственный способ понять вклад коронавируса - сравнить суммарные цифы держстата по сердечно-сосудстым заболеваниям и орви с пневмонией за февраль-март 2020-го и 2019-го года. Тогда будет что-то понятно. А так - просто пук в воду.
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28.04.2020 13:07 Відповісти
ця статистика зажди була прилюдна. потрібна оперативніша статистика, за минулий місяць хоча б
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28.04.2020 16:47 Відповісти
Ну и где карантин против этого коварного недуга?
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28.04.2020 12:18 Відповісти
Карантин придуман не против коварного недуга, а против украинцев. Экономика Украины развалена, зеле нужно это как-то объяснить. Это раз. Два - в мутной воде легче красть, а зеля не просто подонок, а подонок и вор. Поэтому под предлогом коронавируса создается искусственный хаос, под прикрытием которого зеленые воруют огромные деньги.

Коронавирус же - вопрос отдельный, он существует и убивает людей.
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28.04.2020 13:13 Відповісти
те що зеля мразота ще не означає, що треба самим вмирати від вірусу
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28.04.2020 14:23 Відповісти
За два месяца в Украине умерли 100,7 тыс. человек

А от короновируса умерло аж 200 человек за два месяца...
ну теперь всем понятно, что короновирус это обычный грипп?
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28.04.2020 12:22 Відповісти
от туберкулеза - 581. может не от того карантин вводить надо?
дебилы, мля. чё-то я не припомню такого карантина от A/H1N1 в 2009-м.
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28.04.2020 12:31 Відповісти
Ношение масок и социальная дистанция снижает и рост заболеваемости тубиком. Но палочку коха можно найти у 90% населения. Смысл всем надевать при этом маски?
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28.04.2020 12:39 Відповісти
а что бы китайцы продали кучу своих второсортных масок всему миру и заработали на этом миллиарды...
Китайцы просто развели лохов с этим короновирусом.
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28.04.2020 12:45 Відповісти
Если бы наши ЗЕговнюки не продали наши маски из госрезерва и вовремя ввели бы запрет на их вывоз, то никто никого бы не развел. Тут нечего на китайцев пенять, своих говнюков хватает.
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28.04.2020 12:54 Відповісти
Во-первых, мы не знаем, сколько людей умерло от коронавируса. Цифры, которые тут фигурируют, битые. Во вторых, карантин в Украине никакого отношения к коронавирусу не имеет. Карантин, это шоу. Карантин нужен зеле, чтоб на что-то списать катастрофические результаты своего правления. А спасаться от коронавируса людям приходится полностью самостоятельно.
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28.04.2020 12:44 Відповісти
Дурак? Мы не знаем, сколько людей умерло от коронавируса. Его у нас не диагностируют, цифры, которые озвучивает Ляшко = фуфло. Чтобы понять влияние коронавируса, нужно сравнить суммарную смертность от респираторных инфекций, сердечно-сосудистых заболеваний и заболеваний внутренних органов за этот месяц, и этот же месяц в прошлом году и в позапрошлом году. Все остальное - пустой треп.
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28.04.2020 12:35 Відповісти
Дурак это ты, раз не умеешь даже читать новость.
так вот в документе, опубликованном в статье есть графа - умерших от гриппа и пневмонии.
Это за январь-февраль этого года (когда не было никакого короновируса).
так вот умерло от обычного гриппа и пневмонии - 1326 человек (код j10-j18) за два месяца...
А сейчас сколько за два месяца кононовируса?
200 - 250
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28.04.2020 12:42 Відповісти
Еще раз для тупых. Откуда ты взял, что в январе-феврале этого года короновируса не было? Был, но спрятан в цифре умерших от гриппа и пневмонии. Чтобы понять уровень реальной смертности от коронавируса, нужно сравнить цифру умерших от гриппа и пневмонии в январе-феврале этого года, прошлого и позапрошлого. Это - понятно?

И откуда ты взял, что от коронавируса умерло 200-250 человек, если коронавирус не диагностируют? Умерших от коронавируса пишут, как умерших от гриппа и пневмонии, сердечно-сосудистых заболеваний и проч. Это - доступно? Нет? Пошел нах.
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28.04.2020 12:53 Відповісти
ещё раз для тупых, в январе-феврале умерло гриппа и пневмонии - 1326 человек. Точка.
Если следовать вашей логике и предположить, что в январе-феврале уже был короновисрус, так тем более тогда выходит, что короновирус это пшик а не пандемия.
Ибо умерло за 4 месяца от короновируса (включив туда данные умерших по гриппу 1326) чуть более полторы тысячи человек .
Это в один день умирает столько человек в Украине.... А тут аж за 4 месяца... от короновируса.
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28.04.2020 13:07 Відповісти
Не четыре, а два. 1326 человек за два месяца - вполне обычно для начала эпидемии. В Европе точно так же начиналось. Дураки вроде тебя ржали, что на дорогах больше умирает. Потом вдруг за месяц от коронавируса в той же Италии, где особенно умничали, умерло столько же, сколько за год на дорогах, а за следующий - в 8 раз больше, чем умирает за год на дорогах. Где эти умники сейчас? "Переехали" в Украину.
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28.04.2020 13:24 Відповісти
не истери... Короновирус это разводка, это уже всем очевидно.
Если ты так боишься вирусов, то сиди на самоизоляции вечно и не выходи из дома, а все остальные нормальные люди будут жить полноценной жизнью...
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28.04.2020 13:29 Відповісти
Ну что ж. Возразить тебе нечего . Ты тролль. Тупой, вонючий, российский.
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28.04.2020 13:44 Відповісти
Кацап, ты показал тут свою кацапскую суть - переход на личности, из за отсутствия аргументов.
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28.04.2020 13:49 Відповісти
так ти ж не чуєш аргументацію. те що зараз 200 загиблих - це ще не означає що через місяць не стане 20 000
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28.04.2020 14:29 Відповісти
80% перенесли короновирус без симптомов, как обычный грипп...
ну и что, что заразится завтра 20 тысяч, если уже например 10 миллионов успешно переболели вирусом?
Сколько из этих 20 тысяч умрёт?
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28.04.2020 14:33 Відповісти
20 тысяч нигде не умерло, даже в Швеции, где во время так называемой пандемии, никто не вводил карантин
США не пример, там живёт треть миллиарда людей, для них 20 тысяч умерших это мизер.
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28.04.2020 14:37 Відповісти
скільки через коронавірус отримають ускладнення на серце невідомо, їх навіть не тестуватимуть на ковід
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28.04.2020 16:49 Відповісти
+++
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28.04.2020 19:23 Відповісти
Больше всего людей умерли от болезней системы кровообращения - 68 548 человек (из них 47 211 от ишемической болезни сердца)

Ну а шо вам Куприк казав ? Сердечно-сосудистые заболевания . Я тоже от этого сдохну , а не от ваших смешных коронавирусов .
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28.04.2020 12:23 Відповісти
Формально - да. Поскольку коронавирус у нас толком не диагностируют. При том, что едва ли не в трети случаев коронавирус проявляется не как "пневмония", а как сердечная недостаточность.
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28.04.2020 12:38 Відповісти
ІШС пишуть усім, така традиція...ніякого поперднього ІШС непотребує...У Ковід19,респіраторна форма,лише Одна,з можливих... Смішні Дані й смішна дискусія Порівнюйте смертність того року з поточною. https://censor.net/user/445858
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28.04.2020 19:29 Відповісти
А карантин - от коронавируса. От которого умерли 100 человек...
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28.04.2020 12:23 Відповісти
Ляшко бьёт себя копытом в грудь, что если бы не карантин, то стопицот тыщ трупов было-бы.
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28.04.2020 12:32 Відповісти
Так и есть, несмотря на карантин. Просто записаны, как сердечно-сосудистые, пневмония и грипп. А карантин - вопрос отдельный, к вирусу отношения не имеет. Карантин это зеленое шоу для идиотов. Коронавирусу он не мешает.
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28.04.2020 13:01 Відповісти
Низкая физическая активность способствует развитию ССЗ в 1,5-2 раза чаще, чем у людей, ведущих физически активный образ жизни. Ходьба в быстром темпе в течение получаса в день может снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний приблизительно на 20%
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28.04.2020 12:27 Відповісти
Так запрещено старше 60-ти вообще выходить на улицу (кроме как в магазин и больницу, ну и если вынесут),
а тем кому меньше - запрещено подходить к речке и посещать парки и скверы.
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28.04.2020 12:31 Відповісти
Не страшны дурные вести,
Начинаем бег на месте,
В выигрыше даже начинающий.
Красота! Среди бегущих.
Первых нет и отстающих -
Бег на месте общепримиряющий! (с)
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28.04.2020 12:42 Відповісти
и вместо солнца - лампочка...
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28.04.2020 13:10 Відповісти
Нам сонця не треба нам пагтія світить...
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28.04.2020 16:50 Відповісти
Около 70 тысяч человек умерли от сердечно-сосудистых заболеваний и пневмонии... корона не только бьёт по легким... кровь - самая распространённая потология : тромбозы. Что и провоцирует инфаркты и инсульты.. люди с бессимптомным течением короны
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28.04.2020 12:32 Відповісти
Воот. Поэтому нужно сравнить цифры по сердечно-сосудистым и респираторным заболеваниям за январь-февраль-март этого года и, как минимум, прошлого. Тоггда можно что-то понять. А так все эти цифры есть зеленое фуфло.
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28.04.2020 12:58 Відповісти
На фига эти цифры, без сравнительных с прошлым годом Сколько смертей было за тот же период времени от гриппа и пневмонии
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28.04.2020 12:38 Відповісти
Точно! Уверен, статистика покажет- не только коронавирус, но и карантинные мероприятия никак не повлияли на общую смертность.
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28.04.2020 14:44 Відповісти
Думаю, что рост таки будет. Поэтому и не обнародуют сравнительные цифры до сих пор.
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28.04.2020 14:53 Відповісти
Скорее наоборот - будет падение. Меньше смертей в ДТП, меньше несчастных случаев на работе, меньше утонувших, меньше пяных драк в кабаках.
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28.04.2020 16:23 Відповісти
Я же говорила исключительно о пневмонии и гриппе.
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28.04.2020 17:38 Відповісти
Я думаю и в этой группе тоже не будет роста - те, кого причислят к умершим от коронавируса уж точно не умрут ещё раз от гриппа или от пневмонии.
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28.04.2020 19:08 Відповісти
Дело не только в умерших. Нашла интересную статистику. За январь - март 2020 года в Харьковской области зарегистрировано 9 318 случаев пневмонии.. За аналогичный период 2019 года было зафиксировано 4 253 случая пневмонии. Не все случаи приводят к летальному исходу, а вот выросшая более чем в 2 раза цифра заболевших пневмонией как минимум выглядит странно.
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28.04.2020 19:22 Відповісти
За умовчанням має бути зменшення через теплішу погоду
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28.04.2020 16:51 Відповісти
Вы просто дураки. Проблема не в смертности от короновируса, как таковой. проблема в том, что этот вирус НОВЫЙ. Помните, как появился СПИД?
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28.04.2020 12:50 Відповісти
вирусы постоянно мутируют и появляются новые штамы вирусов, каждый год...
Но пандемии и карантин не вводят каждый год.
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28.04.2020 13:08 Відповісти
Новый вирус и новый штам старого вируса - это не одно и то же.
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28.04.2020 15:01 Відповісти
Это не новый вирус.
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28.04.2020 19:09 Відповісти
Да и кто знает, когда от появился? Его выделили в этом году, а гулять он мог уже много лет.
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28.04.2020 19:11 Відповісти
ти тоді втратив роботу?
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28.04.2020 16:52 Відповісти
Ты про что?
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28.04.2020 19:36 Відповісти
https://censor.net/news/3192048/za_dva_mesyatsa_v_ukraine_umerli_1007_tys_chelovek_iz_nih_685_tys_ot_bolezneyi_sistemy_krovoobrascheniya#commentform"За два месяца в Украине умерли 100,7 тыс. человек, из них 68,5 тыс. от болезней системы кровообращения" - https://a7d.com.ua/novini/5964-v-ukraine-tolko-5-produktov-sootvetstvuet-gostu.html Производители пищевой промышленности производят не более 5% продукции, которая соответствует государственным стандартам качества (ГСТУ).
Травят нас гады.
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28.04.2020 13:03 Відповісти
Тестування на коронавірус в американських в'язницях показало, що 96% виявлених випадків були безсимптомними, - люди взагалі не підозрювали, що вони вже перехворіли, або хворіють на КОВІД-19. Тепер те ж саме виявили у жителів Нью-Йорка, - 25% уже перехворіли, переважна більшість теж безсимптомно. Тобто, смертність від коронавірусу лише трохи більша, ніж від звичайного грипу, і то, - за рахунок людей похилого віку.

Около 25 процентов жителей Нью-Йорка могли быть инфицированы коронавирусом, об этом свидетельствуют результаты выборочного тестирования, представленные в понедельник губернатором штата Нью-Йорк Эндрю Куомо.
Результаты тестирования на наличие антител к COVID-19, в котором участвовали семь с половиной тысячи жителей штата, заставляют предположить, что почти 25 процентов были заражены коронавирусом. Около 15 процентов - в пригородах Нью-Йорке Вестчестере и Лонг-Айленде. Это означает, что 2 миллиона 100 тысяч ньюйоркцев могли быть инфицированы, не подозревая об этом. На остальной территории штата уровень заражений составил 3 процента.
https://www.svoboda.org/a/covid-new-york/30580480.html
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28.04.2020 13:04 Відповісти
коронавірусів 15 шт - тести точно достатньо вибіркові щоб відрізнити ці 15 відносно безпечних від ковіду який був модифікований для більшої летальності?
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28.04.2020 14:33 Відповісти
То есть они установили, что сыворотка крови многих людей содержит достаточно высокий титр антител к одному из протеинов коронавируса КОВИД-19. А у тех людей, которых прививали коровьей оспой, был достаточный титр антител к протеинам вирусов натуральной оспы. Но это вовсе не означает, что они все бессимптомно переболели натуральной оспой.
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28.04.2020 14:39 Відповісти
Симъ побѣдиши

За два місяці в Україні померли 100,7 тис. осіб, з них 68,5 тис. від хвороб системи кровообігу, - Держстат - Цензор.НЕТ 8743
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28.04.2020 16:55 Відповісти
Карантин не против болезни, а против людей.
Мировой фашистский новый порядок установлен.
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28.04.2020 13:19 Відповісти
фашистский ?????????
или совсем наоборот..... ?????
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28.04.2020 14:55 Відповісти
Мабуть, всім відомо що немає такого діагнозу як помер від старості.
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28.04.2020 13:22 Відповісти
Скільки в коментарях лемінгів, які спамлять фейки, я в черговий раз розчаровуюсь в людях.

Вони прямо хочуть самі себе утилізувати...
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28.04.2020 14:11 Відповісти
Ей макаки, а ви знали що ковід-19 викликає проблеми із утворенням тромбів? Звичайно ні.
Інакше ви б знали що "от ишемической болезни сердца" це те що викликає цей вірус... Але навіщо я це пояснюю макакам.
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28.04.2020 14:14 Відповісти
а буде таблиця "скільки людей МОЗ витягнуло "з того світу", бо з цієї таблиці видно тільки скількі заробили аптекі та похоронні бюро?
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28.04.2020 14:18 Відповісти
Количество убитых подозрительно сходится с погибшимиот каранавируса? Не находите? Огнестрел? Пиши:"причина смерти- коронавирус!"
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28.04.2020 14:41 Відповісти
почему не короноковид вирус
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28.04.2020 17:06 Відповісти
не воровать а постороить в каждой области больницы онко туберкулез пересадка сердце ..лекарства государством должны контролироваться..ввести хунта репрессии за это тоже.. или показать видео как пацан просит 16 лет пересадку сердце а потом его хоронят..ну и так далее...а не плиты воровать с фонтана в запорожье гранитные
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28.04.2020 17:10 Відповісти
 
 