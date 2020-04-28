Від початку епідемії вже 7 співробітників Закарпатської ОДА захворіли на COVID-19

Минулого тижня ще у п'ятьох співробітників Закарпатської обласної державної адміністрації лабораторно підтвердили захворювання на коронавірус.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє пресслужба Закарпатської ОДА, інформує Цензор.НЕТ.

Від початку пандемії коронавірусу в семи працівників Закарпатської ОДА підтверджено діагноз COVID-19 методом ПЛР. Одна людина вилікувалася. П'ятеро працівників захворіли минулого тижня.

Зазначається, що всі контактні особи вже встановлені, дезінфекція приміщень проведена.

Головою Закарпатської ОДА Олексієм Петровим підписано розпорядження про посилення карантинних заходів у приміщенні Закарпатської ОДА.

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