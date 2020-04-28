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Новини Коронавірус і карантин
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Від початку епідемії вже 7 співробітників Закарпатської ОДА захворіли на COVID-19

Від початку епідемії вже 7 співробітників Закарпатської ОДА захворіли на COVID-19

Минулого тижня ще у п'ятьох співробітників Закарпатської обласної державної адміністрації лабораторно підтвердили захворювання на коронавірус.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє пресслужба Закарпатської ОДА, інформує Цензор.НЕТ.

Від початку пандемії коронавірусу в семи працівників Закарпатської ОДА підтверджено діагноз COVID-19 методом ПЛР. Одна людина вилікувалася. П'ятеро працівників захворіли минулого тижня.

Зазначається, що всі контактні особи вже встановлені, дезінфекція приміщень проведена.

Головою Закарпатської ОДА Олексієм Петровим підписано розпорядження про посилення карантинних заходів у приміщенні Закарпатської ОДА.

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Автор: 

карантин (18172) ОДА (1631) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Закарпатська область (2079)


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В этом здании дармоедов можно рассадить даже не через 2 м, а через 50. Там кабинетов раз в 5 больше, чем реально надо дармоедов.
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28.04.2020 12:25 Відповісти
Так це ОГА, а в райадміністрації я нарахував більше сотні кібінетів. Мона садовити в кожний десятий.
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28.04.2020 12:31 Відповісти
 
 