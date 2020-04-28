Кличко оприлюднив статистику щодо COVID-19 у Києві: 43% випадків - особи віком від 30 до 49 років, більшість хворих - чоловіки

Серед захворілих на коронавірус у столиці 56% чоловіків і 44% жінок. Найбільше хворих киян - віком 30-49 років - понад 43%.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн-пресконференції.

Трохи загальної статистики, бо часто питають, хто в Києві більше хворіє. Із підтверджених випадків серед хворих на коронавірус у столиці: 44% жінок - 574 випадки, та 56% чоловіків – 724 людини. Серед хворих 80 дітей: 43 хлопчики та 37 дівчаток - це трохи більше 6%. 120 медпрацівників - тобто 9 %. Служителів церкви – 179 людей. Це 14%", - розповів Кличко.



За віковими категоріями: діти до 17 років - 80 осіб або 6,2%. Кияни 18-29 років - 15,8% або 205 випадків. 30-49 років - найбільш уражена категорія - 43,4% або 564 людини. Кияни віком 50-65 років - 23,2% – 301 випадок. Люди 65 років та старше - 11,4% або 148 хворих.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кличко сьогодні представить план першого етапу послаблення обмежувальних заходів у Києві

"Як ви бачите, вірус вражає всіх. Але, за статистикою, більше хворіють чоловіки. І найбільше випадків – серед активної частини суспільства - людей 30-49 років. Старші люди більше дослухалися до закликів берегтися і дотримуються правил". - зазначив мер Києва.

"Я хочу підкреслилити: правил треба особливо чітко дотримуватися і коли ми почнемо послаблення карантину. Бо це буде тест на свідомість киян! Хвороба не відступила і потрібно берегтися. Інакше – якщо буде сплеск вірусу, доведеться всім ще сидіти на карантині", - підкреслив Кличко.