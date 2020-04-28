Епідемія коронавірусу в Україні може завершитися до 8 червня, - вчені із Сінгапурського університету. ІНФОГРАФІКА

Група вчених із Сінгапурського університету технологій і дизайну та лабораторії Data-Driven Development Lab прогнозує, що епідемія коронавірусу в Україні може завершитися до 8 червня 2020 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відповідний прогноз.

Зокрема, вчені запустили сайт із прогнозом завершення пандемії COVID-19 у різних країнах світу. Прогнози ґрунтуються на даних щодо нових випадків коронавірусу, які лягли в основу наочних прогностичних кривих за так званою SIR-моделлю. Ця модель враховує дані про інфікованих, осіб, які одужали, в певні моменти часу, а також інтенсивність контактів між людьми.

Згідно з прогнозом, в Україні різке зниження захворюваності очікується 19 травня, а кінець епідемії прогнозується до 8 червня.

Варто зауважити, що графіки постійно оновлюються і коригуються відповідно до свіжої статистики. На сьогодні можна ознайомитися з прогнозами для 87 країн.

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