Епідемія коронавірусу в Україні може завершитися до 8 червня, - вчені із Сінгапурського університету. ІНФОГРАФІКА
Група вчених із Сінгапурського університету технологій і дизайну та лабораторії Data-Driven Development Lab прогнозує, що епідемія коронавірусу в Україні може завершитися до 8 червня 2020 року.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відповідний прогноз.
Зокрема, вчені запустили сайт із прогнозом завершення пандемії COVID-19 у різних країнах світу. Прогнози ґрунтуються на даних щодо нових випадків коронавірусу, які лягли в основу наочних прогностичних кривих за так званою SIR-моделлю. Ця модель враховує дані про інфікованих, осіб, які одужали, в певні моменти часу, а також інтенсивність контактів між людьми.
Згідно з прогнозом, в Україні різке зниження захворюваності очікується 19 травня, а кінець епідемії прогнозується до 8 червня.
Варто зауважити, що графіки постійно оновлюються і коригуються відповідно до свіжої статистики. На сьогодні можна ознайомитися з прогнозами для 87 країн.
Будь ласка, зачекайте...
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Обіцяли можновладці пік всередині квітня, потім - наприкінці, потім -на початку травня, а вчора - на середину.
Політика влади зрозуміла: аби нарІд не бунтував, а назавтра нову обіцянку зробимо
и на сколько хватит без работной Украине подкожного жира?
і що "до певного часу" це може вийти...але потім "вийде" з під контролю і мало не сдасться!
Але, є декілька "але":
1. влада демонструє фгагментизованість навіть у заявах, відсутня будь-яка стратегія щодо перебігу карантину (найсвіжишій приклад: повна заборона повернення громадян, а потім - знову рішення про відновлення повернення);
2. швидкість прийняття рішень про зняття карантинних обмежень задежить від активності народу, а в нас, нажаль, більшість - "насєлєніє".
3. весна не є часом потенційних бунтів, але все може статися вперше
Щодо Гангу: він у звичайному житті виглядає як грязна річка, заповнена нечистотами. І, до речи, трупи там дійсно плавали (бачив рештки похороних плотів) згідно з обрядами деяких сект.
Ведь если человеку не нравится вор Порошенко, то это не значит, что он голосовал за клоуна Зеленского.
Эпидемия коронавируса в Украине может завершиться тогда, когда отстранят от власти клинических идиотов а так же барыг, наживающихся на разводке людей относительно "страшного и смертельного короновируса"
За обоих, кстати я не голосовал.
Так, что мне легче всего критиковать власть. Эти оба не мой выбор.
https://twitter.com/dvm_Moscow
https://twitter.com/dvm_Moscow
https://twitter.com/dvm_Moscow
https://twitter.com/dvm_Moscow
https://twitter.com/dvm_Moscow Denny
Дезинфекция остановки в Торжке
Сингапурський філіал Трускавецького університету.
25.01.1978 - 08.06.2020
Не мають права роспивати пивко де попало - штрафи і в'язниці. Не мають право кричати ночами і будити працюючих людей - штрафи і в'язниці.
Вентиляція повсюди працює. Ти хто вимикають вентиляуію і не вентилюють приміщення під час єпідемій - штрафи і в'язниці.
Тому в Сингапур їдуть працювати висококласні спеціалісти з усього світу, американці включно.
Якщо поліція 9 раз не зловила не означае що на 10й не зловить і не вліпить штраф.
І про плювання, я розумію, питань не має.
- Шо, так быстро поспевает?
- Нет, просто кушать хочеться...
Так и тут - у власти деньги кончились и ей приходит писец! А продержаться хотя бы полгода очень хочеться, пока Германия и Израиль не откроется. А то, сколько хохлов сдохнет - это никогда никого не волновало!
SINGAPORE - The Ministry of Health (MOH) confirmed 528 new Covid-19 cases in Singapore on Tuesday (April 28), taking the total count to 14,951.
Eight Singaporeans and permanent residents are among the new patients.
Migrant workers living in dormitories continue to make up the vast majority of the remaining cases.
The MOH said more details will be released later on Tuesday.
On Monday, the ministry reported 799 new cases, including 764 foreign workers living in dormitories.
https://www.straitstimes.com/singapore/health/528-new-covid-19-cases-take-singapore-tally-to-14951