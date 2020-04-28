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COVID-19 у Києві: за добу найбільше нових випадків зараження виявили в Дніпровському і Дарницькому районах. КАРТА
За минулу добу в Києві найбільше нових випадків коронавірусної хвороби було виявлено в Дніпровському і Дарницькому районах.
Про це повідомляє мер Києва Віталій Кличко у Telegram, передає Цензор.НЕТ.
Лабораторно підтверджені випадки додалися в таких районах:
- Голосіївський +1
- Дарницький +7
- Деснянський +3
- Дніпровський +2
- Оболонський +2
- Печерський +3
- Подільський +4
- Святошинський +2
- Солом’янський +3
- Шевченківський +4
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Хорош брехать уже , надоело . Коля Тищенко уже победил этот ваш смешной COVID-19