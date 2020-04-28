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Новини Коронавірус і карантин
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COVID-19 у Києві: за добу найбільше нових випадків зараження виявили в Дніпровському і Дарницькому районах. КАРТА

COVID-19 у Києві: за добу найбільше нових випадків зараження виявили в Дніпровському і Дарницькому районах. КАРТА

За минулу добу в Києві найбільше нових випадків коронавірусної хвороби було виявлено в Дніпровському і Дарницькому районах.

Про це повідомляє мер Києва Віталій Кличко у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

Лабораторно підтверджені випадки додалися в таких районах:

- Голосіївський +1
Дарницький +7
Деснянський +3
Дніпровський +2
Оболонський +2
Печерський +3
Подільський +4
Святошинський +2
Солом’янський +3
Шевченківський +4

Також читайте: Кличко оприлюднив статистику щодо COVID-19 у Києві: 43% випадків - особи віком від 30 до 49 років, більшість хворих - чоловіки

COVID-19 у Києві: за добу найбільше нових випадків зараження виявили в Дніпровському і Дарницькому районах 01
COVID-19 у Києві: за добу найбільше нових випадків зараження виявили в Дніпровському і Дарницькому районах 02

Автор: 

карантин (18172) Київ (19672) Кличко Віталій (3527) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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COVID-19 в Киеве: за сутки больше всего новых случаев заражения выявили в Днепровском и Дарницком районах

Хорош брехать уже , надоело . Коля Тищенко уже победил этот ваш смешной COVID-19
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28.04.2020 12:42 Відповісти
Гигиги. В Печерському районі попи МП закінчились
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28.04.2020 13:50 Відповісти
ТАК А УМЕРЛО СКОЛЬКО !?
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28.04.2020 18:29 Відповісти
 
 