Масковий режим і перевірка температури, - Криклій розповів про роботу громадського транспорту під час виходу з карантину

Зараз в уряді немає конкретної дати відновлення роботи громадського транспорту після зняття карантинних обмежень у зв'язку з пандемією корона вірусу COVID-19, але воно буде супроводжуватися низкою обмежувальних заходів.

"Рано говорити про конкретну дату. Точно можна говорити тільки про те, що певний період буде обмеженість, обов'язково буде масковий режим, обов'язково буде перевірка температури. І точно менш насиченими будуть всі ці громадські перевезення", – розповів міністр інфраструктури України Владислав Криклій, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Обозреватель".

За його словами, рішення про запуск громадського транспорту ухвалюватиметься на основі рекомендацій Міністерства охорони здоров'я з урахуванням поточної ситуації із захворюваністю і смертністю від коронавірусу.

"Це буде залежати і від того, як пройдуть ті самі травневі свята і як ми будемо дотримуватися рекомендацій, які дало Міністерство охорони здоров'я", – наголосив чиновник.

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