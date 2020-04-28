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Новини Коронавірус і карантин
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Масковий режим і перевірка температури, - Криклій розповів про роботу громадського транспорту під час виходу з карантину

Масковий режим і перевірка температури, - Криклій розповів про роботу громадського транспорту під час виходу з карантину

Зараз в уряді немає конкретної дати відновлення роботи громадського транспорту після зняття карантинних обмежень у зв'язку з пандемією корона вірусу COVID-19, але воно буде супроводжуватися низкою обмежувальних заходів.

"Рано говорити про конкретну дату. Точно можна говорити тільки про те, що певний період буде обмеженість, обов'язково буде масковий режим, обов'язково буде перевірка температури. І точно менш насиченими будуть всі ці громадські перевезення", – розповів міністр інфраструктури України Владислав Криклій, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Обозреватель".

За його словами, рішення про запуск громадського транспорту ухвалюватиметься на основі рекомендацій Міністерства охорони здоров'я з урахуванням поточної ситуації із захворюваністю і смертністю від коронавірусу.

"Це буде залежати і від того, як пройдуть ті самі травневі свята і як ми будемо дотримуватися рекомендацій, які дало Міністерство охорони здоров'я", – наголосив чиновник.

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Автор: 

карантин (18172) транспорт (1409) Криклій Владислав (548) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Хернёй не занимайтесь.
Лучше быстрей открывайте метро. Ибо нигде в мире не закрывали метро.
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28.04.2020 13:11 Відповісти
Чтоб пробки сделать в метро с температурой измеренмим?и тем самым заразится точно?атб,фуршет уже похерили не меряют,а ашан на лыбедской и не начинал
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28.04.2020 13:20 Відповісти
Надо бы иметь при себе также анализ мочи не более трехдневной давности.
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28.04.2020 13:26 Відповісти
Как он себе представляет проверку температуры в общественном транспорте.
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28.04.2020 13:40 Відповісти
С учетом что замер температуры будет сделан в бесконтактный способ и с дистанции 1,5 метра В общем ближе ведь подходить запрещено. Посмотрю на эту картину...
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28.04.2020 13:48 Відповісти
Зеленые кретины как зомби постоянно твердят одно и то же - масочный режим и проверка температуры.
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28.04.2020 15:37 Відповісти
 
 