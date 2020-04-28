Тисячі ресторанів закриті, а "Коля-котлета" годує обраних у центрі Києва. Шановні полісмени, вам адресу підказати? - журналістка "1+1" Мосейчук

Журналістка "1+1" Наталія Мосейчук написала емоційний пост у зв'язку з тим, що ресторан "слуги народу" Тищенка в центрі Києва приймає ВІП-гостей, незважаючи на карантин.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Мосейчук в фейсбуці.

"От що візьмеш з депутата Тищенка? Та нічого! Недорікуватий, неотесаний, одним словом, "з народу". Ага... одне але... його ресторан чомусь працює. Працює, Карл! Тисячі закриті, а його- "Колі котлети"- годує обраних в центрі Києва. Шановні полісмени, Вам адресу підказати куди треба зайти?" - написала журналістка.

При цьому вона додає, що "найлегше було змусити країну сидіти вдома. Найважче - зробити закон один для всіх".

"Зі святом Чорнобильської трагедії! Як після такого пояснити Людмилі Ігнатенко ( прототип стрічки НВО Чорнобиль) і тисячам жертв атомної катастрофи, що це обмовка, а не наруга?" – резюмує Мосейчук, згадуючи, як Тищенко "привітав" українців з річницею катастрофи на ЧАЕС.

Дивіться також: "Візьміть мене на роботу. В ресторан вашого друга Тищенка, який працює під час карантину. Мій вже 44 дні закритий", - підприємець Давиденко звернувся до Зеленського. ВIДЕО

Нагадаємо, раніше з'ясувалося, що ресторан "слуги народу" Тищенка в центрі Києва приймає ВІП-гостей, незважаючи на карантин.