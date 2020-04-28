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Новини Коронавірус і карантин
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Тисячі ресторанів закриті, а "Коля-котлета" годує обраних у центрі Києва. Шановні полісмени, вам адресу підказати? - журналістка "1+1" Мосейчук

Тисячі ресторанів закриті, а

Журналістка "1+1" Наталія Мосейчук написала емоційний пост у зв'язку з тим, що ресторан "слуги народу" Тищенка в центрі Києва приймає ВІП-гостей, незважаючи на карантин.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Мосейчук в фейсбуці.

"От що візьмеш з депутата Тищенка? Та нічого! Недорікуватий, неотесаний, одним словом, "з народу". Ага... одне але... його ресторан чомусь працює. Працює, Карл! Тисячі закриті, а його- "Колі котлети"- годує обраних в центрі Києва. Шановні полісмени, Вам адресу підказати куди треба зайти?" - написала журналістка.

При цьому вона додає, що "найлегше було змусити країну сидіти вдома. Найважче - зробити закон один для всіх".

"Зі святом Чорнобильської трагедії! Як після такого пояснити Людмилі Ігнатенко ( прототип стрічки НВО Чорнобиль) і тисячам жертв атомної катастрофи, що це обмовка, а не наруга?" – резюмує Мосейчук, згадуючи, як Тищенко "привітав" українців з річницею катастрофи на ЧАЕС.

Дивіться також: "Візьміть мене на роботу. В ресторан вашого друга Тищенка, який працює під час карантину. Мій вже 44 дні закритий", - підприємець Давиденко звернувся до Зеленського. ВIДЕО

Нагадаємо, раніше з'ясувалося, що ресторан "слуги народу" Тищенка в центрі Києва приймає ВІП-гостей, незважаючи на карантин.

Тисячі ресторанів закриті, а Коля-котлета годує обраних у центрі Києва. Шановні полісмени, вам адресу підказати? - журналістка 1+1 Мосейчук 01

Автор: 

карантин (18172) Київ (19672) Тищенко Микола (352) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+85
Ей надо напомнить благодаря кому Коля Оболонский и его патрон пришли к власти

Тысячи ресторанов закрыты, а "Коля-котлета" кормит избранных в центре Киева. Уважаемые полицейские, вам адрес подсказать? - журналистка "1+1" Мосейчук - Цензор.НЕТ 1683
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28.04.2020 13:19 Відповісти
+61
По их понятиям, карантин это для быдла, а они типа новая элита. Навыбирали, твою дивизию. Кстати, благодаря Г+Г и Мосейчучки лично. Так что пусть кушает
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28.04.2020 13:15 Відповісти
+59
Тысячи ресторанов закрыты, а "Коля-котлета" кормит избранных в центре Киева. Уважаемые полицейские, вам адрес подсказать? - журналистка "1+1" Мосейчук - Цензор.НЕТ 3937
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28.04.2020 13:23 Відповісти
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В них, здається, вже з Ином проблем нема, кряк.
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28.04.2020 14:18 Відповісти
Так оця мосейчутська зробила в себе все на каналі г+г щоб такі як Коля Тіщенко потрапили до влади
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28.04.2020 13:43 Відповісти
***** чорнорота гавкає вже на хазяїв життя - ми не забули як ти -потвора- лила багно на Порошенка! Так що завали #бало!!!!
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29.04.2020 13:51 Відповісти
выполняет свою работу. сказали валить Коляна,валит. скажут отсосать у него,отсосет
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30.04.2020 10:36 Відповісти
Мосейчучка тявкает на горячо любимую ею партию слуга народа. Нонсенс? Отнюдь. Просто Зе для получения транша МВФ приходится наступать на приватбансковское горло Коломойского. А так как Наташа преданный слуга И В то хочешь не хочешь а приходится тявкать на кумира. Не о каком моральном прозрении и угрызении совести не идет речь. Просто так лягла карта.
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28.04.2020 13:43 Відповісти
А не благодаря ли тебе,мосейчук,эти твари у власти? Благодаря твоей откровенной лжи,которая оплачивается до сих пор,в отличии от зарплат сидящих дома? Распутная лядь решила состроить из себя невинную девочку? Продажные тупые зебуины действительно надеяться,что народ не помнит за кого они топили и голосовали,и достаточно сделать морду кирпичем и во всей этой х***не снова обвинить Пороха,как ваня сулима и ему подобные зеленосопливые дегенераты?
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28.04.2020 13:43 Відповісти
А так можно написать?

Мосейчук получила команду поплевать в Колю Оболонского?
Ее шеф Ткаченко, тоже зеленый, все еще мечтает о мерском кресле, Коля-котлета тоже.

Бои гадов в серпентарии.
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28.04.2020 13:44 Відповісти
Ну ця чоророта курва, точно немає ніякого права критикувати тих кого до влади привела.
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28.04.2020 13:45 Відповісти
Шпигуна Зєлю привів шпигун Пєця
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28.04.2020 14:07 Відповісти
Как проголосовал на референдуме о продаже Земли? Жопа не болит,пользованное?
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28.04.2020 16:36 Відповісти
Я думаю, чого людей стали називати Іванами.А ось і підтвердження не тільки в казочках про Ваньку. Зелю твоя бабуся Юля водина по сартірах.
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28.04.2020 17:03 Відповісти
бєніни "слуги народу" мочать не беніних
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28.04.2020 13:49 Відповісти
Пусть лучше расскажет, как намазать на хлеб ресторан. Беня активизировался. Его рук дело. Бред этой ...ляди тоже.
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28.04.2020 13:57 Відповісти
Нє, на а що вона хоче? На хліб намаж тепер "Клю котлету" і їж. Ти ж так боролась за цю владу.
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28.04.2020 13:59 Відповісти
При цьому вона додає, що "найлегше було змусити країну сидіти вдома. Найважче - зробити закон один для всіх".Джерело: https://censor.net/ua/n3192069

Не за те, щоб закон був один для всіх проголосувало 73%. Раби завжди відстоювали своє право залишатись рабами.
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28.04.2020 14:00 Відповісти
Что патриоты Украине, не найдёте пару -тройку бутылок коктейля молотова, для ресторана этого тищенка??
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28.04.2020 14:07 Відповісти
Как-то резануло по ушам Натальино "...недорікуваний,неотесаний ,одним словом
"з народу".
Странное мнение о нашем народе.
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28.04.2020 14:08 Відповісти
Ничего странного. Более 70 % избирателей - именно такой нарид. Тупые, малограмотные, быдловатые, хорошо разбирающиеся только в сортах пиваса и содержании "Сватов"...
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28.04.2020 14:43 Відповісти
Как думаешь на президентских выборах за кого голосовала пани Наталья ?
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28.04.2020 14:45 Відповісти
Тобі пунктуацію треба повторити,(А)свічена!
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28.04.2020 15:06 Відповісти
Они еще 95 квартал смотрят
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28.04.2020 18:15 Відповісти
Коля Котлєта і Наташа Нахлібненамажеш.
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28.04.2020 14:10 Відповісти
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28.04.2020 14:33 Відповісти
Намажьнанаташукотлету.
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28.04.2020 15:16 Відповісти
У Франківську також працюють гральні заклади, малі магазини які торгують всяким барахлом одні зачинені, а інші відкриті . Напевно ті що відкриті - то власники прокурорів, мусорів, суддів і інших людей які при владі. Люди неодноразово викликали поліцію....поліція ніби оформляє якісь документи коли приїжджає, а через 2 години ці заклади знову працюють.
От такі закони однакові для всіх.........нічого не помінялось з часів Януковича...
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28.04.2020 14:16 Відповісти
Тисячі ресторанів закриті, а "Коля-котлета" годує обраних у центрі Києва. Шановні полісмени, вам адресу підказати? - журналістка "1+1" Мосейчук - Цензор.НЕТ 1676
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28.04.2020 14:17 Відповісти
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28.04.2020 15:40 Відповісти
Ох-хо-хо! У этой п звезды прорезался голосишко? Получила команду тявкнуть?
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28.04.2020 14:38 Відповісти
"Те что едят, то это ж депутаты. А вы прошу прощенья, кто такие"( В. Высоцкий)
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28.04.2020 14:40 Відповісти
Жаренный коронавирус почём там?
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28.04.2020 15:02 Відповісти
Где-то Коля Тищенко не угодил Коломойскому, иначе эта гавноротая на него не тявкала бы.
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28.04.2020 15:18 Відповісти
Може стейк некошерний чи непросмажений подали? А може вже сам блаЗЄнський, пардон, "єрмак" виходить з під контролю?
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28.04.2020 16:45 Відповісти
https://twitter.com/CrazyPresent
https://twitter.com/CrazyPresent
https://twitter.com/CrazyPresent


https://twitter.com/CrazyPresent
https://twitter.com/CrazyPresent

Уставший ждать

@CrazyPresent

·https://twitter.com/CrazyPresent/status/1255095719456841728 54 мин

Вирішив відкрити харчевню з назвою ШТАБЪ
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28.04.2020 15:19 Відповісти
Ліпше "ЗЕлюр"
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28.04.2020 16:46 Відповісти
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28.04.2020 18:07 Відповісти
Тю, эта ************ Мосейчук пиарила Зелю последние 2 года 24 часа в сутки, причем врала безбожно и в глаза. Что теперь случилось? Коломойский дал новую методичку?
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28.04.2020 15:38 Відповісти
Так подковерные переговорчики, как компенсировать Бене убыток приватовский и что бы об этом не узнал МВФ, идут полным ходом.
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28.04.2020 15:41 Відповісти
Ну і де кожнодневні ціни на борщовий набір? Ну і котлета не томос в кінці кінців, так що мовчала би кобила
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28.04.2020 15:41 Відповісти
пошто животину обижаешь?
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29.04.2020 13:03 Відповісти
журноблеять мосейчук пытается втереться в доверие, будьте бдительны!
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28.04.2020 15:50 Відповісти
Кто бы вонял,Мосейчучка! Это банда ведь твой выбор.Годами поливала брехней и грязью,прошлую власть,а сейчас вдруг прозрела! Или зедебил ткаченко с котлетой поссорился?
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28.04.2020 15:52 Відповісти
А какая прелестная пара была))) Иванову хватило недели, этой год... Ай,ай, а кто же это сделал???
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28.04.2020 15:52 Відповісти
О, Мосейчук переобулась в прыжке. Скоро и на Землю начнет бочку катить)))
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28.04.2020 15:54 Відповісти
И что по этому поводу думает ХАРАНТ ? Озвучьте версию
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28.04.2020 16:20 Відповісти
Самое интересное то что на стадионе Зеленский фактически предлагал своим избирателям СПРАВЕДЛИВОСТЬ.
И что все видят?
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28.04.2020 16:34 Відповісти
Ніяку справедливість він не пропонував. Бо він постійно брехав, пересмикуючи факти та маніпулюючи.
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28.04.2020 16:47 Відповісти
Це та Наталя Масейчук, що у Бені? Я не помилився? Випивши, чи що? "Котлета" із фракції всемогучого, вона, що не врубається, що пише? Це ж одне і те ж!
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28.04.2020 16:57 Відповісти
Коли це вона стала журналісткою?
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28.04.2020 17:11 Відповісти
та давно. она опытная.
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29.04.2020 13:04 Відповісти
Вряд ли Мосейчук так переживает про тысячи закрытых ресторанов. Скорей всего, Мосейчук просто завидует что ее не включили в состав "випов", с которыми "Коля-котлета" просто проводит встречи в штабе...
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28.04.2020 18:25 Відповісти
СПАЛИТЬ НАХЙ !!!
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28.04.2020 18:28 Відповісти
Наталя Мосейчук: "Скільки ви плюватимете в народ?"
Невже Наталка прозріла (як на фото знизу)? Якщо так - то є добре.
Проте це може бути також грою на публіку за сценарієм, за гроші і на боці Бєні.
Поживемо - побачимо.

Тисячі ресторанів закриті, а "Коля-котлета" годує обраних у центрі Києва. Шановні полісмени, вам адресу підказати? - журналістка "1+1" Мосейчук - Цензор.НЕТ 2332
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28.04.2020 18:31 Відповісти
...легче всего было заставить страну сидеть дома. Самое трудное - сделать закон один для всех".Источник: https://censor.net/n3192069 - так ото ж !
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28.04.2020 21:30 Відповісти
а это точно мосейчук пост опубликовала??
я в шоке.
Это как из Библейского "и слепые прозревают"....
курица, которая топила за зе, аж из трусов выпрыгивала вдруг узрела что тищенко косноязычен и неотесан.
Страшно представить, а вдруг она завтра увидит что и зеленский недалеко ушел? что она тогда будет делать?
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28.04.2020 23:27 Відповісти
Чой то Наташа оборзела.Уже гавкает на кормящюю длань.Или длань оскудела?
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29.04.2020 00:33 Відповісти
А чем это Коля-котлета не угодил каломойскому что тот свою лающую собачонку на него спустил.
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29.04.2020 00:38 Відповісти
ну уж хоть бы наталка скабеева свое хлебало закрыла)))
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29.04.2020 13:19 Відповісти
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