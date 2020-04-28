Тисячі ресторанів закриті, а "Коля-котлета" годує обраних у центрі Києва. Шановні полісмени, вам адресу підказати? - журналістка "1+1" Мосейчук
Журналістка "1+1" Наталія Мосейчук написала емоційний пост у зв'язку з тим, що ресторан "слуги народу" Тищенка в центрі Києва приймає ВІП-гостей, незважаючи на карантин.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Мосейчук в фейсбуці.
"От що візьмеш з депутата Тищенка? Та нічого! Недорікуватий, неотесаний, одним словом, "з народу". Ага... одне але... його ресторан чомусь працює. Працює, Карл! Тисячі закриті, а його- "Колі котлети"- годує обраних в центрі Києва. Шановні полісмени, Вам адресу підказати куди треба зайти?" - написала журналістка.
При цьому вона додає, що "найлегше було змусити країну сидіти вдома. Найважче - зробити закон один для всіх".
"Зі святом Чорнобильської трагедії! Як після такого пояснити Людмилі Ігнатенко ( прототип стрічки НВО Чорнобиль) і тисячам жертв атомної катастрофи, що це обмовка, а не наруга?" – резюмує Мосейчук, згадуючи, як Тищенко "привітав" українців з річницею катастрофи на ЧАЕС.
Нагадаємо, раніше з'ясувалося, що ресторан "слуги народу" Тищенка в центрі Києва приймає ВІП-гостей, незважаючи на карантин.
Будь ласка, зачекайте...
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Мосейчук получила команду поплевать в Колю Оболонского?
Ее шеф Ткаченко, тоже зеленый, все еще мечтает о мерском кресле, Коля-котлета тоже.
Бои гадов в серпентарии.
Не за те, щоб закон був один для всіх проголосувало 73%. Раби завжди відстоювали своє право залишатись рабами.
"з народу".
Странное мнение о нашем народе.
От такі закони однакові для всіх.........нічого не помінялось з часів Януковича...
пзвезды прорезался голосишко? Получила команду тявкнуть?
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Уставший ждать
@CrazyPresent
·https://twitter.com/CrazyPresent/status/1255095719456841728 54 мин
Вирішив відкрити харчевню з назвою ШТАБЪ
И что все видят?
Невже Наталка прозріла (як на фото знизу)? Якщо так - то є добре.
Проте це може бути також грою на публіку за сценарієм, за гроші і на боці Бєні.
Поживемо - побачимо.
я в шоке.
Это как из Библейского "и слепые прозревают"....
курица, которая топила за зе, аж из трусов выпрыгивала вдруг узрела что тищенко косноязычен и неотесан.
Страшно представить, а вдруг она завтра увидит что и зеленский недалеко ушел? что она тогда будет делать?